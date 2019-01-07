A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Características del Liderazgo: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO EXITOSO Y EFECTIVO

¿Qué se necesita para que el liderazgo (véase también carisma) sea exitoso o efectivo? Los primeros estudiantes de liderazgo (véase también carisma) examinaron a los grandes líderes a lo largo de la historia, intentando encontrar rasgos que compartieran. Entre los rasgos de personalidad que encontraron fueron la determinación, la estabilidad emocional, la diplomacia, la autoconfianza, la integridad personal, la originalidad y la creatividad.

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Las habilidades intelectuales incluían la capacidad de juicio, el conocimiento y la capacidad de comunicación verbal.

Además, los rasgos físicos no se pueden ignorar, como la edad, la altura, el peso y el atractivo físico. No solo los rasgos de personalidad innatos son importantes, sino también los estilos y comportamientos que una persona aprende. Los líderes autocráticos fuertes establecen sus metas sin considerar las opiniones de sus seguidores, y luego ordenan a sus seguidores que ejecuten sus tareas asignadas sin cuestionarlas. Los líderes consultivos solicitan las opiniones e ideas de sus seguidores en el proceso de establecimiento de metas, pero en última instancia determinan metas importantes y asignaciones de tareas por su cuenta. Los líderes democráticos o participativos participan igualmente en el proceso con sus seguidores y dejan que el grupo tome decisiones. Los líderes extremadamente tranquilos, llamados líderes de laissez-faire, permiten que el grupo tome las medidas que sus miembros consideren necesarias. Inspirados y dirigidos por Renis Likert, un equipo de investigación de la Universidad de Michigan estudió el liderazgo (véase también carisma) durante varios años e identificó dos estilos distintos, a los que denominaron estilos de liderazgo (véase también carisma) centrados en el trabajo y centrados en el empleado. El líder centrado en el trabajo supervisa de cerca a los subordinados para asegurarse de que realicen sus tareas siguiendo los procedimientos especificados. Este tipo de líder se basa en la recompensa, el castigo y el poder legítimo para influir en el comportamiento de los seguidores. El líder centrado en el empleado cree que crear un entorno de trabajo de apoyo es, en última instancia, el camino hacia un desempeño organizacional superior. El líder centrado en el empleado muestra gran preocupación por el bienestar emocional de los empleados, el crecimiento y desarrollo personal y el logro. Un grupo de estudio de liderazgo (véase también carisma) en la Universidad Estatal de Ohio, encabezado por Harris Fleishman, encontró contrastes similares en el estilo de liderazgo, que denominaron estructura y consideración de iniciación.

El estilo de liderazgo (véase también carisma) de la estructura iniciadora es similar al estilo de liderazgo (véase también carisma) centrado en el trabajo, mientras que la consideración es similar al estilo de liderazgo (véase también carisma) centrado en el empleado. La expectativa inicial de ambos grupos de investigación era que un líder que pudiera demostrar tanto una estructura de iniciación alta (centrada en el trabajo) como una alta consideración (centrada en el empleado) sería exitoso y efectivo en todas las circunstancias. Muchos estudiantes de liderazgo (véase también carisma) en el siglo veintiuno creen que no hay una mejor manera de liderar, sino que creen que los estilos de liderazgo (véase también carisma) apropiados varían según las situaciones. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fred Fiedler (1967), por ejemplo, cree que un estilo de liderazgo (véase también carisma) orientado a la tarea es apropiado cuando la situación es extremadamente favorable o extremadamente desfavorable para el líder. Existe una situación favorable cuando la relación entre el líder y los seguidores es buena, sus tareas están bien definidas y el líder tiene un gran poder. Cuando lo contrario es cierto, existe una situación desfavorable. Cuando la situación es moderadamente favorable, es apropiado un estilo de liderazgo (véase también carisma) orientado a las personas. Algunos teóricos sugieren que los factores situacionales (el tipo de tarea, la naturaleza de los grupos de trabajo, el sistema de autoridad formal, la personalidad y el nivel de madurez de los seguidores, la experiencia y la capacidad de los seguidores) son fundamentales para determinar el estilo de liderazgo (véase también carisma) más eficaz. Por ejemplo, cuando los seguidores no tienen experiencia y carecen de madurez y responsabilidad, el estilo de liderazgo (véase también carisma) directivo es efectivo; cuando los seguidores tienen experiencia y están dispuestos a hacerse cargo, el liderazgo (véase también carisma) de apoyo es eficaz. Autor: Williams

