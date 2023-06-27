Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Glosario de Negociaciones: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Ofrece un completo Glosario de Negociaciones. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Glosario de Negociaciones en el Derecho Internacional

Aceptación Dar la palabra, oralmente o por escrito, de que se está de acuerdo con la oferta que se ha recibido. Acuerdo Un acuerdo se convierte en definitivo cuando la oferta realizada por una de las partes es aceptada por la otra y la aceptación llega al oferente. Si un acuerdo se convierte en definitivo cuando la oferta de una parte es aceptada por la otra, por lo tanto, un acuerdo consiste en una oferta y una aceptación de dicha oferta. Incumplimiento del contrato Una de las partes de un contrato no cumple las obligaciones impuestas por el contrato, lo que ocasiona daños y perjuicios a la otra parte. Contrato Un acuerdo puesto por escrito. Daños y perjuicios Costes y gastos adicionales que uno sufre como consecuencia del incumplimiento de un contrato o de un agravio cometido por otra parte. Buena fe Comportamiento generalmente aceptado y moralmente justificable según la situación. Invitación a entablar negociaciones Propuesta para llegar a un acuerdo que carece de algunos de los elementos de una oferta; invitación a hacer una oferta. Oferta irrevocable Una oferta que se ha hecho válida no puede ser cancelada por el oferente, debido al contenido de la oferta. La oferta sigue siendo válida y no puede cancelarse, por ejemplo, debido al periodo de tiempo mencionado en la oferta. Carta de intenciones Una carta de intenciones se utiliza para indicar el estado actual de las negociaciones entre las partes implicadas y pretende ser una versión preliminar del acuerdo final. Pérdida de beneficios La compensación por lucro cesante significa hacer una restitución financiera a una parte perjudicada, colocándola en la posición en la que habría estado si el acuerdo hubiera sido definitivo. La indemnización por lucro cesante es una estimación del beneficio que la parte habría obtenido en una situación en la que no se hubieran roto las negociaciones y el acuerdo se hubiera convertido en definitivo. Negociaciones Periodo de tiempo durante el cual las partes, mediante la presentación de ofertas y contraofertas, discuten el contenido de un posible acuerdo futuro y, mediante la aceptación de una oferta, llegan a un acuerdo. Oferta Una propuesta para llegar a un acuerdo que contiene una descripción del objeto, el precio y el número de objetos. Destinatario Aquel que recibe una oferta realizada por otra persona. Ofertante Aquel que hace una oferta a otra persona. Etapa preliminar Etapa de las negociaciones entre dos o más partes. Revocación de una oferta El oferente anula su propia oferta válida oralmente o por escrito; deja de existir una oferta válida. Es posible hasta el momento en que el destinatario envía su aceptación, a menos que la oferta sea irrevocable. Etapa Un momento en el tiempo, un periodo de tiempo. Agravio Acto ilícito cometido por un particular contra otro particular, actuando así en conflicto con el derecho estatutario o en conflicto con las normas de buena fe que rigen la fase preliminar y causando un perjuicio a la otra parte. Oferta válida Una oferta se convierte en válida en el momento en que llega al destinatario. Una oferta: - debe distinguirse de una invitación a entablar negociaciones - se convierte en una oferta válida en el momento en que la oferta llega al destinatario - puede ser retirada hasta el momento en que la oferta llega al destinatario inclusive - puede ser revocada hasta el momento en que el destinatario envía su aceptación al oferente - puede ser revocada por el oferente incluso después de que la oferta haya sido aceptada por el destinatario en los casos en que la oferta se haya realizado bajo una reserva como "precios no vinculantes". Una aceptación es válida en el momento en que llega al oferente. En ese momento el acuerdo se convierte en definitivo. Retirar una oferta Impedir que una oferta se convierta en una oferta válida utilizando un medio de comunicación más rápido que el utilizado para la propia oferta con el fin de anular la propia oferta. Posible hasta el momento en que la oferta llega al destinatario.

Algunos Aspectos sobre las Negociaciones

Nota: Véase una definición de negociación en el diccionario y también más información relativa a negociación. Véase también acerca de un concepto similar a Negociación en economía. Estos son los siguientes:

Cuando las partes se dedican al rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) mutuo — cuando cada uno tiene una baja preocupación por los resultados propios y una gran preocupación por los resultados del socio — es probable que la negociación termine en un compromiso rápido de 50-50. Una vez más, los acuerdos integrativos son poco probables. La teoría predice que los acuerdos integrativos se acercan cuando cada parte tiene una gran preocupación por los resultados propios y los de otros.

Para lidiar con esta tarea cognitivamente impositiva, los negociadores tienden a depender de heurística (aprender del descubrimiento y la experimentación; a veces se utiliza un concepto abstracto) cognitiva — atajos mentales que les ayudan a hacer juicios y decisiones rápidos y satisfactorios.

Para tener una panorámica de la investigación contemporánea sobre las negociaciones, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria. Asunto: economia-fundamental. Asunto: macroeconomia. Asunto: microeconomia. Asunto: economia-internacional. Asunto: finanzas-personales. Asunto: ciencia-economica. Asunto: pensamiento-economico. Asunto: principios-de-economia. Asunto: mercados-financieros. Asunto: historia-economica. Asunto: sistemas-economicos. Asunto: politicas-economicas. Asunto: teoria-de-juegos.