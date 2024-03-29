A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Las Culturas Mediterráneas: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre las culturas mediterráneas. Véase la información acerca de la Dinastía Ptolemaica. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Historia de las Primeras Culturas Mediterráneas y su Impacto en la Naturaleza

Hay algunas evaluaciones bastante detalladas del surgimiento y el colapso de civilizaciones anteriores desde la perspectiva de la energía y otros recursos necesarios para el desarrollo y el mantenimiento. Las culturas mediterráneas son un buen lugar para empezar a pensar en estas cuestiones por varias razones.Entre las Líneas En primer lugar, muchas de las ideas más importantes para el mundo contemporáneo, incluyendo la democracia como forma de gobierno, las matemáticas tal como las conocemos, y los conceptos en el arte y la cultura, se originaron en esta región.

Entre las Líneas En segundo lugar, el mundo mediterráneo ofrece un conjunto de ejemplos bien documentados y estudiados para que exploremos y comprendamos la importancia de la energía y otros recursos para ayudar a dar forma a los acontecimientos que muchos de nosotros reconocemos a partir de los relatos históricos tradicionales. Tercero, esta región sigue siendo hoy en día una región vibrante y a veces polémica, con muchas cuestiones que se remontan a mucho tiempo atrás. Muchos de los lectores de este libro habrán sido educados en la historia de la región, lo que nos permite la oportunidad de examinar un territorio familiar a través de nuestro diferente lente de análisis basado en la energía.

Grecia

Las democracias occidentales contemporáneas suelen remontarse a la antigua Atenas y a las ciudades vecinas en lo que hoy es Grecia. Hace 2500 años, estas eran ciudades vibrantes, dinámicas y frecuentemente ricas con algunos logros verdaderamente notables, incluyendo la derrota de fuerzas persas significativamente más grandes y la producción de algunas de las más grandes arquitecturas, esculturas, literatura e ideas sobre el gobierno de las humanidades. Atenas y sus ciudades-estado hermanas también eran culturas venales, dominantes y frecuentemente enfrentadas, desperdiciando oportunidades notables para "la buena vida" en guerras sin sentido. Las ciudades-estado más importantes eran Atenas y Esparta. Hoy recordamos a Atenas como una increíble caldera de arte, ideas y hombres famosos y a Esparta como una cultura completamente dominada por la preparación de sus jóvenes para la guerra (de ahí que "condiciones espartanas" sea un término utilizado hoy en día para referirse a condiciones duras, incómodas y arduas). Atenas también era una cultura militarista e imperialista y sobresalía en el combate marítimo. Atenas y Esparta vivieron durante muchos años en una tregua incómoda que acabó en la desconfianza y el cambio de alianzas. Desde el 431 al 404 a.C., estos estados y sus aliados iniciaron más de 25 años de intensos combates que han sido elegantemente relatados por Tucídides. Tucídides fue una vez uno de los generales de Atenas, pero el precio de perder incluso una batalla en Atenas, que le había sucedido a Tucídides, fue la destitución del ejército. Esto le dio tiempo para escribir una historia completa (Las Guerras del Peloponeso, un clásico de la historia) de lo que sucedió durante esta guerra, que fue un estancamiento durante décadas. Un interesante análisis relacionado con la energía de las Guerras del Peloponeso, del que se toma prestado lo siguiente, se encuentra en el libro de Perlin "A Forest Journey". Perlin estudia las Guerras del Peloponeso desde la perspectiva de los bosques y la energía de origen forestal necesaria para la actividad militar y la generación de la riqueza necesaria para financiar la guerra. Cualquiera que visite Grecia hoy en día queda impresionado por la casi total ausencia de bosques extensos y robustos, por lo que es bastante curioso pensar en Grecia y su parte sur, la península del Peloponeso, como muy boscosa. Platón, ya en el siglo VI a.C., observó que no mucho antes de su época, las colinas que rodeaban Atenas proporcionaban las enormes maderas de construcción que aún podía ver en los edificios de Atenas y que estas colinas contenían incluso lobos que vivían en los bosques y que eran una amenaza para el ganado. Perlin cree que estos abundantes bosques probablemente salvaron a Grecia de la dominación persa ya que proporcionaron madera para construir la flota ateniense que derrotó al monarca persa Jerjes en Salamina. A esto le siguió la construcción de una marina de 200 barcos aún más grande para que la ambiciosa Atenas se convirtiera en la fuerza marina más poderosa de Grecia. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, los atenienses se encontraron con una escasez de madera, debido a la intensa demanda de combustible y madera de construcción en la ciudad (incluyendo para las inmensas grúas de madera para construir el Partenón) y debido a una inmensa veta de mineral de galena que había sido descubierta en la cercana ciudad de Laurion. El mineral podía fundirse utilizando carbón vegetal como fuente de energía para producir plata, que luego se gastaba en la nueva flota, en obras públicas como el Partenón y en lujos personales. Aunque este inmenso depósito de mineral hacía a Atenas extremadamente rica y poderosa, era a expensas de muchos de los bosques de la región.

