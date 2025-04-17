Newsletters Automáticas con Inoreader y Feedly para enviar a Equipos y otros Stackeholders

Nota: Vamos a usar el ejemplo de Feedly, el lector de RSS más popular, y su funcionamiento. Forma parte de su oferta de “Market Intelligence” que incluye, entre otros, la opción de exportar automáticamente datos de artículos a hojas de cálculo (extrae y formatea datos en tablas, gráficos o informes). Por otro lado, hay más información sobre RSS a boletines en este otro artículo.

Inoreader, su más importante competencia, cuenta con Output Feeds (fuentes de salida), en su versión PRO (menos de 7 euros al mes) y Enterprise, que crea fuentes RSS personalizadas o clips HTML a partir de tus carpetas (del que se hablará a continuación), etiquetas y canales de equipo para compartirlos con otros.

Además, tiene un sistema más sencillo que el de Feedly: Resúmenes por correo electrónico (“updated email digests”), que programa resúmenes diarios, semanales o personalizados por correo electrónico de secciones específicas de tu cuenta. Se explica a continuación.

Nota: Parece que la solución de Feedly es repetitiva y mucho más cara, mientras que la de Inoreader es para una sola vez, aunque más rápida, pues no necesita template.

Crear fuentes RSS y clips HTML en Inoreader

Puedes crear una fuente RSS a partir de tus carpetas, favoritos, etiquetas, canales y páginas web guardadas, o incrustar el contenido con un clip HTML, que es una vista dinámica personalizable de tu fuente que puedes poner en otra página web y mostrar allí tu contenido.

Puedes crear fuentes RSS a partir de la mayor parte de tu contenido en Inoreader. Crea una fuente desde cualquier carpeta, búsqueda, etiqueta, tus favoritos, artículos que te gustan y páginas web guardadas o desde tu canal. La forma más fácil de exportar una fuente RSS es haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto específico. Puedes abrir la carpeta o la información de la etiqueta, activar Exportar y obtener el enlace necesario. O puedes hacer clic directamente en Obtener fuente RSS; si la función Exportar no está activada, tendrás que confirmar su activación y, a continuación, obtener la fuente o el clip:

También puedes exportar desde Preferencias - Suscripciones - Carpetas, simplemente haz clic en el botón Exportar activar/desactivar para activar la función de exportación. A continuación, se te ofrecerán cuatro opciones: feed RSS, feed JSON, OPML y clip HTML:

Al hacer clic en la opción feed RSS, obtendrás el feed en sí, que podrás compartir con otras personas para que puedan suscribirse a tu contenido.

Haz clic en la opción Clip HTML para acceder al código de inserción. También puedes personalizar la vista de tus clips HTML. A continuación, podrás personalizar el título, el logotipo, el tamaño de la fuente y los colores de tus clips para que se integren perfectamente en la página (blog, etc) donde se insertarán. Incluso se mostrarán con el comentario que hayas hecho.

Esto le da más visibilidad a lo que haces en Inoreader y te permite seleccionar fácilmente contenido para tus sitios web sin tener que salir de Inoreader después de la configuración inicial.

Una vez hecho esto, se puede copiar y pegar en una plataforma de emails para enviar.

Hagamos un resumen sobre los clips HTML, que son útiles en sitio web o un blog. Es una forma rápida de publicar contenido en tu sitio directamente desde Inoreader.

Es especialmente útil con las etiquetas, ya que puedes asignar la etiqueta a cualquier artículo que quieras que aparezca en tu sitio. Incluso puedes aprovechar el poder de las reglas para etiquetar automáticamente los artículos en función de palabras clave u otras condiciones.

Puedes crear clips HTML desde cualquier carpeta o etiqueta, o incluso desde tus elementos destacados o difundidos. Para ello, solo tienes que hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar «Ver información de la etiqueta» o ir a Preferencias -> Suscripciones y activar la exportación.

Está en el plan PRO, de menos de 7 euros al mes (en factura anual).

Resúmenes por Email de Inoreader

Nota: Esta herramienta esté en el plan Enterprise (desde 45 euros/mes).

Permite un buen nivel de eficiencia en la selección y distribución de información valiosa.

