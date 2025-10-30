Cómo encontrar lo que se te da bien (y hacer lo que realmente te gusta)

No llegar rápido, sino apuntar bien. El rumbo lo marca dedicarme a temas que me intrigan, que despiertan en mí un interés, y que encajan con lo que se me da bien (donde añado más valor y saco más energía positiva al hacerlo). Es una evolución desde el logro (velocidad) al propósito (dirección), en la convicción de que priorizar esa “intriga”, ese interés y foco en fortalezas me lleva a resultados iguales o mejores, y más sostenibles. Es obsesionarse con el proceso y con la experimentación, y confiar en que los resultados llegan. Google aplica este concepto a su modelo de negocio. Su misión no habla de clientes, ni de resultados de negocio. Es un propósito: “organizar la información del mundo”. “Work Rules” de Laszlo Bock, es un librazo si quieres explorar esta idea. — Rafa Sarandeses, Lecciones de Charlie Munger que Cambiaron mi Vida. ¿Brújula o Velocímetro?

Algunas lecciones que he aprendido por el camino...

Por: Dr. Kat Eghdamian, que ayuda a las personas y a las instituciones a replantearse cómo nos relacionamos con la espiritualidad, la religión, la ética y la justicia, no como ideales abstractos, sino como fuerzas poderosas que dan forma a nuestras vidas y sociedades.

Si has estado luchando por averiguar en qué eres bueno, qué te gusta hacer y cómo tejer esas ideas en tu carrera o en el próximo capítulo de tu vida, este artículo es para ti.

He tenido muchas paradas y arranques con esta pregunta. Quizá siempre sea así. Pero he aprendido que el viaje no es una pérdida de tiempo. Todos los experimentos, incluso los que «no funcionaron», me aportaron datos valiosísimos sobre mí misma.

Pasé gran parte de mis 20 y 30 años explorando: distintas titulaciones, trabajos, voluntariados, oportunidades en distintos países y culturas. En esos momentos, no prestaba atención a la alegría, la energía o lo que me resultaba fácil. En cambio, seguía lo que creía que era de servicio a los demás. El servicio siempre ha sido un gran valor para mí, pero estoy evolucionando en mi comprensión de lo que esto significa, tanto a nivel de principios como en la práctica.

Mirando atrás, veo que nada de ese tiempo fue en vano: cada camino me proporcionó habilidades, conocimientos, relaciones y un sentido más profundo de lo que me parecía alineado o no.

Nota del Traductor: A menudo, se trata de encontrar un proceso que te haga sentir ese “disfrute en los huesos” del que habla James aquí:

“Enamórate del aburrimiento. Enamórate de la repetición y la práctica. Enamórate del proceso de lo que haces y deja que los resultados se encarguen de sí mismos. Si quieres estar en la mejor forma de tu vida, entonces perder 10 kg podría ser necesario. Pero la única manera de alcanzar ese resultado es enamorándote del proceso de comer saludablemente y hacer ejercicio de manera consistente. Encuentra una manera de hacerlo de la que te puedas enamorar.” —James Clear

Ahora, en la cúspide de otro nuevo capítulo, me doy cuenta de que las pistas siempre estuvieron ahí. Las cosas que me ha encantado hacer, las habilidades que surgen de forma natural, las actividades que hacen desaparecer el tiempo... las he conocido siempre. Algunas ya en la infancia. A lo largo de mis años adultos, no siempre he tenido el valor de enfrentarme a mis dones con claridad, o estaba demasiado velada por las expectativas, el miedo o las ocupaciones.

Y ésta es la verdad más profunda: estos dones y potencialidades nunca fueron míos para atesorarlos. Son capacidades dadas para mi propio crecimiento y para el desarrollo de los que me rodean. Descubrir para qué somos buenos, pues, no es sólo un ejercicio profesional. Forma parte de la tarea espiritual de alinear nuestra vida interior con nuestras acciones exteriores, de vivir con integridad y de ofrecer nuestros talentos al servicio de algo más allá de nosotros mismos.

