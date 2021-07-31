A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Historia del Liderazgo Femenino: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema.

Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. Mientras que la mitad de los médicos de Estados Unidos son mujeres, sólo representan el 5% de los cirujanos, que se encuentran entre los médicos mejor pagados. Del mismo modo, las mujeres representan el 36% de los abogados de Estados Unidos, pero sólo alrededor del 21% de los socios de los bufetes de abogados. Y aproximadamente tres cuartas partes de los presidentes de colegios y universidades son hombres.

Además, aunque numerosas mujeres han logrado "ser las primeras" en ocupar puestos de liderazgo en muchos campos, todavía no es la norma que una segunda o tercera mujer ocupe un alto cargo o se haga cargo de una empresa importante. Esto ha sido así no sólo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Por ejemplo, una larga lista de países -como Australia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, India, Pakistán, Polonia y Panamá- han tenido una jefa de Estado, pero nunca una segunda.

Historia del Liderazgo Femenino

Abordar la discriminación

Conseguir el derecho al voto había sido el objetivo de las activistas por los derechos de la mujer -conocidas como sufragistas a finales del siglo XIX- durante décadas. Las sufragistas y otras activistas de lo que desde entonces se ha denominado la "primera ola" del feminismo se centraron en eliminar las barreras legales a la igualdad de la mujer, como la obtención del derecho al voto. Hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres en puestos de liderazgo prominentes eran escasas. Con ocho mujeres en su gabinete, el presidente Obama tiene más secretarias que las nombradas por todos los presidentes desde 1932 hasta 1976 juntos. El presidente Franklin D. Roosevelt nombró a la primera mujer del gabinete en 1933: Frances Perkins como secretaria de Trabajo. Hasta bien entrada la década de 1960, sólo una docena de mujeres ocupaban puestos en el Congreso. Cuando en 1964 la senadora Margaret Chase Smith, de 67 años, se convirtió en la primera mujer que aspiraba a la nominación presidencial del Partido Republicano, su candidatura fue tratada principalmente como una rareza, y la cobertura informativa se centró en su género y edad. "Hay quienes sostienen que ninguna mujer debería atreverse a aspirar a la Casa Blanca, que éste es un mundo de hombres y que debe mantenerse así", dijo. Acabó recibiendo menos de 3.000 votos en las primeras primarias del país en New Hampshire.

En 1968, la demócrata Shirley Chisholm, de Nueva York, se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para el Congreso. Cuatro años más tarde, se convirtió en la primera mujer en aspirar a la candidatura presidencial demócrata. Chisholm declaró a la prensa: "Siempre he sufrido más discriminación por ser mujer que por ser negra". En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, no era habitual que las mujeres -sobre todo las blancas de clase media- trabajaran fuera de casa, especialmente después de casarse o tener hijos. Era aún más inusual que las mujeres alcanzaran posiciones de liderazgo en los negocios, el mundo académico y otras profesiones. Cuando Katharine Graham se hizo cargo del Washington Post Co. en 1972, se convirtió en la primera mujer directora general de una empresa de la lista Fortune 500.

Enmienda para la igualdad de derechos

Algunos defensores de los derechos de la mujer comenzaron a presionar en 1923 para que se introdujera en la Constitución una Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) que protegiera a las mujeres contra la discriminación, que era frecuente en el lugar de trabajo. Por citar un ejemplo, varios estados prohibían a las mujeres ser camareras a menos que estuvieran emparentadas con el propietario del establecimiento. El Tribunal Supremo confirmó estas leyes en 1948. A otros les preocupaba que la ERA erradicara las leyes aprobadas a finales del siglo XIX y principios del XX destinadas a proteger a las mujeres, como la exigencia de que las empresas ofrecieran prestaciones por embarazo, requisitos de seguridad y descansos laborales obligatorios. Las feministas más moderadas estaban más interesadas en preservar las protecciones que habían conseguido para las mujeres en el lugar de trabajo.

