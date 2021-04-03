A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Historia de la Negociación de la Ronda Uruguay: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. En inglés: History of the Uruguay Round Negotiation. Nota: puede interesar también la Historia de las Relaciones Internacionales. El proceso que condujo al establecimiento de la agenda de negociación de la Ronda Uruguay duró cinco años, empezando por la preparación de una reunión ministerial sobre comercio en 1982, durante la cual Estados Unidos trató de obtener un acuerdo para lanzar una nueva ronda, pero no lo consiguió. Este fracaso no fue sorprendente, ya que la ronda anterior, la de Tokio, acababa de concluir. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, el programa de trabajo acordado en la reunión ministerial de 1982 sentó las bases de la Ronda Uruguay. Se crearon grupos de trabajo para revisar, entre otros temas, el uso de las restricciones cuantitativas, las políticas comerciales agrícolas y el comercio de servicios.Entre las Líneas En marzo de 1985, un grupo de estudio creado por Arthur Dunkel, Director General del GATT, y presidido por Fritz Leutwiler, presidente del banco central suizo, que había participado activamente en los esfuerzos para hacer frente a la crisis de la deuda, publicó el informe Leutwiler. Este informe apoyó el inicio de nuevas negociaciones para hacer frente a las restricciones comerciales en la agricultura y las manufacturas intensivas en mano de obra. En los 18 meses posteriores a la publicación del informe Leutwiler, los partidarios y los detractores de una nueva ronda se esforzaron activamente. Los primeros abarcaban a los países de la OCDE y a muchos países en desarrollo, especialmente de Asia Oriental, que se enfrentaban a restricciones comerciales en los mercados de exportación. Los segundos comprendían una serie de países en desarrollo, incluida la India. Cuando se celebró la reunión ministerial de 1986 en Punta del Este (Uruguay), la mayoría de las partes contratantes del GATT apoyaban el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones. Los principales opositores - un grupo de diez países en desarrollo (el G10, que incluía a Argentina, Brasil, Cuba, Egipto, India, Nicaragua, Nigeria, Perú, Tanzania y Yugoslavia) - pretendían condicionar las nuevas negociaciones al llamado statu quo y a la reducción de las restricciones comerciales existentes impuestas por las naciones de la OCDE. También rechazaron iniciar conversaciones sobre servicios, aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (DPI) y medidas de inversión relacionadas con el comercio (MIC). La mayoría se impuso, adoptando un proyecto de texto de compromiso propuesto por Colombia y Suiza. La principal concesión al G10 fue el acuerdo de que las negociaciones sobre los servicios seguirían una vía paralela a las conversaciones sobre las mercancías y que no se permitiría que los desacuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y las medidas de inversión relacionadas con el comercio afectaran al progreso en otras áreas. A pesar de este acuerdo de procedimiento, se acordó que las negociaciones serían un "compromiso único".

