A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Comunicación Cultural: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

La Comunicación Cultural Crítica

Impulsada por las innovaciones tecnológicas en los medios de comunicación, como Internet (con formatos de puesta en escena como YouTube, Facebook y Twitter), el correo electrónico, el wifi, los teléfonos móviles, y la revolución digital mucho más amplia (de la que todos ellos forman parte), así como por un interés cada vez mayor en identidades sociales como la raza, el género, la sexualidad, la nacionalidad y la capacidad, la comunicación cultural crítica (en adelante, comunicación cultural crítica) se ha convertido en una parte central del campo contemporáneo de la comunicación. Dado que gran parte de los estudios sobre comunicación cultural crítica se han centrado recientemente en los nuevos medios de comunicación y la identidad, los recién llegados al campo podrían imaginar que, dado que estas preocupaciones han sido las responsables de despertar el interés en el campo, son definitivas en este ámbito de trabajo. Ciertamente, los estudios publicados recientemente sugieren que la investigación sobre la revolución digital y las identidades culturales es la parte principal de la comunicación cultural crítica. Sin embargo, para la comunicación cultural crítica son más significativas las cuestiones teóricas más amplias del discurso; las relaciones sociales de poder; las desigualdades sociales; la resistencia política; el pensamiento, la política y las instituciones modernas; las organizaciones, lógicas y marcos sociales y políticos; y la diferencia cultural. Además, el estudio de la comunicación cultural crítica no sólo tiene fuertes raíces históricas, sino que pretende historizar la vida social y, por tanto, aunque se interesa por el cambio social y la tecnología, no se interesa sólo por lo "nuevo".

Definición de la comunicación cultural crítica

Cuatro enfoques para definir la comunicación cultural crítica incluyen definir la comunicación cultural crítica por su historia, por su dominio de estudio, por su interdisciplinariedad y por su transdisciplinariedad. Al pensar en la historia de los estudios de comunicación cultural crítica, se podría empezar por el marxismo. Podría decirse que el estudio más amplio de la teoría crítica dentro y fuera del campo de la comunicación comenzó con Karl Marx, y que muchas de las ideas centrales de Marx siguen resonando en los estudios críticos. Sin embargo, el surgimiento moderno de los estudios críticos y culturales comienza más bien con la Escuela de Annales en Francia y la Escuela de Frankfurt en Alemania (algunos incluirían también la Escuela de Sociología de Chicago), a partir de las décadas de 1920 y 1930, avanzando hasta el trabajo de los asociados a los estudios culturales británicos a finales de la década de 1950 y después, y después, sobre todo a partir de la década de 1960, a los estudios en las áreas generales de la teoría crítica, los estudios postcoloniales, el postestructuralismo, los estudios feministas, los estudios críticos sobre la raza, la teoría queer y los estudios transnacionales y sobre la diáspora, cada uno de los cuales se definirá con más detalle más adelante en este capítulo. Otra forma de definir esta área de investigación es identificando su dominio y describiendo lo que hacen los estudiosos de la comunicación cultural crítica. Entre otras cosas, los estudiosos de la comunicación cultural crítica tienden a investigar los discursos del poder y el conocimiento; las relaciones entre las comunidades globales y locales; la dominación y la resistencia cultural; la teoría y su relación con la crítica; la comunicación y sus correspondientes intersecciones con la cultura, el rendimiento, la economía, las organizaciones sociales, la etnografía, los medios de comunicación (el ciberespacio, la cultura digital y visual), e incluso las propias disciplinas académicas; así como las amplias cuestiones de la vida cotidiana. Otra forma de definir la comunicación cultural crítica es describirla como una disciplina.Si, Pero: Pero aunque la comunicación cultural crítica a veces parece y suena como una