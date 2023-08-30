A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Esquema de Liderazgo: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Ofrece un completo esquema de liderazgo. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Esquema de Liderazgo Empresarial

Clasifica las entradas en varias categorías generales: Liderazgo artístico e intelectual, Biografías, Negocios, Estudios de casos, Temas interculturales e internacionales, Dominios, Seguimiento, Militar, Características personales de los líderes, Política/Gobierno, Poder, Religión, Ciencia y tecnología, Factores situacionales, Movimientos sociales y cambio, Estudio del liderazgo, Teorías, y Mujeres y género. Algunos títulos de entradas aparecen en más de una categoría.

Liderazgo artístico e intelectual

Aristóteles Artes Los Beatles Beethoven, Ludwig van Carson, Rachel Du Bois, W. E. B. Industria cinematográfica Ford, Henry Freud, Sigmund Graham, Martha Hitchcock, Alfred Jefferson, Thomas Kurosawa, Akira Bibliotecas Literatura Marx, Karl Mead, Margaret Mozart, Wolfgang Amadeus Música Nietzsche, Friedrich Phillips, Sam Picasso, Pablo Filosofía Platón Rockefeller, John D. Sarnoff, David

Biografías

La plataforma online contiene perfiles y análisis de aproximadamente 150 líderes. Estos líderes, la mayoría de los cuales son personas muy conocidas cuyas acciones han tenido un gran impacto en la historia, constituyen una muestra representativa de diferentes épocas, culturas y ámbitos. Hay líderes de la política y el gobierno, los negocios, el ejército, los movimientos de cambio social, las artes y el espectáculo, la religión y las comunicaciones. No sugerimos que éstos sean los "más grandes" líderes de todos los tiempos; lo que sí prometemos es que cada líder fue seleccionado porque su historia nos dice algo único sobre el liderazgo y sus efectos. Estas entradas se centran en las acciones y la influencia de cada individuo como líder. Al elegir a los líderes que se incluirán, tuvimos en cuenta el impacto de la persona en los acontecimientos contemporáneos y posteriores, lo que su historia nos dice sobre lo que significa liderar y si hubo una intención consciente de liderar. En esta sección, queríamos explorar especialmente qué significa ser un líder, en qué se diferencian los líderes de otras personas influyentes o poderosas y cómo se define el liderazgo en distintos ámbitos y en distintos momentos de la historia. Otras entradas, especialmente los estudios de casos (véase más abajo), proporcionan información sobre muchos otros líderes dignos de mención. Akbar Alejandro Magno Alinsky, Saul Anthony, Susan B. Aristóteles Ataturk, Mustafa Kemal Beethoven, Ludwig van Buda Carnegie, Andrew Carson, Rachel Castro, Fidel Chanel, Coco Carlomagno Churchill, Winston Confucio Cromwell, Oliver Disney, Walt Du Bois, W. E. B. Eddy, Mary Baker Edison, Thomas Eisenhower, Dwight David Elizabeth I Ford, Henry Freud, Sigmund Friedan, Betty Gandhi, Mohandas K. Gengis Kan Goldman, Emma Gompers, Samuel Graham, Billy Graham, Martha Grant, Ulises S. Gregorio I, St. Guevara, Ernesto Che Haile Selassie Handsome Lake Harris, William Wade Hitchcock, Alfred Hitler, Adolf Jefferson, Thomas Jesús Juan XXIII, Papa Johnson, Lyndon Kennedy, John F. Kenyatta, Jomo King, Billie Jean King, Martin Luther, Jr. Kroc, Ray Kurosawa, Akira Lee, Ann Lee, Robert E. Lenin, Vladimir Lincoln, Abraham Lombardi, Vince Lumumba, Patrice Lutero, Martin Maquiavelo, Niccolo Malcolm X Mandela, Nelson Mao Zedong Marx, Karl Mayer, Louis B. Mead, Margaret Morgan, Arthur E. Morita, Akio Moisés Madre Teresa Mozart, Wolfgang Amadeus Muhammad Nader, Ralph Napoleón Nasser, Gamal Abdel Nelson, Horatio Lord Nichiren Nietzsche, Friedrich Nkrumah, Kwame Nyerere, Julius Patton, George S. Paul, St. Phillips, Sam Picasso, Pablo Platón Reagan, Ronald Robinson, Jackie Rockefeller, John D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Theodore Russell, Bill Saladin Sanger, Margaret Sarnoff, David Shaka Zulú Shibusawa Eiichi Sloan, Alfred Stalin, Josef Suleyman el Magnífico Tokugawa Ieyasu Tutu, Desmond Washington, George Watson, Thomas, Jr. Welch, Jack Wells-Barnett, Ida B. Whitefield, George Wilson, Woodrow Winfrey, Oprah Young, Brigham

