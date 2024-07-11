Estrategias Necesarias para abordar las Limitaciones de Planificación y Financiación

Limitaciones de Planificación Empresarial

“Siempre deseé en secreto que nada saliera según lo planeado. De ese modo, no estaba limitado por mi imaginación. De ese modo, cualquier cosa podía suceder, y siempre sucedía”. – CrimethInc.

Nota: Sobre la planificación, véase más en esta plataforma general. Y véase sus características principales.

Aprovecho para citar una interesante distinción (entre otras) que hace José Ramón Perez:

Planificación basada en el flujo (Flow-based planning):

- Visualiza y optimiza el flujo de trabajo end-to-end, desde la concepción hasta la entrega.

- Identifica y elimina los cuellos de botella y los desperdicios en el proceso.

- Establece límites en el trabajo en progreso (WIP) para mantener un flujo constante.

- Enfócate en la entrega continua de valor y la reducción del lead time y el cycle time del equipo.

En este artículo:

Significado de las Limitaciones de la Planificación

Las restricciones de la planificación son las limitaciones generales de una planificación dada, incluidos el tiempo, los costes y los riesgos.

“Los encuentros realmente importantes son planeados por las almas mucho antes de que los cuerpos se vean. En general, estos encuentros se producen cuando llegamos a un límite, cuando necesitamos morir y renacer emocionalmente. Estos encuentros nos están esperando, pero la mayoría de las veces evitamos que ocurran. Sin embargo, si estamos desesperados, si no tenemos nada que perder o si estamos llenos de entusiasmo por la vida, entonces lo desconocido se revela y nuestro universo cambia de dirección”. – Paulo Coelho (Once minutos)

Su concepto depende sobre el objeto sobre el que actúan las limitaciones. Por ejemplo, una restricción de planificación sobre una propiedad puede limitar el tipo de desarrollo que puede realizarse o restringir su uso. Las limitaciones de planificación pueden aplicarse a través de la legislación, la política de planificación o adjuntarse a una decisión en forma de condición.

Las Limitaciones de la Planificación

Sus principales limitaciones

La planificación tiene varias limitaciones. Por ello, en la mayoría de los casos resulta menos eficaz, si no completamente ineficaz.

Y no todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de planificación:

“¿Planificar el resto de mi vida? Imagínate… tuve problemas para completar la parte de la aplicación de la universidad donde te piden que escribas 1.500 palabras sin sentido sobre lo que vas a hacer durante los próximos 10 años. Tanto en el negocio como en casa, nunca he dejado que la planificación se anteponga a la acción. He descubierto que la vida funciona así: a diario se te presentan muchas oportunidades pequeñas y sorprendentes. A veces coges una que te lleva a la cima. Sin embargo, la mayoría, si es que tienen algún valor, sólo te llevarán un pequeño trecho. Para tener éxito, hay que encadenar muchos pequeños avances incrementales, en lugar de querer ganar el premio gordo de la lotería de golpe.” -Michael Bloomberg

En este contexto, se observan los siguientes puntos:

