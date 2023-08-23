A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Esquema de Comunicación Eficaz: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Ofrece un amplio esquema de Comunicación Eficaz. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. <2>Esquema de Comunicación Eficaz El esquema está dividido en once partes, organizadas en dos partes principales, una centrada principalmente en la teoría y la otra en la práctica. La primera parte ofrece una introducción a la gama de teorías que se han desarrollado para dar cuenta de la comunicación y el lenguaje. Esta literatura representa tanto los enfoques tradicionales como los contemporáneos, incluyendo un análisis de la importancia de los enfoques postestructuralistas y postmodernistas. El hecho de que las cuestiones teóricas aparezcan en primer lugar no implica que la teoría que sustenta la práctica sea en modo alguno más importante o superior a las cuestiones prácticas. Más bien, es un reflejo de la complejidad de la base teórica que requiere una cuidadosa consideración antes de comenzar a examinar las implicaciones prácticas. De hecho, incluso los materiales de la La parte sobre la teoría no son más que una "degustación" de la amplia base de conocimientos disponibles en relación con la comunicación y el lenguaje, una introducción muy básica y una visión general para fomentar y facilitar el estudio y el aprendizaje posteriores, más que una fuente de conocimiento suficiente por derecho propio. Una segunda razón por la que se abordan primero las cuestiones teóricas (o se abordan en absoluto -algunas personas podrían argumentar que no se necesita la teoría, sino sólo el "saber hacer" de la práctica) es que quiero evitar que el esquema se vea como el tipo de "esquema de cocina" que ofrece prescripciones para la práctica.

Indicaciones

En cambio, quiero que se vea como lo que pretende ser, es decir, una introducción a la base teórica de la comunicación en el contexto del trabajo con las personas y sus problemas, con un debate que busca extraer algunas de las principales implicaciones para la práctica en una amplia variedad de entornos. Mi objetivo no es proporcionar "instrucciones" sobre cómo comunicarse eficazmente, sino más bien ofrecer la base para una práctica reflexiva crítica, para ayudar a promover formas de práctica bien informadas y bien pensadas, y que no se basen simplemente en la costumbre y la rutina, en suposiciones incuestionables y en conjeturas (no educadas). Dado que el esquema abarca un tema tan amplio y complejo, se necesita una guía bastante extensa para seguir aprendiendo, que indique a los lectores la dirección de los textos pertinentes relacionados con las diversas cuestiones que trata. De hecho, es de esperar que este esquema pueda y sirva de puerta de entrada a la literatura más amplia y profunda en la que se encuentra tanto material fascinante y que invita a la reflexión.

Teoría

La parte del esquema sobre entender la comunicación se centra en la comunicación en su sentido más amplio, mientras que la parte del esquema sobre entender el lenguaje lo reduce al tema más específico del lenguaje humano. Una aborda el tema del lenguaje humano en su sentido más amplio, mientras que la otra aborda el tema del lenguaje humano en su sentido más específico, incluyendo los errores cometidos en nombre de la "corrección política" y la relación entre lenguaje y desigualdad. También esta parte del esquema introducen una serie de conceptos y temas que se vuelven a tratar con más profundidad.Entre las Líneas En este sentido, las dos primeras partes del esquema pueden considerarse como una "puesta en escena".

Entender la comunicación

¿Qué es la comunicación?

Modelos de comunicación

El papel de la cultura

Identidad y comunicación

Comunicación intercultural

Sensibilidad comunicativa

Entender el lenguaje

¿Qué es la lengua?

Mitos sobre la lengua

La lengua y el individuo

La lengua y la sociedad

La lengua en uso

La palabra escrita

Las partes sobre del Esquema a partir de aquí, sobre teoría, reducen aún más el amplio campo de la comunicación y el lenguaje al concentrarse en el uso de: la escritura (esta parte); la comunicación oral y no verbal (más abajo); y la gama de factores contextuales más amplios que influyen en la comunicación y el lenguaje (más abajo).

