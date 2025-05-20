Los Humanos como «Bienes de Lujo» en la era de la IA

La falacia del “toque humano”

Contenido: Ser indiferenciado es el verdadero riesgo. La falacia del «toque humano» - El valor no es igual al valor económico. Entonces, ¿dónde se sitúa exactamente el valor económico? Economía del conocimiento. Curiosidad. Curiosidad, limitaciones, dirección. Curiosidad y ROI. La curiosidad es escasa. Curar = Elevar + Excluir. Sistemas de curación. Curación = control narrativo. Curación = poder. Curación = poder de señalización. Curación = gusto + contexto. Juicio. Breve nota sobre el conocimiento. El ser humano como bien de lujo. El trabajo como juego de señales. Señalización de la curiosidad. Señalización de curación. Señalización del juicio. El riesgo del teatro. Cómo destacar. El auge del “trabajador de lujo”.

Por: Sangeet Paul Choudary, Autor de múltiples libros superventas, entre ellos Platform Revolution, Platform Scale. Escribe sobre BigTech, IA, plataformas, ecosistemas y poder de mercado. Destacado 4 veces en HBR Top 10 Must Reads. Asesor de Consejos de Administración de empresas en Fortune 500.

Una botella de vino se vende a 80 $ en las tiendas. El restaurante la cobra a 400 $.

Aún así se vende. Y la gente vuelve a por más. El sumiller les cuenta una historia sobre el viñedo, sobre una familia de sexta generación que continúa una tradición.

Puede que algo de eso sea cierto. Pero no importa. El vino sabe mejor ahora.

Los comensales creen que están pagando por vino. Lo que en realidad están comprando es al sumiller; su ambiente, su ingenio, su capacidad para hacerles sentir conocedores.

El sumiller no está en el negocio del vino. Está en el negocio de la selección. Más concretamente, está en el negocio de la señalización de estatus.

De algún modo, en un mundo en el que todas las etiquetas y notas de cata se pueden buscar en Google o en ChatGPT en cuestión de segundos, su señalización y selección conservan su valor.

Los sumilleres surgieron como artículos de lujo en un mundo en el que el producto (el vino) se estaba convirtiendo en una mercancía, y la selección era el nuevo elemento diferenciador. Hacia allí se dirigen exactamente los empleos.

Lo que los sumilleres descubrieron, antes que el resto de nosotros, es que el valor no está en dar más información a la gente. Está en darles confianza en un momento de incertidumbre, haciéndoles sentir conocedores aunque sea el primer sorbo que toman.

En un mundo donde el conocimiento es barato la curiosidad, la selección y el juicio - bien señalados- se vuelven increíblemente valiosos.

Eso es lo que vende el sumiller. Y hacia eso nos dirigimos los demás.

Ser indiferenciado es el verdadero riesgo

Puede que la IA no te quite el trabajo. Pero puede que te quite la excusa de ser genérico.

A medida que la IA se hace cargo de partes cada vez mayores del trabajo del conocimiento, lo que no puede hacerse cargo se vuelve más valioso. Estos atributos se convierten en el rasgo definitorio del trabajo de primera calidad.

La IA no hace irrelevante el trabajo humano. Lo que hace es reorganizar el valor.

Por tanto, si la IA mejora cada vez más en el trabajo del conocimiento, ¿dónde se sitúa realmente el valor?

Siempre que se plantea la cuestión del impacto de la IA en los puestos de trabajo, la respuesta habitual en LinkedIn o en los paneles de las conferencias es más o menos la siguiente:

La IA nunca tendrá el toque humano. Con toda esta IA, los humanos serán más valiosos que nunca. Y mi favorita personal, que seguramente creará un teatro de consenso en LinkedIn... La gente siempre comprará a la gente.

Cierto, pero totalmente inútil.

Cierto, porque tienen toda la razón sobre el valor intrínseco.

Pero totalmente inútil porque de lo que realmente quieren hablar es del valor económico y están confundiendo el valor económico con el valor intrínseco.

La falacia del «toque humano» - Valor no es igual a valor económico

Muchas de nuestras falacias relacionadas con el futuro del trabajo se reducen a una simple distinción:

El valor intrínseco no es lo mismo que el valor económico.

Retengamos este pensamiento un momento. Vamos a llevarlo hasta el final.

En primer lugar, el valor económico requiere escasez de suministro.

El aire es vital para la vida. Su valor intrínseco es infinito.

Pero como es abundante, no tiene valor económico en la mayoría de los casos.

Por supuesto, si vas a bucear, ya no es abundante y ahora tiene valor económico como aire comprimido.

En segundo lugar, el valor económico requiere relevancia para la demanda.

Un soldado en la guerra lleva un medallón con una foto de su familia.

Para él, ese medallón no tiene precio. Le recuerda por qué lucha. Tiene un valor intrínseco infinito para él.

Pero en el mercado libre, el medallón podría no valer casi nada, sólo un trozo de metal.

Si lo perdiera, ninguna cantidad de dinero podría sustituir su valor para él, pero para los demás, su valor económico es bajo.

Ésa es la diferencia entre valor intrínseco y valor económico.

El valor intrínseco es subjetivo y está arraigado en el significado.

El valor económico surge cuando ese significado se encuentra con la escasez y la relevancia.

El valor económico es lo que se negocia. Requiere una elección hecha en condiciones de escasez, en la que las preferencias se revelan a través de lo que estás dispuesto a renunciar a cambio del valor.

Sí, el toque humano tendrá valor pero eso no significa que vaya a tener un valor económico.

Por eso, aunque la IA no se coma tu puesto de trabajo, te dará un buen mordisco a tu salario.

Y la razón es bastante sencilla. Puedes seguir realizando tareas que aporten valor. Pero esas tareas no tendrán valor económico.

No hay valor económico a menos que haya escasez.

Así que si buscas valor económico, ¡busca la nueva escasez!

No basta con ser humano en la era de la IA. Eso sólo nos lleva al valor.

