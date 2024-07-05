Crecimiento y Expansión Económica

Durante un periodo de tiempo suficientemente largo, la expansión de la producción corriente implica un aumento de la capacidad de producción. Además, los dos procesos tienen un origen común; de hecho, los gastos de inversión que permiten un aumento de la capacidad de producción a más o menos corto plazo tienen como consecuencia más inmediata una expansión de la renta monetaria.

El término expansión debe reservarse a los movimientos de naturaleza “monetaria”, observados durante un periodo de tiempo relativamente corto, por oposición al de crecimiento.

La expansión en este sentido corresponde a menudo a la fase ascendente de un movimiento cíclico de la actividad económica. Su estudio pertenece a la teoría de los ciclos si consideramos que constituye una fase de este movimiento en la medida en que conduce a una inversión de la situación económica.

El Negocio del Imperio: La United Fruit, la raza y la expansión estadounidense en América Central

El vínculo entre las empresas privadas y el poder mundial de Estados Unidos tiene una historia mucho más larga de lo que la mayoría de la gente cree. Empresas transnacionales como la United Fruit Company representan una etapa anterior de la globalización económica y cultural que se está produciendo actualmente en todo el mundo. Basándose en una amplia gama de fuentes de archivo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Costa Rica y Guatemala, el libro “El Negocio del Imperio: La United Fruit, la raza y la expansión estadounidense en América Central”, de Jason

Colby combina los enfoques “de arriba abajo” y “de abajo arriba” para ofrecer una visión del papel del capital transnacional, la migración laboral y el nacionalismo racial en la configuración de la expansión estadounidense en Centroamérica y el Gran Caribe. El negocio del imperio sitúa el poder corporativo y el contexto local en el centro de la historia imperial estadounidense.

A principios del siglo XX, la influencia estadounidense en Centroamérica llegó principalmente en forma de empresa privada, sobre todo la United Fruit. Fundada en medio del salto de Estados Unidos hacia el imperio de ultramar, la empresa dependía inicialmente de la mano de obra antillana británica. Cuando su mano de obra negra se resistió a la autoridad blanca estadounidense, la empresa adoptó una estrategia de división de la mano de obra mediante la selección de emigrantes hispanos. Este sistema laboral arrastró a la empresa a un conflicto cada vez mayor con sus naciones anfitrionas, ya que los nacionalistas centroamericanos denunciaban no sólo las intervenciones militares estadounidenses en la región, sino también el empleo estadounidense de inmigrantes negros. En la década de 1930, al igual que Washington renunció a la intervención militar en América Latina, la United Fruit aplicó su propia Política del Buen Vecino, que supuso una reducción de su poder colonial corporativo y la prohibición de contratar inmigrantes negros. El fin del sistema de división del trabajo de la empresa señaló a su vez el camino hacia la transformación de la United Fruit, así como del imperio estadounidense en general.

Proceso de Expansión y Recalentamiento

A continuación analizaremos los orígenes y el curso del proceso de expansión. También examinaremos el fenómeno conocido como “recalentamiento” del aparato productivo. En los tiempos modernos, los procesos de expansión tienden a degenerar en inflación, por lo que el estudio del recalentamiento parece ser una extensión esencial del estudio de la propia expansión.

Dada la naturaleza monetaria de los fenómenos en estudio, el análisis de los procesos de expansión debe abordarse desde el punto de vista de la demanda, suponiendo por el momento que existe suficiente elasticidad en la oferta de factores de producción, de modo que las posibilidades de producción sean capaces de responder a las exigencias de la demanda, mediante la expansión de los flujos reales.

Este énfasis en la demanda procede de las enseñanzas de la escuela keynesiana que, para explicar la expansión, se refiere menos a la oferta monetaria que al aumento de determinadas categorías de gastos productivos y que, por esta razón, se denominará teoría “real”. Por otro lado, la escuela de pensamiento neoclásica actual defiende una concepción cuantitativista que hace hincapié en la oferta monetaria y, en este sentido, el término “monetaria” resulta especialmente apropiado.

Teorías keynesianas “reales”

Origen de la expansión

En las teorías que explican la expansión sobre la base de factores reales, en oposición a los factores puramente monetarios, los llamados fenómenos multiplicadores desempeñan un papel central. Pueden analizarse partiendo de una situación de equilibrio entre la demanda efectiva y la oferta agregada, como la que existe al final de un periodo de depresión relativa o de estabilización cíclica, que permite suponer una elasticidad suficiente de la producción.

La reactivación de la actividad económica se desencadenará por un aumento del gasto, cuya contrapartida es el producto final, en la medida en que este gasto sea autónomo. En una versión simplificada del multiplicador, sólo pueden considerarse dos tipos de gastos: los gastos de inversión, que se suponen totalmente autónomos, y los gastos de consumo, que se suponen totalmente inducidos.

