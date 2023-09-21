A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Comunicación Política Digital: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "Comunicación Política Digital". Nota: Consulte más información relativa a la Economía Política de la Comunicación en esta plataforma, el Género en la Comunicación Política Digital, y la "Economía de los Medios de Comunicación", así como sobre algunos ejemplos de economía política de la comunicación y sus medios y los fracasos de los medios digitales. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Política, Poder y los Nuevos Medios de Comunicación

La difusión y la rápida evolución de las nuevas tecnologías de la comunicación han creado una necesidad acuciante de comprender las complejas fuerzas que están remodelando los medios de comunicación y la política. ¿Quién emerge como poderoso en este nuevo contexto? En relación al sistema mediático digital, la comunicación política está cada vez más moldeada por las interacciones entre las lógicas mediáticas más antiguas y las más nuevas. Las organizaciones, los grupos y los individuos de este sistema están vinculados por relaciones complejas y en constante evolución basadas en la adaptación y la interdependencia.

La élite del poder y los medios de comunicación de masas

En una masa, escribía W. Mills en los años 50 y 60:

Son muchas menos las personas que expresan opiniones que las que las reciben, ya que la comunidad de públicos se convierte en una colección abstracta de individuos que reciben impresiones de los medios de comunicación de masas.

Las comunicaciones que prevalecen están tan organizadas que es difícil o imposible para el individuo responder de inmediato o con algún efecto.

La realización de la opinión en la acción está controlada por autoridades que organizan y controlan los canales de dicha acción.

La masa no tiene autonomía respecto a las instituciones; por el contrario, los agentes de las instituciones autorizadas penetran en esta masa, reduciendo cualquier autonomía que pueda tener en la formación de la opinión mediante el debate.

Esto ocurría en los años 50, justo cuando la era de los medios de radiodifusión entraba en plena efervescencia, de uno de los científicos sociales más influyentes de los últimos cien años: C. W. Mills. Pero esta cita suscita inevitablemente una gran pregunta que ha estado en el centro de la investigación sobre medios de comunicación y política durante dos décadas: ¿hasta qué punto es un relato adecuado de cómo funcionan las cosas a principios del siglo XXI?

La comunicación política atraviesa un caótico periodo de transición inducido por el auge de los medios digitales. Pero, ¿cómo explicar el funcionamiento del poder en medio del caos? ¿Hasta qué punto pueden caracterizarse los sistemas mediáticos occidentales de la actual era post-broadcast como más inclusivos y democráticos que los analizados con tanta agudeza por Mills?

Consideremos lo siguiente:

Denver, Colorado, julio de 2008: El discurso de aceptación de Barack Obama ante 80.000 seguidores en la Convención Nacional Demócrata en el estadio de fútbol de Denver es un acontecimiento que simboliza la integración de la televisión, el espacio físico y los medios digitales, con un efecto espectacular.

Londres, octubre de 2011: Los datos británicos de la reputada organización de sondeos YouGov muestran que alrededor del 55% del público británico menor de 55 años utiliza los medios sociales para atraer comentarios en tiempo real sobre los programas de televisión mientras los ve. Boston, abril de 2013: la confluencia de la televisión y los medios sociales da forma a la información sobre los atentados de Boston, ya que los reporteros de los informativos de televisión de la CNN consultan rutinariamente sus feeds de Twitter en busca de pistas, incluso mientras informan en cámara a su audiencia televisiva.

Y, en lugares necesariamente no revelados, junio de 2013: The Guardian lleva a cabo un chat web en directo con el fugitivo denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU., Edward Snowden, mientras la organización de noticias de 192 años de antigüedad flexiona su músculo de investigación profesional al tiempo que atrae simultáneamente a las redes de medios sociales en línea para dar a la historia de la NSA un poderoso impacto.

El enfoque del sistema de medios digitales: Poder, sistemas y lógica mediática

Lo "viejo" y lo "nuevo" son términos relativos. Podemos reforzar ese punto utilizando los términos medios "más antiguos" y "más nuevos". Es necesario integrar el estudio de los medios más antiguos y más nuevos en la política, y desarrollar enfoques holísticos que nos ayuden a trazar dónde importan las distinciones entre lo antiguo y lo nuevo, y dónde se están disolviendo esas distinciones. También es necesario examinar los medios renovados, los medios más antiguos que adaptan e integran la lógica de los medios más recientes. Esto requiere una perspectiva sistémica, pero arraigada en ilustraciones específicas de fuerzas en flujo, y no en prejuicios estructurales abstractos e instantáneas estadísticas. La clave aquí es una comprensión conceptual del poder, pero que pueda ilustrarse empíricamente.