Esto se convirtió en un gran problema porque los persas todavía controlaban las regiones de suministro de madera al este y al norte, incluyendo especialmente el valle de Strymon. Diez mil atenienses enviados a colonizar la desembocadura de ese río, para asegurar el suministro de madera a Atenas, fueron masacrados por los locales. Una segunda invasión tuvo algo más de éxito y dio lugar a la captura, al menos durante varios años, de la ciudad portuaria de Anfípolis. Cuando esa ciudad se perdió más tarde, (esta fue la batalla que perdió Tucídides) Atenas luchó por la madera durante las décadas y siglos siguientes. La guerra del Peloponeso que siguió fue principalmente entre Atenas y Esparta, pero también incluyó otras ciudades-estado griegas (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fue una ruina para todos los participantes. Debido a que la madera se utilizaba para todos los instrumentos y medios de guerra, agotó los bosques que quedaban en el sur de Grecia y por consiguiente el suelo se erosionó. La guerra se extendió incluso a Sicilia, que los atenienses atacaron sin éxito en un intento vano de apoderarse de los bosques para construir una armada gigante. Mientras tanto, Esparta se había apoderado de las reservas forestales de la península que pertenecían a Atenas y otros estados. Esparta se dirigió entonces a Macedonia, hizo una nueva alianza y construyó una nueva flota. Mientras tanto, la plaga había entrado en Atenas, disminuyendo enormemente su número de soldados. Los espartanos se aliaron con sus antiguos enemigos persas y construyeron una nueva flota en los bosques persas. Atraparon a la flota ateniense en tierra con sus tripulaciones buscando comida, y Atenas fue final y permanentemente derrotada, dejando a la ciudad en la indigencia y sin combustible o demasiado en el camino de la comida. Así, aunque aprendemos de la guerra en términos de batallas, generales, etc., gran parte del trasfondo era sobre energía (para fundir plata para pagar a los ejércitos y para obtener madera y metal (véase definición, y una descripción de metal) para las armas y armaduras) y otros recursos (por ejemplo, madera para los barcos), cuyo agotamiento contribuyó al resultado final. La edad de oro de Atenas había terminado, así como la contribución de la ciudad a nuestra cultura actual.