Negocios

Banco de América Helados Ben & Jerry's Body Shop, The Negocios Carnegie, Andrew Chanel, Coco Disney, Walt Fracaso de las puntocom Escándalo Enron Ford, Henry Kroc, Ray Movimiento obrero Gestión Gestión empresarial Mayer, Louis B. Morita, Akio Nader, Ralph Rockefeller, John D. Sarnoff, David Sears, Roebuck & Co. Catálogo Shibusawa Eiichi Sloan, Alfred Pequeña empresa La quiebra de la confianza Watson, Thomas, Jr. Welch, Jack Winfrey, Oprah Mujeres y liderazgo empresarial

Estudios de casos

En cuanto a los studios de casos, los siguientes términos se centran en situaciones o acontecimientos de gran importancia histórica en los que el liderazgo ejercido o no por un individuo o grupo fue un elemento clave. Estas entradas describen la situación o el acontecimiento, explican su importancia, señalan las decisiones clave tomadas e identifican a los actores principales. Se describen los procesos de toma de decisiones y el comportamiento de liderazgo de los actores y grupos clave, incluidas las contingencias y las vías alternativas. Se evalúan las consecuencias de las elecciones y actos tanto individuales como grupales en términos de las implicaciones para la teoría, la formación y el modelado del liderazgo. Apartheid en Sudáfrica, desaparición de Banco de América Bahía de Cochinos Los Beatles Helados Ben & Jerry's Control de natalidad Body Shop, The Declaración de Brighton Derecho cristiano Ley de Derechos Civiles de 1964 Crisis de los misiles en Cuba Día D Fracaso de las puntocom Fundación de Timor Oriental Escándalo Enron Agencia de Protección del Medio Ambiente Movimiento de trabajadores agrícolas Prensa libre en Panamá, Creación de Partidos Verdes Hiroshima Crisis de los rehenes iraníes Israel, Fundación de Jonestown Suicidio en masa Expedición Lewis y Clark Larga Marcha Proyecto Manhattan Rebelión Mau Mau Movimiento Olímpico Moderno Construcción del Canal de Panamá Tratados del Canal de Panamá Pearl Harbor Revuelta del Pueblo Carrera hacia el Polo Sur Sears, Roebuck & Co. Catálogo 11 de septiembre Singapur, Fundación de Rebelión de Stonewall Crisis de Suez de 1956 Plaza de Tiananmen Ruptura de la confianza Verdad y reconciliación Commissions Constitución de Estados Unidos Guerra contra el terrorismo Olimpiadas femeninas Sufragio femenino Incidente de Xian

Temas interculturales e internacionales

Akbar Alejandro Magno Apartheid en Sudáfrica, desaparición de Ataturk, Mustafa Kemal Declaración de Brighton Buda Confucianismo Confucio Liderazgo intercultural Timor Oriental, fundación de Gandhi, Mohandas K. Gengis Kan Globalización Partidos Verdes Guevara, Ernesto Che Haile Selassie Lago Guapo Harris, William Wade Hiroshima Derechos Humanos Asociación Internacional de Liderazgo Crisis de los rehenes iraníes Israel, Fundación de Kenyatta, Jomo Kurosawa, Akira Larga Marcha Lumumba, Patrice Mandela, Nelson Mao Zedong Rebelión Mau Mau Movimiento Olímpico Moderno Morita, Akio Moisés Madre Teresa Muhammad Nasser, Gamal Abdel Nichiren Nkrumah, Kwame Nyerere, Julius Canal de Panamá, construcción Tratados del Canal de Panamá Revuelta del Pueblo Religión Estudios religiosos Textos sagrados Saladino Shaka Zulú Shibusawa Eiichi Singapur, fundación de Crisis de Suez de 1956 Suleyman el Magnífico Plaza de Tiananmen Tokugawa Ieyasu Comisiones de la Verdad y la Reconciliación Tutu, Desmond Líderes utópicos Guerra contra el terrorismo Incidente de Xian

