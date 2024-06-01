Los 5 Mejores Artículos de Asuntos Laborales en Substack

Contamos con un pequeño equipo que se esfuerza por ofrecer recomendaciones de algunos de los mejores artículos publicados en Substack, sobre cada tema. No nos limitamos a proporcionar listas, también destacamos una parte del mejor texto, y, a menudo, hacemos una reseña o comentario.

Los Artículos Más Populares y las “Gemas Escondidas”

Elaborar cada artículo de recomendaciones lleva bastante tiempo. “Ojeamos” el artículo, reflexionamos sobre el tema, comparamos. En especial, nos gusta encontrar “gemas escondidas”, pero también tenemos en cuenta la popularidad de un artículo.

Cada día leemos varios artículos y seleccionamos los que nos han parecido mejores (buscamos un acuerdo en el equipo, por lo que a veces, algunas gemas las descartamos por ahora), para que siempre tengas algo que leer en el tren y cosas interesantes que compartir con tus amigos.

Si no encontramos suficientes artículos representativos en español, incluimos también algunos en inglés.

Si crees que hay un artículo que deberíamos incluir, por favor decirlo en los comentarios.

Esperamos que lo disfrutéis.

Algunos de los Mejores Artículos en Substack

Esta es la breve selección:

El vértigo del desempleo tecnológico: El sentido profundo de este recurrente alarmismo social

Un magnífico artículo, gratis, sobre la historia, la psicología y la actualidad a quedarnos sin trabajo por adelantos tecnológicos. Una parte que nos ha gustado mucho ha sido esta:

Son curiosamente los trabajos menos cualificados los que acogen a los expulsados del mercado laboral por la IA generativa. Así lo han pronosticado diversos informes en los últimos años3, apuntando a un impacto relevante en la productividad de muchos empleos, aunque de forma desigual.

De hecho, esta automatización no se da de forma lineal, y su desigual adopción y desarrollo requerirá una reflexión sobre los marcos alternativos desde los que podemos reinterpretar el papel que el trabajo desempeña en las sociedades que se vayan aproximando a la post-escasez. La revolución de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial vuelven a tensar nuestra percepción acerca del trabajo y cómo se remodelará esta con el advenimiento de una posible nueva revolución tecnoeconómica.

Pero, aunque crucial, no es sólo nuestra forma de subsistir la que nos preocupa. Ni tampoco nuestra dificultad para imaginarnos en nuevos empleos que aún no se han inventado. Hay un sentido más profundo en nuestro miedo a quedarnos sin trabajo.

Pero, por favor, leed vosotros el artículo:

Información Derecho Laboral

Alejando Aradas, creador de un muy popular blog sobre temas laborales españoles, publica regularmente artículos sobre derecho laboral, con novedades.

La Newsletter tiene una parte gratuita y “otra de pago con el fin de remitir las sentencias y noticias más interesantes que salen todas las semanas.

La versión gratuita se remite los lunes a las once de la mañana, y la versión de pago (con un coste de quince euros al mes) los viernes a las seis de la tarde.

La versión de pago incluye un análisis de las normativa laboral y de las sentencias más relevantes de la semana publicadas en el CENDOJ por el Tribunal Supremo.”

Por ejemplo, sobre nueva jurisprudencia, como es el caso de esta sentencia. En ella dedica algunas líneas al contexto del caso, como por ejemplo aquí:

“En fecha 22 de septiembre de 2020 la empresa contestó indicando que el sindicato no ostentaba representación dentro de la entidad, no habiendo sido designados por proceso electoral como representantes de los trabajadores y no teniendo presencia en el Comité de Empresa; por ello no se reconoce la constitución de la Sección Sindical ni los nombramientos efectuados.”

En la misma newsletter, Alejandro ofrece información periódica, noticias breves de interés en el mundo laboral, como iniciativas legislativas y nuevas normas. Un ejemplo es lo siguiente, publicada en el artículo de más abajo:

“Publicado el Real Decreto Ley 2/2024 con modificaciones relativa al desempleo, lactancia y concurrencia de convenios colectivos.

Respecto a la lactancia acumulada, ya no depende de lo que indique el convenio colectivo o acuerdo con la empresa, sino que toda persona trabajadora podrá exigir la lactancia acumulada.”

Flexibilidad laboral y apoyo de las redacciones

Maria Miret escribe sobre “la salud mental de los periodistas influye en su deseo de cambiar de trabajo” en este artículo:

Por ejemplo, se señala lo siguiente:

“Para enfrentarse al burnout en periodismo se requieren jornadas de trabajo flexibles y una cultura laboral que apoye más a sus periodistas. Lo dice el Instituto de Periodismo Reynolds (RJI) de la escuela de periodismo de Missouri, que ha realizado una encuesta con la compañía SmithGeiger. Ellos son quienes me han mandado los resultados, basados en la respuesta de 1.140 periodistas. Es una de las mayores que se han realizado sobre la “crisis de burnout” en la industria periodística y el resultado es un documento en el que se recogen algunas soluciones para las redacciones de hoy en día.”

Síndrome del trabajador quemado: cómo prevenir y tratar el estrés laboral

Cristina Mitre escribe sobre este tema tan popular, y lo hace recogiendo lo más importante de un acto público en Madrid sobre esta cuestión. Ahí hablaron de todo esto:

Síndrome de la vida ocupada

Consecuencias de no desconectar

Definición del síndrome del burnout

Estrés y ansiedad

Tipos de síntomas y cómo reconocerlos

Diagnóstico

Tratamiento profesional

Mensajes que no ayudan

Consejos de prevención

Este es el artículo:

Globalización Laboral: ¿Pueden mejorar las normas laborales con la globalización?

En esa revista de cuestiones de derecho relacionado con la empresa, se examina el impacto de la globalización en el ámbito laboral.

Algo a destacar:

“Algunos estudios van más allá del debate sobre los méritos y riesgos relativos de una cláusula social en los acuerdos comerciales y se centran en enfoques prácticos para mejorar las normas laborales en una economía mundial más integrada. Algunos autores examinan tanto lo que se está haciendo en estos ámbitos como lo que queda por hacer para garantizar un progreso constante y tangible hacia el respeto universal de las normas laborales fundamentales. Aunque concluyen algunos que la OIT debería ser la principal responsable de las normas laborales, otros también sugieren que la OMC debería considerar cómo abordar las violaciones atroces y deliberadas de las normas laborales fundamentales si están relacionadas con el comercio.”