Las negociaciones: 1986-93

Las conversaciones abarcaron 14 áreas relacionadas con el comercio de bienes, más los servicios. Los 14 temas eran los aranceles, las medidas no arancelarias, los productos tropicales, los productos basados en los recursos naturales, los textiles y el vestido, la agricultura, los artículos (normas) del GATT, las salvaguardias, los códigos de conducta negociados durante la Ronda de Tokio, las subvenciones y las medidas compensatorias, la solución de diferencias, los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, las MIC y el ''funcionamiento del sistema comercial''. Se acordó que las conversaciones debían concluir a finales de 1990 y que se celebraría una reunión de revisión intermedia en el transcurso de 1988. La revisión intermedia se celebró en Montreal en diciembre de 1988. Las diferencias en materia de agricultura dominaron la reunión, pero también hubo desacuerdos en otros temas, como la liberalización del comercio de textiles y prendas de vestir, la forma de tratar las acciones de salvaguardia y las restricciones voluntarias a la exportación, y el alcance de la ambición en materia de protección de la propiedad intelectual.Entre las Líneas En lugar de una "cosecha temprana" de acuerdos en diversas áreas, la reunión fracasó y la revisión intermedia se suspendió. La razón principal fue la enorme disparidad de objetivos en materia de agricultura entre Estados Unidos y la UE, ya que los primeros insisten en que la liberalización completa debe ser el objetivo a largo plazo. Dado que no parecía posible llegar a un compromiso, los principales protagonistas sugirieron que los ministros firmaran los acuerdos provisionales que se habían alcanzado en otras áreas y dieran instrucciones a los negociadores para que volvieran a Ginebra y continuaran con los esfuerzos de negociación sobre la agricultura. Esta "solución" al estancamiento fue rechazada por varios países latinoamericanos. Por primera vez en la historia de las negociaciones del GATT, los países en vías de desarrollo dejaron claro a la UE y a Estados Unidos que sus diferencias no definirían el resultado de una reunión. El resultado fue la decisión de los ministros de suspender la Ronda Uruguay durante cuatro meses, dando tiempo a los negociadores para llegar a un compromiso sustancial sobre los temas pendientes y condicionando el acuerdo sobre todos los demás asuntos al consenso sobre los avances en agricultura. La reunión de Montreal dejó claro que la UE tenía que asumir compromisos sustanciales para liberalizar el comercio agrícola. No hacerlo significaría el fin de la Ronda Uruguay. El compromiso que se alcanzó en los meses siguientes giró en gran medida en torno a las ideas propuestas por el Grupo de Cairns (véase la sección correspondiente). Durante 1989-90 continuaron las negociaciones en todos los ámbitos, con el objetivo de finalizarlas en una reunión ministerial en diciembre de 1990. Esta reunión, celebrada en Bruselas, también fracasó debido a los desacuerdos de fondo en varios ámbitos, especialmente en el de la agricultura. El fracaso no fue una sorpresa. El proyecto de Acta Final presentado a los ministros contenía una gran cantidad de texto entre corchetes, que indicaba opciones o propuestas alternativas sobre un tema, así como "cuestiones abiertas". La falta de voluntad de la UE para asumir compromisos de reforma política sobre la base de productos e instrumentos -una exigencia clave de los países exportadores- hizo que la ronda se prolongara. El cuello de botella fue muy similar al que surgió en la Ronda de Doha: una fuerte resistencia por parte de la UE a las sugerencias de reducir la protección en las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) y limitar las subvenciones a la exportación. Las conversaciones continuaron a lo largo de 1991, dando lugar a un nuevo proyecto de Acta Final en diciembre de 1991, que incluía unos 30 acuerdos negociados, entre ellos una propuesta de marco para los compromisos de acceso al mercado. Una vez más, fue la agricultura la que impidió el acuerdo, ya que la UE y varios miembros del Grupo de Cairns rechazaron el paquete global. Aunque se necesitarían otros dos años de negociaciones para concluir el acuerdo, al final los contornos establecidos por el proyecto de acta final de 1991 -el llamado texto Dunkel- definieron lo que finalmente se acordó. Lo que faltaba eran los compromisos específicos de acceso al mercado de los países participantes en las negociaciones. Esto se convirtió en el punto central de la negociación en 1992-93, que finalmente condujo a un acuerdo bajo el liderazgo de un nuevo Director General, Peter Sutherland, nombrado a mediados de 1993. En junio de 1993, el Congreso de Estados Unidos concedió una prórroga de la autoridad de vía rápida a la Administración estadounidense -en virtud de la cual el Congreso no podía proponer enmiendas al resultado de las negociaciones- fijando el 15 de diciembre como fecha límite para la conclusión de las conversaciones. Esto resultó ser un punto de encuentro eficaz: las negociaciones de fondo concluyeron el 13 de diciembre de 1993.Entre las Líneas En Marrakech, el 15 de abril de 1994, los ministros firmaron el Acta Final por la que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que recoge los resultados de la Ronda Uruguay. Datos verificados por: Brooks

Historia de la Negociación de la Ronda Uruguay

La negociación de la Ronda Uruguay fue la octava negociación comercial multilateral de la posguerra llevada a cabo en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("GATT"). Al igual que en otras negociaciones del GATT, su objetivo era liberalizar el comercio. Se podría haber esperado que la Ronda Uruguay, al igual que otras negociaciones del GATT, continuara el movimiento constante hacia un régimen de comercio internacional más abierto y previsible.Si, Pero: Pero no fue así.