Dominios

Sobre los dominios, es habitual en los estudios y la práctica del liderazgo abordar el liderazgo en distintos ámbitos de la actividad humana desde perspectivas algo diferentes. Así, a menudo se habla de liderazgo presidencial, liderazgo político, liderazgo sin ánimo de lucro, liderazgo femenino y liderazgo juvenil. Las entradas sobre los dominios definen el dominio e indican su tamaño, alcance e importancia para la experiencia humana. Las entradas enumeran y definen las funciones de liderazgo dentro del dominio e indican las áreas de responsabilidad y las características clave del liderazgo y los factores situacionales. Artes Negocios Movimiento por los derechos civiles Coaching Desarrollo comunitario Liderazgo en el Congreso Comercio electrónico Educación superior Educación, K-12 Educación Panorama general Espíritu empresarial Movimiento medioambiental Empresas familiares Liderazgo familiar Industria cinematográfica Pandillas Derechos humanos Comunidades intencionales Movimiento obrero Bibliotecas Literatura Gestión, Negocios Militares Música Organizaciones sin ánimo de lucro Organización Parlamento británico Política Liderazgo presidencial, EE.UU. Salud pública Religión Ciencia y tecnología Pequeña empresa Deportes Sociedades tradicionales Líderes utópicos Movimiento femenino Liderazgo juvenil

Seguimiento al Líder

Respecto al seguimiento, hace relativamente poco que los estudiosos han reconocido que para comprender plenamente el liderazgo hay que entender también la naturaleza y el comportamiento de los seguidores. Estas entradas consideran los muchos aspectos del seguimiento, incluidas las características de los seguidores, las teorías sobre las relaciones entre líderes y seguidores, los factores situacionales que afectan a la forma en que las personas lideran y siguen, y la dinámica de la relación líder-seguidor. Alienación Altruismo Acción colectiva Liderazgo orientado a los seguidores Seguidores, motivación de Seguidismo Relaciones líder-seguidor Grupos sin líderes Tutoría Obediencia Autogestión

Estilos de Liderazgo

Los estilos de liderazgo es un tema clave en este campo. Esta categoría general incluye entradas que ofrecen una visión general de un estilo de liderazgo importante, como el liderazgo democrático o el liderazgo socioemocional. Las entradas definen el estilo y enumeran sus características clave, citando ejemplos de líderes y organizaciones que tipifican el estilo de liderazgo. Liderazgo autocrático Liderazgo democrático Liderazgo disfuncional E-Liderazgo Dirección eupsicológica Individualismo y colectivismo Liderazgo Innovador Liderazgo invisible Liderazgo Laissez-Faire Liderazgo a distancia Liderazgo narcisista Liderazgo reconstructivo Liderazgo compartido Liderazgo socioemocional Liderazgo estratégico Transformacional y Transaccional Liderazgo Liderazgo Tiránico

Liderazgo Militar

Alejandro Magno Bahía de Cochinos Eisenhower, Dwight David Grant, Ulysses S. Día D Gengis Kan Hiroshima Israel, Fundación de Lee, Robert E. Larga Marcha Proyecto Manhattan Rebelión Mau Mau Napoleón Nelson, Horatio Lord Patton, George S. Pearl Harbor Revuelta del Pueblo Saladino Guerra contra el terrorismo

Características personales de los líderes

Acerca de las características personales de los líderes, estas entradas resumen lo que sabemos sobre los atributos personales de los líderes que se cree que están relacionados con el éxito del liderazgo. Las entradas definen y describen las características personales, los rasgos y las capacidades innatas asociadas al liderazgo y analizan las investigación u otras pruebas que relacionen esos rasgos con el éxito del liderazgo. Logro Motivación Autenticidad Los cinco grandes rasgos de la personalidad Carisma Estructuras cognitivas Conformidad Creatividad Dominancia y sumisión Eficacia Ética contemporánea Ética Visión general Felicidad Esperanza Humor Crédito de idiosincrasia Inteligencia emocional Inteligencia social Inteligencia, Verbal Verbal, Otras Liderar desde dentro Modelar y liderar con el ejemplo Motivación, Intrínseca y Extrínseca Narrativas Capacidad Negativa Optimismo Personalidad y roles de grupo Motivación de poder Resiliencia Retórica Asunción de riesgos Esquemas, guiones y modelos mentales Interés propio Conocimiento tácito Confianza