disciplina, debido a que muchas de sus luminarias académicas más importantes evitan la disciplinariedad o critican la organización moderna del conocimiento y el poder de la academia en disciplinas, es más adecuado describir la comunicación cultural crítica como interdisciplinaria o, como sugeriré a continuación, "transdisciplinaria". La comunicación cultural crítica es interdisciplinaria o transdisciplinaria porque atraviesa campos y subcampos como los estudios de rendimiento, la comunicación intercultural crítica, los estudios organizativos críticos, la retórica crítica y los estudios de los medios de comunicación. El trabajo cultural crítico incluye temas tanto históricos como contemporáneos que hacen hincapié en la teorización, interpretación y evaluación cuidadosa y creativa de los fenómenos de comunicación de la "vida cotidiana". Además, los estudiosos de la comunicación cultural crítica se esfuerzan por comprometerse y, en ocasiones, desafiar e intentar transformar las cuestiones disciplinarias en múltiples campos. De hecho, se podría definir la comunicación cultural crítica como una cuestión relacionada con la política, el contexto histórico, la teoría, el análisis textual y la autorreflexividad de la metodología/objetivo/enfoque, todas ellas cuestiones que afectan a campos tan amplios como la ciencia política, la historia, la sociología, la literatura y las humanidades y las ciencias sociales en general. Sin embargo, aunque la comunicación cultural crítica funciona interdisciplinariamente al atravesar campos (por ejemplo, el estudio de la sexualidad o la raza puede requerir el estudio de la genética y, al mismo tiempo, el estudio del género y de la mujer y los estudios étnicos), es importante argumentar que la comunicación cultural crítica también es transdisciplinaria, lo que significa que crea su propio conjunto de preguntas tanto al plantear preguntas que no son ni pueden ser respondidas dentro de una disciplina determinada como al formar sus propias y únicas preguntas y respuestas pertinentes a su estudio. Por lo tanto, la comunicación cultural crítica es muy similar al campo de la comunicación, en el sentido de que toma prestadas las preguntas y los hallazgos de otros campos y, al mismo tiempo, establece su propia agenda académica. La comunicación cultural crítica tiene sus propios enfoques, posiciones, perspectivas y puntos de vista académicos únicos; rompe las fronteras entre las disciplinas; y atiende a las preocupaciones teóricas y de la vida cotidiana. Además, se define más por las preguntas que se plantean que por una teoría o metodología específica.

"Crítico" frente a "Cultural"

La combinación de los términos crítico y cultural en "comunicación cultural crítica" es a menudo una conveniencia, ya que comparten muchas dimensiones. Sin embargo, también hay intereses políticos e intelectuales, ya que ambos tienden a desafiar las ortodoxias políticas e intelectuales; ambos desafían los sistemas de gubernamentalidad; y ambos se interesan, en cierta medida, por lo social. Así, los dos términos, crítico y cultural, se unen de forma importante, por ejemplo, en el nombre de la División de Estudios Críticos y Culturales de la Asociación Nacional de Comunicación y en el título de la revista Communication and Critical/Cultural Studies. El movimiento de unir lo crítico y lo cultural podría describirse como un intento de trabajar en ambas áreas, de llamar la atención sobre sus similitudes frente a sus diferencias: En cierto sentido, unir los términos es un "doble gesto" lingüístico y político para promover ambos y dar a entender sus similitudes más que sus diferencias. Una vez definida la comunicación cultural crítica, resulta útil establecer distinciones entre sus dos términos clave, crítico y cultural, ya que, si bien tiene sentido que ambos términos vayan emparejados, a veces existen diferencias cruciales que requieren una explicación más detallada.Entre las Líneas En resumen, el término crítico suele evocar la teoría crítica y la tradición intelectual marxista, mientras que el término cultural evoca los "estudios culturales" y la tradición de los estudios culturales británicos, así como la