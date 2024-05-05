¿Adivinas quién encabeza la Lista de las Personas más Influyentes?
Redefinir el éxito: Qué significa estar entre las personas más influyentes de 2024
La élite 100: Un vistazo a las vidas de las personas más influyentes en 2024
Se habla, escribe e investiga mucho sobre las personas más influyentes y cómo lo hacen. Por ejemplo, el modelo de influencia de McKinsey para liderar el cambio establece cuatro acciones clave que los líderes deben hacer para asegurarse de que pueden liderar el cambio con eficacia. Cada uno de estos pasos afecta a la forma en que las personas que lo reciben piensan y experimentan el cambio. Más abajo se hará referencia al éxito en 2024, al menos en el caso de los llamados “influencers”. Y en otro artículo a la teoría y clasificación de la influencia.
Las 100 personas más influyentes del mundo, de la Revista Time
Éstas son las personas que, según la revista Time, más han influido en los acontecimientos del año pasado.
¿Dónde encontrar influencias en 2024?
Puedes empezar por las oficinas de la Fundación Anticorrupción en Vilna (Lituania), donde TIME se reunió con Yulia Navalnaya a principios de esta primavera. Allí, la activista trabaja con 60 colaboradores -cuyas actividades contra el Kremlin incluyen el rastreo de villas, yates y cuentas bancarias de la élite política rusa- en tres estudios de producción plenamente operativos y una sala de control de alta tecnología. Navalnaya habló con uno de los periodistas de TIME, menos de dos meses después de la muerte en un campo de prisioneros ruso de su marido, Alexei Navalny, a quien muchos consideraban el crítico más feroz de Vladimir Putin. En 2022, Navalny fue portada de TIME, llamándole "el hombre al que Putin teme". Ahora es el turno de Navalnaya. En esta revista se dice que ella y su marido nunca hablaron de lo que harían si él muriera. Pero tras conocer la noticia el 16 de febrero de 2024, sintió que sólo tenía una opción: reanudar su papel como líder del movimiento de protesta contra Putin. Explicó que quería dar a los seguidores de Navalny fe en el futuro de Rusia, así como una sensación de esperanza: "Por encima de todo, quería aliviarlos, reconfortarlos".
Navalnaya entra a formar parte de TIME100, la lista anual de la revista Time de las personas más influyentes del mundo. Además de Navalnaya, entre los temas de portada figuran la actriz Taraji P. Henson, que lucha por la igualdad en Hollywood; la estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano Patrick Mahomes, que ha llevado a los Kansas City Chiefs a cuatro participaciones en la Super Bowl en su joven carrera; y la cantante Dua Lipa, de quien Patti Smith dice que está redefiniendo "el cosmos del género pop". En abril se reunieron los miembros más recientes de la comunidad TIME100 para pasar un día de conversación en la Cumbre TIME100 y la Gala anual TIME100 de la revista Time. Por quinto año consecutivo, la gala se retransmitirá en EE.UU. por ABC el 12 de mayo y por streaming en Hulu.
La revista Time dedica meses a debatir la composición de los TIME100, las personas que, en opinión de la revista, más han influido en los acontecimientos del año pasado. El equipo TIME100 incluyeron a un diseñador y a un fotógrafo que trabajaron durante meses para dar vida a la lista.
La influencia, como sabe la revista Time, es compleja: puede ser para bien o para mal, puede abarcar generaciones, categorías y perspectivas. Este año, 12 líderes del clima y la sostenibilidad figuran en la lista TIME100, entre ellos la ministra del gobierno brasileño Marina Silva, el fabricante de automóviles chino Wang Chuanfu y la investigadora Suzanne Simard. En un año de cambios en la medicina, la revista Time distinguió al ejecutivo sanitario Dave Ricks, así como a los científicos Dan Drucker, Joel Habener y Svetlana Mojsov. Los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre y el posterior asalto israelí a Gaza han transformado la región y la vida de millones de personas. En TIME100 figuran los negociadores William Burns y Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el fotógrafo palestino Motaz Azaiza y Rachel Goldberg-Polin, madre de un rehén israelí. Cada una de sus historias ha conmocionado al mundo de la revista Time.
