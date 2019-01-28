A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Historia de la Negociación Colectiva: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. Alguna forma de negociación colectiva ha existido desde finales del siglo XIX, pero esta práctica demostró ser rutinaria, afectando únicamente a entre una cuarta parte a un tercio de todos los trabajadores estadounidenses, solo durante las décadas intermedias del siglo XX. La frase "collective bargaining", "negociación colectiva" en español, fue acuñada por los reformadores laborales británicos Sidney y Beatrice Webb en la década de 1890, pero en ese momento, las formas de acuerdo colectivo entre trabajadores sindicalizados y empleadores ya eran comunes en los Estados Unidos. Asunto: home-historia.

Historia de la Negociación Colectiva y las Relaciones Laborales

A principios del siglo XIX, antes de que se desarrollase, hacia su apogeo, el sistema industrial, los salarios y la jornada laboral se acordaban a través de negociaciones directas entre la administración de la empresa y cada empleado. La legislación, la jurisprudencia -con algunas sentencias famosas contra la negociación colectiva y el derecho de huelga- la opinión pública "pudiente" y, aunque es una afirmación discutida, la situación económica, no favorecían el nacimiento de sindicatos u otras organizaciones de trabajadores. Dado a que el poder negociador, en aquel entonces, estaba del lado de las empresas, en parte por una abundancia de mano de obra y la dificultad para comparar salarios, los abusos eran moneda común, incluso en contra de los niños trabajadores. A pesar de las condiciones desfavorables, era solo cuestión de tiempo que los trabajadores se asociaran y tuviera lugar el nacimiento de organizaciones de trabajadores para exigir mejores condiciones de trabajo. Para ello, como luego harían durante generaciones, acudieron a medios de acción o presión, como la huelga. Ante ello, jugó un papel fundamental la práctica de la negociación colectiva, que consolidó la posición, como fuerza social, de los sindicatos y de los propios trabajadores, a raiz de los primeros éxitos en los acuerdos logrados como resultado de la negociación.

Además, se desarrollaron, con el tiempo, y algunas variaciones entre los países que se estaban desarrollando, tres tipos de legislaciones que ayudaban o querían contribuir a una mejor resolución de la conflictividad laboral:

las normas sobre la seguridad en el trabajo,

las leyes que afectaban a las relaciones laborales en general, y

las normas sobre las condiciones que regirían la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores.

.. Las relaciones entre empresas y empleados evolucionaron de forma muy distinta en cada país, e incluso dentro de un mismo continente [por ejemplo, entre el norte y sur de Europa] o país, a pesar de los intentos sindicales en sentido contrario. Así, los objetivos y las actividades de los sindicatos europeos, debido a diferentes factores demográficos, legales y económicos, diferían de forma muy pronunciada de los que tenían las organizaciones sindicales de Estados Unidos. Representaban, en esencia, dos modelos.Entre las Líneas En Europa, los sindicatos eran ante todo organizaciones de ámbito nacional y considerablemente politizados, efecto de una costumbre y una legislación respecto a las relaciones laborales muy diferentes al modelo americano. No escondían su ideología socialista [con el devenir de los tiempos muchas otras ideologías conectaron con los sindicatos, incluido el marxismo]. El contraste con una organización de trabajadores mucho más uniforme, reformista y ajeno a ideologías concretas por parte del país norteamericano era evidente. El movimiento sindical estadounidense se estructuraba en organizaciones locales que defendían los intereses profesionales de sus miembros, con filiales en los distintos estados, pero sin ninguna simpatía formal [los partidos socialistas y comunistas fueron casi inexistentes en la mayor parte de la historia del país] por organización política alguna.Entre las Líneas En Latinoamérica se dan, históricamente, ambos tipos de organización sindical.Entre las Líneas En la mayor parte de los países, y en los más grandes, como Argentina, Brasil, Chile o México, los sindicatos han mantenido y tienen todavía relación ideológica con partidos políticos. Un ejemplo conocido es, en Brasil, el del partido de los Trabajadores, bajo los auspicios de diferentes dirigentes, incluido Lula. La legislación relativa a la seguridad en el trabajo, tanto para adultos como para niños trabajadores, fue la primera que fue aprobada, a principios del siglo XX en algunos países, como Gran Bretaña, y más tarde en otros, como España. Esta legislación regulaba la jornada de trabajo y el salario de mujeres y niños, prohibiendo ciertas prácticas abusivas [otra cosa es su aplicación en la práctica, que tardó en desaparecer en algunas regiones] y el ejercicio de tareas peligrosas para estos dos colectivos. Con el tiempo, algunas de las disposiciones establecidas por estas normas se hicieron extensivas también a los hombres. Más tarde, se aprobaron normas que garantizaban algunas compensaciones a los empleados en caso de accidentes laborales, y otras que creaban y regulaban, poco a poco, la seguridad social, garantizando el seguro de desempleo, pensiones de jubilación y seguros médicos. Desde 1945, el énfasis fue mucho mayor, y se aprobaron por los parlamentos de numerosos países europeos y americanos la igualdad de oportunidades y de salarios entre personas de diferente sexo, raza o ideología. Asunto: home-historia.

