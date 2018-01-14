A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Derecho a la Negociación Colectiva: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Noción de Derecho a la Negociación Colectiva

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de derecho a la negociación colectiva, la siguiente definición: Derecho de los representantes de trabajadores y empresarios a regular conjuntamente las condiciones de trabajo y empleo, individuales y colectivas; está garantizado por la Constitución española (art. 37.1 Const.). Implica apoyo y protección a la actividad de negociación colectiva, así como una cierta autocontención del Gobierno en la regulación de las relaciones laborales, para permitir a los convenios colectivos un espacio vital de desenvolvimiento. Es el verdadero nervio de la autonomía colectiva. Su regulación ha sido abordada principalmente por el Título III del Estatuto de los Trabajadores (arts. 82 a 92), aunque se admiten también los convenios colectivos extra estatutarios. A partir de la llamada Ley de îrganos de representación de los funcionarios públicos de 1987 la negociación colectiva se ha extendido también al ámbito de la función pública.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Concepto sobre derecho a la negociación colectiva originariamente publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y S&M, Ltd,; adaptado luego por Antonio Martín V. et al. para FEMCVT, Irlanda

Véase También