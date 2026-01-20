Por: Deena Mousa. Trabaja en salud global y desarrollo en Coefficient Giving (anteriormente Open Philanthropy)

Cualquiera que considere mejorar el transporte, la atención médica o mitigar la contaminación se enfrentará al dilema de salvar vidas y aumentar el consumo. Mantenernos vivos no es lo único que nos importa: no querríamos renunciar a los viajes, la interacción social ni a nuestros hogares para ganar un año más de vida, en promedio. Debemos poder afirmar que algunas intervenciones para salvar vidas no superan la prueba de costo-beneficio, e implícitamente, decimos que una vida humana tiene un valor monetario. —Nicholas Decker

En Dinamarca, se dice que un año vale unos 24.000 dólares. En Japón, quizá 67.000. No es infinito. No es invaluable. Solo... un número.

Suena frío ponerle precio a la vida, pero lo hacemos a diario. Cuando una compañía de seguros decide si aprueba un medicamento, cuando un hospital asigna camas en la UCI o cuando una agencia de desarrollo financia una intervención en lugar de otra, implícitamente responden a la misma pregunta: ¿cuánto valen los años de vida extra?

Si preguntas directamente a la gente cuánto vale un año de vida, normalmente intentarán responder. Harán una pausa, reflexionarán y quizás se estremecerán, pero te lo dirán. Los economistas lo llaman el enfoque de la preferencia declarada y durante décadas lo han utilizado para desentrañar el valor monetario que las personas asignan a la salud y la longevidad. La idea es simple: presentar a las personas escenarios hipotéticos que implican riesgos para la vida o la salud y preguntarles cuánto estarían dispuestos a pagar para reducir esos riesgos. Al sumar las respuestas, se obtiene una especie de precio de mercado para la vida, al menos en teoría.

Nota: Sobre reducir los riesgos, puede interesar la Sociedad con Aversión al Riesgo: Una charla sobre el miedo al progreso y el cambio cultural ante el riesgo.

En Dinamarca, un economista preguntó a un grupo representativo de la población cuánto pagarían personalmente, de su bolsillo, por un tratamiento que les proporcionara un año de vida ajustado por calidad (AVAC) adicional, definido como un año de salud perfecta. La respuesta promedio fue de aproximadamente 88.000 coronas danesas. Esto equivalía a 14.660 dólares en 2003, o aproximadamente 24.000 dólares en dólares actuales. No es una cifra especialmente alta para un país casi estereotípicamente rico y preocupado por la salud.

En los Países Bajos, un estudio similar reveló que la gente pagaría un poco más: entre 12.900 y 24.500 euros. Convertidos a dólares actuales, eso equivale a entre 24.000 y 45.000 dólares. En lugar de inferir preferencias a partir de la elección entre estados de salud, los investigadores holandeses simplemente pidieron a la gente que indicara su precio. ¿Cuánto vale para usted un año de salud plena? Resulta que para mucha gente, está entre un coche usado y uno nuevo.

Tres beneficios hipotéticos diferentes, todos valorados en 1 año de vida ajustado por calidad (AVAC).

Pero cuando se añade algo de riesgo, ocurre algo extraño. En un estudio de seguimiento , el equipo holandés preguntó a las personas cuánto pagarían por un tratamiento con una probabilidad, digamos, del 10%, 40%, 70% o 90% de funcionar. Al igual que en la vida real, donde todo, desde las redes contra la malaria hasta las cirugías y las vacunas, reduce el riesgo de enfermedad, pero no garantiza la seguridad.

Según la teoría económica estándar, la disposición a pagar debería aumentar con la probabilidad: si se pagarían 90.000 € por un 90% de probabilidad de que un fármaco funcione, se pagarían unos 9.000 € por un 10% de probabilidad de que el mismo fármaco funcione. Pero eso no fue lo que encontraron.

La disposición a pagar de las personas disminuyó mucho menos de lo esperado a medida que la probabilidad disminuía. Por ejemplo, alguien podría pagar 60.000 € por una probabilidad del 90 % y, aun así, ofrecer 25.000 € por solo un 10 %, casi tres veces más de lo esperado. Si se extrapola bajo el supuesto de que la disposición a pagar de las personas debería escalar linealmente con la probabilidad, sus respuestas implicaron una valoración de un año de vida ajustado por calidad (AVAC) de más de 250.000 € (400.000 dólares actuales); más del triple de lo que sugería el estudio anterior. Se trató de los mismos investigadores, la misma metodología y el mismo país.

Para determinar la sobreponderación de las personas, consideraron las respuestas al 90% de probabilidad como un punto de referencia razonable, asumiendo que las personas procesan la casi certeza de forma más racional, y compararon esta información con su comportamiento ante probabilidades más bajas. Con base en estas comparaciones, estimaron que las personas consideraban una probabilidad del 10% más parecida a una del 30-40%, lo que inflaba la probabilidad. Una vez corregida esta distorsión, el valor implícito que las personas asignaban a un año de vida ajustado por calidad (AVAC) se redujo de 250.000 € a un rango constante de 80.000 € a 110.000 € (130.000 a 190.000 $ en términos actuales).