interdisciplinariedad, las políticas de identidad y los enfoques literarios y humanísticos del estudio de la cultura popular, en sentido amplio.Entre las Líneas En su forma más cruda, quizá la más estereotipada, la distinción entre crítico y cultural se reduciría a teoría crítica frente a estudios culturales. De este modo, se podría concebir la teoría crítica como un trabajo de economía política y los estudios culturales como una política de la identidad.Si, Pero: Pero este tipo de distinción es demasiado burda para abordar adecuadamente o con precisión la complejidad de los estudios críticos y culturales y su relación. Así, a continuación, trabajo para explicar algo de la historia de la teoría crítica y los estudios culturales con la vista puesta en cómo se relacionan en la comunicación cultural crítica. Al proporcionar una historia de la teoría crítica, en particular en lo que respecta a la comunicación, se podría comenzar con la Escuela de Frankfurt, empezando por los miembros que formaron el Instituto de Investigación Social original en la Universidad de Frankfurt en la década de 1930, como Theodor Adorno, Max Horkheimer y Walter Benjamin. Entre las obras clave a las que a menudo se hace referencia durante este primer periodo se encuentran la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer (1972) y el famoso ensayo de Benjamin (1992) "La obra de arte en la era de la reproducción mecánica". Basándose en sus estudios, Herbert Marcuse, en su obra One Dimensional Man (1972), sugirió que las libertades prometidas por el capitalismo eran una artimaña y que el capitalismo de las mercancías, de hecho, limita el deseo y las posibilidades de actuación en lugar de ampliarlas. Otra figura clave de la Escuela de Fráncfort fue Jürgen Habermas (1989), conocido sobre todo por su libro La transformación estructural de la esfera pública, publicado por primera vez en 1962, que teorizó una esfera pública como espacio ideal en el que la comunicación puede construir comunidad y democracia.Entre las Líneas En él, Habermas, crítico con el control burgués de los medios de comunicación por parte de los intereses privados, lamenta la pérdida del espacio de comunicación pública que hace posible la deliberación pública sin trabas de los ideales democráticos. Hasta ese momento, la comunicación cultural crítica era, si no explícitamente marxista en su orientación, al menos neomarxista, presuponiendo la importancia y la centralidad de la clase y la crítica de clase, con un énfasis en el cambio político y una crítica de la desigualdad material. Mientras que una definición del trabajo de la teoría crítica se basa en una tradición marxista, otra definición de la teoría crítica es más amplia y tiene el potencial de enlazar bien con el trabajo crítico y cultural. Esta definición de teoría crítica tiende a oponerse o resistirse a las formaciones políticas e ideológicas hegemónicas. Por formaciones políticas e ideológicas hegemónicas me refiero al amplio conjunto de creencias, fuerzas y actitudes que se arraigan en una sociedad y que hacen que la gente, por ejemplo, se levante inmediatamente y se ponga la mano sobre el corazón antes de que suene el himno nacional, utilice sin rechistar los baños con segregación de género o acepte un vínculo entre los marcadores de identidad biológica y la inteligencia. De hecho, una de las principales ideologías contra las que lucharon muchos miembros de la Escuela de Fráncfort fue el fascismo. Las teorías, las metodologías críticas e incluso los temas que examinaron fueron elegidos para criticar el fascismo e imaginar mejores formas de vida. Así, la crítica es tanto la postura filosófica como la política que se adopta en oposición a la reproducción de las relaciones de poder en una multiplicidad de formas. Muchos de los trabajos que utilizan este concepto más amplio de teoría crítica incluyen enfoques foucaultianos y postestructurales que utilizan la teoría como herramienta de análisis. Una posición foucaultiana es la que se basa en la obra del difunto Michel Foucault, un académico francés que reflexionó detenidamente sobre los cambios en el discurso público en torno a cuestiones como la salud mental, las