A continuación, nuestras reflexiones, investigaciones. ideas y estudios acerca de esta temática.

La Espiritualidad en el Liderazgo: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. El liderazgo (véase también carisma) espiritual implica la aplicación de valores y principios espirituales en el lugar de trabajo. El líder espiritual comprende la importancia de que los empleados encuentren un significado en su trabajo y demuestra una preocupación genuina por la persona en su totalidad, no sólo por el empleado.

El liderazgo (véase también carisma) espiritual trata de ayudar a los demás a encontrar el sentido de su trabajo abordando cuestiones fundamentales como: ¿Quiénes somos como equipo de trabajo, departamento u organización? ¿Es nuestro trabajo digno? ¿Cuál es nuestro mayor propósito? ¿Cuáles son nuestros valores y principios éticos? ¿Cuál será nuestro legado? El líder espiritual se esfuerza por un lugar de trabajo que sea verdaderamente una comunidad, formada por personas con tradiciones, valores y creencias compartidas. La espiritualidad en el liderazgo (véase también carisma) implica que el enfoque será menos en el poder de la posición formal y más en las personas; menos en la conformidad y más en la transformación y la diversidad; y menos en el control y más en la asociación, la colaboración y la inspiración.

La espiritualidad en el liderazgo (véase también carisma) no requiere que el líder se adhiera a una religión en particular o que intente convencer a los subordinados de que sigan un conjunto específico de principios religiosos. Si bien los líderes que hacen hincapié en la espiritualidad pueden basar su enfoque de liderazgo (véase también carisma) en el cristianismo o en otra tradición religiosa, también pueden tener las llamadas creencias religiosas no tradicionales o pueden no adherirse a ninguna religión en particular. La espiritualidad en el liderazgo (véase también carisma) se preocupa más por el desarrollo de los empleados como "personas completas", es decir, personas que muestran compasión hacia otros empleados, superiores, subordinados y clientes. LA ESPIRITUALIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO La espiritualidad en el liderazgo (véase también carisma) no puede entenderse aparte de la cuestión más general de la espiritualidad en el lugar de trabajo, porque la espiritualidad juega un papel importante en el lugar de trabajo. Hasta cierto punto, los líderes empresariales se han preocupado históricamente por la vida de sus empleados, incluyendo su religión.

Entre las Líneas En el siglo XIX, algunas fábricas, como las fábricas textiles de Lowell, Massachusetts, no sólo se veían a sí mismas como empresas rentables, sino también como instituciones que contribuían al carácter moral de sus trabajadores. De manera similar, el historiador Anthony Wallace documentó cómo las esposas de los propietarios de las fábricas a mediados del siglo XIX fundaron iglesias y otras instituciones porque se preocupaban por la salvación religiosa de los empleados de sus maridos. Más tarde, corporaciones como la Ford Motor Company también se interesaron en el desarrollo moral de sus empleados. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, muchos llegaron a ver estas prácticas como demasiado invasivas en la vida personal de los empleados. Hoy en día, se sostiene generalmente que las empresas no deberían tener tanto acceso a la vida privada de sus empleados. Hay algunas excepciones, como Chick-fil-A, donde los principios bíblicos dan forma a los negocios.Entre las Líneas En los retiros de Chick-fil-A, los gerentes de alto nivel rezan juntos y no se sirve alcohol. El fundador de la compañía también dirigió una fundación que ofrece consejería familiar cristiana sólo a parejas heterosexuales. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, incluso las empresas que operan bajo principios espirituales, como Chick-fil-A, deben seguir las leyes antidiscriminatorias y limitar la influencia que la religión tiene en la operación de sus negocios para cumplir con esas leyes. Por ejemplo, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles prohíbe a los empleadores discriminar a los empleados por motivos de religión, por lo que las empresas no pueden obligar a sus empleados a tener creencias espirituales específicas.

Las creencias crean realidades: “No existen los malos tiempos. Me repetía a mí misma: ‘no existen los malos negocios. Los negocios están ahí si los buscas.’ Todo lo que se necesita es esfuerzo total, en todo lugar, siempre." "Los amigos y la familia no dejaban pasar un solo día sin desanimarnos. Decían: 'Estée, ¿para qué haces esto? Quédate en casa con tu hijo'. A pesar de todos los detractores, no hubo ni un solo momento en el que considerara rendirme.” - Estée Lauder "Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los seres humanos tienen la asombrosa capacidad de analizar cualquier experiencia de sus vidas y extraer de ellas un significado que puede robarles todo el poder o literalmente salvarles la vida." -Tony Robbins

Si bien la religión no está generalmente permitida en el lugar de trabajo, muchos empleados siguen considerando el lugar de trabajo como un medio para encontrar un sentido a sus vidas.Entre las Líneas En las sociedades con gran movilidad, como la de los Estados Unidos, las personas pueden terminar residiendo a gran distancia de sus "raíces", es decir, donde crecieron y donde aún residen sus familiares y amigos cercanos. Muchos pasan más tiempo en el lugar de trabajo con sus compañeros de trabajo que en cualquier otro lugar, y muchos trabajan duro para estar a la altura de lo que se espera de ellos por sus compañeros de trabajo y compañeros.

