A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

La Comunicación del Equipo: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "Comunicación del Equipo". Puede asimismo interesar los "Beneficios del Trabajo en Equipo" y la "Comunicación del Equipo Sanitario". Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Trabajo en Equipo

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¿Cómo se define? Conceptos

Véase la definición de comunicación en el diccionario, la definición de equipo en el diccionario y la definición de trabajo en equipo en el diccionario.

La Comunicación del Equipo de Trabajo

La comunicación es fundamental en el estudio de los equipos de trabajo porque la interacción social crea y sostiene las estructuras y los procesos del equipo. Idealmente, los miembros de equipos eficaces atraen la comunicación para compartir información laboral oportuna, cultural y lingüísticamente apropiada para alcanzar los objetivos del equipo. La estructura del equip suele estar dirigida por un jefe y ser jerárquica, pero una atención óptima al cliente requiere un diálogo dinámico y deliberativo entre una amplia variedad de profesionales, directivos y empleados, utilizando prácticas sociolingüísticas adecuadas.

La difusión de información, la resolución de problemas, la coordinación y la afiliación entre los miembros de los equipos de alto rendimiento se consiguen mediante una interacción reflexiva y continua y una toma de decisiones compartida. La comunicación también tiene una relación directa con los resultados de satisfacción de los clientes derivados de las operaciones laborales en equipo. Los equipos interdisciplinarios tratan de prestar una atención coordinada a través de un complejo laberinto de funciones, estructuras, normativas y contextos con el objetivo de lograr unos resultados organizativos más óptimos.

Definición de los equipos

Los estudiosos de la organización llevan tiempo sugiriendo que el futuro del lugar de trabajo global estará formado por equipos interconectados. A diferencia de los grupos, que pueden estar formados por individuos autónomos que trabajan simultáneamente en alguna tarea u objetivo, los equipos representan un sistema de individuos interconectados con funciones únicas, que trabajan en colaboración para alcanzar un objetivo común. Los equipos, en general, trabajan de forma interdependiente para lograr resultados positivos que se atribuyen al esfuerzo del equipo, en contraposición a la contribución de cualquiera de sus miembros.

Conceptualización actual de la comunicación en equipo

Gran parte de la bibliografía sobre la comunicación organizativa se esfuerza por reconocer las diferencias entre la organización-como-sustantivo, que conceptualiza la estructura de la organización como un ser o entidad en sí misma, y la organización-como-verbo, que se centra en los procesos y actividades relevantes que constituyen un equipo. Del mismo modo, a pesar del creciente número de investigaciones sobre los equipos en el contexto profesional, muchas de ellas pasan por alto las diferencias entre el equipo como sustantivo (una entidad o ser en el que los miembros trabajan juntos para lograr un objetivo compartido), el equipo como adjetivo (un tipo especial de cognición, actitud o comportamiento entre las personas de un equipo) y el equipo como verbo (acciones discursivas y reguladoras realizadas para lograr un objetivo compartido).

La investigación del equipo como sustantivo suele centrarse en los resultados obtenidos gracias a los esfuerzos de un equipo aparentemente monolítico, y tiende a minimizar la importancia de las prácticas discursivas dentro del equipo. La investigación del equipo como sustantivo también puede examinar la yuxtaposición del equipo frente a un trabajador individual, para determinar si los equipos son más eficaces que los individuos que tratan de alcanzar el mismo objetivo. La investigación comparativa sobre la eficacia de los equipos frente a los profesionales y trabajadores individuales se realiza partiendo de la absorción de que la coordinación del equipo se consigue mediante la interacción, pero las interacciones en equipo pueden resultar difíciles para los profesionales acostumbrados a trabajar de forma más independiente. La investigación del equipo como adjetivo examina los componentes, las características y las clasificaciones de los equipos.

Este tipo de estudio explora en qué medida las características del equipo, como la eficacia o la composición del equipo, afectan a las interacciones del equipo y a la consecución de los objetivos. Al considerar los antecedentes personales y profesionales de los miembros, las organizaciones pueden buscar las mejores configuraciones para maximizar una comunicación eficaz. La investigación del equipo de trabajo como verbo reconoce los procesos dinámicos de la comunicación dentro de un equipo y trata de revelar cómo se promulgan los procesos del equipo en apoyo de los objetivos colectivos. Este tipo de investigación pone el mayor énfasis en las construcciones comunicativas de roles, relaciones y comportamientos entre los miembros.

