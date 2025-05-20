Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Rachel Morgan
Sep 27

Me sorprendió cómo el artículo plantea que, en un futuro dominado por IA, nuestras habilidades más humanas podrían ser un lujo. Nunca lo había pensado así, pero tiene sentido: todo lo que es creativo, empático o crítico será más valioso que nunca. Me dejó pensando en qué cosas de mi día a día realmente me diferencian y cómo puedo desarrollarlas.

Daniela Díaz
10h

Muy interesante esto: Siempre que se plantea la cuestión del impacto de la IA en los puestos de trabajo, la respuesta habitual en LinkedIn o en los paneles de las conferencias es más o menos la siguiente:

La IA nunca tendrá el toque humano.

Con toda esta IA, los humanos serán más valiosos que nunca.

Y mi favorita personal, que seguramente creará un teatro de consenso en LinkedIn...

La gente siempre comprará a la gente.

Cierto, pero totalmente inútil.

Cierto, porque tienen toda la razón sobre el valor intrínseco.

Pero totalmente inútil porque de lo que realmente quieren hablar es del valor económico y están confundiendo el valor económico con el valor intrínseco.