Lo que importa es lo escasa que es nuestra forma única de humanidad . Eso es lo que nos lleva al valor económico real.

Más información sobre el impacto de la IA en el valor económico:

IA de combustión lenta: cuando la verdadera amenaza es el aumento, no la automatización

Todo trabajo es un conjunto de tareas. Algunas de estas tareas requieren especialización, otras no, pero siguen formando parte del paquete, ya que el coste de desagregarlas y delegarlas puede ser elevado.

Cada nueva ola tecnológica (incluido el actual auge de la Gen AI) ataca este paquete.

La nueva tecnología puede sustituir una tarea específica: por ejemplo, las herramientas inteligentes de programación pueden sustituir totalmente una tarea que antes realizaba un humano.

La nueva tecnología también puede complementar una tarea específica: por ejemplo, las mejoras en la IA pueden proporcionar apoyo diagnóstico a médicos y radiólogos, mejorando su capacidad para realizar la tarea.

La automatización es tecnología en modo de sustitución.

El aumento es el resultado de la tecnología trabajando como complemento.

El pensamiento de primer orden sugiere que la tecnología como sustituto (automatización) es mala, y que la tecnología como complemento (aumento) es buena.

Sin embargo, este razonamiento ignora los efectos de los bucles de retroalimentación y sus efectos compuestos a lo largo del tiempo.

Véase más sobre esto (en inglés).

¿Dónde se sitúa exactamente el valor económico?

Diógenes era un poco raro.

En la Atenas del siglo IV a.C., nuestro hombre en cuestión, Diógenes, eligió vivir en un barril. Poseía poco y llevaba la misma capa todo el año. Famosamente, desechó incluso el cuenco que utilizaba para beber después de ver a un niño beber con las manos ahuecadas.

Los gigantes intelectuales de su época -Platón y Aristóteles- derivaban autoridad de la organización del conocimiento. Construyeron instituciones y estructuraron sistemas de pensamiento que otros podían seguir.

Diógenes rechazó eso de una forma que no tenía mucho sentido.

Nuestros finos sommeliers se habrían retorcido al pensar en Diógenes y su higiene.

Sin embargo, paradójicamente, tienen mucho más en común con Diógenes de lo que cabría pensar.

Economía del conocimiento

En general, la economía del conocimiento parte del supuesto de que el conocimiento es relativamente caro de adquirir y difícil de distribuir. Las instituciones educativas sirven como filtros, y las credenciales profesionales como indicadores de capacidad. Un título de Harvard, un doctorado o una certificación profesional señalan el acceso al conocimiento y, por extensión, a la competencia.

Este modelo funciona mientras el acceso al conocimiento sea una limitación.

La IA desmantela esa limitación. En muchos ámbitos, lo que históricamente era una ventaja competitiva, ahora se convierte en un juego de mesa. El valor económico del conocimiento disminuye, no porque el valor intrínseco del conocimiento haya cambiado, sino porque su oferta ha aumentado drásticamente.

Esto tiene efectos interesantes en la cadena de valor del conocimiento, que -de forma bastante sencilla- puede establecerse de la siguiente manera:

Curiosidad ==> Conocimiento ==> Curación ==> Juicio

Así:

La curiosidad crea la indagación.

El conocimiento rellena las opciones.

La selección filtra las correctas.

El juicio toma la decisión final.

Cuando el conocimiento se vuelve abundante, el valor migra a las funciones que existen antes y después de él: enmarcar la investigación y actuar sobre el resultado.

En esta nueva arquitectura, la curiosidad, la curación y el juicio crean una ventaja real.

Curiosidad

Normalmente no vemos utilidad en la curiosidad. De hecho, la economía del conocimiento considera la curiosidad como un capricho o, en el mejor de los casos, como el dominio de investigadores y exploradores cuyos conocimientos podrían algún día convertirse en algo útil. La curiosidad no es práctica y, desde luego, no es útil.

Pero este supuesto ya no es válido.

Cuando el acceso al conocimiento deja de ser escaso, la limitación pasa de la obtención de respuestas a la formulación de las preguntas adecuadas.

En los mercados en los que el conocimiento era escaso, la eficiencia del capital no se medía tanto por la creatividad como por la rapidez con la que se podía adquirir, proteger y ampliar el conocimiento patentado. El conocimiento era caro de producir, lento de reproducir y difícil de falsificar.

Pero cuando el conocimiento deja de ser escaso, el valor económico ya no reside en cuánto sabes. La curiosidad se convierte en el principal motor del rendimiento de la inversión.

Curiosidad, limitaciones, dirección

La curiosidad no es una investigación aleatoria. Es, ante todo, una comprensión astuta de las limitaciones.

La clave para gestionar la abundancia empieza por identificar las pocas limitaciones que determinan la fiabilidad y el rendimiento.

A principios del siglo XX, muchos manitas corrían para construir máquinas voladoras. La mayoría de ellos trabajaban en fabricar motores lo bastante potentes para lanzar vehículos más pesados que el aire.

Los hermanos Wright sentían curiosidad por algo más. Su pregunta era:

«¿Cómo resolvemos primero el control y la estabilidad, antes que la velocidad y la potencia?».

Su curiosidad estaba enmarcada por las limitaciones. Este enfoque en el vuelo controlado, en lugar de la propulsión por fuerza bruta, les ayudó a realizar iteraciones rápidas y baratas (planeadores, túneles de viento, pruebas rápidas), logrando finalmente el primer vuelo propulsado con éxito.

Según la mayoría de las medidas, su ROI fue órdenes de magnitud superior porque se centraron en el verdadero cuello de botella, no en la carrera más obvia por la potencia del motor.

La curiosidad basada en restricciones es un mecanismo para optimizar la asignación de la atención en una economía en la que la atención es escasa.

Ya no es el tamaño de tu inversión lo que importa. Es dónde colocas tu atención inicial. Los beneficios se acumulan con el tiempo, a medida que las mejores preguntas conducen a una validación más rápida, una iteración más barata y una diferenciación de mayor valor en comparación con los rivales que siguen perdidos en el ruido.