Roma

Roma, fundada alrededor del año 750 a.C. (según el mito de los gemelos abandonados Rómulo y Remo, que supuestamente fueron criados por una loba), fue inicialmente un grupo de pueblos de colina vecinos que se fueron incorporando cada vez más a una ciudad. Roma siguió expandiéndose a través del comercio y la conquista militar hasta que abarcó gran parte del mundo conocido por los romanos. Los romanos aprendieron muy pronto que la riqueza se podía obtener mucho más fácilmente a través de la conquista y los impuestos subsiguientes que a través de otros medios y así siguieron expandiendo sus fronteras. La subyugación y los impuestos no eran, por supuesto, especialmente populares entre los subyugados, pero la Pax Romana (paz romana) impuesta por la fuerte fuerza militar romana disminuyó en realidad el conflicto local para muchos. La ciudad fue gobernada por una serie de reyes hasta aproximadamente el año 400 a.C., cuando se convirtió en una República gobernada principalmente por un senado de patricios. El Imperio Romano duró 500 años, desde aproximadamente el 44 a.C., cuando Julio César se nombró a sí mismo emperador, hasta el 476 a.C., aunque la porción oriental de Constantinopla duró 1000 años más. El Imperio alcanzó su máxima extensión alrededor del 117 E.C., cuando abarcó esencialmente todas las áreas alrededor del Mediterráneo, incluyendo todos o la mayoría de los actuales países de Italia, Francia, España, Inglaterra, Grecia y Egipto, así como la costa norteafricana, Siria, el Medio Oriente y las regiones alrededor del Mar Negro. Roma tenía en su apogeo alrededor de 1.000.000 de personas (de las cuales solo alrededor del 10% eran ciudadanos), y todo el Imperio contenía hasta 70.000.000 de personas. Este Imperio se forjó, mantuvo y gobernó esencialmente por la energía humana - por ciudadanos soldados a pie que viajaban en campañas cada año, utilizando caminos de piedra maravillosamente diseñados que se extendían por todo el Imperio (de ahí que "todos los caminos conducen a Roma"), aunque se utilizaban barcos sobre el propio Mediterráneo. La Roma imperial fue probablemente la ciudad más poblada del mundo hasta el siglo XVIII. La tarea de alimentar a aproximadamente 1.000.000 de personas fue una gran empresa, especialmente tras la aprobación de una ley que garantizaba grano gratis a los ciudadanos romanos. La invasión romana y la subyugación de Egipto no se debió simplemente a la lujuria del César por Cleopatra, sino también a la necesidad de apuntalar el suministro de alimentos romanos después de que los suelos de Italia se hubieran agotado por los agricultores romanos. Afortunadamente para los egipcios, y para los romanos, la inundación anual del Nilo reabasteció los suelos egipcios. Esto ocurrió cada año hasta el cierre de la presa de Asuán en la década de 1960. La concentración de artesanos en Roma, y la "Pax Romana" que existió dentro del Imperio, trajo una prosperidad económica sin precedentes a muchísimas personas, mientras que la ingeniería y la arquitectura romanas (prestadas en gran medida por los griegos y otros) generaron obras públicas masivas y a menudo maravillosas en todo el Imperio. Los pantanos fueron drenados, creando nuevas tierras agrícolas y acabando con la malaria. Mientras que Roma se piensa principalmente como una fuerza imperial militarista, y ciertamente lo fue, la vida cotidiana y la influencia fueron probablemente más una función del comercio, la ingeniería y la agricultura extensiva y muy eficaz. Aunque los emperadores romanos eran a menudo venales, crueles y corruptos, los mejores de ellos abrazaban ideas muy nobles sobre la civilización y la ciudadanía. Había una sucesión de emperadores buenos y malos y otros líderes, a menudo representando diferentes clases de personas. Por ejemplo, Julio César, aunque era aristócrata de nacimiento, representaba especialmente los intereses de la clase de ciudadanos comunes, aunque los que lo mataron también afirmaban representar más los intereses del ciudadano romano en general. De cualquier manera, como el período en que Atenas estaba en su apogeo, este fue un período notable para la civilización. Asunto: civilizacion-occidental. Asunto: renacimiento-de-la-civilizacion-occidental.