La primacía de la escritura

La historia de la escritura

Las formas de la escritura

La escritura y el poder/saber

Discurso y conversación

El contexto

Hablar y escuchar

El paralenguaje

La comunicación no verbal

Contexto y significado

Identidad y emoción

Cultura y significado

Estructura y divisiones sociales

La corrección política

Práctica

Esta parte principal explora las implicaciones prácticas del trabajo teórico presentado en la parte principal dedicada a la teoría. Se divide en seis partes.

Encuentros interpersonales

Aquí se ofrece una visión general de los conocimientos y habilidades necesarios para maximizar nuestra eficacia en los encuentros interpersonales, considerando cómo se puede utilizar el lenguaje hablado, el paralenguaje (tono, velocidad, etc.) y el lenguaje corporal de la mejor manera posible. Esto prepara el terreno para los aspectos más específicos de los encuentros interpersonales que se explorarán en los tres siguientes parte del esquema sobre el aspecto práctico de la comunicación eficaz.

Preparar la escena

Maximizar la eficacia

Evitar la discriminación

La comunicación con los niños y los jóvenes

El énfasis aquí se centra en la comunicación con los niños y se concentra en los factores adicionales que hay que tener en cuenta cuando se intenta comunicar eficazmente con los niños y los jóvenes. Aunque esta Esta parte del esquema se centra explícitamente en la comunicación con los niños y los jóvenes, no hay que suponer que las otras Esta parte del esquema no se apliquen a ellos.

Más Información

Las ideas de la esta parte del esquema deben considerarse como un complemento de lo que dice el esquema, y no como una alternativa al mismo.

Comprender el desarrollo

Comprender el contexto

"Conectar" con los niños

"Conectar" con los jóvenes

Desarrollar nuestras habilidades

Trabajar con grupos

Esta parte del esquema se ocupa de la comunicación con los grupos, lo que también implica tener en cuenta un conjunto adicional de factores. La dimensión grupal de la comunicación puede ser una fuente considerable de ansiedad, por lo que tratar la ansiedad forma parte de esta parte del esquema.

Entender los grupos

Trabajar con familias

Hacer presentaciones

Reuniones eficaces

Emprender el trabajo en grupo

Promover el trabajo en equipo

Colaboración multidisciplinar

Desarrollar nuestras habilidades

Dificultades de comunicación

Aquí se analizan las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando surgen dificultades de comunicación, por ejemplo, como resultado de cuestiones de discapacidad o de los retos de la comunicación intercultural.

Diferencias culturales

Discapacidad

Sordera

Cómo desarrollar nuestras habilidades

Ponerlo por escrito

Esta parte del esquema examina lo que implica escribir con eficacia, centrándose principalmente en la claridad. El enfoque de esta parte del esquema es muy pragmático, pero evita las tendencias dogmáticamente prescriptivas de gran parte de la literatura sobre habilidades de escritura efectiva.

Escritura eficaz

Errores que hay que evitar

Uso del correo electrónico

Gestión de la comunicación

Por último, esta parte del esquema se centra en la gestión de la comunicación, abarcando los sistemas de comunicación y asuntos relacionados.Entre las Líneas En esta parte del esquema se argumenta que las habilidades comunicativas altamente desarrolladas son de poca utilidad si los sistemas de comunicación son ineficaces o inexistentes. Algunas observaciones adicionales: También se incluye un debate sobre el uso del correo electrónico y las implicaciones de la "revolución digital" en general.

El panorama general

Sistemas de comunicación

Cultura organizativa

Estructura y poder

Sensibilidad comunicativa

La Comunicación y otros Factores

La importancia de la comunicación

La comunicación y el individuo

La comunicación y la sociedad

La comunicación y la igualdad

Datos verificados por: Cox y ST Asunto: comunicacion-empresarial. Asunto: marketing.

Recursos

Asunto: informes-jurídicos-y-sectoriales. Asunto: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También

Comunicación, Comunicación Empresarial, Etnología, Guía de la Publicidad Empresarial, Internet, Lingüística, Lingüística Computacional, Marketing, Mercados minoristas, Publicidad Comercial, Redes Sociales, Sociolingüística, Estrategias de Marketing, Gestión de Procesos Empresariales, Alternativas Económicas, Marketing, Marketing Comercial,