Historia de la Negociación Colectiva en Estados Unidos

Introducción

El término negociación colectiva comenzó a utilizarse en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, cuando los sindicatos nacionales del país se estaban organizando para conseguir salarios y condiciones de trabajo decentes a favor de los empleados en una era que se caracterizaba por la baja remuneración, las largas jornadas y el trabajo duro. Desde la fundación de la Federación Americana del Trabajo (AFL) en 1886, los sindicatos han tratado de negociar colectivamente. Aunque la Ley Clayton Anti-Trust de 1914 otorgó a los trabajadores el derecho legal a la huelga, arrastraba los efectos devastadores de la Gran Depresión.

A partir de la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 se estableció un conjunto de leyes para alentar a los trabajadores y la administración a resolver los problemas laborales de manera pacífica y "de buena fe", y le otorgó explícitamente a los trabajadores el derecho de formar sindicatos y negociar colectivamente para obtener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Esta ley también estableció la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) para garantizar que las elecciones sindicales fueran justas, determinar quién podía negociar en nombre de los empleados y promover prácticas laborales equitativas. El método de la negociación colectiva funcionó para los sindicatos cuando eran lo suficientemente poderosos para negociar directamente con los empleadores, o en tiempos de emergencia nacional, como durante la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno federal decidió que los mejores intereses de la nación eran servidos por la negociación colectiva. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, no fue hasta el inicio de la Gran Depresión que se creó un organismo gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) permanente para promover los acuerdos de negociación colectiva. El senador Robert Wagner de Nueva York fue el principal político, en aquel entonces, enfocado en la promoción de la negociación colectiva. Wagner abogó por ampliar el papel del gobierno en la planificación (véase más en esta plataforma general) de la economía de los Estados Unidos. Como parte de la Ley Nacional de Recuperación Industrial, que permitió a las empresas dentro de industrias específicas, formar cárteles legales y establecer precios y cuotas de producción, Wagner insistió en la inserción de la sección 7a, que garantizaba a los empleados el derecho a unirse a sindicatos de su elección y a negociar colectivamente. Esta fue la primera vez que el gobierno reclamó la obligación del método con el fin de desempeñar un papel constructivo en la gestión de las relaciones laborales. La creación de esta legislación fue impulsada por un proyecto de ley presentado por el senador Hugo Black de Alabama y redactado por la AFL, que habría creado una semana laboral de treinta horas. Aunque la Ley Nacional de Recuperación Industrial socavó ese esfuerzo, la AFL respaldó con entusiasmo la Ley, en particular, la sección 7a. Poco después de la promulgación de la legislación, se formó la Junta Nacional del Trabajo (NLB). La NLB tenía miembros provenientes de la industria, los trabajadores y el gobierno. Wagner esperaba que el NLB sirviera como mediador entre los empleados y la administración de las empresas, pero ni los representantes de los trabajadores ni la administración de las empresas estaban entusiasmados con este desarrollo. William M. Leiserson, quien fue nombrado secretario de la NLB, advirtió a Wagner que la confianza en la mediación como un primer paso simplemente reproducirá el conflicto dentro de la NLB, que es precisamente lo que sucedió. Leiserson le recomendó a Wagner que la NLB se convierta en un órgano arbitral que solo considerara cuestiones de política, y que se establezca un cuerpo separado de mediadores, que es la dirección hacia la cual la NLB evolucionó lentamente. La NLB emitió dictámenes sobre el comportamiento de las dos partes en el curso de la negociación colectiva, pero no mediaba en sí las disputas. La NLB declaró que cada parte tenía obligaciones que debía cumplir durante el proceso de negociación colectiva: la gerencia tenía que reunirse y negociar con los representantes de los empleados y firmar contratos escritos, y los sindicatos tenían que presentar quejas y reclamos al empleador antes de la huelga. Al obligar a la gerencia a reunirse con representantes de los empleados, la NLB comenzó a desarrollar la idea del "gobierno de la mayoría" dentro de las elecciones de representación sindical, que comenzó a supervisar. En respuesta a la ola de huelgas de 1934, sin embargo, se hizo evidente para la administración Roosevelt que el NLB no era efectivo en su cometido esencial, la resolución de conflictos laborales. Después de obtener la aprobación del Congreso de la resolución pública 44, en el que el Congreso le otorgó al presidente la facultad de establecer una o más juntas laborales por un período de un año, Roosevelt creó la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), que tenía la autoridad para mantener audiencias y llevar a cabo constataciones de hechos relativos a las violaciones de la sección 7a. A pesar de estos cambios, quedó claro que se necesitaba una nueva legislación, y en 1935 la Ley Nacional de Relaciones Laborales, más popularmente conocida como la Ley Wagner, fue aprobada. Esta ley autorizó a la NLRB a supervisar las elecciones sindicales para determinar la representación mayoritaria de los empleados por parte de los sindicatos. La ley también autorizó a la NLRB a investigar las "prácticas laborales injustas" tanto de los empleadores como de los sindicatos, y de solicitar una orden judicial de los tribunales mientras estas investigaciones estaban en curso. Esto indujo a empleadores y sindicatos a buscar acuerdos de negociación colectiva en contratos firmados. La lucha industrial no acabó con esta legislación, desde luego. Se produjeron numerosas huelgas a lo largo de la segunda mitad de la era del New Deal, incluida la famosa huelga de brazos caídos en Flint, Michigan, a principios de 1937. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, se estableció una estructura que eventualmente (finalmente) disminuyó la violencia que había caracterizado las huelgas en épocas anteriores. Al crear un sistema formal, legal y definido para negociar las diferencias entre los trabajadores y la administración de las empresas, la negociación colectiva generalmente ha mejorado los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses y los ha hecho más uniformes en todas las industrias y regiones de los Estados Unidos.Si, Pero: Pero su éxito durante medio siglo quizás fue la primera razón de su debilitamiento y menor uso en la actualidad.