El sistema de medios digitales se construye a partir de interacciones entre lógicas mediáticas antiguas y nuevas -donde lógicas se definen como conjuntos de tecnologías, géneros, normas, comportamientos y formas organizativas- en los campos sociales reflexivamente conectados de los medios y la política. Los actores de este sistema se articulan mediante relaciones complejas y en constante evolución basadas en la adaptación y la interdependencia y en concentraciones y difusiones de poder. Los actores crean, aprovechan o dirigen los flujos de información de formas que se adaptan a sus objetivos y de formas que modifican, habilitan o inhabilitan la agencia de otros, a través y entre una serie de entornos mediáticos más antiguos y más nuevos. Podemos estudiar esta digitalidad sistémica en los patrones de consumo y producción de flujos de información, en la elaboración de noticias, en los partidos y las campañas electorales, en el activismo y en la comunicación gubernamental. Se puede utilizar una mezcla de métodos: trabajo conceptual, análisis histórico, análisis documental, investigación en línea "en directo" en tiempo real y etnografía desde dentro.

La base del enfoque es una ontología de la digitalidad. En el ámbito de las ciencias sociales, la digitalidad ha sido durante mucho tiempo un principio organizador de una amplia gama de investigaciones: en ciencias políticas (regímenes híbridos), estudios sobre comunicación, cultura y medios de comunicación (culturas y géneros híbridos), estudios sobre organizaciones (normas y estructuras organizativas híbridas) y estudios sobre ciencia y tecnología (redes digitales de agentes humanos y tecnológicos de la teoría del actor-red,. Es comprensible que la investigación académica sobre las tecnologías de los medios de comunicación haya prestado mucha atención a la novedad, a pesar de que los nuevos medios siempre muestran continuidades sustanciales con los medios más antiguos.

El pensamiento digital rechaza las dicotomías simples, alejándonos de los patrones de pensamiento "o lo uno o lo otro" y acercándonos a los patrones de pensamiento "no sólo, sino también". Hace hincapié en cómo las lógicas mediáticas más antiguas se renuevan y, en última instancia, evolucionan a medida que interactúan con las lógicas mediáticas más recientes. Ofrece una poderosa forma de pensar sobre la política y la sociedad porque pone en primer plano la complejidad, la interdependencia y la transición. Llama la atención sobre los límites, los flujos, los "puntos intermedios", y se ocupa de cómo las prácticas se entremezclan y coevolucionan.

Esta ontología básica informa otros tres pilares teóricos del enfoque del sistema de medios digitales. Primero, el poder. Segundo, la idea de sistema. Y tercero, la lógica de los medios. Los conceptos de poder y sistema han sido ambos absolutamente centrales en las ciencias sociales, y harían falta varios volúmenes para ensayar siquiera los debates, por no hablar de interrogarlos críticamente.

Pero en términos básicos, comprender el poder implica examinar las relaciones entre los actores sociales. De forma menos obvia, también debemos examinar las relaciones entre los actores sociales y las tecnologías de los medios de comunicación. Al explorar los intercambios entre los actores sociales, y cómo los medios de comunicación se utilizan en esos intercambios y llegan a darles forma, podemos adentrarnos empíricamente en las relaciones de poder.

Podemos llevar esto un paso más allá y decir que estas muchas y diversas interacciones se agregan para constituir sistemas. Los sistemas suelen ser flexibles y adaptables. Pueden mostrar jerarquía, fijeza y relaciones de poder asimétricas, pero también horizontalidad, fluidez y relaciones de poder simétricas. En el marco de la relación entre los medios de comunicación y el caos cultural, podemos asumir que los sistemas presentan diversos grados de complejidad, inestabilidad y desorden. A menudo, los sistemas atraviesan largos y caóticos periodos de cambio. Otro aspecto de los sistemas es que se basan en la competencia y el conflicto, pero también existe una gran interdependencia entre los actores. Incluso los más poderosos deben cooperar con los menos poderosos en la consecución de objetivos colectivos. Y, como ha establecido la tradición pluralista de la ciencia política, quienes son poderosos en un campo pueden no serlo en todos.