«El propósito de la vida es descubrir tu don; el trabajo de la vida es desarrollarlo; y el sentido de la vida es regalar tu don». - David Viscott

Foto de Mohamed Nohassi

Primer paso: recopila tus datos

Piensa en tu vida como una serie de experimentos involuntarios. Cada trabajo, proyecto o incluso afición te ha proporcionado información. Reúne esos datos reflexionando sobre

¿Qué me produce alegría? (No sólo lo que puedo hacer, sino lo que siento vivo en mí cuando lo hago).

¿Qué hago naturalmente bien que a otros les cuesta?

¿Qué haría gustosamente gratis porque simplemente me gusta?

¿Cuándo pierdo la noción del tiempo porque estoy absorto en la actividad?

¿Para qué suele acudir la gente a mí en busca de consejo o ayuda?

Escríbelas en un cuaderno o diario. No pienses demasiado. Deja que surjan las pautas.

Segundo paso: Clasifica tus reflexiones

Clasifica tus reflexiones en tres categorías:

Habilidades, conocimientos e intereses actuales. Son cosas que ya haces bien o sabes hacer. Son tus puntos fuertes demostrados. Quizá sean lo que te resulta más cómodo hacer. Actividades energizantes. No son sólo habilidades, sino las cosas que te iluminan. Presta atención aquí: puede que algunas de tus habilidades no te aporten realmente alegría (y es importante darse cuenta de ello). Curiosidades futuras. ¿Qué despierta tu curiosidad, aunque aún no seas experto en ello? Aquí es donde viven el crecimiento y la posibilidad. Lo que quieres hacer no significa necesariamente algo que siempre hayas estado haciendo; puede ser una cuestión de adaptación o aprendizaje.

“Haz lo correcto. Lo correcto puede no ser conveniente, puede no ser rentable, pero satisfará tu alma”. - Maya Angelou

Paso 3: Probar y aplicar

No te detengas en la reflexión. Pasa a la acción. Mi marido me dice a menudo que busque el paso siguiente más pequeño y que simplemente dé ese paso antes de obsesionarme con todo el panorama.

Aquí tienes tres formas pequeñas y prácticas de avanzar:

Haz microexperimentos : Escoge una curiosidad o un punto de alegría y ponlo a prueba de forma poco arriesgada: un nuevo artículo que leer, un proyecto paralelo que esbozar, una clase a la que asistir, un puesto de voluntariado, una colaboración que ha estado ahí pero que has evitado.

Pide opiniones : Acércate a personas en las que confíes y pregúntales: «Cuando piensas en mí en mi mejor momento, ¿qué estoy haciendo?». Sus respuestas podrían sorprenderte.

Reajusta tu trabajo: Aunque no puedas cambiar de trabajo mañana, ajusta la proporción de tu tiempo hacia actividades que te aporten energía. Empieza con un 10%. Luego considera cómo va eso y amplíalo cuando sea posible. Entonces puede que a) cambies totalmente de trabajo; b) descubras que el 10% se convierte en el 60% a medida que ajustas funciones y responsabilidades (es decir, cambias lo que es posible dentro de tu entorno); o c) realices estas actividades fuera del trabajo porque las dos primeras opciones no son posibles para ti (todavía).

«Tienes que decidir quién eres y obligar al mundo a tratar contigo, no con su idea de ti». -James Baldwin

El punto más importante

Encontrar lo que se te da bien y lo que te gusta no consiste en una descripción perfecta del trabajo ni en una única epifanía. Se trata de crear una práctica de percepción: percibir dónde se cruzan la alegría y la habilidad, percibir lo que te agota, percibir lo que sientes como un juego.

Y darte permiso para honrar esas señales, porque cuando alineas lo que hay en ti con lo que traes al mundo, vives más plenamente en la verdad.