Negociación colectiva a finales del siglo XIX y principios del XX

En la imprenta, la minería del carbón, el comercio de metales, la construcción comercial y entre el personal ferroviario (existen varios acuerdos multilaterales internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidos en el ámbito del transporte ferroviario: Convenio internacional para facilitar el paso de fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) a pasajeros y equipajes transportados por ferrocarril, Ginebra, 10 de enero de 1952; Convenio internacional para facilitar el paso de fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) a mercaderías transportadas por ferrocarril, Ginebra, 10 de enero de 1952; Acuerdo europeo sobre los principales ferrocarriles internacionales (AGC), Ginebra, 31 de mayo de 1985; Acuerdo sobre una red ferroviaria internacional en el Machrek árabe, Beirut, 14 de abril de 2003; Convenio sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) para los pasajeros, el equipaje y el equipaje de carga transportados en el tráfico internacional por ferrocarril, Ginebra, 22 de febrero de 2019) calificado, las prácticas conocidas como "conciliación", "concesión", "arbitraje", "acuerdos comerciales" y "legislación sindical" rigen la relación entre los trabajadores organizados y sus empleadores colectivamente asociados. Estos sistemas eran inestables, y en la era del caso "Lochner v. Nueva York" era judicial y legalmente sospechoso. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, donde los sindicatos tenían poder, fueron capaces de "legislar" un estándar de trabajo, salario u horario, y luego usar el arma de la huelga para imponerla en la mayor cantidad posible de comercios y empresas de la industria. Así, en los años previos a la Primera Guerra Mundial (1914–1918), las reglas de trabajo negociadas colectivamente fueron mucho menos importantes que el reconocimiento por parte de los empleadores del sindicalismo en sí. Este último a menudo se resistía con amargura, pero cuando se aceptaba, implicaba acomodación del empleador a un conjunto preexistente de normas sindicales. Los defensores de la negociación colectiva en las primeras décadas del siglo XX pensaron que ese instrumento de acuerdo laboral era esencial por tres razones.Entre las Líneas En primer lugar, un sistema de negociación pacífica y rutinaria ayudaría, o al menos eso se pensaba, a alcanzar la eliminación de la disputa industrial y la violencia que había sido una característica tan alarmante de la industrialización estadounidense. Dado que los ferrocarriles (existen varios acuerdos multilaterales internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidos en este ámbito: Convenio internacional para facilitar el paso de fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) a pasajeros y equipajes transportados por ferrocarril, Ginebra, 10 de enero de 1952; Convenio internacional para facilitar el paso de fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) a mercaderías transportadas por ferrocarril, Ginebra, 10 de enero de 1952; Acuerdo europeo sobre los principales ferrocarriles internacionales (AGC), Ginebra, 31 de mayo de 1985; Acuerdo sobre una red ferroviaria internacional en el Machrek árabe, Beirut, 14 de abril de 2003; Convenio sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) para los pasajeros, el equipaje y el equipaje de carga transportados en el tráfico internacional por ferrocarril, Ginebra, 22 de febrero de 2019) eran tanto