Falta de flexibilidad: Los planes establecen un curso de acción específico en relación con el futuro, que no puede cambiarse aunque la situación lo exija. Esto a menudo resulta costoso para la organización, sobre todo cuando es necesario cambiar el curso de acción real. Por eso, algunas empresas progresistas recurren ahora a la planificación de contingencia. El objetivo es superar las situaciones de crisis en el momento en que se produzcan. Falta de creatividad e iniciativa: Debido a la rigidez inherente de los planes, los directivos carecen de iniciativa para hacer cosas nuevas o aventurarse en nuevas direcciones para hacer frente a los cambios del entorno. Así que incluso el pensamiento avanzado de los directivos no conduce a la generación de nuevas ideas. Y el pensamiento creativo o la creatividad quedan fuera de juego. Incertidumbre ambiental: A veces la planificación pierde su relevancia práctica debido a las diversas incertidumbres que rodean al entorno. Así que los directivos no pueden confiar plenamente en los planes existentes. Tienen que revisar o modificar los planes existentes o cambiar sus estrategias para obtener los resultados deseados incluso en situaciones adversas. Por ejemplo, una empresa puede tener que revisar su presupuesto de publicidad para mantener la paridad competitiva, es decir, para igualar los esfuerzos de sus rivales más importantes y cercanos. Retraso en el tiempo: La planificación, que implica varios pasos, como la definición de objetivos, la recopilación y el análisis de datos y la elección de alternativas, es un ejercicio que requiere mucho tiempo y es largo. Pierde eficacia debido al retraso en la adopción de las medidas necesarias. En otras palabras, la planificación pierde su relevancia en situaciones que exigen decisiones rápidas y acciones inmediatas. Proceso costoso: La planificación también es un ejercicio costoso. Dado que la dirección es un recurso valioso, el coste de la planificación varía directa y proporcionalmente al tiempo que los directivos dedican a la planificación. Si los directivos no dedican suficiente tiempo a la planificación, sus decisiones pueden resultar poco prácticas o erróneas.



Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si cree que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, díganoslo. Le estaré, personalmente, agradecido. Si cree que merecemos que comparta este artículo, nos hace un gran favor; puede hacerlo aquí:

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Otros aspectos:

No hay garantía de acción: Un plan es sólo un programa de acción sobre el futuro, no una garantía de acción. El éxito de la planificación depende de su aplicación efectiva. La eficacia de la planificación depende de la perspectiva y el comportamiento real de los planificadores. La planificación hace que los directivos se sientan seguros. Así que sólo quieren mantener el statu quo. Sólo intentan cumplir los requisitos de los planes existentes en lugar de mejorar su rendimiento o aventurarse en nuevas direcciones.

Previsión inexacta: La planificación se basa en la disponibilidad oportuna de información fiable y completa y en la exactitud de las previsiones de demanda, precio y tecnología. Si las previsiones se basan en información incompleta o si el método de previsión no es fiable, los planes están abocados a la ineficacia o al fracaso.

Limitación de tiempo: La planificación requiere que el directivo reserve el tiempo necesario para realizarla. Los directivos que tienen una agenda muy apretada pueden reaccionar negativamente cuando sus superiores les ordenan que preparen un plan quinquenal para su unidad de trabajo. La razón es que se espera que lo hagan y aún así encuentren tiempo para cumplir el objetivo del año en curso. Sin embargo, hay que encontrar el tiempo para la planificación. De lo contrario, los directivos se limitarán a reaccionar ante los acontecimientos.

Limitaciones internas y externas: A pesar de las conexiones a Internet y el rápido acceso a las bases de datos informáticas, todos los directivos no pueden utilizar la información disponible para tomar una decisión inteligente. El calibre de los empleados que necesita puede no estar inmediatamente disponible con el salario que está dispuesto a pagar. Un competidor puede entrar rápidamente en su mercado con un producto más atractivo. Puede producirse un cambio en los hábitos de compra de los consumidores.

Respecto a este último punto, cabe considerar que un proveedor importante puede decepcionarle. El rápido progreso tecnológico puede hacer que sus máquinas y equipos queden obsoletos de la noche a la mañana. Y en cualquiera de estos casos, el directivo no tendrá tiempo de planificar una decisión basada en estas limitaciones internas y externas (sobre las que no tiene mucho control).

Creo que una de las mejores cosas de escribir online es que el lector (usted) puede dar su opinión, y que el autor (mi equipo y yo) puede recibir "feedback". Pero todo empieza con un comentario suyo:

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“Sólo que morar y planificar es una mierda, si te quedas en el pasado, no puedes avanzar. Dedica demasiado tiempo a planificar el futuro y no haces más que retroceder, o te quedas estancado en el mismo sitio toda la vida. Vive el momento, en el que todo está bien, tómate tu tiempo y limita tus malos recuerdos y llegarás a donde sea que vayas mucho más rápido y con menos baches en el camino.” – J.A. Redmerski (El filo de nunca, nº 1)