En 1963, la Comisión sobre la Condición de la Mujer del Presidente John F. Kennedy publicó un influyente informe en el que señalaba que las mujeres sufrían discriminación en el trabajo y una relativa falta de acceso a la formación y la educación. El informe contribuyó a que el Congreso aprobara en 1963 la Ley de Igualdad Salarial, que exigía que las mujeres cobraran lo mismo que los hombres por realizar los mismos trabajos.Si, Pero: Pero el proyecto de ley se modificó para que sólo cubriera el trabajo "igual", no el "comparable", lo que significa que sólo se protegería a las mujeres que tuvieran los mismos títulos de trabajo que los hombres. Algunas observaciones adicionales: También se dirigía principalmente a los trabajadores por hora; los puestos profesionales, ejecutivos y administrativos estaban exentos.

También en 1963, la obra de Betty Friedan La mística femenina hablaba de las frustraciones de las mujeres educadas que se veían obligadas a quedarse en casa y sentían que trabajaban esencialmente como sirvientas. Algunas observaciones adicionales: Tres años más tarde, Friedan ayudó a fundar la Organización Nacional de Mujeres, que se convirtió en una de las principales organizaciones de derechos de la mujer. Asunto: estudios-de-la-mujer. En 1964, se incluyeron protecciones laborales para las mujeres como parte de la Ley de Derechos Civiles. Mientras tanto, una economía en expansión -acompañada de las crecientes dificultades financieras de las familias- incorporaba a más mujeres a la fuerza laboral o las mantenía trabajando después de casarse y tener hijos. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Grandes empresas como IBM y Texas Instruments intentaron contratar a mujeres que se quedaran en casa como empleadas. Parecía que, de la noche a la mañana, todo lo que Estados Unidos había dado por sentado sobre el papel de la mujer se ponía en cuestión, en el contexto de la historia de las mujeres estadounidenses de la posguerra. El hecho de que el porcentaje de mujeres casadas en la fuerza de trabajo siguiera aumentando silenciosamente fue realmente la clave de la liberación de la mujer. También hubo otros cambios.

La píldora anticonceptiva empezó a estar disponible en 1960, permitiendo a las mujeres controlar más fácilmente sus embarazos y llevando a muchas a retrasar el matrimonio y el parto.Entre las Líneas En 1965, el Tribunal Supremo anuló una ley estatal que impedía a las mujeres casadas acceder a la anticoncepción y a otros métodos de control de la natalidad. (El tribunal amplió el derecho a las parejas no casadas en 1972 en el caso Eisenstadt contra Baird). Utilizando el movimiento por los derechos civiles como modelo, las mujeres empezaron a exigir cambios no sólo en la ley sino en las normas sociales. Aunque a veces se le critica como un "movimiento de mujeres blancas", el llamado feminismo de la segunda ola cuestionó muchos de los supuestos sobre los roles masculino y femenino. Las mujeres aprendían cuestionando todas las convenciones de género y de dominio masculino. Y las reformistas tenían muchas convenciones que superar.

Cuando Hillary Clinton solicitó el ingreso en la facultad de Derecho a finales de la década de 1960, un profesor de Harvard le dijo que la facultad no necesitaba más alumnas.Entre las Líneas En su lugar, se matriculó en Yale, aunque incluso allí un aspirante masculino se opuso, diciendo que si ella ocupaba "su" plaza, sería "su" culpa si lo reclutaban y lo mataban en la guerra de Vietnam.

La lucha por la igualdad

En los años 70 y 80, el número de mujeres trabajadoras siguió aumentando. Algunas observaciones adicionales: También lo hicieron sus niveles de educación y sus perspectivas de alcanzar mayores responsabilidades profesionales y directivas de cuello blanco.