Pormenores

Por el contrario, la Ronda Uruguay produjo una profunda alteración del régimen comercial en respuesta a una transformación igualmente profunda de las relaciones económicas internacionales. Se trató de un cambio de sistema en la economía mundial. Desde la formación de la Comunidad Económica Europea ("CEE" o "Mercado Común") a finales de los años cincuenta, se han celebrado tres negociaciones comerciales multilaterales bajo los auspicios del GATT. La primera fue la Ronda Kennedy de 1963-67. La Ronda fue iniciada por el gobierno de Kennedy en respuesta a la creación de la CEE y al temor de que los productos estadounidenses quedaran excluidos de un mercado europeo integrado. La segunda negociación fue la Ronda de Tokio de 1973-79. Se estableció en el despertar de la decisión de Estados Unidos en 1971 de abandonar el vínculo de Bretton Woods entre el dólar y el oro, lo que creó una crisis en el sistema de tipos de cambio fijos de la posguerra. Como parte de esta decisión, Estados Unidos aplicó un recargo a las importaciones y exigió medidas internacionales para abordar su primer déficit comercial en el siglo XX. Tanto la Ronda Kennedy como la de Tokio fueron inducidas por un cambio de política a gran escala en los países líderes.

Pormenores

Por el contrario, los primeros años de la década de 1980, en los que se concibió la Ronda Uruguay, fueron un período de recesión que afectó a todos los países y contribuyó a la incertidumbre generalizada sobre el desempeño de la economía mundial.Entre las Líneas En estas circunstancias, los factores que llevaron a la negociación de la Ronda Uruguay fueron menos evidentes que los que precipitaron las Rondas Kennedy o Tokio. Las razones que llevaron a su conclusión exitosa fueron también opacas. Revisor: Lawrence

Fases

La Ronda Uruguay, iniciada en Punta del Este (Uruguay) en septiembre de 1986 y concluida en Marrakech (Marruecos) en marzo de 1994, fue la más importante y exitosa de las ocho rondas de negociaciones multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los aranceles sobre el comercio no agrícola se redujeron sustancialmente y se adoptó un marco de liberalización del comercio para la agricultura. La literatura en este ámbito analiza los problemas asociados a la alteración del equilibrio de poder en la OMC, el auge del regionalismo y la persistencia de la llamada dicotomía irracional entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Fases principales:

Lanzamiento de la Ronda Uruguay (1979-86)

Especificación de objetivos y cosecha temprana (1987-8)

Configuración del paquete final (1989-90)

Conclusión del Acuerdo (1991-4)

La creación de la Organización Mundial del Comercio

El Grupo de Cairns

El Grupo de Cairns, o Grupo de Naciones de Comercio Justo de Cairns, coalición de países agrícolas que aboga por reformas orientadas al mercado en el sistema internacional de comercio agrícola. El Grupo de Cairns se estableció en 1986 como parte de las primeras fases de las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El grupo toma su nombre de la ciudad en la que fue fundado, en el noreste de Australia, y refleja el papel destacado de Australia en la creación del grupo. La intención original de este grupo de países muy diversos era fomentar la reforma del sistema internacional de comercio agrícola, que se distinguía por sus altos niveles de protección comercial y de subsidios. La Unión Europea (UE) y el Japón se habían preocupado por la seguridad económica tras una serie de crisis económicas en los años setenta, lo que había dado lugar a un enfoque cada vez más nacionalista y antiliberal del comercio agrícola. La influencia de poderosos grupos de presión agrícolas nacionales hizo que la reforma fuera cada vez más difícil y que países como los Estados Unidos se sintieran obligados a tomar represalias. Fue en este contexto de creciente proteccionismo y de corrupción del comercio agrícola internacional que se formó el Grupo de Cairns. Los miembros originales -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Fiji, Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Uruguay- tenían una gran diversidad política y económica, pero estaban unidos en su sentido de vulnerabilidad y en su deseo de liberar el comercio internacional para sus sectores agrícolas, generalmente grandes y orientados a la exportación. Revisor: Lawrence

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Ronda Uruguay, Acuerdos Internacionales, negociaciones multilaterales, aranceles, comercio no agrícola, liberalización del comercio, agricultura, Organización Mundial del Comercio, regionalismo, países en desarrollo, negociaciones comerciales agrícolas; Ronda de Doha; Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS); negociaciones comerciales multilaterales; Organización Mundial del Comercio