un servicio vital como el escenario de algunas de las batallas más dramáticas, el Congreso promulgó las primeras leyes que facilitan la negociación colectiva en esta industria. La Ley de Trabajo Ferroviario de 1926 sancionó el poder y el papel de negociación de las poderosas hermandades ferroviarias, a cambio de lo cual aceptaron un régimen legal que hizo que las huelgas fueran prácticamente ilegales. En segundo lugar, la negociación colectiva significaba "democracia industrial", una idea que floreció durante la Era Progresista y los primeros años del "New Deal". No podría haber una "democracia política", se le dijo al juez de la Corte Suprema Louis Brande en la Comisión Industrial de los Estados Unidos en 1915, sin una "democracia industrial", que otorga a los trabajadores una participación real en el gobierno de las empresas para las cuales trabajaban. Y Sumner Slichter de Harvard, decano de los economistas laborales estadounidenses después de la Primera Guerra Mundial, definió la negociación colectiva como un procedimiento que introduce los derechos civiles en la industria, es decir, exige que la gestión se lleve a cabo por regla y no por una decisión arbitraria.

Por lo tanto, los sistemas de arbitraje y quejas cuasi judiciales, pioneros en el comercio de agujas, pacificarían y democratizarían la vida industrial cotidiana. Estos procedimientos se convirtieron en una característica esencial y prominente de todos los contratos de negociación colectiva negociados en los años posteriores a 1940. Y finalmente, la negociación colectiva prometió hacer que el capitalismo estadounidense funcionara, especialmente durante la crisis de la Gran Depresión, cuando el "bajo consumo", el desempleo y las desigualdades salariales regionales generaron una espiral viciosa hacia abajo. Si los salarios de los trabajadores de las fábricas en el Sur se elevaran hasta el punto en que los trabajadores pudieran comprar zapatos, afirmó Frances Perkins, Secretario de Trabajo del Presidente Franklin D. Roosevelt, "eso sería una revolución social". Así, la negociación colectiva en la era del New Deal fue diseñada para aumentar el poder de compra masivo, eliminar el diferencial salarial del sur del país e igualar los salarios dentro de cada industria, reduciendo la competencia implacable que tantos reformadores, y algunos empresarios, trataron de regular. En 1932, incluso antes de que Roosevelt llegara al poder, el Congreso aprobó la Ley Norris-La Guardia, que fortaleció a los sindicatos al frenar los mandamientos judiciales y prohibir algunas tácticas antisindicales de los empleadores. Tres años más tarde, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, patrocinada por el senador Robert Wagner de Nueva York, puso al gobierno federal enérgicamente a favor de una política de "fomento de la práctica y el procedimiento de negociación colectiva". La Ley Wagner de 1935 lo hizo eliminando los sindicatos patrocinados por la empresa, prohibiendo una serie de prácticas laborales injustas de las empresas, protegiendo los derechos de sindicalización y estableciendo una Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), habilitada para determinar las jurisdicciones sindicales y certificar sindicatos, a menudo después de realizar una elección en el lugar para determinar la voluntad de los empleados. La Ley Wagner definió como una "práctica laboral injusta" la actividad del empleador al no negociar con representantes de los empleados debidamente designados.