En 1985, la proporción de mujeres en puestos de dirección había aumentado hasta el 36%, frente al 20% de 1972. Los porcentajes de mujeres en campos como el derecho y la banca también aumentaron rápidamente, aunque partiendo de una base muy baja. Pero estos cambios provocaron una reacción. El Congreso aprobó finalmente la ERA en 1972 y los estados comenzaron a ratificarla casi inmediatamente.Si, Pero: Pero la activista y escritora conservadora Phyllis Schlafly, fallecida el 5 de septiembre de 2016 a los 92 años, lideró la oposición a la medida, sosteniendo que "la liberación de la mujer es un asalto total al papel de la mujer estadounidense como esposa y madre y a la familia como unidad básica de la sociedad". La lucha por la igualdad de derechos para las mujeres se mezcló con los debates sobre el aborto, los derechos de los homosexuales y los valores familiares.Entre las Líneas

En 1980, el Partido Republicano, que desde 1940 había apoyado formalmente la ERA, dejó de apoyar la enmienda en su plataforma. Dos años más tarde, 10 años después de que el Congreso la aprobara, la enmienda se quedó a tres estados de la mayoría de tres cuartos necesaria para su ratificación. Sin embargo, incluso sin la enmienda, las leyes que impedían a las mujeres desempeñar ciertos tipos de trabajos habían empezado a desaparecer, gracias a la Ley de Derechos Civiles de 1964 y a las medidas adoptadas en los estados.Entre las Líneas

En 1988, el Congreso aprobó la Ley de Propiedad Empresarial de las Mujeres, que puso fin a la discriminación legal en los préstamos y abolió las leyes estatales que exigían a las mujeres casadas que sus maridos fueran cofirmantes de los préstamos. En 1982, por ejemplo, Barbara Bradley, que entonces era una ama de casa, pidió prestados 250 dólares a su marido y, con la ayuda de la cofundadora Patricia Miller, creó la empresa de maletas Vera Bradley, que ahora tiene unas ventas anuales superiores a los 500 millones de dólares.

Durante sus cuatro años de mandato, el presidente demócrata Jimmy Carter nombró a 40 mujeres para la judicatura federal, cinco veces más que todos sus predecesores juntos. Y durante su primer año de mandato, en 1981, el sucesor de Carter, el republicano Ronald Reagan, eligió a Sandra Day O'Connor como la primera mujer juez del Tribunal Supremo. La carrera de O'Connor ilustra los drásticos cambios que se estaban produciendo en relación con las oportunidades profesionales de las mujeres. Aunque O'Connor se había graduado casi como la mejor de su clase en la Facultad de Derecho de Stanford en 1952, más de 40 bufetes de abogados habían rechazado sus solicitudes de empleo. Algunas observaciones adicionales: Tuvo que trabajar gratis antes de ser contratada finalmente como ayudante del fiscal del condado.

Durante la década de 1980, las mujeres debatían si las "supermamás" podían "tenerlo todo", equilibrando con éxito las exigencias de las carreras de alto nivel con las obligaciones familiares. Resultó que la mayoría de las mujeres que trabajaban sentían que tenían que hacerlo, porque los ingresos de los hombres disminuían. Las mujeres luchaban contra las expectativas de que debían asumir la responsabilidad principal de la crianza de los hijos y las tareas domésticas, incluso cuando trabajaban a tiempo completo.Entre las Líneas En el trabajo, sus jefes a menudo las rechazan para las mejores oportunidades, incluso cuando están bien cualificadas. Mientras tanto, las mujeres seguían estando poco representadas en los cargos electivos.

La situación empezó a cambiar tras el polarizante proceso de confirmación del candidato al Tribunal Supremo Clarence Thomas, cuya ex ayudante Anita F. Hill le acusó de acoso sexual. Algunas observaciones adicionales: Thomas fue confirmado por un estrecho margen después de unas audiencias fascinantes que dividieron a la nación, pero muchas mujeres consideraron que el Comité Judicial del Senado, compuesto exclusivamente por hombres, no había formulado las preguntas adecuadas.

