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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Cultura de la Cancelación: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "cultura de la cancelación". Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

La

El término "cultura de la cancelación" tiene implicaciones significativas a la hora de definir los discursos del activismo digital y de los medios sociales. En julio de 2020, Harper's Magazine publicó "Una carta sobre la justicia y el debate abierto" firmada por más de 150 notables figuras públicas que se alinearon para pronunciarse contra el desarrollo de "un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate a…