Paso 1: Configuración

Para empezar, ponle un nombre y una descripción a tu nuevo resumen. Después, elige una fecha y hora de inicio, y una opción de repetición. Al elegir una fecha de inicio, podrás programar el primer número de tu resumen sin depender de tu calendario de repetición. Puedes elegir entre sus calendarios predefinidos o crear uno personalizado para varios días de la semana, como prefieras.

Paso 2: Contenido

En este paso, puedes elegir el contenido que quieres que aparezca en tus resúmenes periódicos. Solo tienes que seleccionar una fuente y ponerle un nombre a la sección en la que aparecerá (esta parte es opcional).

Desde 2023 se puede seleccionar contenido de varias fuentes, como carpetas, etiquetas, canales de equipo, feeds de seguimiento y artículos guardados, para mostrarlo en diferentes secciones de tu resumen. Usa el botón Añadir nueva sección (“Add new section”) para separar el contenido visualmente y eliminar secciones haciendo clic en el icono de la papelera si ya no las necesitas.

Por lo que veo, no es necesario tener un template.

Paso 3: Destinatarios

Para añadir destinatarios, solo tienes que escribir sus direcciones de correo electrónico y pulsar Intro. Si te equivocas, eliminar un destinatario es tan fácil como hacer clic en el icono de la papelera situado a la derecha.

Paso 4: Revisar

El último paso del proceso de creación te permite revisar los detalles de tu nuevo resumen, incluyendo el título, la descripción, la programación y los destinatarios. Además, podrás ver una vista previa de cómo se verán tus correos electrónicos. Ten en cuenta que la vista previa muestra artículos de muestra de las fuentes seleccionadas, mientras que los artículos reales enviados pueden ser diferentes. Si necesitas hacer algún cambio, puedes volver fácilmente antes de guardar tu nuevo resumen.

Desde el 2023 se puede ver qué invitaciones se enviarán una vez que guardes el resumen. Esta función resulta especialmente útil cuando se editan resúmenes antiguos con muchos suscriptores, ya que permite distinguir fácilmente entre las invitaciones enviadas anteriormente y las nuevas.

Cuando termines, podrás encontrar tu resumen recién creado en la sección «Resúmenes del equipo» del panel de control de tu equipo. Desde allí, podrás editarlo o eliminarlo en cualquier momento. Ten en cuenta que las modificaciones en el resumen pueden afectar a su próxima distribución.

También puedes enviártela a ti mismo, modificarla, y reenviarla a los destinatarios definitivos.

Opciones Varias

Además de Feedly y Inoreader, existen varias alternativas sólidas y herramientas dedicadas para automatizar boletines (newsletters) a partir de feeds RSS. Las opciones se dividen entre lectores RSS con funciones de exportación y plataformas de automatización dedicadas.

Algunas opciones son las siguientes:

Lectores RSS con funciones de automatización

NewsBlur: Es una alternativa de código abierto muy valorada que funciona tanto en web como en dispositivos móviles y permite automatizaciones.

Feeder: Similar en apariencia a Feedly, ofrece planes con múltiples feeds.

Feedbin: Recomendado por su interfaz moderna y limpia, funciona bien para la gestión de feeds.

NetNewsWire: Una excelente opción gratuita y de código abierto para macOS e iOS, enfocada en la lectura, aunque sus capacidades de automatización “RSS a correo” requieren integraciones externas.

Bloglovin’: Conocido lector de RSS, útil para seguir blogs y contenido.

Herramientas y Servicios Dedicados (RSS a Email)

RSS.app: Herramienta potente para generar feeds y convertirlos en boletines automatizados. Ofrece un bot específico de RSS a correo electrónico que permite configurar alertas y automatizaciones potentes sin necesidad de programar, ideal para curación de contenidos.

Blogtrottr: Servicio dedicado específicamente a convertir RSS a correo electrónico de forma sencilla.

Feedrabbit: Servicio que envía RSS y Atom por correo electrónico.