A continuación, la curiosidad determina la dirección.

A principios del siglo XIV, los mapas europeos terminaban en el cabo Bojador, en la costa occidental de África. Navegar más allá era navegar hacia la muerte.

El príncipe Enrique el Navegante replanteó la cuestión. En lugar de preguntar ¿Hasta dónde podemos navegar con seguridad? pidió ¿Qué riqueza hay más allá de este límite conocido?

Al encender la curiosidad, reorientó la inversión portuguesa hacia la exploración sistemática y la elaboración de mapas a lo largo de la costa africana. Esto abrió nuevas rutas y creó las condiciones para que Portugal dominara el comercio marítimo durante un siglo.

La curiosidad redujo el coste de la exploración, ya que Portugal la dirigió metódicamente, minimizando los viajes inútiles.

Una investigación bien enmarcada concentra los recursos y orienta los esfuerzos hacia objetivos de alto rendimiento. Si no has trazado el camino correcto de la indagación, podrías sentarte con un LLM y perder tiempo y recursos vagando por respuestas plausibles sin un destino claro.

Sin el camino correcto de indagación, la abundancia pasa de activo a pasivo. El ancho de banda cognitivo, que en sí mismo es escaso, se desperdicia evaluando opciones irrelevantes.

Curiosidad y ROI

Así pues, la curiosidad tiene una doble función económica.

Amplifica las ventajas al centrar la exploración donde los avances son más probables.

Protege las desventajas acortando la exploración inútil y filtrando pronto las búsquedas sin salida.

En los mercados en los que abunda el conocimiento, la curiosidad es esencial para la eficiencia del capital.

Las buenas preguntas comprimen el espacio de búsqueda, aumentando la densidad de oportunidades viables por unidad de esfuerzo. Reducen el coste de oportunidad: cuanto mejor sea la indagación inicial, menor será la probabilidad de quemar recursos persiguiendo posibilidades irrelevantes.

Las buenas preguntas son dispositivos de compresión que reducen el espacio de búsqueda. Las malas preguntas son dispositivos de expansión que malgastan energía explorando callejones sin salida.

Durante el Proyecto Manhattan, los científicos tenían dos caminos que competían por conseguir una bomba nuclear, mediante el enriquecimiento del uranio o mediante la implosión basada en el plutonio.

En lugar de preguntarse : «¿Qué material alcanzará más rápidamente la masa crítica?», se preguntaron: «¿Qué vías minimizan los modos de fallo desconocidos bajo la presión del tiempo?».

Esta pregunta a nivel de sistemas les ayudó a acelerar los plazos y optimizar la exploración en condiciones de incertidumbre, maximizando las posibilidades de éxito mediante un mejor encuadre temprano.

En los mercados configurados por la abundancia, la curiosidad es el motor dominante del rendimiento de la inversión.

Amplifica las ventajas al orientar la exploración hacia trayectorias de alto rendimiento y protege las desventajas al minimizar los costosos extravíos.

A medida que el coste marginal del acceso al conocimiento se aproxima a cero, aumenta el coste marginal de una mala exploración.

En uno de sus actos más memorables, Diógenes se paseó por el mercado ateniense en pleno mediodía llevando una linterna encendida. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió: «Busco a un hombre honrado». Nunca encontró a ninguno.

Es fácil malinterpretar esto como una excentricidad, o peor aún, una actuación porque sí. Pero eso sería no entenderlo.

Más que una búsqueda literal, Diógenes estaba provocando una indagación.

Pedía saber si la auténtica honradez podía sobrevivir en un sistema que premia la imagen por encima de la integridad.

Pedía preguntas en una sociedad en la que la gente confiaba en las respuestas que tenía, aunque no fueran correctas.

La curiosidad es escasa

La curiosidad profunda es un bien de lujo. Es cara; no en dólares, sino en esfuerzo cognitivo. Requiere tiempo, liberarse de los incentivos a corto plazo y la voluntad de cuestionar las verdades aceptadas. Estos costes actúan como barrera de entrada.

Cuanto más herética u ortogonal sea la pregunta, más señala una especie de gusto intelectual. En estrategia y capital riesgo, lo que distingue a las personas no son tanto sus respuestas como sus preguntas.

El propio acto de preguntar se convierte en una señal. Y como las buenas preguntas a menudo sólo se ven en retrospectiva, su estatus envejece bien.

Cuando la IA puede generar infinitos resultados, la escasa ventaja pasa a quien pueda plantear la restricción que centre los esfuerzos en generar los resultados correctos.

A diferencia del conocimiento y el contenido, la curiosidad no se escala fácilmente y no puede mercantilizarse. Podrías copiar los estímulos, pero no puedes enseñar fácilmente a alguien a trazar el camino correcto de la indagación.

La curiosidad es una de las ventajas humanas menos apreciadas en la era de la IA.

Más lecturas sobre la curiosidad:

Cuando las respuestas son baratas, las buenas preguntas son la nueva escasez

La verdadera historia de la invención de la cámara es la historia de lo que ocurrió después en el mundo del arte.

Sin la fotografía, el arte habría progresado -al menos durante algún tiempo más- en una trayectoria previsible hacia más de lo mismo. Más Realismo - mejoras en la precisión.

Si el Realismo era la respuesta predominante de la época, los artistas habrían seguido dando mejores respuestas.

La fotografía, irónicamente, colapsó el coste de generar respuestas. Podías conseguir los retratos más realistas sin horas de esfuerzo por parte del artista. La fotografía liberó a la pintura del Realismo, pero lo más interesante fue lo que surgió simultáneamente para ocupar su lugar.

Impresionistas como Monet y Degas empezaron a experimentar con experiencias subjetivas del color y la luz. En lugar de representar la realidad, cosa que la cámara podía hacer con mucho menos esfuerzo, empezaron a interpretarla.

