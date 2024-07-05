Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jul 5, 2024

"Parece que aquí funciona un círculo vicioso que hace de la nuestra no sólo una economía sino una cultura de desigualdad extrema. Los que toman las decisiones en las empresas, e incluso algunos empresarios de pacotilla como mi jefe en The Maids, ocupan una posición económica muy por encima de la de las personas mal pagadas de cuyo trabajo dependen. Por razones que tienen más que ver con los prejuicios de clase -y a menudo raciales- que con la experiencia real, tienden a temer y desconfiar de la categoría de personas entre las que seleccionan a sus trabajadores. De ahí la necesidad percibida de una gestión represiva y de medidas intrusivas como las pruebas de detección de drogas y de personalidad. Pero estas cosas cuestan dinero -20.000 dólares o más al año por un directivo, 100 dólares por cada prueba de drogas, etc.- y el elevado coste de la represión se traduce en una presión cada vez mayor para mantener bajos los salarios. La sociedad en general parece estar atrapada en un ciclo similar: recortar los servicios públicos para los pobres, que a veces se denominan colectivamente "salario social", mientras se invierte cada vez más en cárceles y policías. Y también en la sociedad en general, el coste de la represión se convierte en otro factor que pesa en contra de la ampliación o el restablecimiento de los servicios necesarios. Es un ciclo trágico, que nos condena a una desigualdad cada vez más profunda y, a la larga, casi nadie se beneficia salvo los propios agentes de la represión."

- Barbara Ehrenreich (Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America)

Responder
Compartir
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jul 5, 2024

"Nuestro sistema económico y nuestro sistema planetario están ahora en guerra. O, para ser más exactos, nuestra economía está en guerra con muchas formas de vida en la Tierra, incluida la vida humana. Lo que el clima necesita para evitar el colapso es una contracción en el uso de los recursos por parte de la humanidad; lo que nuestro modelo económico exige para evitar el colapso es una expansión sin trabas. Sólo se puede cambiar uno de estos conjuntos de reglas, y no son las leyes de la naturaleza".

- Naomi Klein (Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima)

Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura