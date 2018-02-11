A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Canon de Negociación Colectiva: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Noción de Canon de Negociación Colectiva

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de canon de negociación colectiva, la siguiente definición: Suma de dinero que los trabajadores comprendidos en el ámbito de un convenio colectivo deben abonar a los sindicatos que lo negocian para cubrir los costes (o costos, como se emplea mayoritariamente en América) de negociación.

Según la legislación española los convenios colectivos pueden establecer dicho canon y determinar su cuantía y forma de pago, aunque debe ser expresamente aceptado, por escrito, por cada trabajador, requisitos éstos que han restringido su uso.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Concepto sobre canon de negociación colectiva originariamente publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y S&M, Ltd,; adaptado luego por Antonio Martín V. et al. para FEMCVT, Irlanda

Véase También