Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

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Salvador Lorca 📚
Aug 21, 2024

Destacable:

"Las revisiones de procesos realizadas como cazas de brujas producirán brujas.

La apertura es difícil de conseguir. En muchas organizaciones, el clima ha sido punitivo durante tanto tiempo que la gente es reacia a revelar cualquier aspecto menos que perfecto del rendimiento del proyecto. El Dr. Chris Argyris, en su libro “Superar las defensas organizativas: Facilitando el aprendizaje organizacional”, ha descrito los procesos por los que las organizaciones mantienen las prácticas ineficaces. Todos ellos pretenden ayudar a los individuos a “salvar la cara” o evitar la vergüenza. Al final, también impiden el aprendizaje organizativo.

En la revisión deben plantearse dos preguntas. La primera es: “¿Qué hemos hecho bien hasta ahora?”. La segunda es: “¿Qué queremos mejorar (o hacerlo mejor) en el futuro?”. Observe que no pregunto: “¿Qué hemos hecho mal?”. Esa pregunta sólo sirve para que todos se pongan a la defensiva porque la gente supondrá que usted les castigará por las cosas mal hechas. Además, siempre existe la posibilidad de que no se haya hecho nada mal, pero siempre se puede mejorar."

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Salvador Lorca 📚
Aug 20, 2024

Esto debe ser más o menos lo que ocurre en buena parte del mundo:

"He preguntado a varios directivos de empresa (presidentes y vicepresidentes): “Puesto que usted tiene mucha autoridad, ¿garantiza esa autoridad que la gente hará lo que usted quiere que se haga?”.

Uniformemente, responden: “No”.

“¿Qué es lo que sí consigue que hagan lo que usted quiere que se haga?”.

“Bueno, a fin de cuentas, tienen que querer hacerlo”, dicen.

“Entonces, ¿qué hace su autoridad por usted?”. pregunto.

“Bueno, me da derecho a ejercer sanciones sobre ellos, pero eso es todo”.

Así que descubrimos que tener autoridad no es garantía de que pueda conseguir que la gente cumpla sus órdenes. Al final, tiene que conseguir que lo hagan de buena gana, y eso significa que tiene que entender las motivaciones de la gente para poder influir en ellas para que hagan lo que hay que hacer."

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Por supuesto, sigue adelante.

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