Esquema de Comunicación Eficaz
A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Esquema de Comunicación Eficaz: Hechos Clave
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Ofrece un amplio esquema de Comunicación Eficaz. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. <2>Esquema de Comunicación Eficaz El esquema está dividido en once partes, organizadas en dos partes principales, una centrada principalmente en la teoría y la otra en la práctica. La primera parte ofrece una introducción a la gama de teorías que se han desarrollado para dar cuenta de la comunicación y el lenguaje. Esta literatura representa tanto los enfoques tradicionales como los contemporáneos, incluyendo un análisis de la importancia de los enfoques postestructuralistas y postmodernistas. El hecho de que las cuestiones teóricas aparezcan en primer lugar no implica que la teoría que sustenta la práctica sea en modo alguno más importante o superior a las cuestiones prácticas. Más bien, es un reflejo de la complejidad de la base teórica que requiere una cuidadosa consideración antes de comenzar a examinar las implicaciones prácticas. De hecho, incluso los materiales de la La parte sobre la teoría no son más que una "degustación" de la amplia base de conocimientos disponibles en relación con la comunicación y el lenguaje, una introducción muy básica y una visión general para fomentar y facilitar el estudio y el aprendizaje posteriores, más que una fuente de conocimiento suficiente por derecho propio. Una segunda razón por la que se abordan primero las cuestiones teóricas (o se abordan en absoluto -algunas personas podrían argumentar que no se necesita la teoría, sino sólo el "saber hacer" de la práctica) es que quiero evitar que el esquema se vea como el tipo de "esquema de cocina" que ofrece prescripciones para la práctica.
Indicaciones
En cambio, quiero que se vea como lo que pretende ser, es decir, una introducción a la base teórica de la comunicación en el contexto del trabajo con las personas y sus problemas, con un debate que busca extraer algunas de las principales implicaciones para la práctica en una amplia variedad de entornos. Mi objetivo no es proporcionar "instrucciones" sobre cómo comunicarse eficazmente, sino más bien ofrecer la base para una práctica reflexiva crítica, para ayudar a promover formas de práctica bien informadas y bien pensadas, y que no se basen simplemente en la costumbre y la rutina, en suposiciones incuestionables y en conjeturas (no educadas). Dado que el esquema abarca un tema tan amplio y complejo, se necesita una guía bastante extensa para seguir aprendiendo, que indique a los lectores la dirección de los textos pertinentes relacionados con las diversas cuestiones que trata. De hecho, es de esperar que este esquema pueda y sirva de puerta de entrada a la literatura más amplia y profunda en la que se encuentra tanto material fascinante y que invita a la reflexión.
Teoría
La parte del esquema sobre entender la comunicación se centra en la comunicación en su sentido más amplio, mientras que la parte del esquema sobre entender el lenguaje lo reduce al tema más específico del lenguaje humano. Una aborda el tema del lenguaje humano en su sentido más amplio, mientras que la otra aborda el tema del lenguaje humano en su sentido más específico, incluyendo los errores cometidos en nombre de la "corrección política" y la relación entre lenguaje y desigualdad. También esta parte del esquema introducen una serie de conceptos y temas que se vuelven a tratar con más profundidad.Entre las Líneas En este sentido, las dos primeras partes del esquema pueden considerarse como una "puesta en escena".
Entender la comunicación
¿Qué es la comunicación?
Modelos de comunicación
El papel de la cultura
Identidad y comunicación
Comunicación intercultural
Sensibilidad comunicativa
Entender el lenguaje
¿Qué es la lengua?
Mitos sobre la lengua
La lengua y el individuo
La lengua y la sociedad
La lengua en uso
La palabra escrita
Las partes sobre del Esquema a partir de aquí, sobre teoría, reducen aún más el amplio campo de la comunicación y el lenguaje al concentrarse en el uso de: la escritura (esta parte); la comunicación oral y no verbal (más abajo); y la gama de factores contextuales más amplios que influyen en la comunicación y el lenguaje (más abajo).
