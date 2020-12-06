A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Liderazgo: Introducción al Concepto Jurídico

De acuerdo con Eduardo Jorge Arnoletto: Un líder es una persona que influye más de lo que es influido en su relación con otros, con los que está asociado. El liderazgo (véase también carisma) es un modo de influir; la influencia tiene un rasgo de persuasión por ascendiente, muy característico del liderazgo. El liderazgo (véase también carisma) se ejerce en el seno de una asociación, o sea de un grupo formado por participación en valores, objetivos, estrategias, y no por coacción o temor. Líder es quien influye, dirige, controla la conducta de otros por ascendiente, dentro de cierto campo de acción, definido por el objetivo perseguido. El liderazgo (véase también carisma) debe ser diferenciado de la autoridad (cuya fuente de poder es la ley) y de la dominación (que se respalda en la fuerza). Estas tres nociones expresan diversos modos de manifestación del ascendiente político, que incluso parcialmente pueden darse en la misma persona. El líder recibe una aceptación voluntaria de parte de los integrantes del grupo, en función de su aporte al logro de los objetivos grupales.

Áreas de Liderazgo

El área predilecta para la manifestación de los fenómenos de liderazgo (véase también carisma) son las democracias pluralistas; en las autocracias, la forma corriente de ascendiente político es la dominación, y en las asociaciones voluntarias puras no habría ascendiente político (al menos en teoría) sino solo coordinación de esfuerzos cooperativos. Los regímenes democráticos pluralistas necesitan del liderazgo (véase también carisma) porque la difícil síntesis de orden y libertad es facilitada si alguien logra suscitar adhesiones espontáneas. Los líderes operan como agentes estabilizadores en un medio que tiende a ser inestable por la presencia simultánea y legalmente permitida de factores contrapuestos. Las funciones sociales del líder son: ayuda a definir el pensamiento y el sentimiento de los otros; ayuda a pasar del pensamiento a la acción, logra acuerdos sobre políticas y prioridades, vigoriza y sostiene el entusiasmo de sus seguidores.

Tipos de Liderazgo

Hay diversos tipos de líderes: innovador, coordinador, vigorizador. El liderazgo (véase también carisma) es un fenómeno político de naturaleza psico-social, que en principio no tiene necesidad de la participación de factores institucionales. El respaldo institucional suele aparecer después, y su organización trabaja en la consolidación del líder, pero éste corre el riesgo de terminar siendo el instrumento, la cabeza visible del equipo oculto, nacido para sostenerlo institucionalmente pero que puede terminar adueñándose de los hilos del poder.

El liderazgo (véase también carisma) religioso, típicamente estudiado desde las perspectivas de estratificación organizacional o comportamiento social, ha sido fundamental para la investigación sobre organizaciones y movimientos religiosos. La beca sociológica sobre liderazgo (véase también carisma) religioso ha sido construida principalmente sobre una Fundación weberiano, como refinamiento o crítica de las diferencias tipológica entre la noción de Profeta, quien atrae seguidores mientras proclama la reforma radical de un las creencias y prácticas de la religión, o quién funda una nueva religión por completo, y de sacerdote, quien ostenta el estatus de liderazgo (véase también carisma) en virtud de su cargo en la comunidad religiosa, manteniendo funcionalmente la tradición religiosa a través de la interpretación y el control de su cuerpo autoritario de la escritura (su redacción) o la costumbre. Max Weber identificó tres formas de autoridad religiosa por las cuales el estatus del líder es legitimado colectivamente. La autoridad carismática, basada en el poder ejemplar o persuasivo de un líder, ha caracterizado a los líderes proféticos. A medida que los movimientos religiosos institucionalizan, desarrollando oficinas diferenciadas y responsabilidades para transmitir enseñanzas y tradiciones emergentes, el liderazgo (véase también carisma) es legitimado por medio de la autoridad tradicional, donde los líderes son seleccionados sobre la base de herencia o por reglas específicas para la sucesión basada en la tradición religiosa, o autoridad racional-legal, donde los líderes son elegidos o elegidos a través de reglas o reglamentos que pueden ser enmendados legalmente por razón discursiva. El liderazgo (véase también carisma) religioso se ordena típicamente en organizaciones con formas de autoridad tradicionales o racional-legales. Entre las denominaciones cristianas con ordenación jerárquicamente estratificada, los obispos forman el núcleo de liderazgo.