Se ha demostrado en numerosos entornos que las personas sobreestiman las probabilidades bajas, lo que podría llevarlas a sobreestimar el beneficio de los tratamientos. Quizás, al complicarse la pregunta, la respuesta también resultó más difícil de precisar, y los encuestados optaron por una estrategia más segura con su salud.

Función de ponderación de probabilidad estimada con datos de Gonzalez y Wu (1999) . La línea gris representa y=x, y la línea verde representa la probabilidad percibida frente a la probabilidad real.

En Japón, los investigadores exploraron un ángulo diferente : ¿qué pasa si la salud que estás comprando es un alivio de algo realmente terrible? Se preguntó a los participantes cuánto pagarían por un tratamiento para una enfermedad específica. En todos los escenarios, la ganancia de salud fue fija (0,2 o 0,4 AVAC), pero los estados de salud iniciales variaron de leves a graves, según las puntuaciones de utilidad del EQ-5D .

Los resultados mostraron que las personas estaban dispuestas a pagar más por un año de vida ajustado por calidad (AVAC) cuando la condición inicial era peor. Para los estados leves, la valoración promedio fue de alrededor de 2 millones de JPY (25 000 dólares de hoy) por un año de vida ajustado por calidad (AVAC); para los graves, más cerca de 8 millones de JPY (100 000 dólares). El promedio general fue de 5 millones de JPY (67 000 dólares), en línea con otras estimaciones japonesas.

Disposición a pagar de los encuestados por 1 AVAC, según su utilidad base. Gráfico de la Tabla 4 de Shiroiwa et al., 2013 .

Este hallazgo desafía un supuesto central del análisis coste-efectividad: que un AVAC es un AVAC, independientemente del contexto. En teoría, la ganancia de un año de vida ajustado por calidad (AVAC) debería valorarse igual, ya sea que se logre aliviando un dolor leve y prolongando la vida de alguien o rescatando a alguien de una enfermedad grave. Pero, en la práctica, las personas asignaron un mayor valor monetario a los AVAC obtenidos a partir de estados más graves.

Esto sugiere que las mejoras en la salud no se perciben como unidades intercambiables: a las personas no solo les importa cuánta salud se gana, sino a partir de qué estado de base. Para los responsables de las políticas públicas, esto plantea preguntas difíciles: ¿deberían financiarse las intervenciones que alivian el sufrimiento extremo a un mayor coste por un año de vida ajustado por calidad (AVAC)? ¿Deberían variar los umbrales de coste-efectividad en función de la gravedad? Estudios como este sugieren que muchas personas dirían que sí.

Al otro lado del océano, un equipo en los EE. UU. planteó una pregunta similar , pero la basó en un dolor familiar: el herpes zóster. Preguntaron a las personas, algunas que habían tenido herpes zóster y otras que no, cuánto pagarían para evitar contraer la enfermedad y sufrir un episodio de dolor y discapacidad temporales. Los resultados abarcaron todo el mapa. Los valores medianos se agruparon alrededor de $7,000 a $11,000 por AVAC ($10,000-$15,000 hoy), pero las medias fueron mucho más altas, alrededor de $26,000 a $45,000 ($36,000-$63,000), gracias a algunas personas que estaban dispuestas a pagar cantidades exorbitantes. Aquellos que realmente habían experimentado el herpes zóster, bueno, como era de esperar, estaban dispuestos a pagar más.

En este caso y en el estudio de Japón, las personas parecen estar dispuestas a gastar más para evitar el dolor que recuerdan o pueden imaginar claramente, como en el caso de enfermedades específicas y dolorosas.

Y en España, un grupo de investigadores añadió otro giro : ¿qué pasa si pagas con tu propio dinero en lugar de pagar a través de impuestos? Cuando se les preguntó cuánto pagarían de su bolsillo por un año de salud perfecta, las personas dieron una respuesta promedio de 10.119 € (17.000 dólares de hoy). Pero cuando la pregunta se reformuló como un coste público, en términos de lo que la sociedad debería pagar a través de impuestos, esa cifra casi se triplicó a 28.187 € (48.000 dólares de hoy).

La gente cree que vale la pena gastar más dinero colectivo que el suyo propio. Tal vez esto se deba a que el gasto público parece más abstracto (un aumento de impuestos puede parecer menos concreto que gastar de su bolsillo, incluso si es de la misma cantidad), o a que vemos la salud como una responsabilidad social compartida natural, o a que parece indulgente gastar por otro año de salud perfecta para uno mismo.

En conjunto, estos estudios conforman un retrato fragmentado de cómo las personas afirman valorar la vida. Las cifras varían, pero no de forma exagerada: al convertirlas al dólar estadounidense actual, la mayoría de las estimaciones se sitúan entre 25.000 y 100.000 dólares por año de vida saludable, una cifra intermedia entre el coste de un Rolex y un año de universidad.

