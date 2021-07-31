A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Cronología del Liderazgo Femenino: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. Nota: véase una explicación más detallada en la Historia del Liderazgo Femenino.

Cronología del Liderazgo Femenino

Años 1920-1945: Las mujeres impulsan el derecho al voto

1920 Los estados ratifican la 19ª Enmienda, que otorga a las mujeres el derecho al voto. 1941-1945 Casi 6 millones de mujeres se incorporan al trabajo durante la Segunda Guerra Mundial.

Década de 1960-1970: Los derechos de la mujer se amplían en el lugar de trabajo

1960 Se aprueba la píldora anticonceptiva. 1963 El Congreso aprueba la Ley de Igualdad Salarial, que exige a las mujeres la misma remuneración por el mismo trabajo, pero exime a las mujeres en puestos profesionales, ejecutivos y administrativos. .... La obra de Betty Friedan La mística femenina cristaliza la frustración de las mujeres que se ven obligadas a abandonar sus carreras para quedarse en casa. 1964 El Congreso aprueba la Ley de Derechos Civiles, que incluye la protección contra la discriminación laboral por motivos de género.... La senadora Margaret Chase Smith, republicana de Maine, se convierte en la primera mujer que se presenta a la candidatura presidencial de un partido importante. 1966 Se funda la Organización Nacional de Mujeres. Indira Gandhi se convierte en la primera mujer primer ministro de la India. 1968 Shirley Chisholm se convierte en la primera mujer afroamericana elegida para el Congreso. 1969 Israel elige a Golda Meir como primera mujer primer ministro. 1972 El Congreso aprueba la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA), que prohíbe la discriminación por razón de sexo.... La enmienda a la Ley de Derechos Civiles (Título IX) garantiza la igualdad de financiación (o financiamiento) para el deporte femenino. 1979 Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer primer ministro de Gran Bretaña.

Década de 1980-1990: Las oportunidades profesionales mejoran para las mujeres

1980 El Partido Demócrata garantiza que la mitad de los delegados de la convención nacional serán mujeres .... El Partido Republicano retira de su plataforma el apoyo a la ERA. 1981 Sandra Day O'Connor se convierte en la primera mujer juez del Tribunal Supremo. 1982 La ERA se queda a tres estados de las tres cuartas partes necesarias para su aprobación. 1983 La astronauta Sally Ride es la primera mujer estadounidense en el espacio. 1984 La diputada Geraldine Ferraro, demócrata de Nueva York, se convierte en la primera mujer en una candidatura presidencial de un partido importante. 1992 Cuarenta y siete mujeres son elegidas para la Cámara de Representantes, aumentando su número de 28; el número de senadoras se triplica hasta llegar a seis. 1996 El 70% de las mujeres casadas con hijos menores de 18 años trabajan, frente al 18% de 1950. 1997 Madeleine Albright se convierte en la primera mujer secretaria de Estado. 1999 Carly Fiorina, de Hewlett-Packard Co., se convierte en la primera mujer directora general de una de las 20 mayores empresas del país.

Década de 2000: Las mujeres llegan a la cima de muchas profesiones, pero van a la zaga de los hombres en general

2007 La diputada Nancy Pelosi, demócrata de California, se convierte en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes. 2009 La Ley Lilly Ledbetter mejora la capacidad de las trabajadoras para demandar por discriminación salarial.

2010-Actualidad: Avances

2013 Sheryl Sandberg, ejecutiva de Facebook, afirma en su exitoso libro Lean In que las mujeres deben esforzarse para convertirse en líderes. 2015 El número de mujeres en el Congreso supera el centenar por primera vez.... California exige a los empresarios que paguen a las mujeres lo mismo que a los hombres por un trabajo "sustancialmente similar". 2016 Obama propone nuevas normas para que las grandes empresas informen de los datos salariales por raza, etnia y género (enero)....

Más Información

Las integrantes de la selección femenina de fútbol demandan a U.S. Soccer, alegando discriminación salarial (marzo).... Obama designa el primer monumento nacional a la igualdad de la mujer (abril).... La general del Ejército del Aire Lori Robinson se convierte en la primera mujer comandante de combate (mayo).... Hillary Clinton se convierte en la primera mujer candidata a la presidencia por un partido importante (julio). Datos verificados por: Dewey Asunto: mujeres. Asunto: liderazgo.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Liderazgo, Liderazgo político, igualdad de género, igualdad en el empleo, Estudios de género, Feminismo, Historia Social, Mujeres, Teorías Feministas, Historia de las Mujeres