Estos aspectos de los sistemas dan a veces a quienes parecen tener pocos recursos obvios el poder de actuar de formas que fuerzan la adaptación entre quienes podrían haber parecido tener mayores recursos antes de que comenzaran las interacciones sociales específicas. Así que, se puede afirmar que el poder es relacional y se convierte en una cuestión de investigación empírica detallada. Los sistemas también se basan en las divisiones del trabajo que surgen entre los actores en la persecución de objetivos, especialmente en importantes proyectos sociales a gran escala, como la política y los medios de comunicación, porque estos proyectos no pueden llevarse a cabo sin algunas estructuras arraigadas y regularizadas para gestionar la cooperación a lo largo del tiempo.

Estas estructuras podrían ser organizaciones burocráticas formales, pero cada vez más no lo son. Dado que los medios digitales son tanto formas de comunicación como de organización, hoy en día las estructuras de cooperación en la vida cívica pueden ser relativamente laxas, ad hoc y espontáneas; se adaptan continuamente en función de los objetivos que se persigan. En este sentido, pueden entenderse como ensamblajes. La teoría de los ensamblajes, que tiene su origen a principios de este siglo, sugiere que existen fronteras permeables entre las diferentes unidades modulares de un esfuerzo colectivo, y el significado y la fuerza de cualquier unidad modular individual -ya sea una persona, un grupo, una tecnología, un marco, incluso un edificio, etc.- sólo puede entenderse en función de sus relaciones interactivas e interdependientes con otras unidades modulares.

El enfoque de los sistemas de medios digitales muestra, por ejemplo, que la elaboración de noticias políticas se lleva a cabo actualmente en este tipo de ensamblajes, ya que las tecnologías digitales permiten a los individuos y a las colectividades conectarse al proceso de elaboración de noticias, a menudo en tiempo real, y de forma estratégica, a través y entre los entornos mediáticos más antiguos y más recientes. Dos puntos finales sobre el poder y los sistemas. Primero: la importancia del tiempo. Incrustar normas actuando con regularidad son partes importantes del ejercicio del poder en un sistema. Pero también lo es actuar con puntualidad, que es algo diferente.

El dominio de los ritmos temporales es una fuerza importante pero sorprendentemente poco investigada en la comunicación política. Sin embargo, la capacidad de crear y actuar a tiempo sobre la información, especialmente en tiempo real, es clave para ejercer el poder. Los actores políticos y mediáticos intentan dominar el tiempo: a menudo sorprenden para adelantarse, o retrasan deliberadamente, o sacan información de los archivos y le dan nueva vida. Lo importante es que este poder temporal se ve ahora posibilitado y limitado de diferentes maneras por los distintos medios de comunicación, ya que los medios digitales y de difusión interactúan cada vez más.

El segundo punto sobre el poder y los sistemas se refiere a cómo los sistemas deben ser promulgados y re-promulgados continuamente, a menudo con cambios incrementales, por los actores sociales. Y este proceso de promulgación y recreación es también la forma en que se ejerce el poder, ya que los actores llegan a dar forma a las propias condiciones sistémicas en las que luego pueden ejercer el poder sobre los demás. Identificar cómo los medios de comunicación más antiguos y más nuevos dan forma a la política también requiere que pensemos en cómo los medios interactúan con el campo político.

Un concepto útil en este sentido es el de "lógica mediática". Introducido por primera vez a finales de la década de 1970 por los sociólogos, este enfoque mostró cómo las normas y prácticas de los medios de comunicación de masas han llegado a penetrar en otros ámbitos de la vida. Como dijeron ambos sociólogos de forma memorable "hoy todas las instituciones sociales son instituciones mediáticas" . Posteriormente, se considera que la lógica mediática hace referencia a los imperativos que conforman los atributos particulares y las formas de hacer las cosas dentro de unos medios de comunicación determinados, los procedimientos de selección, la forma, el tempo, la densidad informativa, la estética, los contenidos, los modos de dirección y los calendarios de producción, como afirmó Dahlgren en su trabajo de 2009. El enfoque de la lógica mediática sugiere que intentemos comprender las normas que surgen en la práctica diaria de quienes trabajan en los ámbitos de los medios y la política: las decisiones en curso sobre "qué va dónde". Por tanto, abre vías útiles para el trabajo cualitativo en profundidad.