Algunos de los líderes, incluyendo a Marco Aurelio, aparecen en la lente de la historia como bastante iluminados. Edward Gibbon, el historiador del siglo XVIII que escribió Declinación y Caída del Imperio Romano, describió el período mejor o al menos más elocuentemente. Quizás Roma en el siglo II podría haber sido la mejor época de la humanidad.Entre las Líneas En ese siglo de la era cristiana, el imperio de Roma comprendía la parte más justa de la tierra, y la porción más civilizada de la humanidad. Las fronteras de esa extensa monarquía estaban custodiadas por un antiguo renombre y un valor disciplinado. La suave pero poderosa influencia de las leyes y los modales había cimentado gradualmente la unión de las provincias. Sus pacíficos habitantes disfrutaban y abusaban de las ventajas de la riqueza y el lujo. La imagen de una constitución libre fue preservada con decente reverencia: El senado romano parecía poseer la autoridad soberana, y delegaba en los emperadores todos los poderes ejecutivos del gobierno. Durante un feliz período de más de ochenta años, la administración pública fue dirigida por la virtud y las habilidades de Nerva, Trajano, Adriano y los dos Antoninos. Si un hombre fuera llamado a fijar el período de la historia del mundo, durante el cual la condición de la raza humana fuera más feliz y próspera, nombraría sin vacilación lo que transcurrió desde la muerte de Domiciano hasta la llegada de Cómodo. La vasta extensión del imperio romano estaba gobernada por un poder absoluto, bajo la guía de la virtud y la sabiduría. Los ejércitos estaban controlados por la mano firme pero suave de cuatro emperadores sucesivos, cuyo carácter y autoridad imponían un respeto involuntario. Las formas de la administración civil fueron cuidadosamente preservadas por Nerva, Trajano, Adriano y los Antoninos, quienes se deleitaron en la imagen de la libertad y se complacieron en considerarse a sí mismos como los ministros responsables de las leyes. Tales príncipes merecían el honor de restaurar la república, si los romanos de sus días hubieran sido capaces de disfrutar de una libertad racional. Sin embargo, siempre hubo problemas económicos, generalmente relacionados con los recursos naturales, incluyendo el grano y la madera, y el fracaso en el mantenimiento de los sistemas basados en la energía solar que los generaban. El consumo general de los romanos siempre excedía los ingresos. Las materias primas comunes y necesarias, como la madera, se volvieron cada vez más difíciles de obtener a medida que se talaban los bosques cada vez más alejados de Roma y se convertían en tierras agrícolas, cuya productividad tendía a disminuir con el tiempo. Para hacer frente a sus gastos, el gobierno degradaba cada vez más la moneda de oro y plata, causando una inflación extrema, una historia fascinante contada en detalle por Walker [22]. El denario romano fue adulterado, pasando de ser un 98% de plata en el 63 C.E. a un cero por ciento (es decir, todo el cobre u otros metales similares) en el 270 C.E., ya que las principales minas de plata en, por ejemplo, Río Tinto, se agotaron. A medida que el denario fue adulterado, su poder adquisitivo disminuyó proporcionalmente. El plomo también puede haber tenido un impacto, ya que los huesos de los antiguos romanos tienen niveles muy altos de plomo, lo que probablemente refleja su uso en tuberías y en la elaboración de vino. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, es bastante notable lo que los humanos pueden hacer basados esencialmente en la energía solar más su propia (o esclava) potencia muscular solamente. Tal vez sea mejor concluir que la energía que construyó y mantuvo a Roma no fue la fuerza muscular de los romanos y la agricultura de Italia, sino la de los millones de personas subyugadas en las provincias (y sus tierras) que cultivaban el grano necesario y cortaban la madera necesaria para mantener el nivel de riqueza concentrada en Roma. Perlin calcula que para hacer funcionar los baños de Caracalla durante un año se necesitaron 114 millones de toneladas de madera, una cantidad verdaderamente prodigiosa que tuvo que ser transportada de decenas a cientos de kilómetros por la fuerza humana o de los caballos. Con el tiempo, los romanos "se ablandaron", contratando u obligando a otros a hacer su servicio militar y cultivar sus alimentos. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Grandes gastos se destinaron a edificios públicos y complejos deportivos (si se puede usar esa palabra), el más importante de los cuales es el Coliseo, donde miles de animales exóticos fueron traídos y puestos en combate con los esclavos. Incluso organizaron batallas navales en el Coliseo inundando el interior con agua. Asunto: crisis-del-agua. Claramente Hollywood ha tenido sus precedentes.Si, Pero: Pero para el 200 E.C., el Imperio comenzó a ser mordido por la erosión del suelo, las plagas, las malas cosechas, y los alemanes y asiáticos que deseaban la riqueza que había dentro (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Finalmente la ciudad fue asaltada con éxito por los godos, visigodos y vándalos, y se acordó que la caída total se produciría en el 476 E.C. Por supuesto, Roma, la ciudad, sigue ahí, con muchos artefactos de tiempos anteriores, aunque difícilmente sea el centro de un imperio. La principal forma en que los antiguos ganaron riqueza fue a través de la conquista. Cualquier riqueza acumulada en una región era el resultado de la lenta acumulación de energía solar. Esto incluía la riqueza mineral, ya que los metales tenían que ser extraídos por la actividad humana con energía solar y luego fundidos usando madera como combustible. Obviamente, este era un trabajo duro, y muchos preferían el camino mucho más fácil (aunque posiblemente fatal) de la conquista. A medida que el Imperio Romano se hacía más grande y poderoso, también se hizo más complejo mantener y defender las provincias y eventualmente (finalmente) a la propia Roma. De acuerdo con el Contaminante, la creciente complejidad es generalmente la forma en que se resuelven los problemas.Si, Pero: Pero hay un alto costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de energía en la complejidad que hace que su uso sea eventualmente (finalmente) contraproducente. Tainter desarrolla en una narrativa muy convincente cómo la complejidad, por ejemplo, a través del mantenimiento de la administración gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) y las burocracias distantes, las guarniciones, las comunicaciones, etc. y la importación de grano de provincias cada vez más distantes, impuso un drenaje de energía cada vez mayor sobre el Imperio y cómo esto condujo finalmente a su susceptibilidad a la decadencia y las invasiones. Básicamente, las inversiones necesarias para mantener el control administrativo y militar centralizado se vuelven cada vez más costosas y contraproducentes, especialmente a medida que los límites de un imperio se alejan cada vez más del control centralizado, lo que hace necesario aumentar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la energía para el transporte y para mantener el cumplimiento de los demás pueblos. Combinando el lenguaje de los Tainter y el de los economistas, podríamos considerar este decreciente retorno marginal a la complejidad, que según los Tainter se produjo una y otra vez y que finalmente condujo al colapso de la mayoría de los imperios. Sabemos menos acerca de los próximos 500 años en lo que fue el Imperio Romano, en parte porque pocos historiadores nos han dado una evaluación tan completa de los acontecimientos posteriores como la que tenemos de los años del Imperio Romano. Estos años son a menudo llamados la "Edad Oscura" o "la Edad Media" y se dejan así. Es importante recordar que la vida continuó, los romanos o los italianos o como queramos llamarlos siguieron viviendo en Italia (como los franceses en la Galia y así sucesivamente), la energía solar se utilizó a través de la agricultura y la silvicultura para mantener a las personas como lo habían hecho durante milenios, y las personas vivieron, amaron, lucharon y murieron, mientras que las poblaciones crecieron y a veces disminuyeron a causa de la peste. A veces dejaban piedra u ocasionalmente artefactos literarios, pero más generalmente solo dejaban atrás suelos y bosques más agotados. Lo que quedaba del conocimiento y la cultura y la civilización tendía a mantenerse vivo en los monasterios y en las civilizaciones más orientales.