prisiones, las universidades y la sexualidad. Los enfoques postestructurales tienden a buscar explicaciones sobre cómo son las cosas en lugar de dar por sentado que los fenómenos son fácilmente explicables mediante métodos y formas de ver el mundo ya conocidos. Los estudiosos fundamentales asociados a un concepto de teoría crítica que incluye pero va más allá de una base marxista son Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Hélène Cixous, Michel DeCerteau, Gilles Deleuze y François Lyotard. La obra de Mikhail Bahktin y Fredric Jameson también ha ocupado un lugar destacado, así como la de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, especialmente su libro Hegemonía y estrategia socialista (1985), y la de Judith Butler, Jacques Lacan, Roland Barthes y, más recientemente, Slavoj Žižek. Mientras que el trabajo crítico suele remontar su genealogía histórica al marxismo y a la teoría crítica, los estudios culturales tienen una tradición genealógica diferente. Los primeros trabajos de los estudios culturales se asociaron a los académicos que fundaron y luego formaron parte del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham (Inglaterra) (se puede examinar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Figuras como E. P. Algunas observaciones adicionales: Thompson, Richard Hoggart y Raymond Williams aportaron una dimensión de clase al estudio de la cultura y desafiaron el elitismo básico de la academia y su relación con la sociedad. Sin embargo, estos estudiosos solían considerar demasiado estrecha la doctrina marxista que consideraba que la economía política era fundamental y a la que debían volver todas las cuestiones de la marginalidad. Estos primeros estudiosos de la cultura abrieron la posibilidad de entender la marginalidad, la opresión y la discriminación de clase desde una multiplicidad de lugares; así, las críticas a la dominación, que son críticas a las instituciones sociales e ideologías dominantes, podían empezar desde otros puntos distintos a la clase.Entre las Líneas En un sentido amplio, estos primeros estudiosos de la cultura tomaron un argumento marxista sobre la clase y lo reteorizaron de forma que permitiera a otros aplicar un análisis de la clase a otros fenómenos sociales (no sólo los económicos), como la sexualidad, la raza, el género, la nación, la edad y la capacidad. Siguiendo a anteriores estudiosos de la cultura, surgieron figuras clave como Stuart Hall, Angela McRobbie, Meaghan Morris, Richard Dyer, Paul Gilroy y Coco Fusco, que pusieron en primer plano el interés por el activismo juvenil, la política negra británica, los estudios queer, los estudios sobre la blancura, el feminismo, el transnacionalismo, los estudios sobre el cine, la música y la performance. También fue importante en la evolución histórica del campo de los estudios culturales la publicación de dos volúmenes clave producidos por miembros del profesorado de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign (UIUC), que crearon enormes repercusiones en Estados Unidos y en el extranjero. El primero, Marxism and the Interpretation of Culture (1988), conocido cariñosamente como el "gran libro rojo", editado por Cary Nelson y Lawrence Grossberg, surgió de una conferencia en Illinois y contenía muchas piezas clave que siguen siendo importantes piedras de toque en el trabajo de comunicación cultural crítica de hoy. Después de ese volumen se publicó Cultural Studies, de Grossberg, Nelson y Paula Treichler, un volumen aún más importante que surgió de otra conferencia en el campus de la UIUC. Este volumen incluía formatos de medios múltiples y también se centraba en los estudios de audiencia. Los estudiosos de este libro adoptaron los estudios culturales en mayor medida que los del libro Marxism and the Interpretation of Culture, en el que la crítica de clase ocupaba un lugar mucho más importante. Lawrence Grossberg y James Carey son importantes para la importación de una versión de los estudios culturales británicos a Estados Unidos. La UIUC, en particular, fue un lugar, la Universidad de Iowa, donde Carey también enseñó durante un tiempo, otro, en el que tomó forma una relación entre la teoría