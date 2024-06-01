200.000 newsletters activas entre Substack y LinkedIn

Hace unos días hice un restack de un post sobre el incremento del número de newsletters; basado en ese post, he afirmado que, entonces, hay casi 200.000 newsletters activas entre Substack y LinkedIn. Y mejor publicar al menos una 🕐 vez a la semana 😃:

No me lo esperaba, pero me contestó al poco tiempo. Creo que es momento de señalar que Michael Spencer, según su perfil, "es un futurista aficionado con 210.000 seguidores en LinkedIn y dos veces LinkedIn Top Voice. Obsesionado con temas del futuro como la Inteligencia Artificial, la robótica, la computación cuántica, las startups, la inversión, el capital riesgo, los negocios y las tendencias tecnológicas". Tiene más de 10.000 personas suscritas a su boletín Substack. (No creo que sea realmente "un aficionado").

Quedé sorprendido de su detallada respuesta. De hecho, no pensé mucho en el churn rate en Substack (algo que quiero estudiar, pues siempre me ha preocupado mucho en relación a los modelos de negocio basados en la suscripción).

Yo intenté aportar alguna solución:

A lo que Michael contestó:

Días más tarde, investigué sobre el tema del “churn” y escribí un artículo sobre ello:

Una perspectiva sobre la comparación entre ambas plataformas: