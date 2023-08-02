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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Anarquía Cultural: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "Anarquía Cultural". Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Anarquismo

Vida Política > Marco político > Ideología política A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Anarquía Cultural

Según el clásico en la materia ("Cultura y anarquía"; véase más abajo), se hace referencia a cuando la cultura carece de normas y de sentido de la dirección. Véase la definición de Anarquismo en el diccionario.

Ejemplo de Anarquía Cultural: El Colectivo de la Paleta Negra

Desde la década de 1980, y con mayor impacto e intensidad desde 2000, la arqueología pública se ha transformado en arqueología comunitaria: arqueología por y con las comunidades. Este enfoque del trabajo de campo cuenta cada vez con más apoyo de los gobiernos locales, las organizaciones patrimoniales y los organismos de financiación, y se ha demostrado que beneficia a las comunidades al aumentar sus conocimientos locales y mejorar la cohesión comunitaria. Estas arqueologías comprometidas trabajan con y para grupos a menudo marginados para estudiar sus historias singulares y colaboran con ellos para desarrollar prácticas patrimoniales que les capaciten en el presente. De hecho, los arqueólogos activistas trabajan para abordar los problemas del mundo contemporáneo, para capacitar a las comunidades marginadas a través de la arqueología y la práctica patrimonial, y para aportar las perspectivas en profundidad que ofrece la arqueología a los debates actuales.

Promulgando el anarquismo: El Colectivo de la Paleta Negra

El Black Trowel Collective (BTC, traducido aquí como Colectivo de la Paleta Negra) fue formado en 2016 por un grupo de arqueólogos que buscaban aplicar la teoría y los métodos anarquistas a la interpretación del pasado. Estos arqueólogos estaban interesados no sólo en el anarquismo como teoría, sino también en construir valores, prácticas y visiones del mundo anarquistas en su propia vida cotidiana y en cómo hacen su arqueología. Su manifiesto articula los principios de una arqueología anarquista: criticar el poder, reconocer y apoyar la resistencia a pequeña y gran escala, visionar el futuro, buscar formas de organización no autoritarias en el pasado pero también en la organización profesional contemporánea, reconocer la heterogeneidad de las identidades, exponer múltiples escalas desde la base, reconocer la agencia en el cambio y la estabilidad, valorar el patrimonio de las sociedades estatales y no estatales, fomentar una multitud de puntos de vista y voces en lugar de la adhesión a paradigmas estrictos, reconocer las relaciones con los no humanos y actuar para crear un mundo más equitativo y más alegre. En los años posteriores, los miembros del Colectivo de la Paleta Negra han publicado un considerable y creciente corpus de investigación que explora la interfaz del anarquismo y la arqueología y ha estimulado el interés de muchos no miembros por estos enfoques. Parte de este trabajo ha tomado la forma de reevaluaciones de datos arqueológicos. Por ejemplo, James Flexner ha examinado la organización social y política no estatal y heterárquica en el Pacífico anterior al contacto, argumentando en una serie de trabajos que el antiguo interés arqueológico por la complejidad política y la aparición de sociedades a nivel estatal oculta estructuras sociales más complicadas y menos verticalistas a través de las cuales los pueblos resistieron tanto a la hegemonía colonial como a la incipiente desigualdad. Él y otros también utilizan un marco anarquista para explorar cómo los arqueólogos crean conocimiento y para defender las formas en que un enfoque anarquista puede ayudar a construir un futuro más sostenible y equitativo. Desde 2020, el Colectivo de la Paleta Negra ha adoptado una postura más activista junto a su producción académica. El año 2020 vio el lanzamiento de un proyecto de ayuda mutua, que adoptó la forma de microbecas para estudiantes de arqueología de cualquier parte del mundo. En los dos primeros años se desembolsaron más de 70.000 dólares, todos procedentes de donaciones públicas. El Colectivo de la Paleta Negra también ha publicado declaraciones de posición en las que apoya a los colegas indígenas y defiende que los arqueólogos deben trabajar por la liberación trans y celebrar un pasado con diversidad de género, además de elaborar una guía para organizar sesiones y paneles de conferencias seguros y respetuosos y un proceso de consenso modelo. Todo ello se deriva de la llamada a las armas del manifiesto del Colectivo de la Paleta Negra: "Haz algo grande, o haz algo pequeño. Haga algo diferente. Redacte un clásico. Haga lo que le parezca correcto. Hágalo por el potencial de la arqueología para ayudarnos a construir un mundo mejor. Hágalo grande. Hágalo humilde. Hágalo brillante'. Revisor de hechos: Wortren Asunto: cultura.