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si cree que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, díganoslo. Le estaré, personalmente, agradecido. Si cree que merecemos que comparta este artículo, nos hace un gran favor; puede hacerlo aquí:

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Gasto de inversión

El gasto de los consumidores

Gasto de inversión

Como ya se ha analizado el efecto multiplicador, aquí sólo se recordará brevemente la descripción del mecanismo.

En esta teoría, la distinción entre gasto autónomo e inducido desempeña un papel esencial: sólo el primero puede estar en el origen del proceso multiplicador; por definición, el segundo no puede desempeñar este papel, ya que el gasto inducido (gasto de consumo en el ejemplo anterior) es a su vez una función de la renta adquirida. La distinción realizada anteriormente, que consiste en identificar el gasto autónomo con el gasto de inversión y el gasto inducido con el gasto de consumo, no es sin embargo más que una simplificación.

Hay que considerar varios mecanismos multiplicadores, cada uno de los cuales puede estar en el origen de un proceso de expansión. La contrapartida del producto nacional en forma de gasto final puede desglosarse en cuatro componentes: consumo privado, inversión empresarial, gasto público (de capital o corriente, excluidas las transferencias) y exportaciones. Véase también:

Al igual que existe un multiplicador de la inversión privada, también existe un multiplicador del gasto público y un multiplicador del comercio exterior (véase más). En los tres casos, el multiplicador operará a partir de una variación “autónoma”. En relación con la inversión privada, operará en función de los nuevos desembolsos de capital, que son diferentes de los gastos de reposición (si partimos de la base de que estos últimos están únicamente en función del capital acumulado anteriormente). En cuanto a la inversión pública, actuará en función de los gastos distintos de los gastos de transferencia, es decir, de la redistribución de la renta nacional (véase más). Por último, se ajustará a las exportaciones (que pueden considerarse exógenas, es decir, totalmente determinadas por las variaciones de la demanda exterior independientemente de la renta nacional).

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El factor de fuga “s”, del que dependerá en cada caso el valor del coeficiente multiplicador “k<“, será diferente según las partidas de gasto seleccionadas. Corresponderá a la propensión al ahorro, es decir, a la tasa de formación delahorro privado sobre la renta adicional disponible después de impuestos, si se considera la inversión privada; al tipo impositivo calculado como proporción de los impuestos recaudados sobre la renta adicional, si se considera la inversión pública; a la propensión a la importación, es decir, a la proporción de los gastos cuya contrapartida está constituida por productos importados en relación con la renta adicional, si se considera el comercio exterior.

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El gasto de los consumidores

El estímulo de la actividad económica puede proceder, por tanto, de la inversión, del gasto público o de las exportaciones. El propio consumo puede ser el punto de partida. Hay que reconocer que la hipótesis de un multiplicador del consumo suele descartarse. La razón no es tanto que el gasto en consumo no pueda dividirse en un componente “autónomo” (gasto en consumo incompresible, que se realiza independientemente del nivel al que se fije la renta) y un componente “inducido”; lo que nos lleva a rechazar esta hipótesis es que el consumo parece ser estadísticamente una función estable de la renta.

Las variaciones del consumo parecen ser consecuencia de variaciones concomitantes o anteriores de los ingresos. Es más, desde una perspectiva distinta a la de la escuela keynesiana, es decir, la escuela de Friedman, en la que el consumo se considera en función de una renta denominada permanente (partiendo del supuesto de que las variaciones de carácter transitorio no influyen en el consumo), esta estabilidad del consumo en relación con las fluctuaciones cíclicas o accidentales de la renta es teóricamente explicable.

Sin embargo, las variaciones “autónomas” del consumo siguen siendo posibles si ponemos en juego expectativas distintas de las relativas a los ingresos esperados por los hogares en relación con su perfil de actividad o de carrera. La incertidumbre sobre el futuro, en particular con respecto al empleo, el temor a una depreciación del poder adquisitivo del dinero, etc., pueden provocar cambios bruscos en la propensión al consumo, al menos a corto plazo.

“El imperialismo nació cuando la clase dominante en la producción capitalista se topó con las limitaciones nacionales a su expansión económica. La burguesía recurrió a la política por necesidad económica; pues si no quería renunciar al sistema capitalista cuya ley inherente es el crecimiento económico constante, tenía que imponer esta ley a sus gobiernos nacionales y proclamar que la expansión era un objetivo político último de la política exterior.”

– Hannah Arendt (Los orígenes del totalitarismo)

La desaparición del miedo al desempleo o la aparición de un clima de escepticismo en cuanto a la continuidad del poder adquisitivo del dinero pueden ser, por tanto, la causa de una reactivación del consumo, siempre que el importe de los depósitos de seguridad acumulados proporcione los medios para financiar el consumo adicional en relación con la renta disponible, o que esto sea posible gracias a una flexibilización de las condiciones del crédito al consumo.