Más Información

Los obispos católicos romanos son nombrados por y en última instancia se reportan al Papa, mientras que en otras denominaciones son elegidos por sus tribunales. Algunas tradiciones consagran a los obispos por la sucesión apostólica, una creencia en el liderazgo (véase también carisma) transmitida desde tiempos apostólicos a través de una continua imposición de manos. Históricamente, los obispos han sido varones. La primera mujer obispo de cualquier denominación contemporánea, Marjorie Matthews, fue elegida en 1980 por la Iglesia Metodista Unida; el primer obispo femenino en reclamar la sucesión apostólica fue Episcopal Barbara Harris en 1989. Aunque las mujeres han estado bien representadas entre los fundadores y los líderes de nuevos movimientos religiosos, los roles de liderazgo (véase también carisma) más allá de la generación fundacional llegan desproporcionadamente a ser sostenidos por los hombres. La ordenación de las mujeres ha abierto algunas oportunidades de liderazgo (véase también carisma) para las mujeres en las tradiciones protestantes y judías. La escasez de sacerdotes de la iglesia católica romana ha dado lugar a nuevas oportunidades para las mujeres en el liderazgo (véase también carisma) pastoral laico (Wallace 1992). Se han debatido empíricamente las diferencias de género en el estilo de liderazgo, con pocas pruebas concluyentes que no sean de nivel superior. Lehman (1993) encontró que las diferencias raciales en el estilo de liderazgo (véase también carisma) eran más marcadas que las diferencias de género. El liderazgo (véase también carisma) autoritario ha sido criticado como un medio de control social y mantenimiento de la opresión tanto en los nuevos movimientos religiosos como en las instituciones religiosas establecidas. Erich Fromm caracteriza el autoritarismo como una cosmovisión determinista en la que la felicidad humana depende de la sumisión a las fuerzas externas que se perciben para gobernar la vida. El autoritarismo también se ha relacionado con la agresión externalizada, el prejuicio, el conservadurismo y, en su forma extrema, el totalitarismo. El control autoritario extremo por los líderes religiosos ha sido acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) de resultados totalitarios y genocidas. Autor: Henry Davis

Liderazgo Mundial

Pensadores clásicos tan diversos como Adam Smith (1723-1790, importante filósofo social y economista), Alexander Hamilton y Karl Marx han reconocido que la riqueza y el poder van de la mano. La política mundial (o global) y la economía internacional están íntimamente conectadas y nunca deben tratarse como áreas separadas de investigación intelectual, mucho menos de la política nacional. Al igual que diseñar e implementar la guerra es demasiado importante como para dejarlo en manos de los generales, un entendimiento del comercio, las finanzas y la globalización es demasiado importante para dejarlo solo en manos de economistas profesionales. Los vínculos entre política internacional y economía son tan importantes en el mundo actual posterior al 11 de septiembre como lo fueron durante las luchas de equilibrio de poder de los siglos XVIII y XIX y durante el colapso de la economía mundial (o global) y el inicio de dos guerras mundiales en el siglo XX.. La economía política global se encuentra actualmente en una encrucijada. Hay muchos actores económicos clave: una Unión Europea integrada, una Rusia rica en recursos, un Japón en recuperación y una India y Brasil en ascenso.Si, Pero: Pero dos países, Estados Unidos y China, continuarán teniendo una influencia desproporcionada sobre la dirección de la economía mundial, principalmente debido a su tamaño económico y prominencia geopolítica (más detalles sobre relaciones internacionales y las tensiones geopolíticas en nuestra plataforma).

Liderazgo político: esencial pero esquivo

El capitalismo global contemporáneo es un mecanismo notable. Asigna recursos y produce riqueza con un nivel de eficiencia insuperable en la historia de la humanidad. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, a pesar de la mano invisible del mercado y la formidable influencia de las empresas transnacionales, la economía mundial (o global) no se puede y simplemente no puede funcionar. Dejados a su suerte, el capitalismo global generará no solo una gran prosperidad, sino también grandes disparidades en el ingreso y la riqueza, tanto dentro como entre los países. Asunto: mundo. Los gobiernos deben trabajar para abordar estas disparidades con el fin de mantener el apoyo político para continuar la liberalización económica. Los poderosos motivadores gemelos del capitalismo global, el miedo y la codicia, también producen crisis económicas recurrentes, como la crisis financiera asiática de los años noventa, la crisis de la deuda latinoamericana de los años ochenta, y por supuesto la Gran Depresión de los años treinta. La última crisis que sacudió la estabilidad de la economía mundial, la crisis de las hipotecas de alto riesgo en el verano de 2007, fue la consecuencia involuntaria de innovaciones rentables pero poco comprendidas en los mercados financieros mundiales. La codicia abruptamente dio paso al miedo, y los valores de las acciones cayeron un 10 por ciento en mercados asiáticos, europeos y norteamericanos aparentemente estables. Una economía mundial (o global) próspera requiere la mano firme del liderazgo (véase también carisma) político. Uno o más de los estados más poderosos del sistema deben brindar estabilidad política y económica internacional para protegerse contra las fluctuaciones económicas violentas. Los conflictos de seguridad entre las principales potencias o en regiones de recursos críticos pueden crear dislocaciones económicas y una atmósfera de incertidumbre que obstaculiza el comercio y la inversión.