Pormenores

Las amistades íntimas, los noviazgos y los matrimonios son comunes entre los compañeros de trabajo. El lugar de trabajo moderno no es sólo un lugar en el que la gente trabaja, sino un lugar en el que se forman amistades, se socializan e intentan encontrar un sentido de realización.

También es un lugar en el que las personas intentan encontrar un sentido y un significado a las actividades que componen lo que la gente llama "trabajo" y cómo estas actividades encajan en el tejido más amplio de la vida de un individuo. Esta búsqueda de sentido ha impulsado el reconocimiento de que la espiritualidad en el lugar de trabajo y el liderazgo (véase también carisma) espiritual son cuestiones reales que afectan a la calidad de vida en la organización moderna. La espiritualidad en el lugar de trabajo puede tomar muchos sabores diferentes. Por ejemplo, muchas empresas de la "nueva economía" de finales de los años 90 fueron operadas o atendidas por personas que alcanzaron la mayoría de edad en los años 60. Como resultado, algunas de estas empresas tenían una atmósfera espiritual dominante que debía mucho a ese período de tiempo. (Por ejemplo, hay historias de ejecutivos que practicaban yoga.) Más recientemente, la espiritualidad en el lugar de trabajo ha significado una búsqueda de trabajo más significativa y enraizada en la responsabilidad social. Anita Roddick, fundadora de The Body Shop, fue una líder corporativa que buscó infundir sus actividades comerciales con este tipo de espiritualidad a través de la responsabilidad social. Después de convertirse en el CEO de Microsoft en 2014, Satya Nadella se centró tanto en la responsabilidad social como en la medioambiental, especialmente en lo relacionado con el apoyo a la educación en todo el mundo. Otros tipos de lugares de trabajo espirituales incorporan religiones tradicionales y establecidas en el lugar de trabajo. Algunos autores y consultores señalan que lograr lugares de trabajo espirituales a menudo requiere un esfuerzo, como la incorporación de un conjunto de valores en la declaración de la misión de una empresa.Entre las Líneas En 2008, un periódico canadiense informó de que algunas empresas de ese país habían comenzado a contratar "capellanes corporativos".Entre las Líneas En los Estados Unidos, la organización sin fines de lucro Corporate Chaplains of America ha ofrecido servicios de capellán profesional capacitado a empresas grandes y pequeñas desde 1996. EL PAPEL DEL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO El estudio del liderazgo (véase también carisma) es multifacético y las definiciones de liderazgo (véase también carisma) varían, pero todas las definiciones coinciden en que el liderazgo (véase también carisma) implica ejercer influencia sobre otras personas. Si un líder en el lugar de trabajo posee un fuerte sentido de la espiritualidad que afecta sus actitudes, emociones y conductas de manera positiva, entonces el líder es probable que influya en los subordinados para que busquen el desarrollo de la espiritualidad en sus propias vidas. Esto plantea al menos dos preguntas: ¿Qué enfoque o estilo de liderazgo (véase también carisma) promueve efectivamente la espiritualidad en el lugar de trabajo? ¿Qué beneficios se derivan de fomentar la espiritualidad en el lugar de trabajo? Parece haber un cambio en los enfoques del liderazgo (véase también carisma) en el lugar de trabajo, con una creciente atención a enfoques más holísticos que se centran en la compasión, el estímulo, la empatía y el servicio. Algunos sostienen que los aspectos más importantes del liderazgo (véase también carisma) son la asistencia a los seguidores para que encuentren el significado y el propósito de su trabajo y el fomento de un sentido de comunidad entre los seguidores. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Google, por ejemplo, establece diez principios en su filosofía corporativa, varios de los cuales se centran en alentar e inspirar a los empleados. Por ejemplo, además del principio de que "se puede ganar dinero sin hacer el mal", Google también promete que "se puede ser serio sin un traje". Este componente de su filosofía corporativa está relacionado con la idea de que la organización se enorgullece de una cultura empresarial en la que se hace hincapié en el trabajo en equipo, se coloca un gran número de empleados y se fomenta el orgullo por los logros individuales. Aunque hay pocas pruebas empíricas, si es que hay alguna, de que algún enfoque o estilo de liderazgo (véase también carisma) en particular sea más o menos coherente con la espiritualidad en el lugar de trabajo, dos enfoques de liderazgo (véase también carisma) parecen estar más estrechamente relacionados con el concepto de liderazgo (véase también carisma) espiritual que otros: el liderazgo (véase también carisma) de servicio y el liderazgo (véase también carisma) transformacional. Liderazgo de servicio. El liderazgo (véase también carisma) de servicio no es una teoría completa de liderazgo, pero puede ser considerado como una filosofía de liderazgo. Destaca la posición de poder o el estatus de élite del líder.