Desarrollo de la expansión

La teoría del multiplicador ofrece así varias hipótesis para explicar el origen del proceso de expansión y las diversas circunstancias que le corresponden. La continuación de la expansión plantea otro problema: el del carácter auto-sostenido del proceso. La explicación de estos fenómenos se encuentra en los modelos dinámicos. Nos limitaremos a mencionar aquí dos categorías de factores que pueden desempeñar un papel importante en la explicación.

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Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

La primera es el llamado mecanismo acelerador. Suponiendo que una variación autónoma de la inversión sea el punto de partida de un proceso de expansión, el aumento de la demanda final como consecuencia de unos ingresos más elevados inducirá una demanda de capital adicional: habrá que realizar inversiones suplementarias, denominadas inversiones inducidas, para aumentar la capacidad de producción. De este modo, la expansión tiende a alimentarse a sí misma, aunque este proceso suele ser la causa de la inestabilidad cíclica.

Un segundo mecanismo sencillo que interviene en la propagación de las causas de la expansión a lo largo del tiempo surge en caso de cambio favorable de las expectativas de los productores. Según un mecanismo analizado de diversas formas por numerosos economistas, desde Wicksell hasta Kalecki y Harrod, en la medida en que los empresarios aumentan sus inversiones como consecuencia de un cambio inicial en sus previsiones de beneficios, su acción tiende, a escala macroeconómica, a mejorar las condiciones de rentabilidad del capital, al menos durante un cierto periodo de tiempo; en consecuencia, al menos al principio del proceso, los resultados siempre superan las previsiones, lo que conduce a una mejora continua del clima psicológico en el que se toman las decisiones de inversión.

El fenómeno del sobrecalentamiento

La expansión es un proceso que puede amortiguarse antes de que se alcance el pleno empleo de la mano de obra o de que se movilice plenamente el potencial de formación de capital correspondiente a la capacidad de ahorro al nivel de la renta de pleno empleo. Esta hipótesis coincide con la teoría general de Keynes.

En los tiempos modernos, sin embargo, es mucho más el riesgo opuesto el que hay que temer, es decir, el riesgo de un auge. La expansión tiende a provocar un “recalentamiento” del aparato productivo.

Esto puede manifestarse de diversas maneras: tensiones en el mercado laboral y en los salarios como resultado del exceso de empleo, hinchazón de las carteras de pedidos y alargamiento de los plazos de entrega, escasez de existencias, subidas de precios como resultado de un “mercado de vendedores”, aparición de un déficit de la capacidad de producción instalada en relación con el nivel que justificaría la demanda real, etc.

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Detectar o prever las situaciones de recalentamiento es hoy una de las tareas esenciales de la investigación económica. El primer método implica la noción de crecimiento potencial. La llamada tendencia de crecimiento potencial de la economía se calcula determinando la mayor tasa posible de crecimiento del producto interior bruto que, no obstante, podría mantenerse durante un largo periodo sin una presión excesiva de la demanda y, por tanto, sin riesgo de inflación tendencial. Esta tasa de crecimiento de la producción corresponde al aumento de la capacidad de producción por periodo de tiempo que parece posible alcanzar sin que la tasa de inversión en relación con la renta nacional tienda a superar la tasa de ahorro previsible.

Es difícil determinar el potencial de crecimiento de una economía directamente a partir de las posibilidades de aumento de su capacidad de producción evaluadas desde el punto de vista de sus posibilidades de ahorro e inversión. Por esta razón, la proyección de la tendencia de crecimiento exponencial de la producción interior bruta tendrá en cuenta una serie de situaciones anteriores en las que la presión de la demanda sobre los recursos se juzgó apenas satisfactoria. El criterio de tal situación lo proporciona el nivel de empleo de la mano de obra: una tasa satisfactoria de presión efectiva de la demanda corresponde a una tasa de desempleo mínima (pero positiva).

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Se establece una relación lineal entre las variaciones de la tasa de desempleo (en proporción de la población activa) y las variaciones de la tasa de crecimiento (en proporción de la producción). Al comienzo de un proceso de expansión, no hay peligro inmediato de que la tasa de crecimiento observada supere la tasa de crecimiento potencial si el crecimiento real en el periodo anterior fue inferior a la tasa de crecimiento potencial. Se puede utilizar una proyección de tendencia para identificar el punto en el que, una vez alcanzada la tendencia, las tendencias inflacionistas se manifestarán en forma de sobreempleo de la mano de obra.