El ascenso del Islam

El profeta Mahoma, originalmente un comerciante pero finalmente un líder político y religioso, unió la Península Arábiga en el siglo VII d.C. Sus seguidores expandieron el imperio bajo su influencia, de modo que en los cien años siguientes a su muerte controlaron una gran área que se extendía desde Asia Central hasta España, pasando por Oriente Medio y el norte de África. El imperio se expandió de nuevo alrededor de 1200 para convertirse en lo que probablemente fue el mayor imperio terrestre de la historia. Aunque el imperio, incluida la administración política, era bastante diverso desde el punto de vista étnico y estaba lejos de estar centralizado, la gente estaba unida en su devoción (o subyugación) al Islam y en el uso del idioma árabe, en el que estaba escrito el libro sagrado musulmán, el Corán. Conocidos en Occidente por su ferocidad, una vez que se producía la subyugación, los dirigentes musulmanes tendían a ser relativamente tolerantes y dejaban a otros dentro de sus unidades administrativas (incluidos los cristianos y los judíos) a su aire, siempre que pagaran sus impuestos.Entre las Líneas En esa época, la mayoría de las economías del imperio musulmán se basaban en la agricultura o en el pastoreo de animales. Asimismo, la conquista se realizaba generalmente a través de soldados de a pie o de la caballería, por lo que podemos suponer que tanto la economía como la expansión se basaban casi por completo en una base de energía solar y de biomasa. El mundo musulmán se centró cada vez más en El Cairo tras la conquista árabe de Egipto en el siglo VII d.C. Originalmente, los musulmanes evitaron la guerra naval e incluso el comercio marítimo, centrándose en la expansión terrestre por medio del comercio o la conversión voluntaria o, a veces, la conquista.Entre las Líneas En el día a día, los principales acontecimientos eran mucho más relacionados con el comercio que con la conquista. Por ejemplo, los musulmanes tenían un comercio regular por tierra a China a lo largo de la muy larga "ruta de la seda". Con el tiempo, se convirtieron en marinos, centrándose inicialmente en el Mar de Arabia y luego en las costas de la India y África. Su larga presencia en África se refleja, por ejemplo, en el nombre Swahili, que significa costa en árabe, que sigue siendo el principal idioma de Kenya. Los comerciantes árabes trajeron el café, originario de Etiopía, al resto del mundo, lo que se refleja en el nombre científico del mejor café, "Coffea arabica". Cada vez más, los bizantinos, como se denominaba a los restos del Imperio Romano de Oriente a principios de la Edad Media, atacaron Egipto y otras posesiones árabes utilizando barcos y causaron una gran destrucción.

