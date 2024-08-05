Liderar y habilidades interpersonales

Liderar y habilidades interpersonales

Discusión sobre este post

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Avatar de Agustí López
Agustí López
Aug 5, 2024

Por cierto, yo soy casteller. Cuando quieras estás invitado a venir a un ensayo 😏

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3 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Aimee
Aug 17, 2024

Para liderar proyectos de manera efectiva, es crucial planificar y gestionar la participación de las partes interesadas, ya que estas pueden ser claves para el éxito o fracaso del proyecto. Las partes interesadas incluyen a cualquier persona o grupo con un interés en el resultado del proyecto, como colaboradores, clientes o directivos. Identificarlas y gestionarlas adecuadamente a lo largo del proyecto es fundamental para garantizar que sus intereses se alineen con los objetivos estratégicos y se minimicen los obstáculos.

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6 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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