El año siguiente fue apodado el "Año de la Mujer" por el aumento del número de candidatas al Congreso. El número de mujeres en la Cámara pasó de 28 a 47, y se triplicó en el Senado, de dos a seis. Es muy difícil pensar en algún procedimiento legal que haya tenido el efecto de las audiencias de Anita Hill, en el sentido de que las mujeres acudieron claramente a las urnas con la idea de que hay que tener más mujeres en el Congreso. Muchas candidatas recibieron ayuda del comité de acción política EMILY's List, fundado en 1985 para ayudar a elegir a las mujeres demócratas que apoyan el derecho al aborto. "Las mujeres jóvenes de hoy no pueden imaginar lo quijotesco que parecía el objetivo de conseguir que las mujeres fueran elegidas para cargos políticos hace 30 años", escribió la fundadora del grupo, en sus memorias.

En 2007, la diputada Nancy Pelosi, demócrata de California, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, y en 2015, el número de mujeres en el Congreso superó el centenar por primera vez. Fuera del Congreso, cada vez hay más mujeres que asumen puestos de liderazgo, ya sea al frente de una empresa de la lista Fortune 500 o como secretaria del gabinete. Algunas observadoras afirman que muchas mujeres jóvenes dan por sentada la igualdad básica de género. Desde la década de 1970, las mujeres estadounidenses han ido a la universidad pensando en el trabajo que querían hacer, no en el hombre que querían atrapar.

Retos empresariales

Las mujeres también siguen estando rezagadas en las profesiones.Entre las Líneas En el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) del año 2016, una prestigiosa reunión de líderes empresariales y políticos, las mujeres solo representaban el 18% de los delegados. Un estudio de 2015 de la Universidad de California, Davis, sobre las 400 mayores empresas con sede en California, reveló que las mujeres solo ocupan el 13,3% de los puestos en los consejos de administración de las empresas y solo representan el 10,5% de los ejecutivos mejor pagados. Pero aunque esas cifras no parezcan buenas, hay otra forma de verlas.

El estudio de Davis mostró que las mujeres registraron algunos avances, ya que el número de mujeres en los puestos más altos aumentó un 6,5% con respecto al año anterior, mientras que el número de empresas sin ninguna mujer líder cayó por debajo de 100, o el 25% del total, por primera vez. En todo el país, un pequeño pero creciente número de empresas estadounidenses ha intensificado su esfuerzo por aumentar el número de mujeres en sus consejos de administración, a medida que las empresas prestan mayor atención a la paridad de género en todos los niveles. Algunas mujeres de alto nivel en Hollywood -entre ellas, actrices, directoras, escritoras y otras- se han opuesto a las diferencias salariales y de oportunidades en el ámbito del entretenimiento, en el que las estrellas masculinas suelen ganar millones de dólares más que sus homólogas femeninas y las mujeres están muy poco representadas en los puestos de alta dirección y liderazgo. La discrepancia es especialmente evidente en el caso de los directores:

Las mujeres solo representan el 1,9% de los directores de las 100 películas más taquilleras de 2013 y 2014. La EEOC está investigando el desequilibrio de género entre los directores de Hollywood. Un estudio académico producido en 2015 descubrió una importante brecha salarial de género en las artes en general. En el resto del mundo empresarial, el académico y las profesiones, las cifras son desalentadoras.

Un estudio realizado en 2014 por las Academias Nacionales de Ciencias sobre las presentaciones de los emprendedores en los concursos reveló que los inversores son más receptivos a las realizadas por los hombres, incluso cuando las mujeres presentan la misma información. Las mujeres sólo representan el 7% de los socios de las empresas de capital riesgo, aunque están aumentando. Las mujeres también se enfrentan a más obstáculos para conseguir la titularidad en las universidades: No publican con tanta frecuencia en revistas de prestigio, tienden a recibir menos créditos que sus coautores masculinos y se les pide que hagan más trabajos de servicio para sus universidades. Las cartas de recomendación sobre las mujeres tienden a ser más cortas y se centran en sus rasgos de personalidad, mientras que las cartas sobre los hombres suelen incluir superlativos sobre sus aptitudes y habilidades.