En lugar de proporcionar mejores respuestas -más Realismo-, los Impresionistas redefinían la cuestión por completo.

Con el Realismo, el arte se juzgaba en función de su capacidad de representación .

Con el Impresionismo, el arte tenía un nuevo propósito: la interpretación.

La cámara proporcionaba réplicas baratas, respuestas abundantes.

Los impresionistas decidieron cambiar el marco y situar el arte como base para pedir mejores respuestas.

Véase la continuación (en inglés)

Curación

Una vez se vio al loco de Diógenes mendigando a las estatuas. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Estoy practicando cómo ser rechazado».

Me encanta volver a Diógenes. Parece excéntrico. Pero si decides sentir más curiosidad por lo que realmente tramaba, te darás cuenta de que buscaba emplear el segundo superpoder que tienen los humanos en una era de abundancia de conocimientos: la curación.

A medida que el conocimiento se abarata, entra en juego una segunda limitación: la relevancia. La curiosidad puede ayudarnos a comprimir el espacio de soluciones. Pero incluso con un espacio de soluciones comprimido, seguimos teniendo que identificar lo que es más relevante. Aquí es donde entra en juego la curación.

Cuando se trata de una elección casi infinita, la capacidad de filtrar lo que importa se convierte en el cuello de botella.

Curar = Elevar + Excluir

La mayoría de la gente piensa que la curación consiste sólo en organizar y categorizar; poner las cosas en orden para que puedan consultarse fácilmente.

Pero en realidad se trata de decidir qué elevar y qué excluir.

Piensa en un museo. El trabajo de un curador consiste en elegir lo que importa. Elegir unas pocas piezas entre miles y enmarcarlas de forma que cuenten una historia. Y, lo que es más importante, dejar deliberadamente fuera todo lo que diluiría o confundiría la experiencia.

El arte está en saber qué no mostrar, y en crear significado mediante la forma en que se conectan o contrastan las cosas.

Una buena selección filtra el ruido y centra la atención.

La curaduría es también una forma de proyección del gusto. Viene acompañada de significado y, a veces, de identidad.

El Imperio mogol de la India, sobre todo bajo Akbar y Jahangir, es bien conocido por una explosión de producción artística, ya que los estilos artísticos persa, indio e islámico chocaron y dieron a luz nuevas formas.

Sin embargo, no se trataba de un «todos contra todos». Se trataba de una elevación selectiva de lo que parecía prestigioso y coherente para la narrativa del imperio.

Los funcionarios de la corte seleccionaron artistas y estilos para crear una nueva «estética mogol» híbrida, que consistía en una cuidadosa selección de ciertas formas y la exclusión de otras. La selección dio forma a la identidad dinástica mogol más que la mera abundancia de obras artísticas.

Sistemas de curación

La selección no debe confundirse con una cuestión de gusto individual. La labor de curción más poderosa consiste en crear sistemas de curación.

Los Medici lo comprendieron bien. Florencia se convirtió en el epicentro de una explosión de arte, ciencia y finanzas. Los Medici habían construido su éxito financiero operando a través de una red de alianzas curadas. Llevaron esa misma curaduría al arte.

Mientras que otros italianos ricos invertían en monumentos visibles, pinturas y estatuas públicas, los Medici se centraban en invertir en redes de talento creativo, en lugar de en productos acabados?

En lugar de centrarse en los artefactos, se centraron en curar dichas redes artísticas, respaldando talleres, aprendizajes, educación interdisciplinar y mucho más. Esto amplificó los beneficios a lo largo del tiempo, en comparación con sus rivales, que se centraron más en jugar a juegos de estatus superficiales.

La curación es una cuestión de gusto, sí, pero también se trata de construir sistemas curados en los que las partes se combinen mediante la innovación combinatoria.

Curación = control narrativo

Se podría argumentar que los algoritmos ya vienen detrás de la curación. Los motores de recomendación y los feeds algorítmicos deciden qué elevar y qué excluir.

Pero la curación algorítmica sólo resuelve un problema de emparejamiento. Hace coincidir los artículos con las preferencias.

La selección de élite -que realmente tiene valor económico- no consiste tanto en ajustar las preferencias como en moldearlas a tu favor.

Eso sólo se consigue mediante el control narrativo. Tú eliges qué elevar y qué excluir, y luego cuentas la historia de por qué importa esa selección.

Volviendo a Akbar y Jahangir, su selección tenía como objetivo el control narrativo. Su arte curó las escenas específicas que pretendían elevar -la vida en la corte y los descubrimientos científicos, por ejemplo-, excluyendo temas comunes como el mito y la sensualidad, que habían llegado a asociarse con el arte hindú anterior. Seleccionaron qué imágenes se archivaban y se reproducían en los talleres para crear una nueva identidad.

El canon que curaron sigue definiendo la cultura visual hindú en las colecciones de museos de todo el mundo.

Curación = poder

En un mundo en el que escasea la atención, la curaduría es una forma de ejercer poder mediante el control narrativo.

¿Por qué tiene poder la curación? Sencillamente, porque funciona elevando algo y excluyendo otra cosa.

Los colonialistas británicos y holandeses lo comprendieron.

En la Ceilán colonial, los administradores coloniales holandeses curaron el derecho consuetudinario tamil en un código legal formalizado llamado Thesavalamai.

Pero no lo curaron todo. Incluyeron selectivamente lo que se ajustaba a sus objetivos administrativos.

Al institucionalizar una versión depurada de lo que la población local entendía por tradición, la cooptaron en un marco jurídico que se ajustaba a sus objetivos.

El poder colonial no sólo funcionaba a través de la fuerza, sino también mediante ese encuadre curatorial de la tradición.

Curación = poder de señalización

En última instancia, la curación es importante porque tiene un enorme poder de señalización.

Un libro respaldado por un premio Nobel tiene un peso diferente que el mismo libro que aparece en un anuncio. Una startup respaldada por una empresa de capital riesgo de primer nivel indica mucho más que apoyo financiero. Señala validación. La identidad del curador pasa a formar parte de la cadena de valor.