Política/Gobierno

Akbar Ataturk, Mustafa Kemal Bahía de Cochinos Castro, Fidel Carlomagno Derecha cristiana Churchill, Winston Ley de Derechos Civiles de 1964 Liderazgo en el Congreso Cromwell, Oliver Crisis de los misiles en Cuba Eisenhower, Dwight David Isabel I Gandhi, Mohandas K. Grant, Ulysses S. Pensamiento de grupo Guevara, Ernesto Che Haile Selassie Hiroshima Historia Hitler, Adolf Crisis de los rehenes iraníes Jefferson, Thomas Johnson, Lyndon Kennedy, John F. Kenyatta, Jomo Lenin, Vladimir Lincoln, Abraham Lumumba, Patrice Maquiavelo, Niccolo Proyecto Manhattan Mao Zedong Nasser, Gamal Abdel Nkrumah, Kwame Nyerere, Julius Canal de Panamá, construcción Tratados del Canal de Panamá Parlamento, Británico Pearl Harbor Ciencia política Política Liderazgo presidencial, EE.UU. Reagan, Ronald Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Theodore Shaka Zulú Stalin, Josef Suleyman el Magnífico Tokugawa Ieyasu La quiebra de la confianza Constitución de los Estados Unidos Líderes utópicos Guerra contra el terrorismo Washington, George Wilson, Woodrow Mujeres y liderazgo político Sufragio femenino

Liderazgo del Poder

En relación al poder en el marco del liderazgo, estas entradas exploran las fuentes del poder, el uso del poder por parte de líderes y seguidores, los efectos del poder sobre los demás y la naturaleza del poder. La atención se centra en el poder en el contexto del liderazgo. Coacción Tácticas de influencia Distancia de poder Poder de las ideas Poder compartido Poder, seis bases del Poder: Visión general

Liderazgo en Religión

Akbar Buda Confucio Eddy, Mary Baker Ética Visión general Gandhi, Mohandas K. Graham, Billy Gregorio I, St. Handsome Lake Harris, William Wade Jesús Juan XXIII, Papa Suicidio colectivo de Jonestown King, Martin Luther, Jr. Lee, Ann Luther, Martin Malcolm X Moisés Madre Teresa Mahoma Nichiren San Pablo Revuelta del Pueblo Religión Estudios religiosos Textos sagrados Espiritualidad Tutu, Desmond Líderes utópicos Whitefield, George Young, Brigham

Ciencia y tecnología

Aristóteles Control de la natalidad Carnegie, Andrew Carson, Rachel Disney, Walt Fracaso de las puntocom Eddy, Mary Baker Edison, Thomas Justicia medioambiental Agencia de Protección Medioambiental Ford, Henry Hiroshima Expedición Lewis y Clark Proyecto Manhattan Mead, Margaret Morgan, Arthur E. Morita, Akio Construcción del Canal de Panamá Platón Salud pública Carrera hacia el Polo Sur Rockefeller, John D. Sanger, Margaret Sarnoff, David Ciencia y tecnología Shibusawa Eiichi Sloan, Alfred Watson, Thomas, Jr. Welch, Jack

Factores situacionales

En el marco de los factores situacionales, estas entradas abarcan los factores grupales, organizativos, éticos, culturales, de mercado o sociales que influyen en el liderazgo, incluida la elección de líderes y el estilo de liderazgo, así como el comportamiento de los líderes y su éxito o fracaso. Estas entradas consideran muchos factores situacionales e históricos, solos y en combinación, y muestran cómo se relacionan con el liderazgo tanto de forma positiva como negativa. Trabajo adaptativo Límites y autoridad Burocracia Gestión del cambio Coaliciones Comunicación Competencia Conflicto Teorías de la contingencia Responsabilidad social de las empresas Crisis Liderazgo intercultural Toma de decisiones Manos sucias Distribución del liderazgo Justicia económica Empoderamiento Ética, contemporánea Amistad Globalización Cohesión de grupo Reglas de decisión del grupo Eficacia del grupo Normas del grupo Proceso de grupo Satisfacción de grupo Pensamiento de grupo Procesos intergrupales Eficacia del liderazgo Liderazgo para el bien común Liderazgo en la era digital Sucesión en el liderazgo Organización del aprendizaje Legado Influencia mayoritaria y minoritaria Gestión Imaginación moral Contagio motivacional Redes y organizaciones Organizaciones en red Clima y cultura organizativos Dinámica organizativa Justicia organizativa Teoría de la organización Pobreza y desigualdad Subestructuras psicológicas Minorías raciales Enfoques de liderazgo relacional Resistencia Romance del liderazgo Espiritualidad Sustitutos del liderazgo Liderazgo de tareas Liderazgo de equipo Trabajo en equipo Gestión de la calidad total Influencia ascendente

