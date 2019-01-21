A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

Definición de Liderazgo: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. La noción de liderazgo (véase también carisma) "connota imágenes de individuos poderosos y dinámicos que comandan ejércitos victoriosos, dirige los imperios corporativos desde lo alto de rascacielos relucientes, o configura el curso de las naciones" (Yukl 2002, p. 1). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, existe un debate considerable entre los investigadores con respecto a la comprensión de quién ejerce influencia, qué tipo de poder o influencia se ejerce, cuándo y dónde se produce el liderazgo, y por qué y cómo ocurre este fenómeno.

Las definiciones de liderazgo

Existen tantas definiciones de liderazgo (véase también carisma) como los autores que han estudiado el concepto. Las concepciones y definiciones de líder y liderazgo (véase también carisma) han sido revisadas por Carroll Shartle (1956), Bernard Bass (1960) y James Hunt y colegas (1982), entre otros. Algunas de las definiciones más recientes se centran en la influencia, la comprensión colectiva, la eficacia y la facilitación:

"El liderazgo (véase también carisma) parece ser una relación de trabajo entre los miembros de un grupo, en el que el líder adquiere el estatus mediante la participación activa y la demostración de su capacidad para llevar a cabo tareas de cooperación hasta su finalización" (Bass y Stogdill 1990, p. 77).

"El liderazgo (véase también carisma) es un proceso de dar un propósito [dirección significativa] al esfuerzo colectivo, y hacer que el esfuerzo voluntario se gaste para lograr un propósito" (Jacobs y Jaques 1990, p. 281).

"Una definición de liderazgo (véase también carisma) que sería ampliamente aceptada por la mayoría de los teóricos e investigadores podría decir que" el liderazgo (véase también carisma) es un proceso de influencia social en el que una persona es capaz de obtener la ayuda y el apoyo de otros en el cumplimiento de una tarea común " ”(Chemers 1997, p. 1).

“El liderazgo (véase también carisma) es influir en las personas, al proporcionar un propósito, dirección y motivación, mientras se opera para cumplir la misión y mejorar la organización” (Department of the Army 1999, pp. 1–2).

El hilo común en la mayoría de las definiciones es que el liderazgo (véase también carisma) es un proceso activo de una persona que ejerce influencia sobre una o más personas hacia un objetivo u objetivo común. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, las similitudes terminan ahí y las definiciones de liderazgo (véase también carisma) no siempre se ajustan a las aplicaciones para las que se utilizan. Por ejemplo, la definición de liderazgo (véase también carisma) de Bernard Bass y Ralph Stogdill no tiene en cuenta las estructuras jerárquicas, y la definición de T. Owens Jacobs y Elliot Jaques no aborda la naturaleza interactiva del liderazgo (véase también carisma) entre un superior y un subordinado. Una definición más adecuada de liderazgo (véase también carisma) debe tener en cuenta tanto la persona individual como el contexto situacional. La definición proporcionada por el Ejército de los Estados Unidos es completa y útil.

Por lo tanto, esta entrada también define el liderazgo (véase también carisma) como "influenciar a las personas, al proporcionar un propósito, dirección y motivación, mientras se opera para cumplir la misión y mejorar la organización" (U.S. Army 1999, págs. 1–2).

Habiendo definido el liderazgo, es necesario examinar las suposiciones sobre el tema. Algunos comentaristas asumen que ciertos individuos están predispuestos a ser líderes, mientras que otros no lo son. Si la persona es el predictor más importante del éxito del liderazgo, entonces la selección de personal es lo más importante. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, otros estudiosos asumen que el contexto es más importante en el desarrollo de líderes. Si las variables situacionales son los aspectos más influyentes del éxito del liderazgo, entonces los modelos de capacitación empleados parecerían los más importantes. Una revisión de los enfoques históricos del liderazgo (véase también carisma) destacará estos dos enfoques divergentes. Autor: Williams

Definición del Lider Ideal

Cuando se les pide que definan al líder ideal, muchos enfatizan rasgos como la inteligencia, la dureza, la determinación y la visión - las cualidades que tradicionalmente se asocian con el liderazgo. A menudo se dejan fuera de la lista son cualidades más suaves y personales, pero también son esenciales. Aunque un cierto grado de capacidad analítica y técnica es un requisito mínimo para el éxito, los estudios indican que la inteligencia emocional puede ser el atributo clave que distingue a las personas con un desempeño sobresaliente de aquellas que son meramente adecuadas. El psicólogo y autor Daniel Goleman llevó por primera vez el término "inteligencia emocional" a una amplia audiencia con su libro de 1995 del mismo nombre, y Goleman aplicó por primera vez el concepto a los negocios en un artículo clásico de 1998 publicado en HBR.

En su investigación en casi 200 grandes compañías globales, Goleman encontró que los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por un alto grado de inteligencia emocional. Sin ella, una persona puede tener un entrenamiento de primera clase, una mente incisiva y un suministro interminable de buenas ideas, pero aun así no será un gran líder.

Los principales componentes de la inteligencia emocional (autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales) pueden sonar poco empresariales, pero Goleman, copresidente del Consorcio para la Investigación de la Inteligencia Emocional en las Organizaciónes, con sede en la Universidad de Rutgers, encontró vínculos directos entre la inteligencia emocional y los resultados de negocios mensurables.

Revisor: Lawrence