En una economía en la que escasea la atención y abunda el conocimiento, cada vez compramos más señales, no conocimientos inherentes. Harvard y Stanford venden señales. Los inversores suelen afirmar que realizan la diligencia debida en una startup, pero en realidad buscan señales de quién está ya en la ronda.

Los curadores que adquieren reputación por seleccionar bien -inversores, críticos, investigadores, diseñadores- ganan influencia no por lo que producen, sino por lo que elevan y excluyen.

Así que, aunque la IA pueda darte diez respuestas plausibles, el paso final -cuál te parece la correcta- sigue perteneciendo a alguien en quien confíes. Esa confianza no procede de la lógica, ni siquiera del reconocimiento de patrones. Proviene del discernimiento acumulado a lo largo del tiempo, del gusto y del contexto.

A menudo se malinterpreta el contexto como «conocimiento local». El «conocimiento local» no es realmente una ventaja. Es sólo un arbitraje de datos. Eres mejor que la IA sólo porque ésta aún no tiene los datos con los que tú trabajas.

El contexto tiene más que ver con la interpretación. La capacidad de crear significado en un determinado contexto comprendiéndolo y aplicándole la interpretación adecuada.

Curación = gusto + contexto

La famosa bailarina Anna Pavlova transformó el ballet, que era un arte elitista europeo, para darle un significado más universal. Lo hizo mediante una forma específica de curación que combinaba gusto y contexto.

Pavlova viajó por todo el mundo combinando un estilo de ballet característico que enfatizaba la fragilidad y la belleza (su gusto) con historias locales y vestuario (el contexto) para ampliar el atractivo de la forma de danza al público mundial.

Excluyó los movimientos modernistas más duros y elevó el ballet a través de su propia lente de romanticismo. Su gusto le dio control narrativo y adaptarlo al contexto le dio relevancia. Sus colaboraciones con el bailarín indio Uday Shankar, su pareja de baile en el ballet Krishna Radha, provocaron el renacimiento de una forma de danza largamente olvidada en la India. Shankar acabó fundando la primera compañía de danza india de Europa.

Esto es la selección, en la que el gusto y el contexto ejercen un control narrativo. Cuando el conocimiento se vuelve abundante, esta selección es más importante que nunca.

Cuando la analítica de datos explotó a principios de la década de 2010, la narración de historias se revalorizó. Los científicos de datos que sabían contar buenas historias se subieron al escenario de TED. La analítica era abundante, pero la buena narración -el arte de seleccionar qué correlaciones destacar y cuáles excluir- era escasa.

A medida que la IA procese formas de conocimiento cada vez más complejas, el control narrativo a través de la curación será más valioso que nunca.

Y eso era lo que realmente pretendía Diógenes cuando iba por ahí mendigando estatuas.

La mayoría de los atenienses de aquella época estaban atrapados en juegos de señales de riqueza. Vestían ropas elegantes y pronunciaban grandes discursos en público. Presumían. El consumo ostentoso era desenfrenado.

Diógenes se negó a entrar en ese juego. Y lo que es más importante, a través de su estilo de vida y sus excentricidades, empezó a curar cómo debía ser el anticonsumo.

Ejercía el control narrativo organizando deliberadamente experiencias de «bajo estatus», que demostraban su independencia de la aprobación convencional.

Vivir en un barril señalaba: «Soy tan libre que ni siquiera tengo que tener las cosas que tú crees que definen el éxito».

Paradójicamente, ganó poder de señalización al curar una historia diferente.

Juicio

Quizá ningún momento de la vida de Diógenes haya sido más mitificado que su breve intercambio con Alejandro Magno, en el que el emperador se ofreció a concederle cualquier deseo. Pero Diógenes no le pidió dinero ni patrocinio.

En lugar de eso, miró hacia arriba y dijo: «Apártate un poco de mi sol».

Diógenes es un tipo siempre paradójico. Y con una sola línea, replantea toda la ecuación del poder. El poder es irrelevante, el control narrativo no tiene precio.

Se dice que Alejandro quedó tan impresionado por la respuesta de Diógenes que dijo a sus seguidores: «Pero, en verdad, si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes».

Juicio es una palabra que se utiliza mucho cuando se habla de IA. Se promociona como el último bastión de la distintividad humana.

Pero, ¿qué entendemos exactamente por juicio?

El juicio es la capacidad de tomar la decisión final, sopesando todos los pros y los contras, y asumiendo efectivamente todos los riesgos asociados al resultado. El juicio no es simplemente intuición, es la capacidad de tomar decisiones sabiendo que también asumes las consecuencias.

El juicio aumenta en importancia a medida que los entornos son menos estables y más ambiguos. El juicio adquiere importancia cuando el conocimiento ya no es útil para llegar a ese último nivel de claridad: cuando alguien tiene que decidir, a pesar de la información incompleta y los incentivos contradictorios.

Cuando te alejas lo suficiente, el juicio empieza a parecer inevitable. En retrospectiva, parece obvio. Pero de cerca, no siempre tiene sentido. Y eso es lo que lo hace tan valioso.

Por ejemplo, Steve Jobs y el lanzamiento del iPhone. Clayton Christensen, el sumo sacerdote de la disrupción, dijo que el iPhone no era una innovación disruptiva.

La afirmación de Christensen -con nuestro privilegio de la retrospectiva- era cierta, pero totalmente inútil.

Christensen veía el iPhone como un teléfono móvil. Y cuando se juzgaba con ese rasero, no era disruptivo. Con la lente equivocada, Christensen tenía razón.

Pero con la lente adecuada, no. Jobs no intentaba reinventar los teléfonos. Intentaba reinventar los ordenadores. El iPhone era un ordenador móvil que casualmente hacía llamadas; y desde ese punto de vista, fue uno de los productos más disruptivos de la historia.