Perspectivas históricas

En el pasado, los profesionales, su equipo, los técnicos y los administradores han funcionado a menudo de forma autónoma en los entornos de trabajo, basándose en las normas de diversas estructuras jerárquicas, identidades profesionales y prácticas discursivas personales. Sin embargo, ahora se trata de adoptar sistemas de atención coordinada basados en equipos. No es de extrañar que el aumento de la aplicación de enfoques de prestación de servicios basados en equipos haya dado lugar a un mayor número de investigaciones realizadas para explorar cuestiones relacionadas con los procesos y los resultados de los equipos.

Los investigadores de equipos han producido volúmenes de trabajo sobre diversos aspectos de los equipos, incluidas sus estructuras, contextos y funcionamiento general. Algunas investigaciones demuestran cómo el trabajo basado en equipos puede tener implicaciones significativas para el tipo de atención que se presta a los clientes, así como para la infraestructura de la práctica que apoya a los clientes y a los proveedores a lo largo de todo el proceso empresarial.

Cuestiones y temas críticos

La comunicación de los equipos suele tratar de aprovechar la información y los recursos para los objetivos de la organización de que se trate. Desde una perspectiva sistémica, cada equipo funciona como un conjunto de componentes interrelacionados o que interactúan, con conexiones y relaciones formales e informales entre sus componentes, como ya se señalaba a mediados de los años 70, y conformados por necesidad a partir del discurso particularmente especializado de la propia profesión o medio laboral. A lo largo del tiempo, las estructuras de los equipos están constituidas por regularidades, patrones, rasgos y valores promulgados a través del discurso entre sus miembros. Cada aspecto especializado del funcionamiento del equipo es un elemento necesario para la prestación de servicios y otras operaciones empresariales, por lo que la formación y los conocimientos profesionales, las subespecialidades, la formación académica y las afiliaciones profesionales de los miembros del equipo conforman la naturaleza y los objetivos de las interacciones.

Especialización y clasificación

Un reciente análisis exhaustivo de la investigación sobre la clasificación de los equipos descubrió tres constructos subyacentes que influyen en la comunicación de los equiposen una miríada de taxonomías y tipos de equipos: diferenciación de habilidades, diferenciación de autoridad y estabilidad temporal. Cada constructo del equipo ofrece la oportunidad de una comunicación de equipo satisfactoria, pero también puede contribuir a la falta de comunicación o al conflicto entre sus miembros. La diferenciación de habilidades del equipo es el grado en que los miembros tienen conocimientos especializados o capacidades funcionales que hacen más o menos difícil sustituir a los miembros.

La composición interdisciplinar de los equipos crea una diferenciación entre los miembros basada en la formación y las experiencias profesionales y personales. La estabilidad temporal de un equipo se define como el grado en que los miembros del equipo tienen un historial de trabajo conjunto en el pasado y una expectativa de trabajar juntos en el futuro. La estabilidad temporal es una amenaza importante para la eficacia de la comunicación entre los miembros de un equipo debido a la naturaleza multiorganizativa, multidisciplinar y multifuncional del servicio que se preste, en general.

Desarrollo de sinergias

Los investigadores han identificado cinco fases de desarrollo de un equipo, cada una de las cuales influye en la cantidad y el tipo de comunicación entre los miembros:

En la primera fase, los individuos se reúnen para formar un grupo estructural, pero los miembros pueden carecer de información o de confianza en una visión compartida de los objetivos a largo plazo del grupo. Los miembros del equipo empiezan a buscar información de los demás miembros sobre las funciones, las expectativas y los resultados previstos de sus esfuerzos.

En la segunda fase, los miembros del equipo se familiarizan más entre sí y se comunican los conflictos o preocupaciones del pasado que podrían inhibir la eficacia del equipo.