Sin embargo, el enfoque de la lógica mediática también tiene algunas limitaciones. Se desarrolló por primera vez en la era de la comunicación de masas, cuando los medios de difusión masiva eran más obviamente dominantes de lo que lo son hoy. También asignaba un gran poder a las organizaciones mediáticas formales y a una lógica mediática singular que, según se decía, impregnaba la vida social. Hoy en día, el entorno mediático es más policéntrico. Esto exige una idea más amplia de las lógicas mediáticas digitales, en plural. Con ello, podemos centrarnos en cómo evolucionan las normas que determinan el carácter de la mediación a través de los distintos medios y entre ellos.

El sistema de medios digitales requiere constantemente juicios de los actores sobre qué medio o combinación de medios es el más apropiado para dar forma a un acontecimiento o proceso político. En las dos últimas décadas, han surgido lógicas mediáticas disruptivas de las redes en línea, que han creado fuentes rivales de autenticidad y familiaridad para las audiencias, muchas de las cuales se convierten ellas mismas en productoras y consumidoras digitales de contenidos mediáticos. Sin embargo, éstas también deben situarse en el contexto del prestigio, el acceso, la experiencia, la influencia y, por supuesto, la capacidad de adaptación e integración de las nuevas lógicas mediáticas de las élites mediáticas más antiguas.

La campaña electoral en el sistema digital de medios de comunicación

En las campañas electorales es necesario mucho dinero destinado a los medios de comunicación. Además, hay que tener en cuenta los textos, el discurso, las audiencias y el consumo. Todo ello contribuye a aplicar la economía política al estudio de la comunicación (véase más detalles), su teoría y, en general, la economía política en su conjunto. Ningún acontecimiento reciente ha suscitado tantos comentarios sobre los medios digitales y la política como la famosa campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

Pero la importancia de la campaña en la construcción de un nuevo modelo de campaña presidencial de éxito no radicó en su uso de Internet per se, sino en cómo integró de forma tan implacable el espacio en línea, la radiodifusión y el espacio real, el activismo de base y el control de las élites, y las lógicas mediáticas más antiguas y más nuevas. Obama for America hizo gala de una conciencia aguda y en gran medida descuidada del poder continuado de los medios de comunicación más antiguos en las campañas electorales, pero esto también se integró con su estrategia de medios de comunicación más nuevos. Consideremos sólo un dato estadístico: la campaña de Obama de 2008 recaudó 750 millones de dólares, de los cuales 500 millones se recaudaron en Internet. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gastó 407 millones de dólares en publicidad, pero sólo 17 millones de ellos (el 4%) se destinaron a anuncios en línea.

En las campañas presidenciales estadounidenses en general, los espectáculos en el espacio real de las apariciones de los candidatos siguen generando la importante cobertura televisiva que sigue siendo crucial para proyectar el poder de un candidato y para transmitir entusiasmo, autenticidad y un propósito común tanto a los activistas como a los no activistas. Sin embargo, estos momentos impulsados por la televisión ahora también se integran con lógicas mediáticas más nuevas de recopilación de datos, recaudación de fondos en línea, seguimiento, control y voluntariado gestionado.

Los equipos de campaña ya no pueden dar por sentado que llegarán al público en masa. Ahora crean contenidos dirigidos a diferentes segmentos de audiencia y los difunden a través de distintos medios. Por ejemplo, la campaña de Obama fue la primera en crear "anuncios de prensa" exclusivamente para el sitio web de la campaña y YouTube. Esto proporcionó a la campaña una forma de dirigirse a diferentes grupos demográficos en línea, incluidos, sobre todo, los propios periodistas, pero también de eludir a los medios de comunicación tradicionales y su histórico papel de guardianes. Las campañas electorales se caracterizan por la creciente integración sistémica de Internet y la televisión. Lo vimos en la campaña presidencial estadounidense de 2008, por ejemplo, con los debates organizados conjuntamente por YouTube y la CNN y el escándalo en torno al antiguo pastor de Obama, el reverendo Jeremiah Wright, y sus sermones en vídeo en línea.

Los controvertidos vídeos de Wright, cargados de contenido racial y que atacaban a sectores de la población blanca de Estados Unidos, comenzaron su andadura en realidad en un reportaje de investigación de ABC TV News, pero fueron remediados a través de YouTube. Y luego estaba el discurso de Obama sobre "una unión más perfecta" en respuesta a las críticas centradas en Jeremiah Wright. El discurso fue pronunciado para la televisión, en una sala pequeña, pero llegó a tener poder de red a través de YouTube. Del mismo modo, el vídeo pro-Obama "Sí se puede" fue una sensación viral, pero a menudo se olvida que se emitió por primera vez en la cadena de televisión NBC y que, por supuesto, contaba con un elenco de músicos y actores de Hollywood bien conectados.