Mailchimp / MailerLite / ConvertKit / beehiiv: Plataformas de marketing por correo electrónico que ofrecen funcionalidades nativas de “RSS-to-Email”, permitiendo enviar actualizaciones automáticas cuando se publica un nuevo contenido. Por ejemplo, aunque Beehiiv es principalmente una plataforma de newsletters, incluye la función RSS-to-Send que automatiza la creación y el envío de boletines utilizando el contenido de cualquier feed RSS.

FlipRSS: Se especializa en convertir múltiples feeds RSS en campañas de correo electrónico automáticas y personalizadas, permitiendo incluso que los suscriptores elijan sus preferencias de contenido. Ideal para resúmenes.

FeedSpot : Considerado uno de los mejores lectores en 2026, permite crear resúmenes de correo personalizados (email digests) con una programación a medida para mantener informados a equipos o audiencias.

Feedotter : Una herramienta profesional que transforma feeds RSS en campañas de email automáticas integrándose con plataformas de marketing como HubSpot o Salesforce.

Netvibes: Conocido por su capacidad de tablero de control, permite configurar “Potions” (automatizaciones) para enviar actualizaciones de feeds por correo electrónico o redes sociales.

Descripción de las Newsletters Automáticas con Feedly

Las newsletters automáticas toman contenido de tus tableros de equipo (Team Boards), feeds de IA y carpetas (Folders), y lo ponen en plantillas que puedes personalizar con la marca de tu empresa. Luego, se envían desde las plantillas en la frecuencia que tú elijas. Las analíticas integradas te permiten ver cómo interactúan los destinatarios con el contenido para que puedas mejorar las próximas ediciones.

Los boletines automatizados sacan contenido de tu lector de RSS (en este caso Feedly) para mandar boletines recurrentes y con tu marca a un montón de personas interesadas. Comparte información sobre la competencia, informes de tendencias de los consumidores, análisis en profundidad del sector y mucho más sin perder horas formateando correos electrónicos a mano.

Con las newsletters automatizadas de Feedly:

• Recopila información relevante con AI Feeds y luego rellena automáticamente tus newsletters.

• Personaliza la imagen de marca de tu newsletter para que cada número tenga un aspecto impecable y represente a tu empresa.

• Añade resúmenes generados por IA o tus propios análisis para destacar las ideas clave de cada artículo.

• Analiza las métricas de interacción para comprender el rendimiento y mejorar continuamente el contenido.

Nota: Se aplica con su plan de Market intelligence: 1,600 dólares al mes hasta 5 templates de newsletters, o 2.400 dólares al mes, hasta 20. Por supuesto, con muchas más “features” en ambos casos.

Empieza con tu primer boletín

Aquí tienes un resumen rápido de los pasos para crear un boletín.

1. Crea una plantilla de boletín.

2. Elige el nombre de tu boletín. Siempre puedes volver atrás y editarlo o actualizarlo más tarde.

3. Elige de dónde vendrá el contenido. Para empezar, prueba a elegir uno o dos tableros de equipo (Boards) a los que tú y tu equipo añaden contenido regularmente.

Con los tableros de equipo, para el primer número de tu newsletter, Feedly añadirá hasta los 15 artículos más recientes de los últimos 62 días. Esto ayuda a evitar la saturación de tener docenas de artículos en un solo número. Si quieres que se incluyan más de 15 artículos de un tablero específico en tu primer número, puedes añadirlos manualmente.

En los números siguientes (después del primero), se añadirán todos los artículos (hasta 100) que se hayan añadido al tablero desde que se envió el último número.

4. Pon la fecha y hora para enviar tus ediciones.

5. Añade destinatarios. Puedes añadir direcciones de correo electrónico individuales o la lista de distribución de tu empresa.

6. Revisa y prueba tu edición antes de enviarla.

7. Aprende y mejora. Echa un vistazo a la pestaña «Analítica» para ver cómo va cada edición.

Recopila información relevante para llenar tu newsletter

Los artículos se añaden a tu newsletter desde tableros, feeds de IA y carpetas

Los artículos se añaden a tu newsletter desde tres lugares:

Tableros de equipo: espacios compartidos donde tu equipo puede guardar artículos. Feeds de IA: feeds de IA específicos. Carpetas de equipo: colecciones de feeds de IA y otras fuentes.