Hay otra parte de la historia que a menudo entendemos mal.

La gente dice que Jobs canibalizó el iPod para hacer el iPhone.

De nuevo, cierto. Pero totalmente inútil.

Si sólo te fijas en dónde gana dinero Apple, mirarías el iPhone a través de la lente de la canibalización.

Pero si entiendes la estrategia del ecosistema de Jobs, te darás cuenta de que no fue un caso de canibalización, sino de comoditización estratégica.

Jobs convirtió el iPod en una mercancía. Hizo que el iPod fuera barato y desechable, un peldaño, para que todo el valor que la gente había acumulado en torno al iPod -en sus bibliotecas de iTunes, sus hábitos, su apego emocional- pudiera transferirse ahora al iPhone, haciendo que el iPhone fuera instantáneamente valioso.

Jobs no estaba destruyendo valor. Lo estaba transfiriendo magistralmente al nuevo producto. Y así es el verdadero juicio: no sólo ver hacia dónde va el mundo, sino remodelar la cadena de valor para llevar el viejo mundo al nuevo.

No confías en el juicio de alguien porque sea infalible, ni confías en él porque pueda medirse o puntuarse. Confías en él porque crees, basándote en la experiencia pasada y en la señal social, que su calibración es digna de confianza.

En términos económicos, esto hace que el juicio no sea fungible. No se puede intercambiar ni escalar sin que pierda su función. Es, por definición, específico de la persona y del contexto que habita.

Esta especificidad es también lo que hace que el juicio sea difícil de mercantilizar. No existe ningún atajo para construirlo, ninguna API que pueda clonar la ventaja acumulada de un centenar de decisiones matizadas tomadas en contextos impredecibles. Lo que da valor al juicio no es sólo el resultado, sino la confianza que otros depositan en el acto de elegir. En ese sentido, el juicio crea confianza.

Es una ventaja exclusivamente humana, sí. Pero no una que esté al alcance de todos los humanos.

Es el resultado de haber tomado cientos de decisiones irreversibles en entornos impredecibles con riesgo financiero y de reputación. Como el juicio surge de la experiencia acumulada, no puede distribuirse uniformemente.

Se convierte en una forma de ventaja asimétrica. No todos los humanos la tienen por igual, del mismo modo que no todos los soldados se convierten en generales, ni todos los analistas en directores generales, ni todos los jugadores llegan a dirigir el equipo.

El juicio es una ventaja humana, sí, pero no se distribuye por igual.

Una breve nota sobre el conocimiento

Antes de seguir adelante, merece la pena dar un pequeño rodeo sobre el tema del conocimiento .

Hasta ahora, hemos tratado el conocimiento como algo que se mercantiliza cada vez más. Pero eso tiene sus matices.

Aunque la IA mejore, hay ciertos tipos de conocimiento que todavía le cuesta captar, y puede que durante mucho tiempo. Sin embargo, nunca digas nunca. El conocimiento tácito -las cosas que simplemente sabes sin poder explicarlas- se consideraba más allá del ámbito de la tecnología, sin embargo, los LLM se aproximan a muchas formas de conocimiento tácito, lo que incluso hace 7 años habría parecido improbable.

Aún así, a día de hoy, algunas formas de conocimiento siguen siendo obstinadamente humanas.

En primer lugar, está el conocimiento evolutivo, incorporado a tradiciones, normas y reglas no escritas. La resolución de conflictos, por ejemplo, no es algo que se pueda extraer fácilmente en un conjunto de datos. Se transmite, se vive, no se enseña.

Luego está el conocimiento inferencial, la capacidad de extraer significado de datos incompletos o ambiguos, que la IA puede encontrar más difícil de reproducir.

Después viene el conocimiento divergente, o las ideas que no encajan en el patrón. Es la chispa que hace únicos a los individuos, como los estilos de productividad neurodivergentes, que rompen las «reglas» tradicionales, y aun así superan a la norma.

Y, por último, está el conocimiento emocional. La capacidad de leer una sala, de percibir la tensión, de improvisar en tiempo real basándose en los sentimientos.

Si notas un patrón aquí, estás en lo cierto.

La curiosidad, la curación y el juicio implican estos cuatro tipos de conocimiento. Saber qué preguntas hay que pedir, qué caminos merece la pena seguir, qué señales merecen atención: todo ello se remonta al conocimiento evolutivo, inferencial, divergente y emocional.

Sí, el «toque humano» importa.

Pero no porque «la gente siempre compra a la gente».

Es porque la curiosidad, la curación y el juicio basados en el conocimiento evolutivo, inferencial, divergente y emocional tienen valor, y con las mejoras de la IA que se comen a la experiencia, éstos sólo aumentarán tanto en valor intrínseco como económico.

Los seres humanos como bienes de lujo

En algún momento de finales del siglo XX, el sumiller se convirtió en -lo que llamaremos burdamente- un «bien de lujo».

Tres fuerzas conspiraron para que esto ocurriera.

En primer lugar, el propio vino explotó a medida que nuevos productores inundaban el mercado. El acceso al vino se convirtió en un producto básico y abundante, lo que aumentó la demanda de una selección cuidada.

En segundo lugar, la buena mesa empezó a transformarse en un ritual teatral, y los restaurantes empezaron a competir en experiencias, más que en el abastecimiento de ingredientes y la creación de menús.

Por último, las credenciales, como la Corte de Maestros Sumilleres, convirtieron el conocimiento del vino en una insignia de escasez. Superar el examen era su propia forma de prestigio.

Cada fuerza añadía un multiplicador: la abundancia impulsaba la necesidad de filtros de confianza, y las credenciales creaban una escasez artificial de tales filtros. El sumiller se había transformado en un «bien de lujo».

Normalmente se entiende que el precio refleja el coste subyacente. Una silla más cara requiere mejores materiales o mayor artesanía.

Pero en los mercados de bienes de lujo, el precio es menos un reflejo de los insumos y más una señal de estatus y exclusividad.

