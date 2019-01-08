A continuación, nuestras reflexiones, investigaciones, ideas y estudios acerca de esta temática.

Acuerdo de Negociación Colectiva: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. Nota: en España y algunos otros países existe un Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva. Se pueden utilizar varios métodos en el proceso de negociación, pero el resultado deseado es siempre la aceptación mutua por parte del trabajo y la administración de un acuerdo o contrato de negociación colectiva.

“Lo importante no es si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando te equivocas.” - George Soros

La negociación colectiva es un proceso de negociación formal en el que los representantes de los trabajadores (empleados) y la gerencia (empleadores) se reúnen para elaborar un acuerdo laboral escrito y vinculante. El propósito de los acuerdos laborales es encontrar un terreno común en temas como salarios, beneficios, antigüedad, seguridad laboral, resolución de quejas y condiciones laborales.

La negociación colectiva ofrece a los trabajadores y la administración una forma de resolver las diferencias para evitar una huelga o un cierre patronal. Al negociar en grupo en lugar de individualmente, los trabajadores ya no tienen que competir entre sí para obtener mejores sueldos y beneficios, y pueden impulsar tales mejoras sin temor a perder sus empleos.

La negociación colectiva puede tener lugar entre una sola empresa y una organización laboral, entre los trabajadores y la administración de toda una industria, o a nivel nacional entre los empleados y la gerencia de varias industrias. El acuerdo producido por la negociación colectiva puede tener varios cientos de páginas y permanecer vigente durante un período de tiempo limitado y específico. Si los empleados y la gerencia no pueden llegar a un acuerdo por su cuenta, pueden presentar su disputa a un tercero en un procedimiento de arbitraje. Autor: Williams

Acuerdo de Negociación Colectiva en Estados Unidos

Un acuerdo de negociación colectiva es el objetivo final del proceso de negociación colectiva. Por lo general, el acuerdo establece salarios, horas, promociones, beneficios y otros términos de empleo, así como procedimientos para manejar (gestionar) las disputas que surjan en virtud del mismo. Debido a que el acuerdo de negociación colectiva no puede abordar todos los problemas del lugar de trabajo que puedan surgir en el futuro, las costumbres no escritas y las prácticas pasadas, la ley externa y los acuerdos informales son tan importantes para el acuerdo de negociación colectiva como el propio instrumento escrito. La negociación colectiva permite a los trabajadores y empleadores llegar a un acuerdo voluntario sobre una amplia gama de temas.

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Aun así, está limitado en cierta medida por las leyes federales y estatales. Un acuerdo de negociación colectiva no puede lograr por contrato lo que la ley prohíbe. Por ejemplo, un sindicato y un empleador no pueden usar la negociación colectiva para privar a los empleados de los derechos que de otra manera tendrían en virtud de leyes tales como las leyes de derechos civiles (Alexander v. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gardner-Denver Co., 415 US 36, 94 S. Ct. 1011, 39 L. Ed. 2d 147 [1974]).

La negociación colectiva tampoco se puede usar para renunciar a los derechos u obligaciones que las leyes imponen a cualquiera de las partes. Por ejemplo, un empleador no puede usar la negociación colectiva para reducir el nivel de las normas de seguridad que debe cumplir en virtud de la ley de seguridad y salud en el trabajo (29 USCA §§ 651 et seq.).

Además, el acuerdo de negociación colectiva no es puramente voluntario. El hecho de que una de las partes no haya llegado a un acuerdo le da derecho a la otra a recurrir a ciertas tácticas legales, como las huelgas y los cierres patronales, para aplicar presión económica y forzar un acuerdo.

Además, a diferencia de los contratos comerciales regidos por la ley estatal, el acuerdo de negociación colectiva se rige casi exclusivamente por la ley laboral (el derecho laboral o de trabajo, las normas que regulan la prestación de servicios personales por cuenta ajena, remunerada y en situación de subordinación) federal., que determina las cuestiones que requieren la negociación colectiva, el momento y el método de negociación, y las consecuencias de la falta de negociación adecuada o de adherirse a un acuerdo de negociación colectiva.

Los contratos o acuerdos sindicales generalmente se negocian para que permanezcan vigentes durante dos o tres años, pero pueden abarcar períodos de tiempo más largos o más cortos.

Indicaciones

En cambio, el proceso de negociación de un contrato sindical puede tomar un período de tiempo prolongado. Una vez que la gerencia y los miembros del sindicato del equipo negociador llegan a un acuerdo sobre los términos del acuerdo, los miembros del sindicato deben aceptar o rechazar el acuerdo por mayoría de votos. Si se acepta el acuerdo, el contrato se ratifica y se convierte en un acuerdo legalmente vinculante que permanece vigente durante el período de tiempo especificado. Autor: Williams

Articulación de la negociación colectiva

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Articulación de la negociación colectiva en la Enciclopedia Jurídica Omeba

Véase:

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También

G. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Granjero, Negociación Colectiva en Transición (2 vol., 1967); JS Fishkin, Los límites de la obligación (1983); EE Herman et al., Negociación Colectiva y Relaciones Laborales (2ª ed. 1987); JP Windmuller et al., Negociación Colectiva en Economías de Mercado Industrializado (1987).