Ésa era mi mayor barrera: el permiso interno. Permiso para desprenderme de lo que ya no me servía (ni a mí ni a los demás, por extensión) y adentrarme en un trabajo que me hiciera sentir más viva, aunque fuera incierto.

Por favor, no esperes a que la claridad caiga del cielo. Utiliza tu vida como datos. Prueba, reflexiona, ajusta. Con el tiempo, lo que antes parecía nebuloso empieza a cristalizar. Yo soy la prueba de ello, y creo que cada uno de nosotros está invitado a este viaje, porque un mundo necesitado de curación necesita que cada uno de nosotros aporte lo mejor de lo que somos.

👉 Pregunta: Si trataras tu propia vida como un experimento esta semana, ¿qué datos recogerías?

Bonus: ¿Qué significa liderar con integridad espiritual?

Por: Dr. Kat Eghdamian

Reflexiones sobre un nuevo tipo de liderazgo

He estado reflexionando sobre un tipo de liderazgo que no se nombra a menudo, pero que creo que es silenciosamente transformador y desesperadamente necesario en un mundo marcado por el conflicto, el descontento y la agresión. No es ruidoso. No es performativo. Y no se basa en métricas.

Es un liderazgo basado en la veracidad, la coherencia interior y el valor moral.

He estado reflexionando sobre lo que podría significar liderar desde la integridad espiritual, y por qué es importante ahora más que nunca. Este post es tanto una ofrenda a mí misma como a cualquier otra persona que pueda estar planteándose preguntas similares.

Hoy en día, el liderazgo está en todas partes, enmarcado con confianza y convicción, a menudo acompañado de eslóganes impactantes, «tomas calientes» y cursos de marca que prometen desvelar el futuro del liderazgo. En cierto modo, este artículo no es diferente. Yo también tengo ideas sobre el tipo de liderazgo que necesitamos. Pero si soy sincero, tengo más preguntas que respuestas.

¿Por qué se glorifica tan a menudo a los líderes disruptivos por encima de los empáticos?

¿Puede existir un modelo de liderazgo que combine la innovación con la integridad espiritual?

¿Qué significaría liderar de un modo que no sea transaccional o performativo, sino verdadero?

En un mundo que premia la imagen, los títulos, la rapidez y la certeza, ¿qué espacio hay para la humildad, la paciencia, la sinceridad y la honestidad?

Loto’-Foto de Victor

El hambre oculta bajo nuestras instituciones

No pretendo ser un experto en liderazgo, pero he dirigido y me han dirigido. Y lo que veo -una y otra vez- es una cultura de liderazgo que privilegia la gestión en primer lugar, la creación de imagen en segundo lugar, y rara vez, o nunca, da prioridad a la transformación o al cuidado.

Hablamos mucho de cómo «influir» y «cumplir», pero rara vez de cómo estar anclados. Me pregunto cómo pueden los líderes permanecer alineados internamente bajo presión y tomar decisiones desde un lugar de profundidad más que de rendimiento.

Y no son sólo reflexiones personales. Están respaldadas por pruebas. Las investigaciones de McKinsey, Harvard Business Review y otros han demostrado que los líderes más fiables y eficaces muestran sistemáticamente altos niveles de autoconciencia, regulación emocional y claridad moral.

Claridad moral. No es sólo una competencia, es una brújula. Apunta a algo profundamente conectado con la vida interior de una persona. Y, sin embargo, esta vida interior suele estar completamente ausente de los marcos formales de liderazgo (si conoces algún marco que los reúna, ¡me encantaría que me lo dijeras!).

Más allá de la investigación, creo que muchos de nosotros lo sentimos instintivamente: un hambre silenciosa de autenticidad. De honestidad. De integridad, no como gestión de la imagen, sino como forma de ser.

El núcleo del liderazgo auténtico es la confianza. Y en el núcleo de la confianza está la veracidad.