Crecimiento de la negociación colectiva

El apogeo de la negociación colectiva duró desde 1937, cuando los afiliados del nuevo Comité de Organizaciónes Industriales negociaron los primeros contratos con dos de las más importantes empresas de la época, General Motors y US Steel, hasta la década de 1970 y principios de los 80, cuando la densidad sindical se hundió, la hostilidad de la administración de las empresas aumentó y la indiferencia del gobierno hurtó el funcionamiento del sistema, y de su vitalidad interna. Cuatro elementos caracterizaron la negociación colectiva durante este apogeo de medio siglo. Primero, el sindicalismo creció rápidamente durante las décadas de 1930 y 1940, cuando millones de trabajadores marginados, muchos de ellos inmigrantes (o los hijos e hijas de inmigrantes) o migrantes afroamericanos, hicieron uso de las políticas de la NLRB y la Junta de Trabajo de Guerra para lograr la ciudadanía industrial prometida por los defensores del New Deal de una democracia industrial estadounidense. La membresía sindical creció de 3 millones a 15 millones en los veinte años posteriores a 1933, llegando a cerca de un tercio de la fuerza laboral no agrícola a principios de los años cincuenta.Entre las Líneas En industrias maduras y sindicalizadas, como el automóvil, el acero y el transporte ferroviario, más del 90 por ciento de todos los trabajadores estaban cubiertos por contratos de negociación colectiva. A partir de entonces, la densidad de los sindicatos disminuyó lentamente, incluso cuando 3 millones de empleados públicos fueron reclutados por el mecanismo y engrosaron las filas de los sindicatos en los años sesenta y setenta. Segundo, la negociación colectiva no generó la paz industrial prometida por sus proponentes.

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Las huelgas fueron grandes y frecuentes, no solo en la década de 1930, sino también en las siguientes tres décadas. Excepto en el Sur, las corporaciones no intentaron romper los sindicatos, pero estaban muy dispuestas a "tomar una huelga" para poner a prueba el poder de la voluntad del sindicato antes y durante las negociaciones colectivas. A excepción de 1919, un año de expectativas casi revolucionarias, todas las huelgas más grandes y más largas en la historia de Estados Unidos tuvieron lugar entre 1945 y 1973, los años maduros de la negociación colectiva institucionalizada.

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Las huelgas se hicieron menos frecuentes y más predecibles a medida que el plazo (véase más detalles en esta plataforma general) estándar del contrato de negociación colectiva creció de uno o dos años en los años cuarenta, y de tres o cinco años en los años sesenta y setenta. En tercer lugar, la negociación colectiva elevó e igualó los salarios en un amplio espectro de la población activa de Estados Unidos. Los salarios reales se duplicaron entre 1940 y 1973. Los economistas debaten en qué medida los propios sindicatos fueron responsables de este logro, porque también fueron años de enorme crecimiento de la productividad y de estímulo fiscal keynesiano.Si, Pero: Pero la negociación colectiva ejerció una presión ascendente continua en casi todas las industrias clave de la nación, al atenuar los diferenciales regionales, raciales y de habilidades que habían dividido a la población trabajadora durante decenios. La existencia de estándares salariales uniformes en toda la empresa eran esenciales para reforzar un sentido de solidaridad dentro de la fuerza laboral y privar a los gerentes de un incentivo para desplazar el trabajo a regiones, fábricas o departamentos de bajos ingresos. A partir de 1948, muchos sindicatos negociaron contratos que vinculaban los salarios con el índice de costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de vida del gobierno. Los premios anuales adicionales aseguraron un crecimiento constante en el ingreso real.Entre las Líneas En su forma más plenamente desarrollada, la "negociación de patrones" hizo que los salarios y beneficios fueran más equitativos en una gama de industrias; primero en acero, automóviles y caucho, y luego en empacado de carne, productos eléctricos, camiones de larga distancia, aerolíneas y, dentro del área metropolitana, el trabajo de construcción.