Hoy, en su 101º año, TIME sigue evolucionando. A fines de abril de 2024, la revista convocó a la comunidad TIME100 en todo el mundo, con actos en 12 ciudades de cuatro continentes. También hemos lanzado nuevas listas, como TIME100 AI y TIME100 Climate, para reconocer a líderes aún más extraordinarios. En mayo, la revista Time anunciará y reunirá por primera vez a la comunidad TIME100 Health. TIME100 es una forma de contar historias vitales sobre las personas y las ideas que están dando forma y mejorando el mundo.
La Lista de los 100 Más Influyentes en 2024
Esta es la lista:
Líderes:
Yulia Navalnaya, por Kamala Harris
Narges Mohammadi, por Nadia Murad
Donald Tusk, por Ursula von der Leyen
William Lai, por Jon Huntsman
Greg Abbott, por Philip Elliott
Marina Silva, por Christiana Figueres
William Burns, por Walter Isaacson
E. Jean Carroll, por Tarana Burke
Rena Lee, por Sylvia Earle
Javier Milei, por Vera Bergengruen
Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., por Charlie Campbell
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por Karl Vick
Elise Stefanik, por Charlotte Alter
Diana Salazar Méndez, por Samantha Power
Jack Smith, por Neal Katyal
Rachel Goldberg-Polin, por Yasmeen Serhan
Ajay Banga, por Janet Yellen
Gavin Newsom, por Brian Bennett
William Ruto, por Justin Worland
Giorgia Meloni, por Yasmeen Serhan
Li Qiang, por Charlie Campbell
Jigar Shah, por Richard Branson
Lauren Blauvelt, por Rebecca Gomperts
Andriy Yermak, por Anders Fogh Rasmussen
Innovadores:
Jensen Huang, por Mark Zuckerberg
Maya Rudolph, por Amy Poehler
Shawn Fain, por Joe Biden
Siya Kolisi, por Trevor Noah
Akiko Iwasaki, por Anthony Fauci
Ynon Kreiz, por J.J. Abrams
Tory Burch, por Naomi Watts
Rachel Hardeman, por Lauren Underwood
Katsuhiko Hayashi, por Shinya Yamanaka
Dominique Crenn, por Alice Waters
Dave Ricks, por Shantanu Narayen
Connie Walker, por Julian Brave NoiseCat
Julie Sweet, por Klaus Schwab
Jonathan Anderson, por Luca Guadagnino
Marina Tabassum, por Sarah M. Whiting
Pioneros:
America Ferrera, por Blake Lively
Lesley Lokko, por Ava DuVernay
Ophelia Dahl, por John Green
Kennedy Odede, por Salma Hayek Pinault
Yoshua Bengio, por Geoffrey Hinton
Asma Khan, por Padma Lakshmi
Kelly Sawyer Patricof and Norah Weinstein, por Zoe Saldaña
Priyamvada Natarajan, por Shep Doeleman
Joel Habener, Svetlana Mojsov, and Dan Drucker, por Alice Park
Sam Tsemberis, por Ann Marie Oliva
Sharon Lavigne, por William Barber II
Stuart Orkin, por Alice Park
Artistas:
Dua Lipa, por Patti Smith
Dev Patel, por Daniel Kaluuya
21 Savage, por Burna Boy
Alia Bhatt, por Tom Harper
Jenny Holzer, por Kiki Smith
Colman Domingo, por Lenny Kravitz
Da'Vine Joy Randolph, por Uzo Aduba
Lauren Groff, por Ann Patchett
Jeffrey Wright, por Octavia Spencer
Fantasia Barrino, por Taraji P. Henson
Leslie Odom Jr., por Kate Hudson
LaToya Ruby Frazier, por Lynn Nottage
Alex Edelman, por Phoebe Waller-Bridge
James McBride, por Ethan Hawke
Brooks Headley, por David Chang
Iconos:
Taraji P. Henson, por Mary J. Blige
Kylie Minogue, por Chris Martin
Elliot Page, por Raquel Willis
Burna Boy, por Angélique Kidjo
Michael J. Fox, por Ryan Reynolds
Thelma Golden, por Michelle Obama
Sofia Coppola, por Rashida Jones
Jenni Hermoso, por Mana Shim
Frank Mugisha, por Hillary Rodham Clinton
Motaz Azaiza, por Yasmeen Serhan
Sakshi Malik, por Nisha Pahuja
Mark Cuban, por Ashton Kutcher
Hayao Miyazaki, por Guillermo del Toro
Suzanne Simard, por Jeffrey Kluger
Julienne Lusenge, por Volker Türk
Rosanna Flamer-Caldera, por Sanya Mansoor
Titanes:
Patrick Mahomes, por Alex Rodriguez
Satya Nadella, por Mellody Hobson
A'ja Wilson, por Tom Brady
Kelly Ripa, por Anderson Cooper
Jack Antonoff, por Maren Morris
Thasunda Brown Duckett, por Jamie Dimon
Donna Langley, por Jordan Peele
Beth Ford, por Larry Fink
Wang Chuanfu, por Herbert Diess
Kelley Robinson, por Sarah Kate Ellis
Chizuko Ueno, por Leta Hong Fincher
Jesper Brodin, por Arianna Huffington
Larry Ellison, por Tony Blair
Joanne Crevoiserat, por Mary Barra
Max Verstappen, por Sean Gregory
Redefinir el Éxito
En el caso de los llamados “influencers”, el panorama de la influencia en las plataformas digitales, la oratoria y las interacciones personales ha evolucionado drásticamente. Si echamos la vista atrás a 2023, está claro que algunos pasos en falso han proporcionado valiosas lecciones a quienes aspiran a ser más influyentes en 2024.