¿Qué significa liderar con integridad espiritual?

Aún estoy averiguándolo. Pero creo que, para empezar, significa esforzarte por alinear tus valores internos y tus acciones externas.

Significa decir la verdad -especialmente cuando es incómoda-, pero hacerlo con tacto y humildad. Significa resistir la tentación de liderar desde el miedo o el ego cuando hay mucho en juego. Significa responsabilizarte plenamente de la energía que traes a una sala, de la influencia que ejerces y del efecto dominó de tus decisiones.

No requiere perfección. Pero sí requiere honestidad, contigo mismo y con los demás.

Invita a plantearse preguntas como

¿Qué creo realmente que es sagrado?

¿Dónde estoy desalineado?

¿A quién debo rendir cuentas, más allá del organigrama, la opinión pública o la sala de juntas?

Al fin y al cabo, el liderazgo no es sólo estratégico. Es relacional. Es ético. Y sí, es profundamente espiritual.

Dos prácticas que intento vivir -y recomiendo, como puntos de partida-:

No son perfectas, pero me han ayudado a pasar del ideal a la acción, aunque de forma imperfecta, y son sólo un punto de partida (espero compartir más a medida que desarrolle más estas ideas).

1. La veracidad como práctica de liderazgo

La veracidad no es sólo transparencia. Se trata de crear culturas en las que las personas no necesiten esconderse. Donde se permita la complejidad. Donde los matices no se aplasten por comodidad. Donde las personas no se reduzcan a métricas.

Esto significa ser honesto sobre lo que sabes y lo que no sabes. Sobre lo que funciona y lo que no. Significa elegir la integridad frente al rendimiento. Claridad en lugar de giro. La realidad sobre la reputación.

2. Trabajo interior antes de la acción exterior

Antes de una gran reunión o decisión, intento hacer una pausa. El tiempo suficiente para preguntarme:

¿Qué tengo que hacer aquí?

¿Qué miedo o apego estoy trayendo?

¿Estoy dirigiendo desde la alineación o desde la reacción?

Unos instantes de auténtica reflexión pueden cambiar toda la atmósfera. La sinceridad resplandece. La pausa puede recalibrar el poder, suavizar la actitud defensiva y recordarnos lo que realmente importa. Y los que te rodean también lo sentirán.

Por qué es importante

Creo profundamente que no sólo nos enfrentamos a retos complejos. Nos enfrentamos a una desintegración más profunda: una pérdida de confianza, de sentido, de coherencia moral.

En respuesta, gran parte del liderazgo que vemos sigue obsesionado con la óptica, el rendimiento y las soluciones superficiales. Parece poco sincero y destruye la confianza. Pero sabemos que la eficacia sin ética es frágil y que el rendimiento sin principios es vacío. Creo que también sabemos, profundamente, que la estrategia sin alma no puede sostenernos (lo sabemos, ¿verdad?).

Creo que hemos llegado a un momento de nuestra evolución colectiva en el que no necesitamos más líderes que sean meramente capaces. Las capacidades están en todas partes y las capacidades pueden cultivarse. Necesitamos líderes íntegros. Y la integridad requiere que los líderes hagan el trabajo interior.

Líderes que sepan lo que defienden y lo que no van a comprometer. Que puedan sostener la complejidad sin hundirse en el cinismo. Que generen confianza no a través del carisma, especialmente cuando se trata de rendimiento, sino a través de la coherencia, la humildad y la verdad.

Algunas reflexiones finales

Llevo mucho tiempo defendiendo que la integridad espiritual no es un lujo ni un suave «bonito de tener», ni tampoco un retiro del «mundo real».

La integridad espiritual es la arquitectura oculta bajo toda cultura de pertenencia, todo movimiento que perdura y toda institución que no pierde su brújula moral. Es la disciplina silenciosa de vivir alineados, de garantizar que los sistemas que construimos no traicionan los valores que profesamos.