Movimientos sociales y cambio

Alinsky, Saul Anthony, Susan B. Apartheid en Sudáfrica, desaparición de Helados Ben & Jerry's Control de la natalidad Body Shop, La Declaración de Brighton Goldman, Emma Movimiento de trabajadores agrícolas Derechos Humanos Partidos Verdes Comunidades intencionales King, Martin Luther, Jr. Malcolm X Mandela, Nelson Rebelión Mau Mau Nader, Ralph Organización Revuelta del Pueblo Sanger, Margaret Rebelión de Stonewall Plaza de Tiananmen Líderes utópicos Wells-Barnett, Ida B. Movimiento feminista Sufragio femenino

Estudio del liderazgo

Respecto al estudio del liderazgo (véase sobre sus estudios), se reconoce que el liderazgo es un campo interdisciplinar de investigación y práctica, y su trabajo se nutre tanto de los estudiosos del liderazgo como de los de disciplinas más tradicionales como la gestión, la psicología, las ciencias políticas, la educación y la sociología. Estas entradas definen la disciplina emergente y esbozan sus métodos, conceptos y teorías a medida que avanza en su establecimiento en el nexo de la investigación interdisciplinar. Historia Asociación Internacional de Liderazgo Filosofía Ciencias Políticas Estudios religiosos Textos Sagrados Psicología Social Sociología

Teorías de Liderazgo

En el importante tema de las teorías de liderazgo, estas entradas abarcan más de cuarenta teorías o modelos establecidos a lo largo de los años que tratan de explicar el liderazgo o algún aspecto significativo del mismo. Algunos de estos modelos o teorías pretenden explicar no sólo el liderazgo sino gran parte del comportamiento humano; otros enfocan el comportamiento del liderazgo desde una única perspectiva. Estas entradas se centran en la aplicabilidad de la teoría al liderazgo. Teoría de las redes de actores Procesos de atribución Teoría carismática Confucianismo Liderazgo conectivo Constructivismo Toma de decisiones Los modelos Vroom/ Yetton/Jago Cambio profundo Ética del discurso Enfoque de la competencia distintiva Teoría de las élites Programa de investigación GLOBE Teoría Fundamentada Teoría de grupos y sistemas Grupos calientes Teorías implícitas del liderazgo Teoría integradora Justicia Teoría del etiquetado Teoría de la categorización del líder Intercambio líder-miembro (LMX) Teoría Desarrollo del liderazgo Teorías del liderazgo: Visión general Modelos mentales Metodologías de liderazgo Investigación Análisis camino-objetivo Teoría psicoanalítica Métodos cualitativos Situacionales y de contingencia del liderazgo Dilemas sociales Teoría de la identidad social Teorías del capital social Sociobiología del liderazgo Teoría de los sistemas Teorías X, Y y Z Liderazgo transformacional y visionario Liderazgo Teoría transformista Teoría del liderazgo visionario

Mujeres y género

Finalmente, en cuanto a la mujer y género, hay que reconocer que la atención sistemática a las mujeres y a las cuestiones de género, al igual que la atención sistemática a los seguidores, es relativamente reciente en los estudios sobre liderazgo, especialmente en algunos países. Estas entradas ofrecen una evaluación de la investigación actual relativa a las mujeres como líderes en todos los ámbitos. Anthony, Susan B. Barreras al liderazgo femenino Control de la natalidad Body Shop, The Negocios Declaración de Brighton Chanel, Coco Niños, Socialización y Desarrollo del Liderazgo en Liderazgo en el Congreso Isabel I Escándalo Enron Industria cinematográfica Friedan, Betty Género y autoridad Brecha de género Estereotipos de género Estructura laboral basada en el género Goldman, Emma Partidos Verdes King, Billie Jean Mead, Margaret Madre Teresa Patriarcado Roosevelt, Eleanor Sanger, Margaret Wells-Barnett, Ida B. Winfrey, Oprah Mujeres y liderazgo empresarial Mujeres y hombres como líderes Las mujeres y el liderazgo político Las mujeres y el cambio social Liderazgo Movimiento Femenino Olimpiadas femeninas Sufragio femenino Orientación de valores de la mujer

Perspectivas del liderazgo y Teorías históricas del liderazgo

Aquí se ofrece un resumen de los principales enfoques teóricos, ordenado por teoría del liderazgo, su época de introducción, y sus principales principios:

Teorías de los rasgos: Década de 1930. Las características individuales de los líderes son diferentes de las de los no líderes.