También pueden utilizarse otros métodos más complejos. Algunos modelos econométricos de previsión a medio plazo incluyen entre sus variables una denominada variable de capacidad. Esto permite evaluar (según las relaciones calculadas, que no son necesariamente lineales) el efecto de una variación de la tasa de desempleo sobre variables como la inversión, los precios y las exportaciones. De este modo, podemos predecir en qué medida una situación de recalentamiento, como indica la evolución del mercado laboral, influirá en la cuantía de las exportaciones, por ejemplo.

La teoría “monetaria” de la escuela de Chicago

Las consideraciones precedentes se han basado esencialmente en un equilibrio macroeconómico entre los flujos de gastos y los flujos de ingresos, del que el llamado mecanismo multiplicador constituye un elemento esencial de interpretación, según los puntos de vista de la escuela keynesiana.

Sin embargo, en los últimos años, la teoría del multiplicador, así entendida, ha sido objeto de duras críticas por parte de ciertos especialistas monetarios como J. Denizet en Francia y M. Friedman y los autores agrupados a su alrededor bajo el nombre de escuela de Chicago. Todas estas críticas tienen en común que se centran en la naturaleza real del análisis que, según estos autores, es esencialmente de naturaleza monetaria.

“Sólo en economía la expansión sin fin se considera una virtud. En biología se llama cáncer”.

– David Pilling (El espejismo del crecimiento: la riqueza y el bienestar de las naciones)

Nos centraremos aquí únicamente en la obra de Milton Friedman, un famoso economista. Representa un retorno a la llamada teoría cuantitativa, pero en forma de análisis de la relación entre la cantidad de dinero y la renta nacional y no, como en la teoría cuantitativa tradicional, entre la cantidad de dinero y el nivel general de precios.

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La estabilidad de esta teoría tendría la ventaja de permitir predecir con mayor exactitud los efectos de una variación de la cantidad de dinero sobre la renta nacional, en relación con lo que permitiría el mismo intento de previsión a partir de las variaciones observadas en el gasto autónomo y sus componentes en términos de inversión, gasto público, etcétera. No entraremos en la cuestión de cuál de las dos teorías se verifica mejor mediante estudios estadísticos. Entre otras cosas, esto plantea problemas de las definiciones respectivas de A, M y V y, en el caso de la teoría neocuantitativista, un problema de eliminación previa del movimiento tendencial en la variación de V.

Nos limitaremos a señalar las implicaciones de la teoría de Friedman para el proceso de expansión. Se considera entonces que éste tiene causas puramente monetarias.

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En conclusión, esto nos lleva a comparar las dos teorías en la medida en que pueden inspirar políticas destinadas a promover la expansión y a controlar su avance. Desde el punto de vista keynesiano, la actividad económica debe estimularse mediante la política fiscal, ya sea aumentando el gasto público o reduciendo la presión fiscal. Si la expansión amenaza con degenerar en inflación, habrá que recurrir de nuevo a la política fiscal, pero esta vez en forma de reducción del gasto público o de aumento de la presión fiscal. Desde una perspectiva neocuantitativista, la única forma de estimular la expansión es aumentar la disponibilidad de dinero.

Sobre el coste de oportunidad y el dinero: “El dinero es electricidad, no carbón. Su poder está en el flujo. Si intentas acumularlo, se degrada. Tiene que mantenerse en movimiento. Este cambio de mentalidad te obliga a pasar de preguntarte ‘cómo consigo dinero’ a preguntarte ‘cómo me meto en medio de ese flujo de billones y billones de dólares que cambian de manos cada día.’ Esto hace que también sea mucho más fácil mover el dinero, ponerlo a trabajar. Empiezas a verte a ti mismo como un administrador efímero mientras el dinero pasa a través de ti. Conozco a poca gente que se alegra de pagar a otros, pero este cambio ha transformado por completo la forma en que he estructurado mi negocio. Ahora quiero pagar a más personas para aumentar el flujo en lugar de acaparar la mayor cantidad posible para mí y ser el causante de frenar ese flujo. Si el dinero es electricidad, el dinero es energía. Acumular grandes cantidades de dinero no te dará paz y relajación, del mismo modo que no te lo daría tener 100 barriles de gasolina en el sótano de tu casa. No acumules el dinero." - Siddharth Sharma

Regular el proceso de expansión es también una cuestión de política monetaria. Para estos autores, no sólo la política monetaria es más eficaz que la política fiscal, sino que además la política fiscal es un instrumento de intervención que no debería utilizarse, ya que puede intervenir en el momento equivocado. En consecuencia, esta diferencia de concepción teórica entre dos escuelas de pensamiento da lugar a oposiciones en la doctrina, entre un intervencionismo que controla los flujos globales de gasto a través del filtro presupuestario y un neoliberalismo que no admite más intervención pública que la destinada a sancionar un cálculo juzgado correcto de la masa monetaria y de su crecimiento en relación con las necesidades de expansión económica a un ritmo constante.

Véase También