A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Comunicación Multicultural: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Entrevista a Bettina Inclán

Nota: Bettina es una alta responsable de comunicaciones en la NASA, de origen hispanoamericano. Soy comunicadora y narradora de historias, americana de primera generación, feliz esposa y madre de dos increíbles niños. Algunas observaciones adicionales: Tengo un trabajo de ensueño como Administrador Asociado de Comunicaciones de la NASA, donde dirijo los esfuerzos de comunicación de la NASA trabajando junto al equipo más talentoso del universo. He trabajado en el campo de las comunicaciones durante unos 20 años, adquiriendo experiencia en el sector público y privado, así como en comunicaciones políticas y sin fines de lucro. Empecé en las relaciones públicas cuando estaba en la escuela secundaria, cuando dirigía los asuntos de los medios de comunicación para la gala anual de la organización sin fines de lucro de mi madre. El día después de graduarme de la universidad, me mudé a Washington, DC y poco después empecé a trabajar para un miembro del Congreso. Eso lanzó mi carrera en comunicaciones políticas. A los 25 años, dirigía una organización política nacional. Más recientemente, trabajé en estrategia pública y consultoría de relaciones públicas para grandes empresas tecnológicas, causas ambientales, funcionarios electos y clientes en el negocio del entretenimiento. Mi pasión siempre ha sido potenciar a las mujeres y a las comunidades marginadas, incluyendo mi propia comunidad hispana. Mi madre es una exiliada cubana. Mi padre es un inmigrante de México. Ambos vinieron a este país sin nada. Mi abuelo materno estuvo separado de su familia durante 14 años y sirvió como prisionero político en Cuba, su único crimen fue tener un punto de vista diferente y negarse a unirse al partido comunista. Estoy agradecido por todo lo que esta nación le ha dado a mi familia.

Más Información

Las increíbles oportunidades y libertades que tenemos en América y lo afortunado que he sido en mi carrera. No podría haberlo hecho sin el amor y el apoyo de mi familia.

¿Qué haces normalmente a las 2 pm...

Normalmente estoy en una reunión planificando uno de los muchos proyectos increíbles de la NASA, y recordando cómo olvidé comer un almuerzo normal, otra vez.

Una lección que has aprendido de un mal jefe...

Siempre sobre la entrega. Cuando era adolescente, al principio de mi carrera universitaria, me entusiasmaba trabajar en una empresa de relaciones públicas en South Beach que tenía clientes de alto perfil. Aunque el trabajo era divertido, la jefa era horrible y a menudo me tiraba un diccionario cuando no le gustaba algo que yo escribía. Rápidamente aprendí a a) esquivar el golpe de un diccionario y b) trabajar de manera más inteligente para traducir lo que ella quería a lo que realmente necesitaba. Aprendí a leer la habitación y a hacer entregas extras para conseguirle lo que realmente necesitaba para el proyecto.Si, Pero: Pero la mejor lección de todas fue conocer mi propia autoestima. Muy rápidamente dejé ese trabajo y fui a un lugar que me respetaba a mí y a mi trabajo duro.

¿Qué reunión o proyecto siempre esperas...

Me encanta promover el programa Artemis de la NASA, que hará aterrizar a la primera mujer en la luna. Nuestra última misión a la luna, Apolo, fue en los años 60. Acabamos de celebrar el 50º aniversario este año.Entre las Líneas En la mitología griega, Artemisa es la hermana gemela de Apolo y la diosa de la Luna. Le dimos el nombre de Artemisa a la misión para reconocer que es la primera misión que llevará a las mujeres a la superficie lunar. Una de las mejores partes de mi trabajo es compartir con la gente cómo las tecnologías y los descubrimientos de la NASA mejoran nuestra vida diaria - desde la investigación médica realizada en la Estación Espacial Internacional que podría algún día tratar enfermedades como el Alzheimer, o los satélites que nos dan la televisión y permiten transacciones bancarias rápidas, o la tecnología que usamos para Marte que nos dio las cámaras de su teléfono inteligente. ¡La NASA te ha traído tu autoestima!

Estás a punto de dar una gran presentación o pedir una promoción, ¿qué canción te pones para bombearte...

"Rie y Llora" de Celia Cruz o "Lo que esta pa' ti" de Willy Chirino. Este tipo de canciones alentadoras y alegres me recuerdan a mi familia y a quien soy, y me hace pensar que no importa lo que pase, me cubren las espaldas. Eso me da un impulso de confianza.

Lo que te mantiene despierto por la noche...

Mis hijos. Algunas observaciones adicionales: Tengo dos niños, de dos y cuatro años. Si no me mantienen literalmente despierta, la "carga mental de madre" de preocuparse si sus zapatos son de la talla correcta, o si me confirmo para la fiesta del décimo cumpleaños del verano, o qué proyecto tengo que entregar para la escuela. La "carga mental de madre" es real y estoy segura de que otras madres saben exactamente de lo que hablo.

Algo en lo que podrías ser mejor (en el trabajo o en la vida)...

Como muchas otras mujeres, me cuesta encontrar tiempo para el autocuidado. Mis papeles en la NASA y como madre son igualmente exigentes, y tengo que recordarme a mí misma que está bien tomarse un tiempo.

Tu superpoder en una palabra: ....

Para tener más éxito, tuve que afinar mi inteligencia emocional. Ser capaz de leer a otras personas ha sido la clave para cambiar las situaciones críticas para obtener mejores resultados.

¿Qué significa el éxito para ti..

. Capacitar a los demás para ser la mejor versión de sí mismos. Intento hacer esto con mis hijos, mis compañeros de trabajo y mi equipo. Es un equilibrio de dar a la gente dirección estratégica pero dándoles suficiente margen para labrarse su propio camino hacia las soluciones. Puede ser un reto y mucho trabajo, pero al final te lo agradecerán. He tenido mucha gente a lo largo del camino que ha hecho esto por mí, y eso moldea lo que eres como persona.

¿Cómo eras de niña...

Tenía un fuerte espíritu creativo y curioso. Escribía regularmente canciones y obras de teatro y obligaba a mi hermano a actuar conmigo delante de nuestra familia. De niño, quería ser Presidente de los Estados Unidos, hasta que me enteré de los peligros de la oficina. Mi padre era profesor de ciencias en México y tenía montones de revistas de National Geographic por toda la casa, y recuerdo muchas horas de hojearlas y aprender sobre el mundo. Mi madre era periodista en su juventud. Pronto quise ser periodista y empecé a escribir para el periódico de la escuela en 7º grado. Desde entonces me he estado comunicando.

En una cena, ¿estás instigando una discusión acalorada o corriendo por el vino...

Las dos cosas. Probablemente estoy hablando del espacio y de los males del comunismo. Ningún tema está fuera de los límites para mí, especialmente la política. Asunto: introduccion-a-la-politica. Estoy orgulloso de venir de gente que no tuvo miedo de decir lo que cree, pero que entiende que la libertad significa tener opiniones diversas. Creciendo en una familia de exiliados políticos, la política suele ser el centro de todas las conversaciones.

¿Cuál es la mayor idea errónea sobre usted...

Tristemente, rompiendo los estereotipos negativos de los hispanos. Algunos asumen que crecí en el "gueto" y que me han llamado María más veces de las que me gustaría admitir. A veces la gente me ve y sólo ve a una latina. Sé que tengo que trabajar más duro que la mayoría para demostrar mi experiencia y talento en mi campo.

¿Qué significa el Mes de la Herencia Hispana para ti..

. Un mes para celebrar los increíbles logros de nuestra comunidad. No sólo los logros de los famosos y las celebridades, sino también las victorias de los humanos comunes, como nuestras madres y padres. Especialmente para muchos de nosotros, la primera generación de americanos, nuestro éxito es el propósito de sus sacrificios.

¿Qué tema es más importante para usted en las elecciones?

Ciencia, Tecnología, Educación y Libertad! Cuando hablamos de invertir en el futuro y proteger a las generaciones futuras, el espacio y la ciencia deben ser una parte más importante de esa conversación.

Los increíbles logros de la NASA en ciencia y descubrimientos no sólo hacen avanzar a la humanidad, sino que inspiran a la próxima generación de profesionales del STEM. Si Estados Unidos quiere seguir siendo el líder mundial (o global) en tecnología e innovación, necesitamos más profesionales STEM y apoyar plenamente la ciencia y la exploración. El espacio une a la gente. Le da a nuestra nación un sentido de orgullo nacional y permite a nuestro país colaborar con el mundo en la exploración espacial. Necesitamos unificarnos para que la humanidad pueda dar su próximo gran salto al espacio profundo. Muchas tecnologías derivadas adaptadas de la investigación de la NASA impactan directamente y mejoran la vida en la Tierra. Mi verdadera pasión es la libertad - mercados libres, libertades personales y derechos humanos. La experiencia de mi familia al sobrevivir al comunismo me muestra que un mercado libre vibrante y un capitalismo consciente aseguran sociedades más libres, inclusión política, un discurso respetuoso y mayores oportunidades para todos los ciudadanos. Algunas observaciones adicionales: Todos los días estoy agradecido de haber nacido americano, con privilegios únicos desde el nacimiento que no están al alcance de la mayoría de las personas en el mundo.

Un consejo que le daría a alguien que busca entrar en su campo...

Encárgate de tu viaje. No tienes que saber exactamente a dónde vas, pero tienes que saber qué pedir. Sé proactivo en la construcción de tu red, porque nunca sabes quién o qué te llevará a tu gran oportunidad. La comunicación es un campo de oportunidades muy diverso, y las habilidades de una buena persona de relaciones públicas o de asuntos públicos son aplicables en casi cualquier organización.

Mi carrera me ha llevado a muchos lugares trabajando para una gran variedad de personas, lo que me ha demostrado que realmente todo el mundo necesita una gran persona de prensa.

¿Cuál quiere que sea su legado?

Ahora mismo en la NASA, estamos haciendo progresos históricos cada día con las misiones Artemis y Marte. Es un gran privilegio ser parte de una nueva generación de la NASA que nos llevará más lejos en el universo de lo que la gente nunca ha estado antes. Espero que dejemos un fuerte legado de compromiso público con la NASA, para que los estadounidenses sepan lo duro que estamos trabajando en su nombre y lo importante que son estos logros para el mundo. Fuente: The Skimm