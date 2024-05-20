El Mito del Líder

El “liderazgo es el tema más tratado en la literatura del management pero -señaló Warren Bennis- al mismo tiempo el peor comprendido”.

El líder y la literatura fantástica

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En 1954 se imprimió el primer volumen de una obra destinada a convertirse en una de las sagas más impactantes de la literatura fantástica: La "Comunidad del Anillo", de J.R.R. Tolkien. El racionamiento de posguerra y la estrechez de la economía inglesa habían obligado a dividir la obra en tres volúmenes. En definitiva, el libro, que también circulaba en ediciones piratas como la de Ace Books (algo de lo que el profesor de Oxford no dejó de quejarse en su corpulento epistolario), se convertiría en un culto de la "contracultura", cruzándose con el naciente movimiento hippy que había hecho madurar el tema de la impugnación de la cultura materialista, ya principal filtro de la lectura contemporánea de Salinger, Kerouac y Ginsberg una década antes.

La relación entre la cultura hippy y la obra de Tolkien es un tema interesante y complejo, teniendo en cuenta que la visión del mundo y los valores del maestro de la fantasía contemporánea parecen estar reñidos con los de los niños de las flores. Tolkien fue profesor de literatura y católico devoto. Su obra más famosa, El Señor de los Anillos, fue escrita como una epopeya mitológica y hunde sus raíces en la literatura y la mitología europeas. A Tolkien le interesaba crear un mundo ficticio completo con una historia, una lengua y una mitología coherentes.

Por otro lado, la cultura hippy de las décadas de 1960 y 1970 se caracterizó por una actitud de rebelión contra la autoridad, el interés por la espiritualidad oriental, el consumo de drogas psicodélicas y la adhesión a ideales de paz, amor y libertad. Muchos hippies encontraron inspiración en la naturaleza y la espiritualidad, buscando crear una sociedad alternativa basada en valores diferentes a los de la cultura dominante. Tolkien, su naturaleza contracultural y sus temas de rebelión, aventura y conexión con la Creación les resultaron fascinantes. Algunos hippies también adoptaron símbolos e imágenes del mundo de Tolkien, como el uso del anillo como símbolo de poder y corrupción. El concepto de comunidad y unidad entre hombres libres, central en la novela de Tolkien, también puede haber encajado con el ideal hippy de unidad y hermandad entre las personas.

Valores en evolución

Ante el reto del cambio climático y su corolario de eco-ansiedad, la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio en la relación entre los géneros y, al mismo tiempo, entre la vida personal y laboral, los líderes de las organizaciones sienten de algún modo que esos mismos instantes resuenan en las aspiraciones de la llamada Generación Z, que, entre otras cosas, no parece estar motivada por las palancas clásicas del estatus y los logros materiales: elementos que encontramos en el fenómeno de las grandes dimisiones que acompañó a la fase de recuperación post-pandémica y que, aunque redimensionado, permanece en el trasfondo como un rechazo global a nuestro modelo socioeconómico.

Aproximadamente veinte años después del estreno de El Señor de los Anillos -precisamente entre 1973 y 1974-, George Lucas (tras haber roto su sociedad artístico-profesional con Francis Ford Coppola durante el rodaje de "Apocalypse Now") comenzó a escribir una primera historia basada en las aventuras de "Flash Gordon", cambiando los nombres de los personajes y creando un universo centrado en una batalla sin fin entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. Al principio, la palabra Jedi apenas existía, y aún no había Fuerza, sólo un único punto de vista capaz de sostener la arquitectura del universo: los Whills.

Pronto tomaría forma un fresco con sabor ancestral, un contenedor de arquetipos y visiones con coherencia propia, y en poco tiempo la historia encontraría la forma de ser contada a un público dispuesto a recibirla. De hecho, cada vez más gente buscaba y encontraba significados íntimos y personales en mundos lejanos o alternativos, y no fue casualidad que el primer juego de rol, "Dragones y Mazmorras", naciera también en 1974: la fantasía y la ciencia ficción se preparaban para despegar, con una deflagración capaz de generar una onda expansiva mediática, cultural e incluso política cuyos efectos aún se dejan sentir. El "Señor de los Anillos" y "La Guerra de las Galaxias" están en el epicentro de todo ello: el miedo y la lucha contra el totalitarismo y su corolario de control, una estética clara, la fascinación de los mitos intemporales, las armas mágicas y los sables láser.

Otro elemento que une estos enfoques narrativos es el vínculo familiar y comunitario: las genealogías que permiten a unos pocos individuos ligados por el destino encontrarse dentro de un enorme conflicto, micro y macrocosmos inextricablemente entrelazados. Centrémonos en la saga de "La Guerra de las Galaxias" y en cómo puede llevarnos a reflexionar sobre una amplia gama de temas: desde el derecho a la religión, desde la economía a los medios sociales, pasando por los modelos organizativos y el liderazgo. (Véase, por ejemplo, el libro "El mundo según Star Wars", de Cass Sunstein).