Además, los comités de contratación tienden a considerar a las mujeres que son padres como académicas menos serias. Los estudiantes varones también tienden a infravalorar a sus compañeras, según un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Washington y otras instituciones sobre estudiantes de biología. Se descubrió que los estudiantes varones consideraban sistemáticamente que sus compañeros tenían más conocimientos que las mujeres, incluso cuando las mujeres eran estudiantes de mejor rendimiento. En algunas disciplinas científicas, las mujeres sólo ocupan una décima parte de los puestos de profesoras titulares, mientras que la proporción de mujeres que obtienen doctorados en esos campos está disminuyendo, según la Fundación Nacional de la Ciencia. Las mujeres son mucho más propensas a realizar los experimentos asociados a los estudios científicos, pero los hombres son "más propensos a estar asociados a todas las demás funciones de autoría", concluyen los investigadores de la Universidad de Indiana y la Universidad de Quebec. (Los investigadores masculinos también son más propensos a citar sus propias publicaciones anteriores que las mujeres.)

Las mujeres obtienen más licenciaturas que los hombres, pero sólo tienen el 12% de los títulos de informática.Entre las Líneas En las principales empresas tecnológicas, como Google, Facebook y Apple, sólo el 35% de los empleados son mujeres, y sólo el 12,8% de los directivos de Silicon Valley son mujeres. Una amplia gama de organizaciones, desde asociaciones profesionales de mujeres en campos científicos hasta las Girl Scouts of America, están llevando a cabo programas que animan a las niñas a seguir con los estudios de ciencia y tecnología. Las empresas tecnológicas están examinando a las candidatas no sólo por sus habilidades de codificación, sino por su adecuación cultural. Buscan un unicornio, la persona entre un millón que proviene de un origen racial, étnico o de género diferente, pero que es idéntica a los hombres blancos que trabajan allí.

Algunas empresas tecnológicas están estableciendo cuotas para contratar a más mujeres.

No hace tanto, el fabricante de chips Intel superó su objetivo de que tanto las mujeres como las minorías subrepresentadas constituyeran el 40% de sus nuevas contrataciones.Entre las Líneas En el año 2016, aspiraba a alcanzar el 45%. En el ámbito jurídico, y en Estados Unidos, las mujeres representaban el 44% de los asociados, el puesto más joven de los abogados, en 2015, más o menos donde estaban una década antes, según una encuesta realizada por el grupo de defensa de la Asociación Nacional de Mujeres Abogadas. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, las mujeres, ese año, solo representaban el 18% de los socios capitalistas, aquellos que participan en los beneficios de los bufetes de abogados, y a las mujeres de color les fue aún peor: menos del 2% de los socios capitalistas.

Hay bufetes que están contratando a más mujeres y promocionándolas como socias. Hogan Lovells, uno de los mayores bufetes del país, se ha esforzado por promover a las mujeres a puestos directivos. Las mujeres constituyen un tercio del consejo de administración (o junta directiva) del bufete y dirigen 19 de sus 46 oficinas. Las mujeres que salen de las facultades de derecho se fijan en si hay mujeres en la dirección, si hay mujeres que lideran sus grupos de práctica, si hay mujeres con relaciones importantes con los clientes que se meten en las salas de presentación y consiguen el negocio. Datos verificados por: Dewey Asunto: mujeres. Asunto: liderazgo.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Liderazgo, Liderazgo político, igualdad de género, igualdad en el empleo, Estudios de género, Feminismo, Historia Social, Mujeres, Teorías Feministas, Historia de las Mujeres