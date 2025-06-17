Cómo convertir cualquier libro o vídeo en tu entrenador personal de IA en 3 pasos

Por: Ryan Ong, Ph.D.

Leo entre 60 y 80 libros de no ficción al año. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos hay ideas que pueden cambiar tu forma de trabajar, pensar y vivir.

Pero, lamentablemente, convertir el conocimiento en acción es difícil.

Leer lleva horas. Muchos se rinden antes de terminar. Incluso si lo consigues, aún te enfrentas al verdadero reto: descubrir qué es lo importante, darle sentido y convertirlo en acción. El proceso es largo, complicado y, a menudo, abrumador.

La mayoría de nosotros nunca pasa de la fase de lectura o de tomar notas. El conocimiento permanece encerrado, no porque sea inútil, sino porque utilizarlo es agotador.

Pero, ¿y si eso cambiara?

¿Y si cada libro o vídeo del que aprendes se convirtiera en un entrenador interactivo, creado especialmente para ti? ¿Una guía que conoce el material al dedillo y te ayuda a aplicarlo a tu vida, paso a paso?

Esa es la idea que quiero compartir con vosotros. Es una forma sencilla de utilizar la IA, sin necesidad de programar, para convertir cualquier libro o vídeo en tu propio entrenador de IA. Un entrenador que te ayuda no solo a aprender cosas, sino a hacerlas.

Entonces, ¿cómo puede ayudar la IA?

“Las personas necesitan experimentar con la inteligencia artificial para comprender tanto sus capacidades como sus limitaciones. Invita siempre a la IA a la mesa . Intenta utilizarla en cada tarea

Sé el ‘humano en el circuito’: supervisando y guiando el proceso

Asigna una personalidad a la IA y ponla a prueba , hazle preguntas, desafíala (NB: dile que actúe como un experto en marketing, o un consultor estratégico)

Asume que esta es la peor IA que vas a usar. No te pongas moralista cuando falle. Los sistemas solo mejorarán con el tiempo.” - Ethan Mollick

1. Replantéate la lectura: rápida, centrada y orientada a la acción

La lectura tradicional es lenta y pasiva. Te esfuerzas por leer cada página, esperando que algo se te quede grabado.

Un entrenador de IA cambia eso.

Ya no leés solo. En su lugar, hablás con el libro.

¿Tenéis un objetivo? Decíselo. ¿Te interesa una idea? Preguntale. Tu entrenador saca a relucir las ideas más útiles, las explica con claridad y siempre tiene en cuenta una cosa: la acción.

No se trata de recopilar datos. Se trata de utilizar lo que aprendés. Tu entrenador de IA filtra lo superfluo y se centra en lo que te importa a ti.

Piénsalo así: en lugar de un libro de texto, tienes un tutor. Uno que personaliza tu aprendizaje, te explica las cosas de forma sencilla y te guía para que hagas, no solo para que sepas.

2. Profundiza, no amplíes: aprendizaje que se queda

No se trata de hojear resúmenes o apuntar ideas clave.

Se trata de comprender en profundidad y de forma personal.

Tu entrenador de IA es como un tutor paciente y experto. Te explica las ideas difíciles de diferentes maneras, te da ejemplos y se adapta hasta que las cosas encajan. Incluso te recuerda por qué empezaste a aprender.

Esto es el aprendizaje activo en su máxima expresión: hacer preguntas, reflexionar, desafiar y participar.

No solo estás resaltando texto. Lo estás digiriendo. Estás trabajando con él. Así es como se queda grabado.

3. Transforma la experiencia de releer: aprende, actúa, reflexiona y repite

La mayoría de las herramientas te abandonan una vez que terminas el libro. Esta no.

Tu entrenador de IA es un compañero al que vuelves después de empezar a actuar.

Te ayuda a planificar, reflexionar y adaptarte en función de lo que funciona (y lo que no).

Así es como funciona el ciclo de aprendizaje:

Aprende y planifica. Obtén lecciones clave y conviértelas en un plan de acción. Actúa. Pruébalas en la vida real. Reflexiona. Informa. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Modifica y vuelve a intentarlo. Tu entrenador ajusta tu plan, te ofrece nuevos puntos de vista y te envía más información y nuevos experimentos.

Es como tener un mentor que te acompaña y te ayuda a mejorar cada vez que lo intentas.

Ahora te mostraré, paso a paso, cómo puedes convertir cualquier libro o vídeo en tu propio entrenador de IA personal 👇🏼

🧠 Cómo convertir cualquier libro o vídeo en tu propio entrenador personal de IA en 3 pasos

No es necesario saber programar. Solo tienes que seguir los tres pasos que se indican a continuación.

⚠️ Consejo: utiliza un modelo de IA con una ventana de contexto amplia para que pueda manejar grandes fragmentos de texto. Gemini 2.5 Pro de Google funciona bien y es gratuito a través de Google AI Studio. (También Gemini 3)

Paso 1: introduce tu libro o vídeo en el modelo de IA

Elige un libro o un vídeo.

Copia y pega el texto completo o la transcripción en el chat de IA.

Pide a la IA que extraiga lecciones y acciones detalladas de todo el libro o vídeo.