En la actualidad, las herramientas en línea también permiten al equipo de una campaña acceder directamente al público, a través de los sitios web de la campaña y los medios sociales, lo que fomenta la reciprocidad y la viralidad. Los ciudadanos pueden responder a las campañas a través de los mismos formatos mediáticos, crear y subir sus propios contenidos, comentar los debates mientras se desarrollan o hacer virales las meteduras de pata de los candidatos en los debates o discursos. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gran parte de los contenidos de campaña que se debaten en línea son digitales, inicialmente comienzan su vida en la televisión o en la prensa y luego viajan por los medios de comunicación en línea a través de la promoción de la campaña y/o el debate ciudadano.

Aunque las campañas electorales exhiben ahora muchos contenidos de discursos, entrevistas, debates y anuncios que sólo aparecen en línea, la mayoría de los acontecimientos importantes de la campaña son mediados primero por la televisión, antes de ser remediados por los medios en línea. Y al mismo tiempo, la cobertura informativa televisiva muestra ahora con frecuencia comentarios de los espectadores que han sido suministrados por correo electrónico, mensaje de texto, Twitter o webcam, como parte de un enfoque de montaje digital de la representación de la política. Las campañas pueden utilizar estrategias digitales tanto para captar las aportaciones de los ciudadanos como para movilizarlos en favor de la campaña, pero los ciudadanos también pueden subvertir los mensajes de la campaña utilizando los medios digitales.

El hecho de que Internet haya permitido a las campañas recopilar cantidades ingentes de datos demográficos y de comportamiento sobre los simpatizantes y otros ciudadanos proporciona a los equipos de campaña nuevas fuentes de poder. Las divisiones de nuevos medios de las campañas están ahora mucho más estrechamente integradas con las operaciones sobre el terreno y con la élite de la sala de guerra de la campaña de lo que ha sido el caso anteriormente. La actividad en línea aumenta y fomenta la actividad fuera de línea, y viceversa. Las acciones emprendidas en línea inspiran a los simpatizantes a emprender formas más tradicionales de hacer campaña, como las donaciones o el sondeo, pero también facilitan las acciones en entornos presenciales, como las reuniones y el trabajo en la "guerra terrestre" de llamar a las puertas y el sondeo telefónico organizado en salas de reuniones.

Al mismo tiempo, las organizaciones periodísticas tradicionales de élite siguen desempeñando papeles muy importantes en las campañas electorales, incluso cuando parece que no lo hacen.

Podemos ver esto en acción en el encuadre que los periodistas de prensa hicieron de la fracasada candidata republicana a la vicepresidencia Sarah Palin en 2008. Aunque muchos comentarios se han centrado en el daño a la reputación de Palin causado por la circulación viral en Internet de un vídeo satírico de la cómica de Saturday Night Live Tina Fey, en realidad fueron los equipos de reporteros de investigación del Washington Post y del New York Times los que tuvieron la misma importancia a la hora de enmarcar a la republicana como supuestamente no apta para un cargo público. Con sus repetidos reportajes de investigación en primera página, minuciosamente recogidos en el estado de Palin, Alaska, los periodistas de élite dieron a Fey y a los animadores de Saturday Night Live licencia para criticar. El sistema de medios digitales puede moldear los resultados electorales proporcionando nuevos recursos de poder a las campañas que puedan crear y dominar las modalidades del sistema, y severas penalizaciones para las que no puedan hacerlo.

Nuevos análisis

Los académicos han empezado a aplicar el enfoque del sistema de medios digitales al análisis de las campañas electorales en una serie de países. Aquí comentamos brevemente ejemplos de estudios de Alemania, Noruega y Estados Unidos. En un estudio publicado en 2014 sobre la campaña de las elecciones federales alemanas de 2009, Andreas Jungherr parte de la hipótesis de que "el volumen de comentarios en Twitter debería aumentar cuando aumenta el volumen de la cobertura informativa tradicional de los actores políticos".

A través de un análisis de los mensajes más retuiteados durante el día de los debates electorales televisados en Alemania, se plantea si Twitter sigue su propia lógica o la lógica de la cobertura de los medios de radiodifusión y descubre que los retuits más populares que mencionan los debates revelan una lógica digital de Twitter y de los medios de radiodifusión. En otras palabras, Twitter emerge como un espacio para el discurso político que se integra temáticamente con el acontecimiento retransmitido pero que también se desvía de él en aspectos importantes. En una línea similar, Eli Skogerbø y Arne Krumsvik (2015) examinan lo que denominan "establecimiento de la agenda intermedial" en la relación entre los medios sociales y los productores de noticias tradicionales en las campañas electorales noruegas.

Su análisis de la producción de los medios sociales de los candidatos de los partidos locales revela que Facebook, Twitter y YouTube sólo son utilizados en raras ocasiones por los periodistas profesionales como material fuente para las historias de campaña. También descubren que los partidos noruegos más grandes son expertos en generar noticias en los periódicos locales y regionales mediante la creación de una oferta de eventos mediáticos locales, como visitas de los líderes del partido o de políticos conocidos con un estatus de celebridad y un "capital mediático" preestablecidos. Su conclusión es que, en las campañas noruegas, los políticos utilizan cada vez más los medios sociales, pero los periodistas siguen movilizando lógicas informativas más antiguas, asociadas a los medios periodísticos.

La importancia de la celebridad en la política también queda patente en el estudio estadounidense de Geoffrey Baym (2014) que explora "The Rumble", un debate político en línea, financiado por crowdfunding y de pago por visión que se celebró durante la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2012 y en el que participaron las dos celebridades estadounidenses más conocidas del "entretenimiento político" de la última década: Jon Stewart y Bill O'Reilly. El investigador analiza la digitalidad sistémica del debate, desde la simultaneidad de ver y comentar en tiempo real en entornos de medios sociales hasta las noticias que recorrieron diversas plataformas mediáticas durante y después del evento. Baym argumenta que, como las dos principales celebridades del entretenimiento político asociadas al conservadurismo y al liberalismo, O'Reilly y Stewart "no son simples sustitutos de los candidatos, sino representantes de identidades político-culturales distintas" y que, como resultado, ejercen un poder cultural y político.

La disección que hace el investigador tanto de la digitalidad textual del debate como del papel digital de sus protagonistas muestra cómo el sistema de medios digitales crea nuevas vías para que los medios de difusión de élite configuren la forma en que el discurso político llega e influye en unas audiencias cada vez más fragmentadas y dispersas en diferentes medios. Estas conclusiones se complementan y amplían con la interpretación de Deen Freelon y David Karpf (2015) del discurso en Twitter durante el más significativo de los debates televisados de los candidatos presidenciales estadounidenses de 2012, en el que participaron Barack Obama y el aspirante republicano Mitt Romney.

Estos autores muestran que algunas celebridades del mundo del espectáculo son capaces de utilizar Twitter para intervenir en tiempo real durante los debates con el fin de influir en los marcos interpretativos de los periodistas y los ciudadanos. Lo consiguen haciendo circular sus propias interpretaciones del acontecimiento entre un gran número de seguidores. Los famosos pueden convertirse en "élites puente": individuos sin identidades políticas o periodísticas formales pero que, sin embargo, son capaces de ser actores políticos significativos a través de su uso estratégico de la sátira en los medios sociales.

El periodismo y la construcción de noticias

El sistema de medios digitales tiene implicaciones significativas para la construcción de noticias. En otro lugar se encuentra un artículo sobre esta temática, donde se discuten tres puntos clave: la difuminación de los límites entre los papeles, las identidades y las normas de la producción de noticias que se derivan de los medios más antiguos y de los más nuevos; los cambios en las estructuras organizativas de la producción de noticias; y los cambios en el funcionamiento de los ciclos informativos que rodean a las noticias políticas importantes y de rápida evolución.

Revisor de hechos: Murray y Mix Asunto: economia-politica. Tema: estudios-de-comunicacion. Tema: medios-de-comunicacion. Asunto: comunicacion-humana.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Economía de la Regulación, Estudios Mediáticos, Medios de Comunicación Social, periódicos, Periodismo, REVISTAS; RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN; Cine, Digitalización, Era Digital, Gobernanza de la información, Industria Informática, Innovación, Internet, Medios Digitales, Privacidad de Datos Personales, Protección de Datos, Políticas Digitales, comunicación política, digitalidad, lógicas mediáticas, poder, campañas, activismo, periodismo, elaboración de noticias, tecnologías