Hoy se exige, al menos, dos cosas:
Autenticidad.
Conocimiento de lo que se está hablando o escribiendo.
La Importancia de la Autenticidad y la Convicción: “Quizá la más importante de todas las leyes mentales es la Ley de la Convicción. Esta ley dice que cualquier cosa que creamos con convicción se convierte en realidad.
No creemos lo que vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. En realidad, contemplamos nuestro mundo a través de un cristal de creencias, actitudes, prejuicios e ideas preconcebidas. No somos lo que creemos que somos, pero lo que creemos, eso somos.”
- Brian Tracy
Veamos cómo puede convertir esta información en estrategias concretas para mejorar su capacidad de influencia.
Utilizar la IA con prudencia:
Perspectiva en 2023: La carrera por integrar herramientas de IA en los mensajes ha dado lugar a contenidos que, aunque pulidos, a menudo carecen de autenticidad personal y no consiguen conectar a nivel humano.
Estrategia en 2024: Utilice la IA como herramienta de apoyo para mejorar su proceso de creación de contenidos, pero asegúrese de que el núcleo de su mensaje y su transmisión sigan siendo humanos. La IA puede ayudar con la investigación y la organización, pero las historias, experiencias y puntos de vista que realmente influyen en la gente deben ser los suyos propios.
Autenticidad antes que tendencias:
Avance de 2023: La búsqueda de temas de moda o estilos populares a menudo ha llevado a los influencers a alejarse de su autenticidad, lo que ha provocado una desconexión con su audiencia y una disminución de su credibilidad.
Estrategia 2024: Ancla tu influencia en la autenticidad. Es importante estar al tanto de las tendencias actuales, pero es tu punto de vista único y tu auténtica experiencia lo que resuena en la gente. Si te mantienes fiel a tus intereses y áreas de especialización, atraerás y retendrás a tus seguidores de forma natural.
Crear conexiones significativas:
Perspectiva en 2023: Centrarse en mensajes generales de alto nivel sin ofrecer ideas prácticas o acciones claras hace que el público se sienta inspirado pero sin dirección.
Estrategia en 2024: Intenta crear conexiones más profundas a través de contenidos significativos que ofrezcan consejos prácticos, ejemplos realistas y pasos claros que la gente pueda aplicar en su propia vida. La influencia es más poderosa cuando permite a los demás pasar a la acción.
Profundice en su mensaje:
Perspectiva en 2023: Para atraer a un público más amplio, muchas personas han diluido su mensaje, dando lugar a contenidos genéricos que no inspiran ni enganchan profundamente.
Estrategia 2024: Aumenta tu influencia focalizando tu mensaje. Habla de temas sobre los que puedas ofrecer una visión profunda e historias personales. Centrarse en áreas específicas puede tener a menudo un impacto más profundo y amplio que un enfoque más general y menos específico.
Avanzar con determinación
A medida que nos acercamos a 2025, estas lecciones del año pasado nos ofrecen un modelo para construir y mantener la influencia. Si te centras en la autenticidad, la creación de conexiones significativas, la profundización de tu mensaje y el uso inteligente de la tecnología, podrás cultivar una presencia que no solo resuene entre tu audiencia, sino que también inspire el cambio y la acción.
Este artículo podría haber tenido alguno de estos otros títulos, pero quizás demasiados agresivos o especuladores:
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