Cultura y Anarquía

"Cultura y anarquía" ("Culture and Anarchy") fue una importante obra de crítica de Matthew Arnold, publicada en 1869. En ella Arnold contrasta la cultura, que define como "el estudio de la perfección", con la anarquía, el estado de ánimo predominante en la entonces nueva democracia inglesa, que carece de normas y de sentido de la dirección. Arnold clasificó a la sociedad inglesa en los bárbaros (con su espíritu elevado, serenidad y modales distinguidos y su inaccesibilidad a las ideas), los filisteos (el baluarte del inconformismo religioso, con mucha energía y moralidad pero insuficiente "dulzura y luz") y el Populace (aún crudo y ciego). Vio en los filisteos la clave de la cultura; eran el segmento más influyente de la sociedad; su fuerza era la fuerza de la nación, su crudeza su crudeza; por tanto, era necesario educar y humanizar a los filisteos. Arnold veía en la idea del "Estado", y no en ninguna clase de la sociedad, el verdadero órgano y depositario del "mejor yo" colectivo de la nación. Sin embargo, ningún resumen puede hacer justicia a Cultura y anarquía; está escrito con un aplomo interior, un sereno distanciamiento y una infusión de humor sutil que lo convierten en una obra maestra del ridículo, así como en un análisis incisivo de la sociedad victoriana. Lo mismo puede decirse de su secuela, indebidamente descuidada, La guirnalda de la amistad (1871). En las "guerras culturales" que se libran actualmente en las universidades y los medios de comunicación, el propio título de Cultura y anarquía de Matthew Arnold tiene un tono combativo. A menudo se invoca al propio Arnold como partidario, si no como comandante en jefe, de las fuerzas que luchan por la "cultura" y contra el "multiculturalismo": la cultura se asocia con el patrimonio común simbolizado por los Grandes Libros y la Civilización Occidental, y el multiculturalismo con las culturas distintivas de clases, razas, sexos, grupos étnicos y cualesquiera otras minorías que se diga que están "marginadas". Fue en otro periodo polémico, la "revolución" estudiantil de 1968 (que casualmente coincidió con el centenario de la aparición de ese libro) cuando presenté por primera vez Cultura y anarquía en un seminario de posgrado. También entonces me pareció peculiarmente relevante, pero por una razón diferente. La cuestión en aquel momento no era tanto la cultura como la autoridad: la autoridad del "establishment" educativo de forma más inmediata, y de la autoridad en general. Si Arnold está ahora del lado de la cultura, entonces estaba con la misma seguridad del lado de la autoridad. Releyendo el libro hoy en día, uno es consciente de anomalías que deberían hacer reflexionar a ambos bandos. Son estas anomalías las que hacen de su reedición, con comentarios de cuatro distinguidos críticos, un acontecimiento cultural por derecho propio. Cultura y anarquía es incuestionablemente "políticamente incorrecto", desde cualquier punto de vista. De hecho, era políticamente incorrecto cuando apareció por primera vez, y tanto desde el punto de vista de los conservadores como de los liberales y radicales. Lo que Arnold entendía por "cultura" y "anarquía" no es lo que sus contemporáneos entendían por esas palabras, ni lo que nosotros entendemos por ellas. Su cultura no es la cultura gentil de las "belles lettres" y las "lenguas muertas" de la que se burlaban sus críticos. Tampoco es cultura popular, tal y como entendemos ahora ese término. Aunque hunde sus raíces en la cultura clásica, la cultura de Arnold mira hacia delante en lugar de hacia atrás; es la receta para una cultura común, progresista y universal que elevaría y unificaría a todas las clases. Esta cultura es nada menos que el estudio y la búsqueda de la "perfección total", "lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo". Se inspira no sólo en la razón, sino en la "recta razón", la que procede del "mejor yo" y no del "yo ordinario". Busca cultivar el "libre juego" del pensamiento, el "puro deseo de ver las cosas como son". Es lo que Jonathan Swift, en la Batalla de los libros, llama "dulzura y luz", belleza e inteligencia, las "dos cosas más nobles" que juntas constituyen la "perfección humana". Si esta idea de la cultura nos parece hoy (como a muchos de los contemporáneos de Arnold) casi insoportablemente altisonante, su idea de la anarquía sólo lo es un poco menos. La anarquía es "hacer lo que uno quiera". Revisor de hechos: Britan y Ruth

Anarquismo en economía

En inglés: Anarchism in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Anarquismo en economía.

Introducción a: Anarquismo en este contexto

Se trata de una doctrina cuya naturaleza está sugerida por su nombre, derivado del griego an archos, que significa "sin gobierno". Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El término anarquista parece haber sido utilizado por primera vez en sentido peyorativo durante la Guerra Civil inglesa, contra los niveladores, uno de cuyos enemigos los llamó "anarquistas suizos", y durante la Revolución Francesa por la mayoría de los partidos para burlarse de quienes se situaban a su izquierda en el espectro político. El escritor francés Pierre-Joseph Proudhon lo utilizó por primera vez de forma positiva en 1840 cuando, en su obra Qu'est-ce-que la propriété? (¿Qué es la propiedad?), un controvertido ensayo sobre las bases económicas de la sociedad, definió su propia posición política declarando, tal vez para llamar la atención de sus lectores, que "soy anarquista". Proudhon explicó entonces su opinión de que las verdaderas leyes por las que se rige la sociedad no tienen nada que ver con la autoridad, sino que son inherentes a la propia naturaleza de la sociedad; esperaba la disolución de la autoridad y la liberación del orden social natural que ésta sumergía. A continuación, a su manera bastante paradójica, declaró: "Así como el hombre busca la justicia en la igualdad, la sociedad busca el orden en la anarquía". La anarquía -la ausencia de un soberano- es la forma de gobierno a la que nos acercamos cada día". Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Anarquismo. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria. Datos verificados por: Sam. Asunto: economia-fundamental. Asunto: macroeconomia. Asunto: microeconomia. Asunto: economia-internacional. Asunto: finanzas-personales. Asunto: ciencia-economica. Asunto: pensamiento-economico. Asunto: principios-de-economia. Asunto: mercados-financieros. Asunto: historia-economica. Asunto: sistemas-economicos. Asunto: politicas-economicas.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Traducción de Anarquismo

Inglés: Anarchism Francés: Anarchisme Alemán: Anarchismus Italiano: Anarchismo Portugués: Anarquismo Polaco: Anarchizm

Tesauro de Anarquismo

Vida Política > Marco político > Ideología política > Anarquismo

Véase También

Movimiento ecologista

Partido ecologista

Acracia

Estado

Legitimidad

Ideología

Socialismo

Bibliografía