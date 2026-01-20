Preguntas frecuentes

¿Tienes preguntas sobre cómo usar esta publicación en Substack? ¡Esperamos que la respuesta esté aquí! Si necesitas ayuda adicional, visita el soporte de Substack .

Contenido

¿Por qué suscribirse a esta publicación ?

Tú eres nuestro motor. Por solo $ al mes (o $ al año), apoyas historias independientes y decididas que no depende de multimillonarios. Además, tu suscripción de pago también ayuda a financiar iniciativas a favor de la comunidad hispana en Substack. Actualiza tu suscripción aquí.

¿Puedo pausar mi suscripción?

¡Sí! Aunque es difícil imaginar que alguna vez quieras hacerlo, si deseas pausar tu suscripción, simplemente haz clic en “Pausar suscripción” en la página de tu cuenta y selecciona en el cuadro desplegable durante cuántos meses deseas que se detengan los cargos. El acceso al contenido de pago y a ventajas como comentar en nuestras columnas o algunas ediciones completas no estarán disponibles durante este período

¿Cómo cancelo mi suscripción?

La forma más fácil de cancelar tu suscripción es ir a la página de tu cuenta. Substack te guiará paso a paso .

Al cancelar tu suscripción, seguirás teniendo acceso a tu membresía de pago durante el resto de tu periodo. Y siempre te recibiremos con los brazos abiertos y sin preguntas.

¿Cómo actualizo mi método de pago?

Sigue estos pasos para cambiar su método de pago a través de Substack.

Solía ​​recibir correos electrónicos de esta publicación pero dejaron de recibirlos. ¿Qué pasó?

A veces, un artículo enviado por email (boletín) puede aparecer en las carpetas de Promociones o Spam de tu correo electrónico y te recomendamos revisar ambos lugares.

Si el correo electrónico está en Promociones, recomendamos arrastrarlo nuevamente a la Bandeja de entrada.

Si el correo electrónico está en Spam, marque esta dirección como “no spam” y agregue nuestra dirección de correo electrónico a su lista de contactos.

Si has revisado ambos sitios, es posible que un correo electrónico anterior se haya marcado como spam y que tu proveedor de correo nos haya bloqueado el envío de más correos. Ponte en contacto con el equipo de soporte de Substack aquí si crees que tu correo electrónico ha sido bloqueado.

¿Cómo puedo obtener menos notificaciones?

Queremos que recibas esta publicación como tú quieras. Puedes modificar el tipo de correos que quieres recibir de nosotros siguiendo uno de estos pasos:

Opción 1: Inicia sesión en tu cuenta de Substack y ve a la configuración. Verás una lista de las publicaciones a las que estás suscrito. Selecciona esta publicación y verás una lista de nuestras secciones que puedes activar y desactivar para elegir qué ´temas recibir.

Opción 2: Haz clic en “cancelar suscripción” en la parte inferior de cualquier correo electrónico que te enviemos, lo que te llevará a una página donde puede elegir a qué secciones de nuestra publicación deseas suscribirte.

Si no quieres recibir notificaciones sobre videos en vivo (por si los incluimos alguna vez), también puedes cambiar tus preferencias de notificaciones aquí .



¿Qué hay de las preferencias de chat? Sigue estos pasos para cambiar la configuración de notificaciones de chat según el tipo de dispositivo que uses. Aunque por ahora no lo usamos.

¿Cómo cambio mi correo electrónico?

Para actualizar la dirección de correo electrónico que utilizas en Substack, visita esta página en un navegador web.

¿Cómo regalo una suscripción?

¡Regala historias auténticas y sin complejos! Para regalar una suscripción de pago a esta publicación, visita liderar.substack.com/gift e introduce los datos solicitados.

Si desea enviar la suscripción de regalo en otro momento, marca la casilla junto a “Programar para más tarde” y selecciona tu fecha preferida en el selector de fechas.

Una vez que compres una suscripción de regalo, recibirá un recibo de pago que confirma la compra.

¿Cómo dejo un comentario?

En Substack, los suscriptores de pago tienen acceso exclusivo a las secciones de comentarios y al chat. Para agregar tu comentario, navega a la publicación y localiza la sección de comentarios, generalmente en la parte inferior. Normalmente encontrarás un ícono de burbuja de diálogo o un botón “Deja un comentario”. Haz clic en él para abrir el cuadro de comentarios, escribe tu mensaje y luego envíalo.

¿Cómo puedo contactar?

Lo mejores es contestando una Nota reciente para cualquier comentario, pregunta o inquietud.

¿Cómo puedo apoyar más?

Hacer restacks de los artículos o Notas nos ayuda mucho.

¿Aceptan propuestas de historias? ¿Dónde puedo enviarlas?

Aunque somos algo estrictos publicando artículos no solicitados, no pierde nada si envías tu propuesta por DM, mejor con el asunto “Propuesta de columna para envío”. Indíquenos si es especializada; por ejemplo, “Propuesta de artículo de negociación para envío”, etc.