Una vez más, el uso de la energía solar para fabricar maderas para los barcos y la energía eólica para mover grandes cantidades de personas y mercancías por medio de los barcos dio un enorme poder a quienes pudieron explotarlo.Entre las Líneas En respuesta, el gran líder árabe, el Califa Abd al-Malik, a finales del siglo VII, inició un gran programa de construcción de barcos. Este programa se basaba en Egipto, pero Egipto tenía pocos árboles y ninguno de un tamaño que permitiera la construcción de barcos fuertes. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Grandes cedros, muchos de 170 pies de largo, fueron importados del Líbano, aunque eso era muy caro.Entre las Líneas En consecuencia, la construcción de barcos tuvo que ser trasladada a lo que hoy es Túnez, que en ese momento estaba fuertemente forestado. Se construyó una flota muy fuerte que capturó Sicilia (con sus enormes bosques) y estableció una cabeza de playa en España. Con el tiempo, el Mediterráneo se convirtió esencialmente en un lago árabe, como había sido anteriormente un lago romano. Los únicos que desafiaron esto fueron los venecianos, que tenían acceso a los bosques de las cuencas de los ríos Po y Adige. Así, la explotación de la energía eólica permitió a los musulmanes conquistar y mantener enormes y nuevas propiedades de tierra y generar gran riqueza a través del comercio (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fueron los amos del mundo mediterráneo durante casi mil años (o más, teniendo en cuenta que hoy en día la mayor parte del norte de África es musulmana). Entre los muchos que aceptaron el Islam como su religión estaban los pueblos turcos de Eurasia Central, que establecieron un imperio muy fuerte comenzando cerca de la actual Constantinopla y extendiéndose eventualmente (finalmente) bajo la influencia del grupo otomano a través de gran parte del mundo islámico. También se extendieron por Occidente y finalmente se detuvieron en Viena en 1683. Según Rondo Cameron, aunque no era un imperio muy integrado, persistió y se extendió durante mucho tiempo porque no subyugaba a los que conquistaba sino que solo pedía impuestos que no fueran excesivos. Este enfoque del Imperio parece ser relativamente exitoso comparado con la represión brutal. La influencia árabe se extendió por la cultura europea, dejando, por ejemplo, su huella en el idioma inglés con palabras como "arsenal" (casa de construcción, originalmente), "álgebra" y "algoritmo", ambas reflejando el gran avance de las matemáticas en el mundo musulmán durante lo que ahora llamamos "la Edad Media" en Europa. Más recientemente, una importante herramienta de SIG, IDRISI, fue nombrada en honor al gran geógrafo árabe-siciliano del siglo XII. El mundo musulmán, los otomanos, a menudo se encontraron en competencia directa con el mundo cristiano. Se destacan varios eventos específicos. Las invasiones cristianas de la Jerusalén controlada por los musulmanes, conocidas como las grandes Cruzadas (1095-1099, 1147-1149, 1188-1192, 1202-1204, 1217-1221, 1228-1229, 1248-1250), reflejaban la creciente riqueza, poder y, algunos dirían, arrogancia de Europa y representaban no solo una oportunidad para los fieles y aventureros de intentar arrebatar la "Tierra Santa" a los "infieles", sino también oportunidades para el saqueo, la violación, el comercio y la extensión de la influencia comercial. La primera Cruzada tomó a los habitantes de Jerusalén por sorpresa, y un enorme baño de sangre de la mayoría de los musulmanes (pero también de los cristianos) por parte de los cristianos siguió mientras la ciudad era arrebatada a los "infieles". Ninguna de las siguientes Cruzadas tuvo tanto éxito militar. Algunos de los eventos relacionados fueron especialmente perniciosos.Entre las Líneas En la cuarta Cruzada, los caballeros europeos y sus seguidores del campamento (herreros, prostitutas, etc.), cansados de caminar y montar a caballo, se detuvieron en Venecia para intentar comprar un pasaje en barco a Tierra Santa. Los venecianos, astutos hombres de negocios y políticos, tomaron su oro para el paso, cargaron los hombres fuertemente armados en los barcos, y partieron hacia lo que dijeron era la Tierra Santa. Los venecianos tenían algunas viejas cuentas que saldar con los habitantes de Constantinopla, entonces un remanente cristiano del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico.Entre las Líneas En el viaje, se tomó un desvío, y los caballeros desprevenidos fueron depositados ante la ciudad de Constantinopla que los venecianos afirmaban que era Jerusalén. Cuando preguntaron a sus capitanes de barco venecianos por qué la ciudad estaba adornada con cruces, se les dijo que era un truco musulmán. Así que atacaron la ciudad, eventualmente (finalmente) sometiendo a los habitantes, y saquearon, violaron y saquearon durante varios meses. Los venecianos no solo recibieron el pago por el paso de barcos, sino que aseguraron que Constantinopla ya no sería una amenaza para sus intereses comerciales en los mares Egeo y Adriático, por ejemplo, para la madera de la región, al menos por un tiempo. A largo plazo, el plan tal vez resultara contraproducente, ya que la debilitada ciudad cristiana de Constantinopla cayó más tarde ante los invasores islámicos de Oriente en 1453, y la importancia del Imperio Veneciano y del cristianismo en esa región se desvaneció. Aquellos que lo deseen podrían decir que en realidad Dios trabaja de maneras misteriosas. Así, la enemistad de gran parte del Islam actual hacia Occidente por la explotación de los recursos petroleros de la región no es nada nuevo y sigue viviendo hoy en día como una gran desconfianza por parte de muchas culturas musulmanas por los motivos de Occidente. Como Occidente se ha vuelto tan dependiente del petróleo del mundo musulmán, no es sorprendente que muchos vean la relación con gran sospecha.