Nota: Pocket te deja guardar artículos que quieres leer más tarde en un solo lugar. Como Pocket funciona en toda la web y con más de 500 aplicaciones y servicios, es una forma de organizar fácilmente los artículos que guardas en Feedly junto con el contenido que encuentras en otros sitios. Pero esta información no se añade a la newsletter.

¿Cómo elige Feedly los artículos que se añaden a tu newsletter? Los artículos que se hayan añadido a un tablero o carpeta de equipo desde que se envió el último número se añadirán a tu newsletter.

Para el primer número de tu newsletter:

En el caso de los tableros de equipo, Feedly añadirá hasta 15 artículos recientes de los últimos 62 días.

En el caso de las fuentes de IA y las carpetas de equipo, puedes elegir cuántos artículos añadirá Feedly a tu primer número.

Cómo enviar un artículo por correo electrónico: Si sólo quieres enviar un artículo, no es necesario crear una newsletter. En el escritorio (no en móvil), selecciona el artículo que quieras compartir a través de Gmail, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y haz clic en el icono de Gmail.

Cuándo usar tableros de equipo y fuentes de IA/carpetas para llenar tu newsletter

Puedes elegir una mezcla de tableros de equipo o carpetas de equipo para llenar tu newsletter. Como recordatorio:

Los tableros de equipo son espacios compartidos donde tu equipo puede guardar artículos. Se seleccionan contenidos uno a uno.

Las carpetas de equipo son colecciones de fuentes de IA y otras fuentes. Por ejemplo, los últimos artículos de una revista.

Usa los tableros de equipo cuando quieras seleccionar manualmente una cantidad limitada de contenido. Si envías un resumen semanal de los 5 artículos más importantes de tu sector, por ejemplo.

Usa los feeds de IA o las carpetas de equipo cuando quieras que el contenido fluya automáticamente a tu boletín. Siempre puedes eliminar artículos cuando revises cada número.

Definición de plantillas y números de boletines

Los boletines automatizados te permiten crear una plantilla para que tus boletines mantengan un diseño y una imagen de marca coherentes en todos los números. La magia de la plantilla es que no tienes que modificar el diseño cada semana.

Una plantilla es el diseño básico del boletín.

Un número es la edición individual del boletín. Cada número se rellenará automáticamente con artículos recopilados en tus carpetas o guardados en tus tableros.

Edita tu plantilla de newsletter

El editor de plantillas es un sistema de arrastrar y soltar que te permite añadir o eliminar bloques de tu plantilla de newsletter. Arrastra y suelta bloques desde el panel de diseño de la izquierda para crear los elementos de tu newsletter.

Personaliza el diseño de tu plantilla para conseguir la máxima participación

Para que tu newsletter tenga el aspecto y el estilo de tu empresa (lo que hace que la gente la lea y se involucre más), puedes añadir branding y personalización.

Para personalizar la marca, edita la plantilla y añade un logotipo, un encabezado, un pie de página, un botón de suscripción y cualquier otro contenido recurrente en tu newsletter. Elementos de la newsletter que debes editar en el editor de plantillas:

Añade tu logotipo

Añade una imagen de encabezado

Saludo (puedes añadirlo como un bloque de párrafo). Escribe una introducción estándar para darle un toque humano. Aquí tienes una plantilla si necesitas inspiración: ¡Hola, equipo! Este es el boletín semanal [Nombre de tu boletín] elaborado por [Nombre de tu equipo]. Incluye las últimas noticias importantes sobre la competencia, movimientos estratégicos e innovaciones en nuestro sector [Describe el contenido de tu boletín, en general]. Queremos asegurarnos de que te resulte útil, así que compártelo con otros miembros de la empresa y envíanos tus comentarios.

Un botón de suscripción

Contenido del pie de página

Títulos de las secciones

Elige el color de las etiquetas y los botones de las secciones para que coincidan con tu marca

En el panel Propiedades de la newsletter, puedes configurar la dirección de correo electrónico de respuesta, para que cualquier respuesta llegue a la persona adecuada

En el editor de plantillas, también puedes decidir el formato de cada newsletter. Haz clic en las diferentes secciones de tu newsletter para configurar las propiedades de cada una.