LIDERAZGO EN UN ENTORNO MULTICULTURAL

Un factor de situación importante son los valores culturales de los seguidores. Las personas que tienen normas y valores culturales diferentes requieren diferentes estilos de liderazgo.Entre las Líneas En una sociedad altamente colectiva como Japón, Filipinas, Guatemala o Ecuador, donde el vínculo social entre los miembros es muy fuerte y las personas se cuidan entre sí, un fuerte patriarca en la parte superior de la jerarquía social tiende a emerger como un eficaz líder. Tal líder no solo es aceptado por los seguidores, sino que también se espera que proteja sus intereses. El Deng Xiao-Ping de China, cuya influencia continúa incluso después de su muerte, es un buen ejemplo. Por otro lado, en una sociedad extremadamente individualista, como los Estados Unidos (Hofstede, 1984), donde los lazos sociales están sueltos y se espera que los individuos se cuiden a sí mismos, el éxito y los logros son admirados, y una figura competitiva y heroica. Es probable que emerja como un líder. No es sorprendente que John F. Kennedy se haya convertido en una figura tan carismática en los Estados Unidos. Sus discursos enérgicos e inspiradores aún son recordados vívidamente. Autor: Williams

LIDERAZGO CARISMATICO Y TRANSFORMACIONAL

Sin embargo, independientemente de la cultura y el tiempo, un gran líder es recordado por su carisma, que significa "regalo divinamente inspirado" en griego. Los líderes carismáticos tienen profundos efectos en los seguidores. A través de su excepcional capacidad de inspiración y verbal, articulan objetivos y misiones ideológicas, se comunican con los seguidores con pasión e inspiración, dan ejemplo en sus propios comportamientos y exigen trabajo duro y compromiso de los seguidores, más allá de las expectativas normales. Sobre la base del liderazgo (véase también carisma) carismático, Bernard Bass (1985) propuso una teoría del liderazgo (véase también carisma) transformacional. Bass ve el liderazgo (véase también carisma) como un proceso de intercambio social entre un líder y sus seguidores. A cambio de los comportamientos deseados y el logro de tareas, un líder proporciona recompensas a los seguidores. Este proceso de intercambio social nominal se llama liderazgo (véase también carisma) transaccional.Entre las Líneas En contraste, un líder transformacional coloca un nivel más alto de confianza en sus seguidores y exige un nivel mucho más alto de lealtad y desempeño más allá de las expectativas normales. Con cualidades carismáticas inusuales e interacciones de persona a persona inspiradoras, un líder transformador transforma y motiva a los seguidores a hacer esfuerzos adicionales para convertir las situaciones organizativas en crisis en historias de éxito. Lee Iacocca, cuando asumió el cargo de Director Ejecutivo de Chrysler en 1979 y dio un giro a esta empresa con dificultades financieras, fue considerado un líder transformacional ejemplar. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fue capaz de convencer a muchas personas, incluidos los empleados y el Congreso de los EE. UU., de que apoyen a la empresa en crisis y la conviertan en un éxito.

Maneras en que las mujeres lideran

Las cualidades de liderazgo (véase también carisma) como la agresividad, la asertividad, la toma de control y la competitividad se asocian tradicionalmente con personajes fuertes y masculinos. Incluso las mujeres ejecutivas tendían a mostrar estas características en el mundo corporativo tradicional. De hecho, muchas de estas mujeres ejecutivas fueron promovidas porque eran incluso más competitivas y asertivas que sus homólogos masculinos. Estas exitosas mujeres ejecutivas a menudo sacrificaban una vida familiar, algo que sus homólogos masculinos no necesariamente tenían que hacer. Sin embargo, el mundo de los negocios está cambiando. Hoy en día, muchas investigaciones han encontrado que las mujeres líderes son diferentes de sus contrapartes masculinas en el estilo de gestión.

Las mujeres líderes tienden a estar más preocupadas por la formación de consenso, la participación y la atención.

A menudo están más dispuestos que los hombres a compartir poder e información, a capacitar a los empleados y a preocuparse por los sentimientos de sus subordinados. Un estilo de liderazgo (véase también carisma) tan interactivo y emocionalmente involucrado no es necesariamente negativo en el entorno empresarial. De hecho, algunos investigadores encuentran que es altamente efectivo. Internamente, una fuerza laboral culturalmente diversa exige una coordinación más interactiva y colaborativa. Los clientes externos y culturalmente diversos exigen una atención más personalizada y cuidadosa. Un estilo de administración atento y flexible sirve a empleados y clientes tan diversos mejor que a los métodos tradicionales de administración. Autor: Williams

LIDERAZGO Y GESTIÓN

John Kotter (1988) distingue el liderazgo (véase también carisma) de la gerencia. La administración efectiva planifica cuidadosamente el objetivo de una organización, recluta al personal necesario, los organiza y los supervisa de cerca para asegurarse de que el plan inicial se ejecute correctamente. El liderazgo (véase también carisma) exitoso va más allá de la gestión de planes y tareas. Visualiza el futuro y marca una nueva dirección para la organización.

Los líderes exitosos movilizan todos los medios y recursos humanos posibles; inspiran a todos los miembros de la organización para que apoyen la nueva misión y la ejecuten con entusiasmo. Cuando una organización enfrenta un entorno incierto, exige un liderazgo (véase también carisma) fuerte.

Por otro lado, cuando una organización enfrenta una complejidad operativa interna, exige una gestión sólida. Si una organización se enfrenta a un entorno incierto y a una complejidad operativa interna, requiere un liderazgo (véase también carisma) fuerte y una administración sólida. Autor: Williams

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Gestión Estilos de Gestión