No obstante, un plan no tiene por qué ser perfecto para ser ejecutable. A menudo, un directivo tiene que tomar una decisión basándose en un plan incompleto. Nota: véase asimismo la información relativa a:

Las medidas para superar las limitaciones

Las siguientes medidas ayudan a superar las limitaciones de la planificación:

Selección científica de los objetivos: La falta de voluntad para renunciar a objetivos alternativos puede superarse mediante la selección científica de objetivos. Los gestores deben realizar un análisis de costes y beneficios para cada alternativa y aceptar los objetivos cuyos rendimientos sean mayores que los costes. Uso de métodos matemáticos: El miedo a no alcanzar los objetivos puede eliminarse aplicando modelos matemáticos al proceso de selección de objetivos. Estos modelos ayudan a realizar predicciones precisas y a la aplicación práctica de los planes. Además, los gestores deben elaborar planes flexibles que se modifiquen en función de las situaciones cambiantes. Un sistema de comunicación sólido: La falta de conocimiento puede superarse mediante un sistema de comunicación bien conectado en el que los directivos de todos los niveles estén informados de las actividades de la organización. Un sistema de información de gestión bien desarrollado puede resolver este problema. Previsión: Los directivos se mantienen informados del entorno exterior mediante un sistema de comunicación eficaz. El contacto regular con el exterior, a través de seminarios y conferencias, proporciona información sobre el entorno. De hecho, la necesidad de planificar surge debido a las incertidumbres del entorno. Si todo pudiera preverse, no habría necesidad de planificar. La necesidad es predecir los cambios medioambientales mediante técnicas de previsión como las series temporales, los pronósticos, los modelos causales y otros métodos estadísticos. Ayudan a conocer los factores del entorno y su efecto sobre los objetivos de la organización. Desarrollar la confianza de los directivos: Las medidas anteriores desarrollan la confianza para construir objetivos racionales y realistas que son desafiantes pero alcanzables. Es importante que los objetivos generales de la organización se fijen al más alto nivel y que los objetivos de menor prioridad sean formulados por los directivos de menor nivel en consulta con los superiores. Apoyo de la alta dirección: El proceso de planificación debe iniciarse en el nivel superior. Los directivos deben tener en cuenta los obstáculos a la planificación y establecer objetivos realistas y alcanzables.



Otras medidas:

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Establecer la responsabilidad: Si se fija la responsabilidad de elaborar y ejecutar los planes, éstos serán más realistas. Los planes estratégicos deben ser responsabilidad de la alta dirección, los planes tácticos deben ser responsabilidad de los mandos intermedios y los planes operativos deben ser responsabilidad de los mandos inferiores.

Fomentar la participación del grupo: En lugar de elaborar y comunicar los planes a los miembros de la organización para su aplicación, los altos directivos deben fomentar la participación del grupo, donde las personas elaboran y aplican los planes de forma colectiva en el proceso de planificación.

Preparar planes de contingencia: Las organizaciones que operan en un entorno dinámico y complejo deben preparar planes de contingencia que puedan adoptarse si se producen situaciones imprevistas.

Ayudar a los miembros de la organización a aceptar el cambio.

Respecto a este último punto (ayudar a los miembros de la organización a aceptar el cambio), los miembros de la organización deben darse cuenta de que el cambio es la esencia de la vida y reducir la resistencia al cambio mediante las siguientes medidas:

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Los directivos deben explicar a los miembros de la organización las causas y los efectos del cambio. Los miembros deben conocer los beneficios que les reportan a ellos y a la organización los cambios en el sistema de trabajo actual.

Los beneficios actuales deben compararse con los beneficios futuros que se obtendrán como resultado del cambio y debe eliminarse la reticencia de los miembros a renunciar a los beneficios actuales.

Si los miembros consideran que los planes tienen deficiencias y puntos débiles, la dirección debe implicar a los miembros de la organización en la elaboración de los planes. De este modo, los miembros toman conciencia de los efectos de los cambios y minimizan el impacto de sus debilidades, si las hay.

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