Teorías del comportamiento: Décadas de 1940 y 1950. Los comportamientos de los líderes eficaces son diferentes de los comportamientos de los líderes ineficaces. Dos clases principales de comportamiento de los líderes son el comportamiento orientado a las tareas y el comportamiento orientado a las relaciones.

Teorías de la contingencia: Años 60 y 70. Los factores propios de cada situación determinan si las características y los comportamientos específicos del líder serán eficaces.

Intercambio líder-miembro: Años 70. Los líderes mantienen relaciones de alta calidad con algunos subordinados pero no con otros. La calidad de la relación líder-subordinados afecta a numerosos resultados en el lugar de trabajo.

Liderazgo carismático: Años 70 y 80. Los líderes eficaces inspiran a los subordinados a comprometerse con los objetivos comunicando una visión, mostrando un comportamiento carismático y dando un poderoso ejemplo personal.

Sustitutos del liderazgo: Años 70. Las características de la organización, la tarea y los subordinados pueden sustituir o anular los efectos de los comportamientos de liderazgo.

Para una descripción con comentario y sus dificultades, de cada una de estas teorías, véase aquí.

Esquema de Liderazgo Empresarial

Nota: véase también el Esquema de Planificación Corporativa y Estrategia Empresarial, el Esquema de Gestión Empresarial Global o Internacional, el Esquema de Innovación y Tecnología Empresarial y el Esquema de Gestión del Personal Empresarial. Planificación de agregados Envejecimiento y motivación para el trabajo Arbitraje y Mediación El arte y la ciencia de la gestión Autonomía Marketing B2C B2G Modificación del comportamiento Benchmarking Mejores prácticas Estrategias para el Océano Azul Lluvia de ideas Estructura de la empresa Desarrollo de la carrera Agente de cambio Naturaleza cambiante de la mitad y el final de las carreras Teoría del Caos Entrenamiento Construcción de la coalición Comunicación Inteligencia competitiva Gestión de conflictos y negociación Consultoría Planificación de contingencia Tendencias de la educación permanente y del aprendizaje a lo largo de la vida Competencias básicas Gobierno Corporativo Filantropía corporativa Responsabilidad social de las empresas Análisis de costo-beneficio Comportamientos laborales contraproducentes Creatividad Evaluación de los empleados y valoración del rendimiento Manual y orientación del empleado Planificación de la contratación de empleados Retención de empleados Selección de empleados Derecho laboral y cumplimiento Empoderamiento Ética Compensación de los ejecutivos Expatriados Facilitador Organizaciones de apoyo a la familia Seguidores Toma de decisiones en grupo Dinámica de grupos Organización de alto rendimiento Gestión de los recursos humanos Indicadores clave de rendimiento Gestión del conocimiento Trabajadores del conocimiento Relaciones Laborales Estilos de liderazgo (véase también carisma) y bases de poder Teorías de liderazgo Estudios de liderazgo El maquiavelismo en el lugar de trabajo Auditoría de gestión Premios a la gestión Control de gestión Gestión y desarrollo ejecutivo Funciones de gestión Sociedades y asociaciones de gestión Estilos de gestión El pensamiento de la dirección Gestionar el cambio La gestión en los países en desarrollo Gestionar los milenios Mentores y patrocinadores Fusiones y adquisiciones Tipología de Millas y Nieve Declaraciones de misión y visión Moral Teoría de la motivación y la motivación Negociación Estrategias de red Acuerdos de no competencia Acuerdo de no divulgación Sistemas abiertos y cerrados Teoría de la organización Comportamiento organizativo Cultura organizativa Aprendizaje organizativo Rendimiento de la organización Política de organización Estructura de la organización Organizando Gestión participativa Pioneros de la gestión Libros de gestión de la prensa popular El modelo de 5 fuerzas de Porter Solución de problemas Calidad y gestión de la calidad total Liderazgo a distancia El alcance del control La espiritualidad en el liderazgo Interesados Planificación estratégica Formulación de la estrategia Aplicación de la estrategia Planificación de la sucesión Análisis SWOT Equipos y trabajo en equipo Teoría X y Teoría Y Teoría Z Gestión del tiempo Competencia basada en el tiempo Entrenamiento Fabricante de clase mundial