Una revisión sistemática de 2022 de 39 estudios y 511 observaciones a nivel mundial halló un valor medio de 52.619 dólares por un año de vida ajustado por calidad (67.000 dólares actuales), con algunas estimaciones más elevadas en regiones específicas (por ejemplo, unos 98.450 dólares en Quebec). Se trata de un hallazgo provocador. Sugiere que, al menos en abstracto, las personas consideran un año de vida extra menos un tesoro inestimable y más un bien duradero: valioso, sí, pero con límites.

Disposición a pagar por año de vida ajustado por calidad, según los estudios citados en este artículo, en dólares estadounidenses de 2025, en orden de mención. Cuando los artículos expresan un rango, se utiliza un promedio.

Estas cifras no son uniformes, y uno de los patrones más claros es que, como era de esperar, la riqueza importa. Las personas en países con ingresos más altos tienden a otorgar valoraciones más altas y, dentro de los países, los encuestados más ricos están dispuestos a pagar más.

No sé cuál debería ser el valor de una vida humana. Lo único que sé es que son demasiado altos. El valor de una vida humana debería intentar considerar las repercusiones esperadas en otras personas, así como su consumo personal. Puede ser socialmente corrosivo, pero nuestro valor de una vida humana debería variar según la clase social o la inteligencia, porque las personas más ricas e inteligentes benefician más a los demás. El valor de las vidas debería ser mayor en los países más ricos, simplemente porque experimentarán más. Un mejor método podría ser calcular cuánto estaríamos dispuestos a gastar en atención médica como porcentaje de los ingresos vitalicios y luego calcular el valor de una vida en función de los ingresos promedio de un país. —Nicholas Decker

En el estudio de los Países Bajos mencionado anteriormente, por ejemplo, la disposición a pagar por un año de vida ajustado por calidad (AVAC) varió de 5000 € en el grupo de ingresos más bajos a 75 400 € en el grupo de ingresos más altos (unos 10 000-140 000 dólares actuales). La educación a veces también aumenta las valoraciones, aunque de forma inconsistente, mientras que los encuestados de mayor edad tienden a reportar una menor disposición a pagar que los más jóvenes.

Las personas también son más generosas cuando los costos se distribuyen entre la sociedad como un bien público que cuando se les pide que paguen de su propio bolsillo. Cuando lo que está en juego tiene una mayor carga emocional, como una enfermedad que se ha experimentado personalmente, las cifras tienden a aumentar.

En la valoración de la salud, como en tantos otros ámbitos, no optimizamos fríamente. Reaccionamos a las historias, a la justicia, a las imágenes mentales de quién podría sufrir y cómo. La misma vida, el mismo año de salud, puede considerarse dos o tres veces más valioso según si la cuestión se percibe como personal o colectiva, distante o cercana.

A pesar de los numerosos estudios de encuesta realizados, aún quedan importantes preguntas abiertas sobre este trabajo. ¿Por qué, exactamente, las personas son más generosas cuando el dinero proviene de los impuestos en lugar de su propio bolsillo? ¿Qué se imaginan cuando se les pide que valoren un “año de salud plena”? Estos factores revelan en qué medida el contexto, el encuadre y la experiencia personal influyen en las respuestas de las personas.

Esto es importante para los responsables políticos. Si las valoraciones varían considerablemente según cómo se formule una pregunta o cuán vívido parezca el escenario, podría significar que estamos subestimando enfermedades abstractas, desconocidas o difíciles de imaginar, o subestimando la disposición a apoyar el gasto público en salud al basarnos en estimaciones basadas en compensaciones privadas. Estas brechas merecen un mayor escrutinio, especialmente si utilizamos estas cifras para decidir cuándo invertir en salud.

Pero, independientemente de sus peculiaridades, los resultados de esta encuesta nos ofrecen algo concreto: un conjunto de cifras que vinculan el discurso abstracto sobre salud y seguridad con el mundo del dinero y las compensaciones. Son imperfectos, pero honestos a su manera. Nos indican que, cuando se les pide que le pongan precio a la vida, las personas no buscan el infinito; buscan una cifra que puedan imaginar pagar, gravar o justificar.

El costo promedio de salvar una vida, en un estudio sobre la expansión de Medicaid, fue de $5.4 millones, o $179,000 al año. ¿Deberíamos invertir en esto? Si creemos en la literatura sobre preferencia revelada, está muy por debajo del valor que estaríamos dispuestos a gastar en preservar la vida, y deberíamos hacerlo. Sin embargo, ¡esto es un completo disparate! $179,000 superan considerablemente el PIB per cápita de EE. UU. Interpretar esta cifra como si dijera que deberíamos simplemente convertir todo nuestro gobierno en Medicaid sería un error. — Nicholas Decker

Nota: Agradecemos a Deena Mousa su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

