A continuación, nuestras reflexiones, investigaciones, ideas y estudios acerca de esta temática.

Comunicación Intercultural: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Impacto de la Globalización en la Comunicación Intercultural

En un entorno global, la capacidad de comunicarse eficazmente puede ser un reto. Incluso cuando ambas partes hablan el mismo idioma, puede haber malentendidos debido a las diferencias éticas y culturales. Durante la última década, ha habido innumerables ejemplos del sector empresarial que demuestran que una comunicación deficiente puede conducir a un rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) organizativo deficiente. Comprender el impacto de la globalización en la comunicación intercultural es imperativo para las organizaciones que buscan crear una ventaja competitiva en el mercado global.

Los recientes desafíos económicos ponen aún más de relieve la necesidad de que las organizaciones desarrollen la capacidad de comunicación interna necesaria para controlar y supervisar las amenazas externas. A medida que la sociedad se conecta más globalmente, la capacidad de comunicarse a través de las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) culturales ha adquirido una importancia cada vez mayor. Los negocios globales deben entender cómo comunicarse con empleados y clientes de diferentes culturas para cumplir con la misión de la organización y crear valor para los grupos de interés. El uso de la tecnología ha tenido un profundo impacto en la forma en que las empresas se comunican globalmente y comercializan sus productos y servicios.

Sin embargo, con los avances en las organizaciones de tecnología aún debe ser consciente de las molestias culturales que potencialmente pueden presentar obstáculos en el intento de aumentar los beneficios y la cuota de mercado.

Según Genevieve Hilton, "competencia cultural no significa memorizar cada matiz cultural de cada mercado. Es saber cuándo escuchar, cuándo pedir ayuda y cuándo -por fin- hablar". Para las empresas que participan en operaciones comerciales globales, la relación de los gerentes y subordinados de las empresas multinacionales es importante.

En una investigación llevada a cabo por Thomas y Ravlin [Responses of Employees to Cultural Adaptation by a Foreign Manager. Journal of Applied Psychology 1995] se encontró que los participantes a quienes la nacionalidad era más importante indicaban menores percepciones de similitud con el gerente, menores intenciones de asociarse y menores percepciones de efectividad gerencial. Los resultados del estudio indican claramente que enseñar a miembros de diferentes culturas a comportarse como los demás es un enfoque ineficaz para mejorar las interacciones interculturales en el ámbito empresarial. Se debe centrar la atención en el uso de las diferencias individuales para crear innovación.

La formación y el desarrollo de las personas que participan en las interacciones interculturales deben ir más allá de la mera promoción de la adaptación cultural. La comunicación es vital para que las empresas expliquen de manera efectiva en qué se diferencian sus productos y servicios de los de sus competidores. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las empresas que son capaces de comunicarse con éxito de forma intercultural tienen una ventaja competitiva porque pueden dedicar más tiempo y recursos a la realización de negocios y menos tiempo a cuestiones de comunicación interna y externa. La comunicación es necesaria para que los individuos se expresen y satisfagan sus necesidades básicas. Lo mismo ocurre con las empresas, los gobiernos y los países. Asunto: mundo. La comunicación basada en la comprensión cultural es más adecuada para prevenir malentendidos causados por prejuicios y prejuicios personales. Revisor: Lawrence

La comunicación intercultural

El propósito de la comunicación es transferir ideas y conocimientos de una entidad a otra. El primer paso en la comunicación es la entrada; alguien debe decir algo que es recibido por otra persona. El bucle de comunicación tiene éxito cuando el receptor demuestra que entiende lo que se está comunicando. Desde una perspectiva organizativa, existen muchas barreras que pueden impedir el flujo de la comunicación.

Estas barreras incluyen la cultura, la tecnología, el idioma, la fuerza laboral y el medio ambiente.

Barreras de la Comunicación intercultural

Una forma de profundizar en el estudio de la relación entre cultura y comunicación es reconocer las barreras que impiden una comunicación intercultural eficaz. LaRay M (examine más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Barna (1997) elaboró una lista de seis de estas barreras: la ansiedad, la asunción de similitudes en lugar de diferencias, el etnocentrismo, los estereotipos y los prejuicios, las malas interpretaciones no verbales y el lenguaje.

Ansiedad

Cuando estamos ansiosos porque no estamos seguros de lo que se espera de nosotros, es natural que nos concentremos tanto en lo que estamos haciendo que no estemos totalmente presentes en la propia comunicación. Por ejemplo, los hablantes de inglés como segunda lengua pueden experimentar ansiedad por sus habilidades lingüísticas en inglés y centrarse tanto en cómo están pronunciando las palabras que limitan sus interacciones con los hablantes de inglés.

Asumir la similitud en lugar de la diferencia

A menudo, los visitantes de una nueva cultura se centran en las cosas que parecen iguales, es decir, conducir por el mismo lado de la carretera, comer alimentos similares y disfrutar de la misma música y películas. Cuando asumimos la similitud, podemos ignorar diferencias importantes. Podemos compartir fotos de los abuelos pero tener valores muy diferentes sobre dónde deben vivir esos abuelos y hasta qué punto deben participar en nuestras vidas.

Etnocentrismo

El etnocentrismo consiste en juzgar negativamente aspectos de otra cultura según los criterios de la propia. Somos etnocéntricos cuando creemos que nuestra cultura es superior y no entendemos que todo lo que existe en una cultura tiene sentido si entendemos esa cultura. Si la temperatura media del verano fuera de 43 grados Celsius (109 grados Fahrenheit), sería lógico ajustar los horarios escolares y comerciales a las horas de la tarde para conservar la energía. Los almuerzos largos y las siestas vespertinas tienen sentido. Sería etnocéntrico atribuir esos largos almuerzos y esas siestas vespertinas a la pereza.

Estereotipos y prejuicios

Ambos términos se refieren a la formulación de juicios sobre otra persona en función de su pertenencia a un grupo. El estereotipo se refiere a los juicios negativos o positivos que se hacen sobre otra persona basándose en la pertenencia a un grupo observable o creído. Cualquiera puede estereotipar. ¿La apariencia de una posible identificación con un grupo cultural es una prueba de las habilidades de conducción? ¿De las habilidades atléticas? ¿De las habilidades matemáticas? Los estereotipos impiden la comunicación, ya que nos hacen suponer que una creencia es cierta para cualquier individuo, su uso refuerza la creencia que, de hecho, puede no ser cierta en absoluto, y se convierten en una profecía autocumplida para la persona estereotipada.

Compartir Liderar y habilidades interpersonales

Mientras que los estereotipos pueden ser positivos o negativos, el prejuicio se refiere a la aversión, la sospecha o el odio irracional hacia un grupo, una raza, una religión o una orientación sexual determinados. Los gitanos (llamados erróneamente gitanos por los europeos medievales, que pensaban que todos los pueblos de piel oscura procedían de Egipto) fueron perseguidos por la Alemania nazi y los gobiernos comunistas de Europa del Este. Los coreanos nacidos en Japón han sido víctimas de prejuicios sociales, económicos y políticos, al igual que los irlandeses en Estados Unidos.

Malas interpretaciones no verbales

Los símbolos no verbales crean significados para los demás. La comunicación no verbal se refiere a los mensajes enviados sin utilizar palabras. Muchas expresiones no verbales varían de una cultura a otra, y son precisamente estas variaciones las que hacen que las malas interpretaciones no verbales sean una barrera. Véase algunos ejemplos aquí. Para entender cómo el lenguaje puede ser una barrera, véase aquí