Entre la década de 1940 y la década de 1960, los salarios en la industria de empacadoras siguieron a los del acero, mientras que los salarios y los beneficios en la industria pesada sindicalizada se incrementaron invariablemente después de que los trabajadores y la gerencia negociaron un nuevo contrato. Cuarto, durante estos años, el alcance de la negociación colectiva se expandió de las cuestiones relativas a salarios, horas y condiciones de trabajo para abarcar un conjunto de beneficios complementarios que incluían pensiones, seguro de desempleo complementario, atención médica, vacaciones más prolongadas y una variedad de garantías laborales. Este desarrollo fue exclusivo de los Estados Unidos, en gran parte debido al carácter subdesarrollado del estado de bienestar estadounidense.

Por lo tanto, el crecimiento de un sistema de asistencia social negociado en privado comenzó a fines de la década de 1940 cuando se hizo evidente que la política social del presidente Harry S. Truman era incapaz de reforzar el Seguro Social o de promulgar un seguro nacional de salud.Entre las Líneas En 1949 y 1950, grandes sindicatos como United Steel Workers y United Automobile Workers negociaron pensiones y seguros de salud y paquetes de beneficios que luego se extienden a otros sectores de la industria, algunos no sindicalizados. A mediados de la década de 1970, aproximadamente dos tercios de todos los trabajadores estadounidenses tenían algún tipo de seguro de salud pagado por la compañía, y aproximadamente la mitad estaban cubiertos por una pensión pagada por el empleador.

El eclipse de la negociación colectiva

En los años posteriores a 1980, el sistema de negociación colectiva se volvió cada vez más marginal respecto a los estándares salariales de los trabajadores estadounidenses y a la forma de la economía política. Se debilitó desde dentro y recibió golpes desde fuera. Desde la década de 1940, cuando el Congreso aprobó la Ley Taft-Hartley sobre el veto del presidente Truman, el régimen legal y administrativo se había vuelto más hostil hacia el sindicalismo y la negociación colectiva. La Ley Taft-Hartley, en la práctica, aisló eficazmente al sindicalismo dentro de un archipiélago obrero del noreste, medio oeste y costa del Pacífico. Capataces, gerentes y profesionales fueron privados de las protecciones de la NLRB, y el presidente tuvo la facultad de suspender las huelgas por un período de "enfriamiento" de ochenta días.Entre las Líneas En el sur y las zonas montañosas del oeste, Taft-Hartley permitió a los legisladores estatales conservadores aprobar el "derecho al trabajo" Leyes que hicieron más difícil la organización.

Las decisiones judiciales posteriores permitieron a los empleadores intimidar a los trabajadores que participan en las elecciones de certificación sindical, y en 1964, el Tribunal Supremo declaró fuera del alcance de la negociación colectiva aquellas cuestiones, como la planificación (véase más en esta plataforma general) de la producción y las decisiones de inversión, que "se encuentran en el centro del control empresarial". Después del inicio de la recesión de 1973-1974, la competencia globalizada en la economía mundial (o global) contribuyó enormemente a estas dificultades políticas y legales. La negociación colectiva funciona mejor en industrias oligopolísticas totalmente organizadas, donde los salarios y las condiciones de trabajo son uniformes entre las empresas competidoras. La aparición de un mercado internacionalmente competitivo en acero, productos eléctricos, automóviles, prendas de vestir y otros productos mejoró los esfuerzos unilaterales de los gestores empresariales para establecer estándares de salarios y normas de trabajo. Los empleadores hicieron esto de dos maneras: trasladando la producción y los servicios al sur de Estados Unidos o a naciones de bajos salarios, o mediante "negociaciones de concesión" con una fuerza laboral sindicalizada. La destrucción, por parte del presidente Ronald Reagan en 1981, de la Organización de Controladores de Tránsito Aéreo Profesional señaló que la política del gobierno se había vuelto hostil al sindicalismo. Con los salarios y los beneficios complementarios ahora de vuelta en el juego competitivo, la resistencia de la gerencia al sindicalismo se endureció, al igual que su hostilidad a las normas establecidas hace mucho tiempo generadas por medio siglo de negociación colectiva. A lo largo de los años ochenta y noventa, una vez más, era habitual que una huelga terminara con la destrucción del sindicato que la convocaba. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los altos costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de los servicios de salud generaron un amargo conjunto de disputas de negociación, y la negociación de patrones se eliminó en antiguos bastiones como el acero, camiones, productos eléctricos y la minería del carbón. Las corporaciones desplegaron las herramientas legales y psicológicas más sofisticadas para persuadir a los trabajadores a que eviten el sindicalismo, y aunque la NLRB certificó una victoria electoral del sindicato, más de la mitad de las negociaciones no lograron un primer contrato. Para 2002, la densidad sindical había caído a menos del 14 por ciento. La negociación colectiva todavía se practica en el siglo veintiuno, pero entre muchos de sus defensores sindicales ya no es el camino más prometedor hacia los salarios altos o una democracia industrial actualizada. Los sindicatos clave del sector de servicios han tratado de cumplir estos objetivos mediante un conjunto de iniciativas cada vez más políticas.Entre las Líneas En los sectores económico, hotelero y sanitario de la economía, la negociación colectiva centrada en la empresa se ha vinculado, y en algunos casos se ha subordinado, a movilizaciones políticas y sociales diseñadas para promover el bienestar de todos los trabajadores, independientemente de su estatus sindical. Asunto: home-historia.