El economista Thorstein Veblen observó que en los mercados en los que importaba el estatus social, los precios más altos podían aumentar la demanda. Esto tenía sentido cuando se comprendía que los compradores compraban identidad y estatus, no utilidad.

Una versión de esta lógica se aplicará cada vez más en los mercados laborales configurados por la IA. A medida que la IA reduce el coste del conocimiento, las habilidades que solían diferenciarnos como trabajadores del conocimiento empiezan a perder su escasez. La brecha entre la ejecución media y la excelente se estrecha.

Como resultado, el valor empieza a desplazarse del conocimiento a la curiosidad, la curación y el juicio.

Los seres humanos que muestran estos rasgos se convierten en bienes de lujo, no porque tengan mayor utilidad, sino porque su valor aumenta en situaciones inciertas.

La gente no siempre sabe si el maridaje de vinos de un sumiller es objetivamente superior, pero la percepción de la selección y el gusto crea una prima.

Cuanto más abunda la información, más confían los compradores en los curadores para interpretar y elevar esa información.

El resultado es una divergencia creciente en el mercado laboral. En un extremo, una amplia franja de consultores se hace más intercambiable a medida que la IA mercantiliza las competencias básicas. En el otro, una estrecha franja de profesionales se parece más a las marcas de lujo, ofreciendo menos resultados mensurables, pero más estatus, narrativa y seguridad, en medio de la incertidumbre.

El trabajo como juego de señales

En los mercados en los que la calidad es difícil de observar, la señalización tiene valor.

Los mercados laborales, especialmente en el extremo superior, ya funcionan con esta lógica. Cuanto más difícil es medir tu «pericia», más importante se vuelve la señalización, ya que la gente evalúa la escuela a la que fuiste, la empresa para la que trabajaste, quién confía en ti, quién ha invertido en ti, a quién has asesorado.

Pero una vez que el conocimiento y la experiencia se convierten en mercancías, este juego de señalización se desplaza a otras partes de la cadena de valor que son aún más difíciles de evaluar.

A diferencia del conocimiento (o al menos de las respuestas plausibles generadas por ChatGPT), la curiosidad, la curación y el juicio no pueden producirse en masa, porque cada uno de ellos depende de la experiencia, el gusto y la capacidad del individuo para navegar por la incertidumbre.

También son cada vez más importantes en condiciones de escasez de atención, en las que la capacidad de asignar recursos cognitivos y organizativos limitados determina la ventaja competitiva.

En este entorno, la señalización social y económica converge: los individuos y las organizaciones que son reconocidos por su curiosidad fiable, su curaduría de confianza y su buen juicio acumulan una atención, una confianza y un capital desproporcionados, lo que amplifica aún más su posición económica.

Señalización de la curiosidad

En una economía en la que abunda el conocimiento y escasea la atención, la curiosidad es rara y difícil de sustituir.

A medida que disminuyen los costes de exploración, aumenta el coste de oportunidad de la exploración mal dirigida. Esto hace que la curiosidad sea tanto económicamente escasa como socialmente deseable.

Sin embargo, la curiosidad es difícil de evaluar, salvo mediante la evaluación constante de la calidad de la indagación.

¿Cómo se señala la curiosidad?

Piensa en Tim Ferriss obsesionándose con las estructuras de las proteínas en su podcast. O en Elon Musk investigando sobre vehículos eléctricos, el espacio y mucho más. Te puede gustar o no su política, pero no se puede negar que lo que atrae la atención es su genuina curiosidad, que también se manifiesta en su capacidad para llevarla a cabo.

Señalización de la curación

El curador adquiere valor al excluir el ruido y elevar lo que merece la atención colectiva. La confianza en la selección de un curador adquiere valor de señalización. La afiliación a curadores de alta confianza se convierte en un bien de estatus...

En la era del contenido ilimitado, verás que la gente jura específicamente por la columna de Cal Newport en el NewYorker.

En la era de la elección ilimitada en Amazon, a la gente le encanta señalar sus gustos hablando de la pequeña librería Indie en la que pasan los fines de semana.

En la era del consumo excesivo, Marie Kondo tiene su propio programa en Netflix.

Señalizar el juicio

El juicio no se puede mercantilizar. Es específico del individuo, intransferible sin degradación y observable sólo a través de un historial de decisiones y asunción de riesgos.

Pero, ¿cómo señalan las personas su juicio?

Contando historias...

«Dejé McKinsey para unirme a una startup de infraestructura de IA sin nombre en 2014». "No me limito a recomendar tecnología climática. Estoy desplegando capital personalmente». «Estamos retrasando el lanzamiento de un producto para corregir un sesgo en el modelo, y esto es lo que importa».

El riesgo del teatro

Por supuesto, como ocurre con todos los juegos de señales, cada uno de ellos puede adentrarse inmediatamente en el territorio del teatro performativo.

Vemos teatro de la curiosidad por todas partes.

Miembros del público que hacen preguntas en paneles que en realidad son minidiscursos. En una cena, la gente menciona libros oscuros en una conversación, pero nunca se compromete con sus argumentos principales. Gente en las redes sociales que empieza «proyectos de aprendizaje» y los abandona al cabo de una semana.

Luego está el teatro de la curación.

Publicar interminables listas de «lecturas favoritas» compuestas exclusivamente de bestsellers actuales. Cumple los requisitos, pero no revela del todo el gusto. Volver a publicar los comentarios de LinkedIn, añadiendo hashtags bonitos pero sin aportar realmente muchos comentarios. Participar en actividades filantrópicas no porque te importe, sino porque indica que lo haces.

Y, por supuesto, tenemos el teatro del juicio. Emitir predicciones audaces en Twitter que están cubiertas hasta el punto de carecer de sentido.

"O la IA remodelará completamente la economía o no lo hará. En cualquier caso, se avecinan tiempos emocionantes».

¡Teatral!

Cierto, ¡pero totalmente inútil!