El conflicto entre democracia y autoritarismo

Para Sunstein, el juego de citas en el universo de Lucas es una referencia obvia a la lucha de los rebeldes contra el despotismo, una lucha que siempre corre el riesgo de deslizarse hacia la radicalización individual (otra cara de la incapacidad de los gobiernos para desentenderse de los desafíos globales), la consiguiente fascinación por el hombre fuerte y la crisis de las instituciones democráticas. El propio Lucas contó cómo la primera película, "Una nueva esperanza", tomó forma en un momento en el que Nixon aspiraba a ganar un tercer mandato o a que se cambiara la Constitución para poder presentarse por tercera vez: "esto me llevó a pensar en cómo las democracias se convierten en dictaduras: no en cómo son derrocadas por golpes de Estado o lo que sea, sino en cómo la propia democracia se convierte en tiranía".

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En un mundo caótico, el gobierno central de la República se ve incapaz de restablecer el orden y la estabilidad en la Galaxia. Las precuelas de la trilogía clásica (más allá de su valor cinematográfico real) nos dan una idea de cómo las democracias se convierten en algo más, a través de la concentración de poder. En El ataque de los clones, el poder legislativo es incapaz de dar respuestas inmediatas a la crisis comercial y militar de los separatistas.

Palpatine, el futuro emperador, consigue acumular cargos y poder con el telón de fondo del estancamiento político de la Asamblea Legislativa: "Sólo con gran reticencia acepto este cargo. Amo la democracia, los poderes que me confieren me serán devueltos cuando se resuelva esta crisis". El brutal y violento nacimiento del Imperio importa poco al ciudadano de a pie: sigue pagando impuestos, pero la delincuencia ha sido erradicada y la economía se ha estabilizado. Los "héroes" del Imperio -Darth Vader y Tarkin- están obsesionados precisamente con la estabilidad y el orden; una estabilidad desafiada por rebeldes impregnados de fatalismo que luchan por establecer un nuevo reino de libertad.

Así, al utilizar "La guerra de las galaxias" como lente a través de la cual examinar la sociedad y la cultura, Sunstein ofrece una perspectiva única sobre cómo la saga ha influido en el mundo real y lo ha reflejado, pero no consigue ofrecer una salida al cortocircuito, entre otras cosas porque, como sabemos, es más conocido por su trabajo sobre el llamado "efecto Nudge" y la teoría del "paternalismo libertario", cuyo enfoque de microgestión parece totalmente inadecuado para abordar la magnitud de los retos que los líderes contemporáneos están llamados a gestionar.

Algunas lecciones de gestión

Así que podemos intentar volver al punto de partida, al deseo del profesor de Oxford de dar una voz contemporánea a mitos intemporales, entre otras cosas porque, como dijo Joseph Campbell (cuyo Viaje del héroe, junto con la saga "Dune" de Frank Herbert, fue una de las principales fuentes de inspiración de Lucas): "¿Qué es un mito sino el sueño de una colectividad"?

En resumen, la literatura fantástica ofrece ideas fascinantes y eficaces que pueden transformarse en auténticas lecciones de gestión.

Así pues, de la saga de "La Guerra de las Galaxias" y de "El Señor de los Anillos", los líderes y directivos pueden aprender varias lecciones.

Elección y valor: ambas sagas hacen hincapié en la importancia de tomar decisiones valientes y asumir la responsabilidad de los propios actos. Los líderes deben estar preparados para tomar decisiones difíciles y afrontar las consecuencias.

Motivación e inspiración: ambas sagas muestran la importancia de motivar e inspirar a los demás. Se necesita un estilo de comunicación eficaz para animar al equipo y crear un ambiente en el que la gente se sienta motivada para dar lo mejor de sí misma.

Gestión del poder: Tolkien y Lucas abordan la cuestión del poder y sus efectos potencialmente corruptores.

Visión y propósito: los protagonistas de ambas sagas tienen una visión clara de su propósito y trabajan para conseguirlo a pesar de las dificultades. Los directivos deben tener una visión clara y comunicarla eficazmente a su equipo para inspirarlo y motivarlo.

Colaboración y diversidad: ambas historias hacen hincapié en la importancia de la colaboración y la aceptación de la diversidad. Los líderes deben ser capaces de crear un entorno inclusivo en el que se valoren e integren las diferentes habilidades y perspectivas para alcanzar objetivos comunes.

Liderazgo auténtico: los personajes de ambos universos de ficción demuestran autenticidad e integridad en su forma de actuar. Los líderes deben ser coherentes con sus valores y actuar de forma ética, ganándose así la confianza y el respeto de su equipo.

Adaptabilidad y aprendizaje continuo: tanto "La Guerra de las Galaxias" como" El Señor de los Anillos" presentan situaciones en las que los personajes deben adaptarse a nuevas circunstancias y aprender nuevas habilidades. El liderazgo debe ser flexible y estar abierto al cambio para aprender y adaptarse a los nuevos retos.

Porque, al fin y al cabo, como escribió el propio Tolkien: "Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da".