crítica marxista y los estudios culturales británicos. Quienes adoptan un enfoque de estudios culturales suelen definir su práctica en función del tipo de preguntas que se plantean. Por ejemplo, mientras que muchos estudiosos de la cultura, especialmente en los estudios literarios, realizan análisis textuales, otros hacen hincapié en la investigación etnográfica y de recepción del público. Mientras que algunos se centran principalmente en la resistencia, otros se interesan más por la identidad cultural y el activismo. Y otros hacen hincapié en el análisis crítico de, por ejemplo, la gubernamentalidad, la estructura de gobierno dada que permite regular y controlar las sociedades. La gubernamentalidad es uno de los énfasis de la obra de Foucault que gente como Michael Hardt, Antonio Negri y Nikolas Rose desarrollan y discuten. Estos estudiosos se interesan no sólo por una determinada gubernamentalidad, a la que pueden oponerse, sino también por las gubernamentalidades plurales, que ofrecen la posibilidad de contar con normas y reglamentos alternativos dentro de una sociedad y que surgen como resultado de amplias coaliciones de actores sociales y políticos en lugar de, por ejemplo, un grupo más reducido de líderes profesionales y burocráticos (como los senadores estadounidenses, la Organización Mundial del Comercio o los primeros ministros o presidentes). En conjunto, la mayoría de los estudiosos de la cultura examinan múltiples ejes de poder y opresión; hacen hincapié explícitamente en la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad y buscan el conocimiento producido a partir de la transdisciplinariedad en lugar de una combinación mezquina de enfoques de diferentes disciplinas; y consideran que la cultura es un punto de partida para la teoría y el análisis. Los estudios culturales hacen hincapié en las teorías y los métodos que son relevantes y útiles para las preguntas de investigación planteadas y los estudios diseñados, lo que a menudo significa utilizar un enfoque multimetodológico, es decir, utilizar más de una metodología a la vez en combinación. Los estudios culturales también tienden a hacer hincapié en el arte, la música y el teatro tanto como en la literatura y el cine; y los nuevos medios de comunicación y la cultura visual, aunque son focos de atención en sí mismos, suelen abordarse de forma transdisciplinar. Es importante sugerir que, aunque el marxismo, la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica y los estudios culturales son aspectos importantes de los estudios críticos de comunicación cultural tal y como se practican en Estados Unidos, muchos consideran que la palabra crítica se utiliza a menudo como una forma de marginar a determinados académicos y a sus tipos de estudios. Por lo tanto, crítico es un término controvertido, que puede implicar que uno se atenga a un determinado conjunto de supuestos y obligaciones teóricas, como el compromiso de hacer teoría frente a hacer acción. A menudo se defiende el uso de crítico como un término exclusivo porque los que hacen teoría crítica han luchado por ganar posiciones en el mundo académico. Sin embargo, la crítica no es "propiedad" de una comunidad intelectual determinada; de ahí que comunidades variadas y diversas describan su propio trabajo como crítico. Así, el trabajo crítico no sólo existe dentro de un marco marxista o europeo (francés y alemán, en particular), sino que también tiene bases dentro de marcos feministas, del Tercer Mundo (en los estudios cinematográficos "tercer cine") y de estudios étnicos.Entre las Líneas En esta línea, el trabajo crítico también surge de las experiencias vividas por las mujeres, las personas de color y las comunidades LGBTQ, y toma en serio la clase social, pero no necesariamente como marco general y determinante. Es comprensible que, en ocasiones, los estudiosos de la raza, la etnia y la cultura se sientan incómodos cuando la palabra crítica se utiliza como código para la tradición de la (alta) teoría crítica europea. Dichos estudiosos cuestionan la palabra crítica para referirse al trabajo realizado por europeos y estadounidenses blancos, especialmente el que utiliza mucha jerga teórica y es, si no exclusivista, elitista. Por el contrario, el trabajo realizado por personas de color, académicos LGBTQ y mujeres queda relegado, en contra de la teoría crítica, al basurero de lo cultural. Quizás el mejor ejemplo de alguien cuyo trabajo atraviesa a menudo las dimensiones crítica y cultural y cuyo trabajo se centra en la comunicación es Stuart Hall, uno de los líderes significativos en la historia de la Escuela de Birmingham. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gran parte de la obra de Hall se utiliza en los estudios sobre medios de comunicación y cultura. Y algunos de sus trabajos (a veces los mismos) se utilizan en los estudios sobre raza, etnicidad, transnacionalismo, poscolonialismo y diáspora. Por ejemplo, muchos leen el ensayo de Stuart Hall (1980) sobre las posiciones de lectura dominantes, negociadas y resistentes de las que disponen los consumidores de los textos de los medios de comunicación, mientras que otros se basan más en su ensayo crítico sobre las representaciones raciales, "Whites of Their Eyes" (1985), y en su trabajo en los estudios sobre la diáspora negra. Así pues, Hall atraviesa tanto los estudios culturales y los estudios sobre los medios de comunicación más habituales como los ámbitos de los estudios raciales, étnicos y críticos, y su trabajo se recoge en ambos. El trabajo de comunicación cultural crítica centrado en la raza, la etnia y los estudios raciales críticos se basa en numerosos estudiosos, como Audre Lorde, bell hooks, Angela Davis, Cherrie Moraga, el Combahee River Collective, Asian Women United of California, Homi Bhabha, Abdul JanMohamed, Henry Louis Gates, Nestor Canclini, Trinh T. Minh-ha, Michelle Wallace, Gayatri Spivak, Manuel Castells, Kuan-Hsing Chen, Rey Chow, Herman Gray, Chandra Mohanty, Lisa Lowe, Edward Said, Lauren Berlant, Michael Warner, Inderpal Grewal, Caren Kaplan, Wendy Brown, Patricia Hill Collins, Gloria Anzaldúa, Rosa Linda Fregoso y otros. Estos académicos suelen estudiar la raza, la nación, la etnia, el transnacionalismo y el poscolo-nialismo, y a menudo se dedican simultáneamente a comprender aspectos múltiples, superpuestos e interseccionales de la vida social y cultural, como la sexualidad, el género y la clase. Aunque todos los trabajos de la teoría crítica y los estudios culturales son interdisciplinarios, al menos en cierta medida, algunos de ellos han sido más y otros menos útiles para los estudiosos del campo de la comunicación, o al menos con un pie en ese campo.Entre las Líneas En la actualidad, gracias a los primeros trabajos de Richard Dyer, David Roediger, Ruth Frankenberg y George Lipsitz, existen estudios que interrogan de forma crítica el concepto de blancura, que se refiere a la forma en que las representaciones de la raza han funcionado, por un lado, para hacer hipervisibles a las minorías raciales y, por otro, para hacer que los identificados como blancos no tengan ninguna identidad racial o una identidad que funciona de forma no marcada. Este tipo de estudios ha florecido dentro de los estudios de comunicación. El libro editado por Thomas Nakayama y Judith Martin (1999) Whiteness: The Communication of Social Identity" de Thomas Nakayama y Judith Martin (1999), así como un ensayo de Raka Shome, "Race and Popular Cinema: The Rhetorical Strategies of Whiteness in City of Joy" (1996), son buenos ejemplos, al igual que el trabajo de Lisa Flores, Dreama Moon y Carrie Crenshaw, entre otros. Las tradiciones del trabajo cultural crítico feminista tienen una larga historia en el marco de los estudios culturales. Los estudiosos de esta área asumen que el género se construye socialmente y exploran su impacto en la vida cotidiana de las mujeres. Entre los primeros estudiosos de esta área destacan Meaghan Morris, Angela McRobbie, Paula Treichler y Angharad Valdivia, y también han surgido trabajos más recientes, como los de Barbara Biesecker, Carol Stabile, Raka Shome, Radha Hegde y Aimee Carillo-Rowe. Algunas observaciones adicionales: Tal vez porque muchos de estos estudiosos se formaron en una época anterior de teoría crítica y estudios culturales, su trabajo tiende a basarse, desde el principio, en la investigación