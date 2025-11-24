Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Daniela Díaz
Nov 24

Un artículo contra-intuitivo, como a mí me gusta.

Catalina Rojas
Nov 24

Los campeones no se obsesionan con la novedad, dominan la brillantez abrazando el aburrimiento y el poder de la repetición.

Este artículo profundiza en por qué enamorarse de la rutina diaria supera a perseguir la emoción instantánea.

En un mundo enganchado a la distracción, desarrollar la «tolerancia al aburrimiento» es una auténtica ventaja competitiva. Recomendado para cualquiera que aspire a la excelencia duradera.