La tercera fase se produce cuando los miembros del equipo adquieren experiencia trabajando juntos como equipo. En esta fase, los miembros del equipo empiezan a desarrollar su propio proceso normativo para la prestación de servicios en equipo, y también empiezan a formarse expectativas sobre los puntos fuertes y débiles personales y profesionales de cada uno como miembro del equipo. El rendimiento máximo del equipo de trabajo se produce en la cuarta fase del desarrollo del equipo, cuando un aumento de la confianza entre los miembros fomenta la toma de decisiones compartida y la comunicación abierta para alcanzar los objetivos del equipo.

La fase final del desarrollo se caracteriza por un funcionamiento del equipo altamente productivo e innovador en el que los miembros con responsabilidades especializadas trabajan juntos con la máxima eficacia. Los equipos que funcionan a este nivel tienen un conocimiento relacional y profesional de cada miembro, extraído de la experiencia de trabajar en equipo. Los equipos ad hoc que trabajan juntos durante periodos cortos pueden tener dificultades para alcanzar la máxima eficiencia debido a la indefinición de las funciones y a la falta de confianza en las habilidades de cada miembro.

Los beneficios de la atención en equipo pueden proceder de la naturaleza sinérgica de los sistemas. Todos los sistemas tienen sinergia, lo que significa que los componentes interactúan de tal manera que las interacciones del equipo producen una atención que no podría producir ningún componente del sistema por sí solo. Hasta ahora, los investigadores de equipos profesionales no han identificado de forma definitiva la mejor manera de maximizar la sinergia mediante una estructura de equipo concreta. En su lugar, la estructura y la gestión de los equipos individuales parecen depender de la naturaleza del entorno organizativo y normativo, y de los objetivos específicos del equipo para la atención al cliente.

Interacciones interpersonales interconectadas

Las interacciones interpersonales interconectadas son el mecanismo central a través del cual se constituyen los equipos, pero pocas intervenciones evalúan directamente las interacciones entre sus miembros. Las estructuras de los equipos se constituyen mediante interacciones entre los miembros que colaboran para lograr dos objetivos básicos de comunicación: las interacciones internas entre los miembros del equipo y las interacciones externas en nombre del equipo.

La comunicación interna configuró y reforzó la identidad, el clima y las normas culturales del equipo en relación con las prácticas de aplicación de políticas y procedimientos. El grado en que los miembros individuales del equipo se sintieron capacitados en sus funciones de equipo dependió de las interacciones internas que reforzaron el respeto mutuo y la toma de decisiones compartida entre los miembros. Era más probable que las interacciones externas se centraran en cuestiones de flujo de trabajo y acuerdo interinstitucional en relación con las decisiones del equipo. El clima de equipo fue creado por la comunicación de tareas y relacional entre las partes internas y externas, y el clima se asoció positivamente con las percepciones de los miembros del equipo sobre la calidad de sus equipos, y con las percepciones de los clientes sobre la calidad de la atención prestada por el equipo. Aunque el clima de la tarea puede ser relevante a la hora de considerar la calidad del funcionamiento del equipo, las percepciones de los clientes sobre el clima relacional del equipo pueden tener un mayor impacto en las medidas de calidad de la atención.

Límites

Los equipos coexisten para lograr objetivos compartidos para sus clientes y la pertenencia a ellos está conformada informalmente por límites entre fuerzas internas y externas. Existen cuatro tipos generales de límites del equipo, cada uno de los cuales tiene implicaciones para la comunicación entre los miembros. Los límites físicos del equipo incluyen la ubicación física de los equipos, la tecnología física o el equipo utilizado para apoyar la interacción del equipo y cualquier otra herramienta o estructura física utilizada para crear interacciones de equipo seguras. Los equipos pueden estar ubicados en un pasillo o en un ala de un edificio, o pueden utilizar programas informáticos específicos para acceder a las tareas y debates relacionados con el equipo.

Algunos canales tecnológicos de comunicación crean fronteras impenetrables que conectan a los miembros del equipo y lo separan del entorno externo. Los programas informáticos con protección por contraseña, por ejemplo, sólo son útiles en la medida en que todos los miembros del equipo tengan acceso y conocimiento del programa. Los miembros pueden utilizar la comunicación cara a cara más a menudo para las interacciones, o pueden coordinar la atención utilizando un sistema de registro electrónico. Los equipos virtuales no están vinculados por ninguna frontera formal o geográfica, sino que trabajan juntos utilizando tecnología como sistemas de videoconferencia o portales de comunicación basados en Internet.