Indicaciones

En cambio, este enfoque del liderazgo (véase también carisma) sugiere que el líder debe ser primero un sirviente de los demás. Sugiere que los líderes deben poner las necesidades de los subordinados, los clientes y la comunidad por delante de sus propios intereses para ser efectivos. Las características de los líderes servidores incluyen la empatía, la administración y el compromiso con el crecimiento personal, profesional y espiritual de sus subordinados. El liderazgo (véase también carisma) de servicio es consistente con aspectos del cristianismo, pero no es una teoría cristiana en sí misma. El liderazgo (véase también carisma) de servicio no ha sido sometido a extensas pruebas empíricas, pero ha generado un interés considerable entre los académicos y profesionales del liderazgo. Liderazgo transformador. A partir de la década de 1970, surgieron varias teorías de liderazgo (véase también carisma) que se centraron en la importancia del carisma de un líder para la eficacia del liderazgo. Dentro de esta clase de teorías se incluyen la teoría de House sobre el liderazgo (véase también carisma) carismático, la teoría de liderazgo (véase también carisma) transformacional de Bass y la teoría de liderazgo (véase también carisma) carismático de Conger y Kanungo. Estas teorías tienen mucho en común. Todas ellas se centran en intentar explicar cómo los líderes pueden lograr cosas extraordinarias en contra de las probabilidades, tales como dar la vuelta a una empresa que fracasa, fundar una empresa exitosa, o lograr un gran éxito militar en contra de probabilidades increíbles. Las teorías también enfatizan la importancia de que los líderes inspiren la admiración, la dedicación y la lealtad incuestionable de sus subordinados a través de la articulación de una visión clara y convincente. La teoría del liderazgo (véase también carisma) transformacional diferencia entre el líder transaccional y el líder transformacional. El liderazgo (véase también carisma) transaccional se centra en los requisitos de funciones y tareas y utiliza recompensas que dependen del rendimiento.

Pormenores

Por el contrario, el liderazgo (véase también carisma) transformacional se centra en el desarrollo de la confianza mutua, el fomento de las capacidades de liderazgo (véase también carisma) de los demás y el establecimiento de objetivos que van más allá de las necesidades a corto plazo (véase más detalles en esta plataforma general) del grupo de trabajo. La teoría del liderazgo (véase también carisma) transformacional de Bass identifica cuatro aspectos del liderazgo (véase también carisma) efectivo, que incluyen el carisma, la inspiración, la estimulación intelectual y la consideración.

Un líder que exhibe estas cualidades inspirará a sus subordinados a ser muy exitosos y a poner el interés a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de la organización por delante de su propio interés a corto plazo, según la teoría. La investigación empírica ha apoyado muchas de las proposiciones de la teoría. Así, los estilos de liderazgo (véase también carisma) transformacional parecerían ser consistentes con un enfoque espiritual del liderazgo. LOS BENEFICIOS DE LA ESPIRITUALIDAD EN EL LIDERAZGO Desde la perspectiva de los seguidores, la incorporación de la espiritualidad en el liderazgo (véase también carisma) tiene el potencial de crear un lugar de trabajo que sea más humano y que proporcione un sentido de comunidad y propósito compartido. Desde la perspectiva de la organización, la incorporación de la espiritualidad en el liderazgo (véase también carisma) puede dar lugar a una mayor percepción de confianza, apoyo organizativo y compromiso entre los empleados, lo que podría tener efectos positivos en el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de la organización.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, la espiritualidad en el liderazgo (véase también carisma) no debe considerarse un "dispositivo" para desarrollar resultados organizativos positivos, sino que debe ser una auténtica creencia filosófica por parte de los líderes. También hay quienes sugieren que la espiritualidad en el lugar de trabajo tiene buen sentido comercial. Por ejemplo, algunos señalan que las personas serán más productivas cuando encuentren un trabajo que sea significativo para ellas. Esto requiere que los gerentes sean activos en el fomento de tales ambientes. Algunos también han comentado que un grado de espiritualidad en el lugar de trabajo puede convertirse en una ventaja competitiva. Por ejemplo, en el International Journal of Public Administration, Stanley E (pondere más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fawcett, James Brau, Gary Rhoads y David Whitlark citan a Southwest Airlines como ejemplo de una organización que ha trabajado conscientemente para crear una cultura corporativa que sea significativa para sus empleados. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los autores también señalan que, dado que las tecnologías pueden reproducirse muy rápidamente, la espiritualidad en la cultura de una empresa puede ser un activo. Argumentan que los lugares de trabajo espirituales son también culturas corporativas que se centran en los empleados y a menudo tienen valores similares. Trabajan para que los empleados se sientan valiosos para la organización y para fomentar un sentido de comunidad entre los trabajadores.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Estilos de Liderazgo y Bases de Poder ; Teorías y Estudios de Liderazgo