El legado duradero de Fernando e Isabel

Otro lugar en el que se enfrentaron musulmanes y cristianos fue en España. Los musulmanes llegaron a España desde el sur a través del Mediterráneo y desde el siglo IX al XIII controlaron la mayor parte de la Península Ibérica. Mientras que allí desarrollaron sistemas agrícolas y hortícolas muy sofisticados y, esencialmente, toleraron otras culturas diversas. La influencia cristiana se filtró desde el norte a principios del siglo X, culminando con la expulsión de moros y judíos por el Rey Fernando y la Reina Isabel, cuyos nombres son familiares para la mayoría de los americanos porque también apoyaron a Colón, ambos en 1492. El resultado fue desastroso para la economía española porque los moros eran agricultores mucho más sofisticados que los cristianos, al menos en la parte sur de Iberia, y porque muchos judíos hábiles fueron obligados a marcharse. Muchos de estos moros y judíos probablemente se fueron como colonos a las Américas, sintiéndose ya no bienvenidos en España. La riqueza de España, originalmente basada en una agricultura y comercio sofisticados, fue parcialmente restaurada solo por la brutal explotación por parte de España de los habitantes del Nuevo Mundo, ya que extraían oro, plata y otros minerales con la ayuda de esclavos, combustible de madera y energía eólica para sus barcos de vela. El sistema de producción de alimentos exportados al Nuevo Mundo por los españoles se basaba en la ganadería, ya que era el sistema favorecido por los españoles cristianos. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los a menudo sofisticados sistemas agrícolas (por ejemplo, el cultivo extensivo en terrazas) que existían en América Central y del Sur fueron desplazados, e incluso destruidos, por el muy crudo sistema de latifundio basado en la ganadería traído desde España. Tanto en el sur de España como en América Central, el ganado se convertía en pasto en los mucho más productivos jardines de los nativos americanos que a menudo estaban muy aterrazados, lo que representaba generaciones de cuidadosas inversiones de energía humana. Como el ganado devuelve mucho menos alimentos por hectárea y año que los cultivos, la productividad general de estos sistemas de energía alimentaria se redujo enormemente. Así, en cierto sentido, las acciones de Fernando e Isabel destruyeron dos grandes sistemas agronómicos y los sustituyeron por sistemas de pastoreo poco sofisticados con una décima o vigésima parte de la capacidad de producir energía alimentaria utilizable por los humanos, pero con una mayor capacidad de producir ingresos monetarios para las haciendas. Se talaron bosques enteros, como en el sur de Bolivia, para abastecer de madera a las minas y proporcionar energía para la fundición.

Gran parte de la región de Tarija, en el sur de Bolivia, por ejemplo, fue deforestada para apoyar las minas de plata de Potosí, y las maderas fueron trasladadas casi mil kilómetros horizontalmente y miles de metros verticalmente a lomos de mulas y esclavos. La deforestación dio lugar a una de las erosiones más extensas encontradas en la faz de esta Tierra, que cubre casi 5 millones de hectáreas. España se enriqueció con el oro importado, pero ocurrió un fenómeno curioso. Los esfuerzos españoles en el Nuevo Mundo duplicaron la cantidad de oro en el antiguo, pero su valor disminuyó a menos de la mitad! Lo que había sucedido no era diferente de lo que sucede cuando un país moderno imprime demasiado dinero: la inflación.

El oro tiene poco valor utilitario, pero es más bien un medio de intercambio. La verdadera riqueza de Europa provenía de los campos, bosques, pesquerías y artesanos, es decir, las inversiones de energía solar y humana (y ocasionalmente del viento y el agua) en el proceso de convertir las materias primas en verdadera riqueza: alimentos, ropa, refugio, herramientas, utensilios, etc. Mucho de ese oro terminó finalmente en las grandes catedrales de Europa.

Otras regiones de la Tierra

Mientras Europa vivía en la "Edad Media", en China, la India y las Américas se desarrollaban culturas independientes y a menudo muy sofisticadas, cada una de las cuales contaba con poblaciones humanas mucho mayores y a menudo más sofisticadas que las de Europa. De nuevo, estas eran culturas agrarias alimentadas por energía solar en su mayor parte y dependían año tras año del intenso trabajo humano y por supuesto del sol como fuente de energía. Varias civilizaciones nómadas basadas en la hierba, incluida la de Mongolia dirigida por Gengis Khan, también establecieron imperios muy extensos que en su caso llegaron casi hasta Europa.Entre las Líneas En América, se desarrollaron ciudades-estado muy extensas, florecieron y finalmente se derrumbaron. Por ejemplo, los olmecas y mayas del actual México y los incas del Perú siguieron esos destinos mucho antes de la llegada de los europeos, pero más comúnmente después. Datos verificados por: LI Asunto: conceptos-de-cultura. Asunto: home-historia.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También

Bizancio, Mundo grecorromano, Cultura de Europa, Europa Meridional, Historia de la región mediterránea