Recomendaciones para la práctica

Los procesos de comunicación entre los miembros de un equipo cumplen diferentes funciones con diversas repercusiones.

Contextos

La comunicación está ligada al contexto, por lo que el contexto de la comunicación del equipo suele dictar la naturaleza del discurso del equipo en un entorno determinado. El proceso de trabajo en equipo utiliza señales verbales y no verbales y estos canales de comunicación dan lugar a una intervención coordinada por el equipo para el lactante. Sin embargo, la diferenciación del proceso de comunicación se distingue por la calidad de las interacciones comunicativas del equipo y los eventuales resultados de estos procesos en el contexto en el que se produce.

Procesos

Los procesos de un equipo tienen sus raíces en la colaboración entre sus miembros, por lo que los equipos deben tener presente el proceso de sus interacciones. La comunicación en los equipos de colaboración implica la creación de equipos, la negociación respetuosa, la gestión de conflictos, la contención de comportamientos negativos y el diseño del lugar de trabajo para facilitar la colaboración. Otros atributos asociados al éxito de la colaboración en equipo son la participación voluntaria de los miembros, la planificación y la toma de decisiones compartidas, las responsabilidades compartidas y el poder compartido basado en el conocimiento o la experiencia. Para que la colaboración de un equipo sea eficaz, sus miembros deben sentirse seguros para comunicarse con los demás miembros del equipo a fin de gestionar los conflictos y resolver los problemas.

Orientaciones futuras

Varias innovaciones para mejorar la comunicación en equipo en los entornos profesionales o laborales están cambiando actualmente la naturaleza de cómo se organizan e interactúan los equipos profesionales o de trabajo en nombre de los clientes. Las tendencias actuales incluyen un mayor uso de los equipos interdisciplinarios (IDT, por sus siglas en inglés); la práctica reflexiva; situación, antecedentes, evaluación, recomendación (SBAR); y la tecnología de comunicación electrónica para facilitar las interacciones del equipo. En este entorno, los estudiosos han aplicado otro modelo de colaboración interdisciplinar que demuestra cinco componentes principales:

interdependencia entre los miembros del equipo, actividades profesionales creadas por el inicio del equipo,

flexibilidad,

apropiación colectiva de los objetivos, y

reflexión sobre los procesos del equipo para abordar la atención al cliente.

En segundo lugar, el uso de la "práctica reflexiva", en la que se contextualiza el discurso, puede crear un entorno en el que las experiencias y los conocimientos de los miembros del equipo dicten el análisis, la resolución de problemas y, por tanto, las soluciones para las estrategias de comunicación interdisciplinar. La práctica reflexiva ofrece la oportunidad de recibir comentarios internos y externos, lo que proporciona a los estudiosos una ventana a los factores contextuales de las interacciones dinámicas del equipo. El uso de prácticas reflexivas también puede servir para superar las limitaciones del proceso de auditoría comunicativa del diagnóstico y la prescripción al permitir la aportación de los propios profesionales, en este caso, los miembros del equipo de trabajo. La aplicación de prácticas reflexivas para mejorar las estrategias de comunicación del equipo de trabajo puede servir para reducir la distancia entre la teoría y la aplicación. Autor: ST Asunto: trabajo-y-empleo.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Traducción de Trabajo en equipo

Inglés: Team work Francés: Travail d'équipe Alemán: Teamarbeit Italiano: Lavoro di gruppo Portugués: Trabalho de equipa Polaco: Praca zespołowa

Tesauro de Trabajo en equipo

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Véase También

Correo electrónico comercial no solicitado

Correo basura

Correo electrónico publicitario no solicitado

Comunicación comercial no solicitada

Correo electrónico no deseado

Publicidad en Internet

Spam

Central telefónica

Equipo telefónico

Material telefónico

Red telefónica

Telefonía

Teléfono portátil

Equipamiento telefónico

Telefonía celular

Trabajo en grupo

Equipos de trabajo, Cultura organizativa,

Véase También

Ayuda mutua Aprendizaje cooperativo Apoyo mutuo Negociación Grupo de trabajo Teoría de Juegos Comunidad internacional Condiciones de trabajo Economía del don Sopa de piedra Motivación Colaboración Debate Team Building Liderazgo

Bibliografía