El resultado de este paso es un documento detallado con todas las lecciones y acciones del libro o vídeo.

📌 Demostración

He seleccionado The One Thing, de Gary Keller. He escrito:

«Quiero aplicar el método de productividad One Thing a mi vida. Desglosar el libro One Thing, de Gary Keller, en un plan de acción completo. ¡El plan de acción debe abarcar todo lo que enseña el libro! [Insertar texto del libro]».

Aquí tienes un fragmento del resultado:

Tu plan de acción completo: Implementar «The ONE Thing»

Fase 0: Comprender los fundamentos (la idea central)

Antes de profundizar en el «cómo», consolidemos el «qué» y el «por qué».

Adopta la «ley de Curly»: The ONE Thing (capítulo 1): Comprensión: El secreto del éxito, el «secreto de la vida», como lo expresaba Curly, es identificar y centrarse en «una sola cosa». Esa única cosa, la más importante, cuando se logra, hace que todo lo demás sea más fácil o innecesario.

Tu primera acción: Reflexiona: Piensa en momentos de tu vida en los que hayas logrado algo significativo. ¿Quizás, sin saberlo, centraste tu atención en una actividad fundamental? Diario: Escribe el diálogo de Curly: «Una cosa. Solo una cosa. Céntrate en eso y todo lo demás no importa una mierda». Y luego: «Eso es lo que tienes que descubrir». Este es tu nuevo mantra.

Comprende el efecto dominó (capítulo 2): Comprensión: El éxito se construye de forma secuencial, no simultánea. Una acción correcta (la primera ficha de dominó) puede derribar otra ligeramente más grande, creando una progresión geométrica de resultados. Los resultados extraordinarios se obtienen al alinear tus prioridades y derribar la primera ficha de dominó.

Tu acción: Visualiza: Imagina una pequeña ficha de dominó que derriba otra ligeramente más grande, que a su vez derriba otra aún más grande, lo que da lugar a algo enorme. Así es como funcionará tu ÚNICA cosa. Identifica: Empieza a pensar: «¿Cuál es mi primera ficha de dominó?». Lo perfeccionaremos más adelante, pero planta la semilla ahora.



Paso 2: Crea el «cerebro» del entrenador

En un nuevo chat de IA, pide a la IA que escriba una indicación del sistema para ti basándose en las lecciones y acciones detalladas del paso 1. Esta indicación del sistema será tu indicación personal del entrenador basada en el documento del paso 1. Esto también se conoce como meta-prompting, en el que se utiliza una IA a la que se le ha encomendado la tarea de generar indicaciones para otros modelos de IA.

Aquí está la indicación del meta-prompter de OpenAI.

El resultado de este paso es tu prompt de entrenador de IA personal, basado íntegramente en las lecciones y acciones del libro o vídeo que hayas seleccionado.

📌 Demostración

Para este paso, escribí: «Quiero crear un prompt de IA que actúe como mi entrenador de productividad basado en los principios y acciones de One Thing que se indican a continuación. [Resultado del paso 1]». Aquí tienes un fragmento del resultado: Eres un entrenador de productividad de IA especializado en la metodología «The ONE Thing» de Gary Keller y Jay Papasan. Tu único objetivo es ayudar a los usuarios a comprender, implementar y aplicar de forma coherente esta metodología para lograr resultados extraordinarios centrándose en su tarea más importante...

Paso 3: Empieza a chatear con tu entrenador de IA personal

Copia la indicación de tu entrenador de IA personal del paso 2.

Abre una nueva sesión de chat.

Pégala como primer mensaje (o colócala en la sección de indicaciones del sistema, si está disponible).

¡Y listo!

Ahora tienes tu propio coach de IA personal basado completamente en el libro o vídeo que hayas seleccionado.

Ahora puedes pedirle cualquier cosa y comenzar tu viaje de aprendizaje basado en la acción.

📌 Demostración

Este es el primer mensaje de mi coach de IA personal: ¡Bienvenido! Vamos a implementar «The ONE Thing» para ayudarte a lograr resultados extraordinarios. Esta metodología consiste en encontrar la acción más importante que, una vez realizada, hace que todo lo demás sea más fácil o innecesario. Piensa en ello como identificar tu dominó principal. Para empezar, exploremos tu «gran porqué», que es la base de tu ONE Thing. Según la metodología (capítulo 13: Vive con propósito), el propósito proporciona dirección. Entonces, ¿cuál es LA COSA por la que más quieres que se centre tu vida?

🚀 IA + Libros = Crecimiento 10X

La forma antigua: lees, tomas notas e intentas entenderlo. Semanas o meses después, sigues preguntándote cómo ponerlo todo en práctica.

La nueva forma: creas un entrenador que te acompaña. Uno que te ayuda a pasar de la comprensión a la ejecución, de forma más rápida e inteligente.

El verdadero riesgo no es ser sustituido por la IA. Es ser superado por aquellos que la utilizan.

Con este método, ese no serás tú.

No solo te mantienes al día. Estás creciendo más rápido.

Nota: Agradecemos a Ryan Ong, Ph.D. su colaboración en este artículo, que es adaptado del siguiente en inglés:

Sobre su boletín, Ryan explica lo siguiente: