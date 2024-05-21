¿Crecen los usuarios de TikTok?

El uso de TikTok se ha cuadruplicado desde 2021, y en la actualidad el 21% de los estadounidenses utiliza la aplicación al menos una vez a la semana. Aunque la plataforma se ha enfrentado a un mayor escrutinio sobre la privacidad y la influencia extranjera, sigue siendo una fuerza poderosa en el panorama de las redes sociales. Se ha convertido en una línea aparentemente directa con los consumidores jóvenes, y una prohibición amenaza los avances que los profesionales del marketing han logrado en ese sentido.

“Les enseñamos (a los jóvenes) que no había verdades, ni bien, ni mal, ni sentido, solo elecciones. Les dijimos que podían ser lo que quieran ser, ser todo, en todas partes, al mismo tiempo. Les adentramos en el mar de la libertad, pero sin brújula ni puerto al que dirigirse. Y ese mar de opciones infinitas, lejos de emanciparlos, se volvió abismo insondable que los dejó paralizados. Incapaces de devolverle la mirada al abismo, ahora, nuestros hijos naufragan entre identidades líquidas, vínculos efímeros y deseos que no se sacian. Se consumen en el consumo. Abandonados a toda esperanza, les abrimos las puertas del infierno.” —Eduardo Infante

Un informe reciente de YouGov analiza qué consumidores utilizan la aplicación y qué pueden aprender de ello los profesionales del marketing.

Aunque se ha hablado de una prohibición de TikTok desde la administración Trump, nunca ha estado tan cerca de hacerse realidad. A finales de abril, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley que contenía una cláusula que prohibiría la plataforma. La empresa matriz de TikTok, ByteDance, tiene nueve meses para vender la plataforma a una empresa estadounidense o dejar de operar en la región. TikTok se ha opuesto a la moción, presentando una demanda en un intento de detener la venta. Este es uno de los “peros”, pero hay más.

El informe "Stop, shop and scroll: Informe TikTok EE.UU. 2024" se ha elaborado con la base de datos de YouGov de más de 27 millones de miembros de paneles globales. El conjunto de datos de 52 semanas de perfiles de YouGov contiene datos que se recopilan continuamente y se actualizan semanalmente. Las clasificaciones de las marcas se determinaron basándose en las respuestas a la encuesta entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. El informe define a un usuario semanal de TikTok como los consumidores mayores de 18 años que interactúan con la plataforma al menos una vez a la semana.

Amenazas a TikTok

Hay unas cuantas, y quizás estas sean las principales:

Dura competencia. Dura competencia de aplicaciones de redes sociales veteranas como Cheez, VideoShow, Vigo Video, Facebook, Youtube e Instagram, entre otras.

Cambio en la preferencia de los clientes. Tik Tok depende de una categoría de productos en los medios sociales, cualquier nuevo avance tecnológico y cambio en la preferencia de los clientes podría dañar potencialmente el negocio de TikTok.

Contenido inapropiado. TikTok aún no ha tomado medidas eficaces para gestionar los contenidos inapropiados. Algunos vídeos y canciones de fondo de la plataforma no están pensados para el público más joven. También se acusa a la aplicación de promover el humor grosero, las drogas, la desnudez y los valores crueles. Esto influye en la siguiente amenaza:

Censura gubernamental. Las políticas gubernamentales cambiantes que crean un entorno más hostil para las plataformas de medios sociales como TikTok. Por ejemplo, TikTok fue prohibida en la India para proteger la privacidad y los datos.

El nuevo usuario, registrado

A pesar de los retos regulatorios de TikTok en EE.UU., por ahora sigue siendo una plataforma importante para los profesionales del marketing. Y mientras TikTok ha sido un go-to para las marcas que quieren llegar al grupo demográfico más joven, es importante tener en cuenta que la edad media de los usuarios está subiendo. En 2022, la proporción de usuarios de TikTok de entre 18 y 24 años era del 35%, descendiendo al 25% en 2024. Se observó un descenso menos drástico en la franja de edad de 25 a 34 años, que cayó del 32% en 2022 al 30% en 2024. Se produjeron aumentos en el grupo demográfico de 35 a 44 años, en el de 45 a 54 años y en el de 55 años o más.

Los hogares con un usuario semanal de TikTok también tienen más probabilidades de tener hijos en comparación con la población general, en una proporción del 45% frente al 32%. El 50% de los usuarios semanales viven en ciudades, frente al 37% de la población general. Más de la mitad (55%) de los usuarios semanales son mujeres.

"De lo que aún no se han dado cuenta las marcas es de que la audiencia de TikTok ha madurado significativamente. Lo estamos viendo ahora. Una gran parte de los usuarios de TikTok tienen más de 35 años. En el pasado, las marcas tenían la percepción de que TikTok era una plataforma para la Generación Z, incluso para adolescentes... Vemos que los usuarios de TikTok son también un grupo muy acomodado", afirma el responsable de marketing para las Américas de YouGov.

Curiosamente, los usuarios de TikTok son más propensos a estar de acuerdo con la afirmación "el gobierno protege mi privacidad" en comparación con la población general, en una proporción del 42% al 27%, respectivamente. Esta cifra adquiere aún mayor relevancia cuando se considera la opinión pública hacia una prohibición de TikTok. Los responsables políticos han utilizado en gran medida la seguridad de los datos como apoyo a dicha moción. El 46% de la población general apoya una prohibición de TikTok, frente al 34% de los usuarios de la aplicación.

Casi la mitad (45%) de los usuarios de TikTok se opone a una prohibición, frente a sólo el 27% de la población general. El 21% de los usuarios de TikTok siguen sin estar seguros sobre una prohibición, en comparación con el 27% de la población general.

Deslizar para comprar

TikTok ha demostrado ser una mina de oro para los anunciantes. Bastante más de la mitad (64%) de los usuarios semanales de TikTok están de acuerdo en que la publicidad les ayuda a seleccionar qué comprar, en comparación con sólo el 46% de la población general. Los usuarios de TikTok también son más propensos a confiar en el marketing de influencers que la población general, en una proporción del 47% al 27%, respectivamente. Los usuarios semanales de TikTok admiten ser más impulsivos, con un 59% de usuarios que afirman "tender a realizar compras impulsivas", frente al 45% de la población general.

Sin embargo, el entusiasmo por el marketing de TikTok no se ha traducido necesariamente en entusiasmo por realizar compras en la aplicación. Las compras dentro de la aplicación son una característica importante en la versión china de la app, pero los usuarios estadounidenses se han mostrado más recelosos. Aunque el 86% de los usuarios conoce TikTok Shop, sólo el 31% ha comprado algo. El 28% de los usuarios de la app nunca han visitado la función a pesar de conocerla.

En última instancia, cualquier vacilación relacionada con las compras en la aplicación puede reducirse a la confianza del consumidor. Mientras que el 40% de los consumidores afirman que consideran a los vendedores de TikTok Shop tan dignos de confianza como los de otras plataformas de comercio electrónico, el 41% los ven como menos dignos de confianza. Sólo el 19% de los usuarios los ven como más dignos de confianza.

No obstante, estos resultados no deberían desanimar a los profesionales del marketing, según YouGov. A pesar de algunos contratiempos, TikTok Shop ha tenido un buen rendimiento. También es importante tener en cuenta que el público estadounidense quiere cosas muy diferentes de la aplicación que el público chino.

"La forma en que la estamos utilizando, está mucho más centrada en el entretenimiento, y en el uso de cosas para proyectos de bricolaje, y en averiguar cosas", dijo el vicepresidente de ventas empresariales en EE.UU. de YouGov. "Lo estamos utilizando para divertirnos, para entretenernos, y luego tiene una gran presencia para los influenciadores. Así que la adopción, sólo lleva tiempo".

Al considerar lo que impulsa a los consumidores a realizar una compra utilizando TikTok Shop, la posibilidad de permanecer en la aplicación TikTok es la última razón que atrae a los usuarios a comprar (15%). Más de la mitad, el 58%, enumeró los cupones y descuentos especiales, mientras que el 45% enumeró la posibilidad de apoyar a una pequeña empresa como sus razones para comprar a través de la plataforma.

En definitiva, TikTok sigue siendo una plataforma sólida para los profesionales del marketing a pesar de la presión reguladora. A medida que la tienda TikTok crece, existe la oportunidad de ganarse la confianza de los consumidores.

"Las marcas aún se sienten cómodas con TikTok y con estar presentes allí. Creo que están siguiendo las cifras de audiencia", dijo el responsable de marketing para las Américas de YouGov. "Ven que la gente adopta TikTok Shop, y creo que siguen las señales de la audiencia".