Cómo destacar

He aquí una sencilla regla para preservar y señalar tu escasez única.

Una señal sólo es útil si es lo bastante cara como para que no todo el mundo pueda enviarla.

La cola de un pavo real es valiosa precisamente porque es ineficaz; un pájaro débil no podría permitirse la energía necesaria para hacerla crecer.

En la teoría de la señalización, el coste de la señal es lo que preserva su credibilidad.

Cuanto más cara sea la señal, mejor funcionará en una economía donde hablar es barato y el consenso es rápido. Y lo que es más importante, donde el conocimiento es fácilmente falsificable.

Así es precisamente como funcionan los bienes de lujo, mediante una señalización cara.

El mero hecho de que la señalización tenga que ser cara implica que no puedes salirte con la tuya en el teatro.

Si todo el mundo puede señalar lo que tú estás señalando, tu señal pierde valor.

Con el tiempo, esa señalización crea lo que los economistas llaman contagio de estatus: el valor empieza a fluir a través de las redes de asociación.

Por eso el mercado laboral en la cima se parece cada vez más al mercado de artículos de lujo: no estás comprando utilidad, estás comprando lo que la cosa representa. Su significado se convierte en el diferenciador.

Con la señalización, no te contratan por la utilidad, te contratan por una historia de curiosidad, curación y juicio que es difícil de encontrar en otro lugar.

Al igual que los bienes de lujo, tu trabajo se valorará no por lo que hace, sino por lo que significa.

El auge del “trabajador de lujo”

El trabajador de lujo no compite por volumen.

No crece añadiendo personal.

Escalan aumentando el valor percibido de su participación. Su trabajo es caro no porque lleve más tiempo, sino porque conlleva el peso de la curiosidad, la selección y el juicio.

En muchos sentidos, esto invierte la lógica habitual del trabajo. La mayoría de los trabajadores acumulan valor haciendo más. El trabajador de lujo acumula valor mejorando el ROI mediante mejores preguntas, mejor filtrado y la capacidad de hacer la llamada.

Al final, su apalancamiento proviene de una señalización costosa. Cuanto más caro es señalar algo de valor, más se beneficia de estos efectos.

La falacia del “toque humano”

Esto nos devuelve al punto de partida: la falacia del «toque humano».

Nos encanta decir que el futuro pertenece a lo que nos hace humanos.

Es cierto.

Hablamos de empatía, de conexión, de las habilidades blandas en las que no se puede entrenar a la IA.

Cierto.

Nos decimos a nosotros mismos que, a medida que aumenten los algoritmos, nuestra gracia salvadora será nuestra humanidad; la calidez de nuestra voz, la intuición de nuestros gestos, la forma en que miramos a alguien a los ojos y le hacemos sentirse visto.

Cierto. Pero totalmente inútil.

Porque no todo «toque humano» se recompensa por igual.

Lo que importa es la diferencia entre valor intrínseco y valor económico.

Tomemos como ejemplo el cuidado de ancianos.

A medida que la población mundial envejezca, tendremos que tener muchos más cuidadores, trabajos que la IA no puede sustituir realmente. Son profundamente humanos y emocionalmente ricos.

Los cuidados tienen un alto valor intrínseco.

Sin embargo, el mercado de cuidadores se creará en un mundo en el que los algoritmos ya te emparejan con el conductor humano más cercano, no basándose en el «toque humano», sino en una calificación de 5 estrellas y una ubicación geocodificada.

El valor económico está cada vez más desvinculado del valor intrínseco. A un conductor de Uber no se le paga por su amabilidad o su sonrisa, ni por nada parecido al «toque humano». Se le paga en función de la economía de un mercado en el que los propios conductores son mercancías intercambiables.

En realidad, no importa si el algoritmo sustituye tus habilidades o no, siempre que el algoritmo determine qué habilidades pueden tener un valor superior y cuáles crean valor pero no consiguen captarlo.

Así que cuando nos subimos a los escenarios de las conferencias y nos reímos de las cosas que la IA no puede hacer, realmente tenemos que pedir que nos digan si estamos viendo el sistema de la forma correcta.

En un mundo gestionado algorítmicamente, los creadores de los algoritmos determinan lo que se recompensa y lo que no. El «servicio con una sonrisa» del conductor de Uber no importa mucho. Lo que importa es lo que se enseña a medir al algoritmo.

El mercado de los cuidadores no será diferente. En un mundo en el que la demanda de cuidadores está a punto de explotar y la oferta de la mayoría de los trabajos disminuye, la creación de mercados algorítmicos llegará para servicios como el de cuidadores, que crean un valor inmenso, pero no llegan a capturarlo.

Ese toque humano luchará por ser recompensado.

En cambio, el toque humano del que hablamos en este artículo es lo que realmente se recompensa.

No porque sea más humano. Sino porque es más escaso.

Ojalá pudiera decir esto unas cuantas veces más.

Nuestra humanidad tiene un valor intrínseco, sí.

Pero sólo tiene valor económico cuando es escasa y relevante.

Sí, el resto de tus habilidades «humanas» seguirán siendo importantes. Pero sólo tendrán valor económico cuando vayan estrechamente unidas a la curiosidad, la curación y el juicio.

Sobre Platforms, AI and the Economics of BigTech

Este newsletter explora el impacto de la tecnología en la competencia.

¿Quién gana? ¿Y quién pierde? ¿Y cuáles son los factores que determinan a los ganadores y los separan de los perdedores?

Para ello, explora los siguientes temas:

La economía de la IA Generativa y su impacto en el diseño de sistemas enteros de trabajo La economía de las plataformas y los ecosistemas La creciente concentración de mercado y poder de BigTech Reimaginar Internet con estructuras de poder alternativas Migración de valor de los operadores tradicionales a los competidores (o no) cuando se producen nuevos cambios tecnológicos

Nota: Agradecemos a Sangeet Paul Choudary su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés:

También: La Inteligencia Artificial y la Pérdida del Trabajo (la Verdad)