Es lo que permite que las personas se sientan seguras, no sólo físicamente, sino existencialmente. Retendrás el talento como líder si diriges con integridad espiritual.

Es lo que permite que las ideas arraiguen, no sólo porque son inteligentes, sino porque son verdaderas. Así que generarás ideas más innovadoras, creativas e impactantes si diriges de esta manera.

Es lo que permite que los sistemas evolucionen, no por crisis, sino por coherencia. Así que serás un líder de verdad, de vanguardia, anticipándote a las nuevas formas de hacer las cosas y liderando con la práctica.

Cuando el liderazgo no se basa en la integridad espiritual, se vuelve reactivo, autoprotector, performativo. Pero cuando lo está, se vuelve expansivo. Confiable y transformador.

Si queremos construir culturas que sean humanas, creativas y justas -y si queremos criar a niños que sean resilientes, o diseñar políticas que mantengan la dignidad, o dar forma a instituciones que sirvan a la totalidad-, entonces debemos liderar desde un lugar que esté espiritualmente fundamentado, sea moralmente claro y emocionalmente honesto.

Y ese trabajo no empieza con un cambio de marca o una nueva estrategia, sino con el sencillo y radical acto de alinear nuestro mundo interior con el exterior. No es una postura popular ahora mismo, pero creo que es el liderazgo que pide este momento. Y más silenciosamente aún: es el liderazgo del que depende nuestro futuro.

Francia, país de Palacios. Seis nuevos establecimientos se unieron al exclusivo círculo de Palacios en Francia en 2026, nación que cuenta ahora con 33 Palacios. Los seis nuevos galardonados se han incorporado a la colección “Palace Collection 2026”, una añada con un marcado estilo parisino, que incluye tres nuevos establecimientos en la capital. El Hotel Bvlgari, ubicado en una mansión privada en el Triángulo de Oro, el Cheval Blanc en el Quai du Louvre y Fouquet’s en los Campos Elíseos se suman a la lista. Tres direcciones, tres historias, una certeza: la distinción es implacable. Nótese que el Hotel Bulgari y el Cheval Blanc pertenecen al grupo LVMH. Tras una inspección realizada por Atout France, la agencia gubernamental que supervisa estos establecimientos desde 2010, la denominación de “Palacio” se obtiene mediante criterios muy específicos: ubicación excepcional, prestigio legendario, servicio personalizado, proporción personal-huésped, spa, restaurante gourmet y, desde la reforma de 2024, un nuevo elemento: la digitalización. Sí, los palacios también tienen sus propias aplicaciones. La distinción se concede ahora por tres años renovables, en comparación con los cinco anteriores. En otras palabras, la complacencia ya no es una opción. Fuera de París, la selección de 2026 es igualmente impresionante: el Martinez en Cannes, una institución de la Croisette conocida por todos pero sin la etiqueta oficial; el Four Seasons Resort en Megève para quienes disfrutan de la nieve con ropa de cachemir; y el Royal Champagne Hôtel & Spa en Champagne, con vistas a los viñedos. Seis establecimientos, seis razones más para recordarnos que Francia sigue siendo el único país que ha transformado el arte de la hospitalidad en una política pública. El impacto va mucho más allá del orgullo nacional. Cada palacio representa entre 500 y 800 empleos directos y sustenta, entre bastidores, todo un ecosistema de artesanos (bordadores, tapiceros, doradores) que el mercado de masas ha olvidado hace tiempo. Además, actúa como motor para los barrios circundantes: restaurantes, galerías, boutiques. Cuando un palacio se ilumina, toda una calle se beneficia. París cuenta ahora con trece palacios. Trece direcciones donde la excelencia no es una promesa de marketing, sino una obligación contractual. En un mundo donde se le añaden estrellas a todo, un estándar tan alto se ha vuelto excepcional.

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