La primacía de la escritura
La historia de la escritura
Las formas de la escritura
La escritura y el poder/saber
Discurso y conversación
El contexto
Hablar y escuchar
El paralenguaje
La comunicación no verbal
Contexto y significado
Identidad y emoción
Cultura y significado
Estructura y divisiones sociales
La corrección política
Práctica
Esta parte principal explora las implicaciones prácticas del trabajo teórico presentado en la parte principal dedicada a la teoría. Se divide en seis partes.
Encuentros interpersonales
Aquí se ofrece una visión general de los conocimientos y habilidades necesarios para maximizar nuestra eficacia en los encuentros interpersonales, considerando cómo se puede utilizar el lenguaje hablado, el paralenguaje (tono, velocidad, etc.) y el lenguaje corporal de la mejor manera posible. Esto prepara el terreno para los aspectos más específicos de los encuentros interpersonales que se explorarán en los tres siguientes parte del esquema sobre el aspecto práctico de la comunicación eficaz.
Preparar la escena
Maximizar la eficacia
Evitar la discriminación
La comunicación con los niños y los jóvenes
El énfasis aquí se centra en la comunicación con los niños y se concentra en los factores adicionales que hay que tener en cuenta cuando se intenta comunicar eficazmente con los niños y los jóvenes. Aunque esta Esta parte del esquema se centra explícitamente en la comunicación con los niños y los jóvenes, no hay que suponer que las otras Esta parte del esquema no se apliquen a ellos.
Más Información
Las ideas de la esta parte del esquema deben considerarse como un complemento de lo que dice el esquema, y no como una alternativa al mismo.
Comprender el desarrollo
Comprender el contexto
"Conectar" con los niños
"Conectar" con los jóvenes
Desarrollar nuestras habilidades
Trabajar con grupos
Esta parte del esquema se ocupa de la comunicación con los grupos, lo que también implica tener en cuenta un conjunto adicional de factores. La dimensión grupal de la comunicación puede ser una fuente considerable de ansiedad, por lo que tratar la ansiedad forma parte de esta parte del esquema.
Entender los grupos
Trabajar con familias
Hacer presentaciones
Reuniones eficaces
Emprender el trabajo en grupo
Promover el trabajo en equipo
Colaboración multidisciplinar
Desarrollar nuestras habilidades
Dificultades de comunicación
Aquí se analizan las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando surgen dificultades de comunicación, por ejemplo, como resultado de cuestiones de discapacidad o de los retos de la comunicación intercultural.
Diferencias culturales
Discapacidad
Sordera
Cómo desarrollar nuestras habilidades
Ponerlo por escrito
Esta parte del esquema examina lo que implica escribir con eficacia, centrándose principalmente en la claridad. El enfoque de esta parte del esquema es muy pragmático, pero evita las tendencias dogmáticamente prescriptivas de gran parte de la literatura sobre habilidades de escritura efectiva.
Escritura eficaz
Errores que hay que evitar
Uso del correo electrónico
Gestión de la comunicación
Por último, esta parte del esquema se centra en la gestión de la comunicación, abarcando los sistemas de comunicación y asuntos relacionados.Entre las Líneas En esta parte del esquema se argumenta que las habilidades comunicativas altamente desarrolladas son de poca utilidad si los sistemas de comunicación son ineficaces o inexistentes. Algunas observaciones adicionales: También se incluye un debate sobre el uso del correo electrónico y las implicaciones de la "revolución digital" en general.
El panorama general
Sistemas de comunicación
Cultura organizativa
Estructura y poder
Sensibilidad comunicativa
La Comunicación y otros Factores
La importancia de la comunicación
La comunicación y el individuo
La comunicación y la sociedad
La comunicación y la igualdad
Datos verificados por: Cox y ST Asunto: comunicacion-empresarial. Asunto: marketing.
Recursos
Asunto: informes-jurídicos-y-sectoriales. Asunto: quieres-escribir-tu-libro.
Véase También
Comunicación, Comunicación Empresarial, Etnología, Guía de la Publicidad Empresarial, Internet, Lingüística, Lingüística Computacional, Marketing, Mercados minoristas, Publicidad Comercial, Redes Sociales, Sociolingüística, Estrategias de Marketing, Gestión de Procesos Empresariales, Alternativas Económicas, Marketing, Marketing Comercial,