Historia de la Negociación Colectiva en Argentina

Las etapas históricas de la negociación colectiva en Argentina responden más bien, como otras cuestiones de justicia social y política legislativa, a acontecimientos políticos que a situaciones económicas. Para algunos autores, en su reflejo puede advertirse el vaivén del proyecto de colonización de la nación.

Inicios de la Negociación Colectiva en el País

En 1903 se aprueba el Reglamento Interno de la Sociedad Contratistas, Estibadores y Trabajadores Unidos del Puerto de Colastiné, provincia de Santa Fe, que establecían condiciones de trabajo y niveles salariales. Como muestra de modernidad, en este Reglamento se disponía que el representante de los trabajadores gozaba de licencia horaria pagada para atender sus obligaciones de representación.

Tres años más tarde se firma el convenio de la industria gráfica.

Crecimiento

La negociación entre trabajadores y empleadores se acelera a partir de 1943 y sobre todo desde 1946, al albur de una buena situación económica del país. Muchas condiciones pactadas entre los interlocutores sociales, en el seno de las empresas muchas veces, adquieren fuerza universal ("erga omnes") mediante su incorporación a los estatutos profesionales. La discusión doctrinaria se centra, como ocurrió en Gran Bretaña, Australia y otros países, en el sentido de estas normas y en su eficacia respecto de quienes no hubieran participado en la negociación.

Algunos autores vislumbran el nacimiento de un nuevo derecho al que consideran que no pueden aplicarse estructuras civilistas, en línea con los debates que tenían lugar en algunas otras naciones.

Legislación

La ley 14.250 (publicada en el año 53), aprobada en un momento económico particularmente difícil, fue una derrota de los que sostenían que la “crisis” debía encararse mediante intervención estatal en materia de rentas sin negociación de los sectores sociales. Esta norma sirvió para que la autonomía sectorial se extendiera plenamente y estableció la extensión geográfica del convenio y su obligatoriedad universal. Curiosamente, desde su sanción nunca fue derogada. En el ámbito de la autonomía negociadora y con el fin de remontar la difícil situación económica de la nación, la C.G.T. y la C.G.E. establecieron pautas sociales del crecimiento económico en el Acuerdo Nacional de Productividad y Bienestar Social (mayo de 1955).

La Revolución Libertadora

La llamada Revolución Libertadora (setiembre de 1955) suspende la práctica de la negociación, entre otras medidas de política social que significan un retroceso en las conquistas sociales del país y un duro golpe al sindicalismo argentino. Intervenidos militarmente, los sindicatos no estaban, en la práctica, en condiciones operativas de discutir libremente las condiciones de trabajo y los salarios y otros ingresos económicos, que fueron regulados por el Estado de acuerdo con las categorías profesionales convencionales.

Restablecimiento de la negociación colectiva

Con el establecimiento de una nueva fase democrática en el país, se retoma la negociación colectiva. La Revolución Argentina prorrogaba las convenciones y establece salarios (con el argumento de que la libre discusión favorece la inflación), pero, por presión sindical y social, en Argentina se vuelve a admitir la negociación colectiva (decreto-ley 18.887/70, publicada el siguiente año) con pautas económicas aplicables a la discusión salarial. Poco más tarde, el decreto-ley 19.872/72 (publicado en octubre de ese año) convoca a elecciones paritarias, estableciendo fechas límites tanto para las condiciones de trabajo (31.12.74) como para las cláusulas salariales (31.12.83).

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Ley Clayton antimonopolio Movimiento obrero Sindicalismo laboral

Bibliografía