multimetodológica y de identidades múltiples, así como a atravesar claramente las divisiones críticas y culturales. El trabajo de los estudios queer no sólo llama la atención sobre la multiplicidad de sexualidades y géneros que existen (más allá de los heterosexuales y homosexuales y de las mujeres y los hombres), sino que también se pregunta cómo una "perspectiva queer", que trabaja fuera de las normas sociales tradicionales de las sociedades tradicionalmente dominadas por figuras heterosexuales y patriarcales en el poder, puede vigorizar los estudios sobre todos los temas. Entre las figuras clave de la comunicación se encuentran John Sloop, Katherine Sender, Larry Gross, Charles Morris, E. Patrick Johnson, Thomas Nakayama y Fred Corey, que han sido fundamentales para hacer avanzar las cuestiones críticas de la sexualidad en este campo. El trabajo en los estudios transnacionales y poscoloniales que se basa en la obra de Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Ella Shohat, Robert Stam y Edward Said, por ejemplo, y dentro de la comunicación, el trabajo de académicos como Raka Shome, Radha Hegde, Marouf Hasian y otros también han sido importantes. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gran parte de estos trabajos no sólo aportan una nueva visión de lo cotidiano, sino también nuevos conocimientos sobre las cuestiones que plantean los estudiosos de lo cotidiano.

El futuro de la comunicación cultural crítica

Está claro que los estudios de comunicación cultural crítica seguirán siendo una parte importante del campo de la comunicación durante bastante tiempo. De hecho, dada la rápida centralización de esta área en el campo y el cambio en la globalización y las tecnologías de los medios de comunicación, uno puede imaginar que surjan nuevas y vibrantes subáreas dentro del trabajo de la comunicación cultural crítica en los próximos años. Áreas nuevas y apasionantes como los estudios sobre el ciberespacio y lo digital, las nuevas tecnologías, la telerrealidad, los estudios sobre biotecnología y vigilancia, los estudios ciberculturales y los estudios sobre la globalización transnacional siguen replanteando el campo y requieren nuevas metodologías y teorías, así como nuevas conceptualizaciones de la comunicación. A medida que surgen las nuevas tecnologías de los medios de comunicación y se discuten las nuevas apuestas internacionales, sociales y políticas, se requerirán nuevos enfoques que utilicen perspectivas críticas y culturales. El ámbito de los estudios sobre la "neoliberalización", que es el estudio de la forma en que la globalización y el capitalismo transnacional actúan para eliminar las restricciones de los mercados (por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte o TLCAN) y ampliar las reservas de mano de obra barata y los recursos materiales, aunque forma parte del trabajo de comunicación cultural crítica, está en sus primeras etapas de desarrollo. Quizás haya alguna manera de hacer que el estudio del neoliberalismo sea un área académica o un foco de atención del trabajo de comunicación cultural crítica y de profundizar en su significado teórico. Además, quizás haya una manera de estudiar el neoliberalismo de forma que se aborden específicamente cuestiones de la erudición en comunicación, lo que lo haría útil para los que están arraigados en el campo. Un intento de reunir a los economistas políticos con los estudiosos de la cultura en lugar de dividirlos, haciendo hincapié en las áreas de acuerdo común y dejando en segundo plano los desacuerdos, a veces bastante menores, ayudaría a fortalecer el trabajo académico y permitiría a los futuros estudiosos trabajar en estas dos áreas con más flexibilidad sin temor a represalias. Reunir lo crítico y lo cultural en los estudios de comunicación promete, en última instancia, un proyecto mucho más satisfactorio, que puede animar, entusiasmar y estimular a la próxima generación de estudiosos de la comunicación cultural crítica. Datos verificados por: Bell Tema: estudios-de-comunicacion. Tema: comunicacion. Asunto: cultura.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

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