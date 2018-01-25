A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Estancamiento de las Negociaciones: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Guerra de Vietnam El estancamiento de las negociaciones (Historia)

El 25 de enero de 1972 el presidente Nixon detalló públicamente las numerosas propuestas que su gobierno había presentado en secreto a los norvietnamitas durante los dos últimos años y medio (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). Al mismo tiempo desveló un nuevo plan de paz de ocho puntos en el que se hacía constar la celebración de nuevas elecciones presidenciales en Vietnam del Sur.

Al plan de Nixon le siguió un plan de paz por parte del Vietcong en julio de 1971 en el que se exigía la inmediata dimisión del presidente Thieu, a la que seguirían negociaciones con el gobierno de Saigón una vez que éste hubiera abandonado lo que el Vietcong describía como política belicista y represiva. Igualmente, la delegación norvietnamita en París anunció que liberaría a los prisioneros de guerra estadounidenses solo después que Estados Unidos retirara su apoyo al régimen de Thieu y finalizara su intervención en la guerra.

Las tropas survietnamitas, entre tanto, llevaron a cabo tres incursiones en Camboya durante el mes de febrero de 1972. Las conversaciones de paz se rompieron el 23 de marzo.

[1]

Consideraciones Jurídicas y/o Políticas

Asunto: politicas.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre guerra de vietnam el estancamiento de las negociaciones de la Enciclopedia Encarta

Véase También

Otra Información en relación a Guerra de Vietnam El estancamiento de las negociaciones