En el panel Propiedades de la newsletter, a la derecha, actualiza la configuración, incluyendo:

Activa o desactiva la tabla de contenido

Elegir el tamaño de las imágenes (pequeñas o grandes) o desactivarlas

Ajustar el tamaño y la alineación de la fuente

Poner nombre a las secciones de notas y resúmenes

De forma predeterminada, cada resumen se nombrará en función del tema del artículo, y cualquier nota añadida por tu equipo se etiquetará como «nota del analista». A continuación te explicamos cómo cambiarlo:

Abre tu newsletter En la sección Propiedades de la newsletter, a la derecha, desplázate hacia abajo hasta la opción «etiqueta de resumen» y «etiqueta de nota» Añade una etiqueta para los resúmenes y las notas, para que tus destinatarios sepan lo que están leyendo. Puedes llamar a estas secciones simplemente «Resumen» y «Nota del analista», o puedes elegir nombres más descriptivos, como «Resumen generado por IA» y «Análisis del equipo de inteligencia de mercado».

Elige el formato de la línea de asunto

Puedes incluir el nombre del boletín, el número de edición o una combinación de los tres en la línea de asunto.

Abre tu boletín y haz clic en «Editar plantilla». En el panel Propiedades de la newsletter, a la derecha, desplázate hacia abajo hasta la opción Asunto Elige el formato que quieras para tu línea de asunto.

Define tus destinatarios

Aquí tienes los diferentes métodos para añadir destinatarios a la audiencia de tu newsletter:

Añade direcciones de correo electrónico individuales

Añade una de las listas de distribución de tu empresa como destinataria (existen ventajas y desventajas de usar listas de distribución)

Crea un formulario de suscripción y compártelo para que tus destinatarios puedan añadirse

Añade un botón de suscripción en la parte inferior de la plantilla de tu newsletter para que los destinatarios puedan suscribirse a tus newsletters.

Define la programación de tu newsletter

Ahora es el momento de definir tu programación.

Ve a Enviar newsletters > pestaña Programar. Selecciona los días de la semana y la hora en que se enviará automáticamente tu newsletter. También puedes elegir recibir una notificación antes de que se envíe cada número, lo que te permitirá revisar el contenido de tu newsletter antes de que se envíe.

Nota sobre los tableros y carpetas vacíos: si no se ha añadido ningún contenido nuevo a un tablero o carpeta específicos desde que se envió el último número, el número no incluirá esa sección. Si ninguno de los tableros o carpetas seleccionados para tu newsletter tiene contenido para el próximo número, Feedly omitirá ese número.

Revisa y edita números individuales (cerca de la hora de envío)

Puedes editar números individuales antes de que se envíen. Esto es lo que quizá quieras editar en cada número individual:

Cambiar el orden de los artículos

Eliminar cualquier artículo irrelevante

Añadir manualmente cualquier artículo, si quieres compartir artículos que no están en tus tableros o carpetas seleccionados

Personalizar el texto de introducción al contexto de esta semana

Añadir notas o análisis adicionales a las notas de los artículos.

Se recomienda editar los números individuales muy cerca de la hora de envío de tu newsletter. Cuando empieces a editar un número, se dejará de añadir contenido de las carpetas y tableros del equipo seleccionados. Este número se desconectará de la plantilla; si realizas algún cambio en la plantilla después de editar un número individual, no se reflejará en este número, pero sí en los números futuros. El objetivo es congelar el contenido y el diseño del número.

Aprende de los análisis

Una vez que se envía tu newsletter cada semana, realiza un seguimiento de su rendimiento en la pestaña “Analytics” para comprender mejor qué contenido quieren tus lectores. Puedes utilizar los análisis de la newsletter para:

Averiguar quién está más comprometido con tu contenido (puedes ponerte en contacto con estos «fans» para recopilar comentarios).

Ver qué artículos recibieron más interacción (para saber qué tipo de contenido priorizar).

Ver qué artículos recibieron menos interacción (para entender qué es lo que no funciona).

Luego, ajusta las futuras ediciones de la newsletter en función de lo aprendido.