Cuando las políticas internacionales son estables y predecibles, los actores económicos privados pueden realizar los cálculos a largo plazo (véase más en esta plataforma general) que conducen a la especialización transfronteriza y la expansión económica internacional. En el aspecto económico, los estados líderes deben estar preparados para intervenir para resolver las fallas del mercado y gestionar las crisis periódicas generadas por shocks inesperados o errores de cálculo importantes de corporaciones y gobiernos. Deben facilitar la provisión de redes de seguridad social, para brindar protección a las víctimas que inevitablemente crea el capitalismo global: trabajadores desplazados, bancos y empresas colapsados ​​y regiones que ya no son competitivas. Los estados líderes también deben hacer cumplir las reglas de gobierno y desarrollar o modificar instituciones que ayuden a las fuerzas del mercado a florecer. Esta última tarea es especialmente crítica hoy en día, ya que la relevancia y la eficacia de las instituciones de posguerra de larga data son continuamente cuestionadas y cuestionadas. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no han podido hacer frente a los complicados compromisos políticos necesarios para concluir la Ronda de Doha y hacer avanzar el sistema multilateral de comercio. Mientras tanto, la institución hermana de la OMC, el Fondo Monetario Internacional (FMI), enfrenta una crisis de confianza. La demanda de servicios del FMI por parte de los países de ingresos medios se está reduciendo a medida que aumentan las críticas a su papel en los países en desarrollo más pobres. La historia demuestra que ese liderazgo (véase también carisma) internacional es esencial pero esquivo. Charles Kindleberger señaló en The World in Depression que una de las causas subyacentes del colapso económico de las décadas de 1920 y 1930 era que Gran Bretaña no podía y que Estados Unidos no estaba dispuesto a ser los líderes de la economía mundial. La economía británica resultó ser débil después de la devastación de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos tenía suficiente capacidad económica para liderar, pero era políticamente deficiente. Olvidó abrir su vasto mercado interno a un mundo en apuros y no logró asegurar que las cantidades adecuadas de su capital excedente llegarían a partes de la economía mundial (o global) en la que escaseaba el capital. El comportamiento de los Estados Unidos contrasta con el papel que jugó Gran Bretaña durante el siglo XIX: sirvió como banquero mundial. Los Estados Unidos aprendieron bien sus lecciones de interguerra y utilizaron su formidable poder y prestigio después de la Segunda Guerra Mundial para reorganizar la economía global en la dirección de un comercio más libre, no discriminación y tipos de cambio estables. Europa occidental y Japón se recuperaron de la guerra, y el mundo capitalista floreció bajo el sistema de Bretton Woods.Si, Pero: Pero el prestigio de los Estados Unidos disminuyó y su liderazgo (véase también carisma) se debilitó durante la década de 1970 a raíz de la Guerra de Vietnam y la crisis mundial (o global) del petróleo. Afortunadamente, surgió un "liderazgo colectivo", compuesto principalmente por Estados Unidos, Alemania Occidental y Japón, que guiaría la economía mundial (o global) a través de las inciertas décadas de los años setenta y ochenta. Luego, en la década de 1990, el liderazgo (véase también carisma) colectivo de Occidente vaciló, aunque pocos notaron estas fallas cuando la Guerra Fría llegó a su fin dramáticamente. Las tres locomotoras que tiraban de la economía global se reducían a una, pero la restante estaba a la altura de la tarea. Los Estados Unidos, disfrutando de la nueva paz del período posterior a la Guerra Fría, la renovada destreza tecnológica y el auge de los gastos e importaciones de los consumidores, ayudaron a sostener el crecimiento económico mundial (o global) y lideraron la economía mundial (o global) hacia el nuevo siglo. Los 50 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial constituyeron, con razón, una segunda edad de oro en la economía mundial (o global) liberal. Entre 1950 y 2000, el producto bruto mundial (o global) aumentó en un factor de seis. Los niveles promedio de aranceles en el mundo industrial avanzado bajaron de aproximadamente el 50 por ciento después de la guerra a alrededor del 5 por ciento y el comercio mundial (o global) de mercancías aumentó en un factor notable de 19 Y, sin embargo, ahora es cuestionable si la segunda edad de oro del liberalismo persistirá o no. Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 destruyeron la paz relativa que muchos dieron por sentado durante los años noventa. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los ataques terroristas posteriores en Indonesia, Madrid y Londres, las guerras aparentemente interminables en Afganistán e Irak, y el retorno de los shocks del precio del petróleo han sido un recordatorio de que la seguridad global es, en el mejor de los casos, frágil. La economía mundial (o global) liberal se ha mantenido notablemente bien en este entorno desafiante. Estados Unidos ha continuado con su papel de liderazgo, aunque más desde una posición de debilidad que de fortaleza. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los altos niveles de defensa y el gasto del consumidor, impulsados ​​por el fácil acceso al efectivo, han dejado a los Estados Unidos con un dólar débil y un déficit fiscal y de cuenta corriente récord. El crecimiento económico mundial (o global) se ha visto impulsado por un acuerdo tácito: Estados Unidos mantiene un mercado abierto para productos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (principalmente chinos) y paga estos bienes con dinero prestado, que termina como reservas de dólares en los bancos centrales de sus socios comerciales. A fines de 2005, los extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) tenían más de US $ 2 billones de deuda de los Estados Unidos, y China y Japón representaban casi la mitad de esa cifra. Es notable que el receptor de lo que The Economist ha calificado acertadamente como el "mayor programa de ayuda extranjera en la historia mundial" haya sido Estados Unidos ricos, en lugar de los países pobres del mundo en desarrollo. La estabilidad de la economía mundial (o global) depende del manejo cuidadoso de estos desequilibrios, que a su vez requiere una cooperación continua entre los Estados Unidos y sus principales benefactores, entre los cuales el más importante es China. China ha emergido rápidamente como una potencia económica, el segundo motor de crecimiento para la economía mundial (o global) en auge.Si, Pero: Pero la pregunta sigue siendo si los dos gigantes económicos pueden liderar la economía mundial (o global) al mismo tiempo. Sus economías son simbióticas, pero sus sistemas políticos difieren y su relación bilateral es problemática. Estados Unidos se ve obligado por la ideología y la política interna a presionar a China para que mejore las prácticas de derechos humanos y otorgue libertades individuales y religiosas. China considera estos ruegos como una violación de la soberanía de su estado por parte de un poder que regularmente viola las convenciones internacionales. El sentimiento proteccionista también está cerca de la superficie en el discurso político de Estados Unidos. Puede despertarse por la percepción de que China está comerciando injustamente, o que sus exportaciones de alimentos, juguetes o higiene personal no son seguras. Por su parte, Incluso si las presiones políticas a corto plazo (véase más en esta plataforma general) son sutiles, una rivalidad entre Estados Unidos y China en la que se avecina es una rival en la cual los dos países probablemente competirán por la hegemonía regional e incluso global. Estados Unidos está presionando a China para que se convierta en un "actor responsable" en el actual orden global centrado en Estados Unidos.Si, Pero: Pero China se siente incómoda en un mundo unipolar, y es poco probable que acepte un rol subordinado de manera indefinida. China se negó, durante las primeras décadas de la Guerra Fría, a ser un socio menor en la orden comunista construida por la Unión Soviética. Más tarde, en la Guerra Fría, se resintió y se resistió al tratamiento como una "carta" que jugarían los Estados Unidos en sus esfuerzos por equilibrar el poder soviético después de la Guerra de Vietnam. Igualmente, en el futuro, los Estados Unidos deben esperar que China exija influencia internacional y un estatus político proporcional a sus capacidades materiales en expansión.

Un alojamiento entre Estados Unidos y China es posible, pero el riesgo de conflicto regional es real, particularmente en el este de Asia. Ya existe una fuerte rivalidad entre China y Japón, ya que Japón es un enemigo histórico de China y un fuerte aliado de Estados Unidos.

Además, Estados Unidos y China continúan en desacuerdo sobre la identidad política fundamental de Taiwán. Estados Unidos y Gran Bretaña, antiguos aliados, tuvieron muchas dificultades para cooperar para liderar la economía mundial (o global) en los años de entreguerras, ya que China y los Estados Unidos cumplirán la misma tarea que los socios económicos y los posibles adversarios de la seguridad serán aún más difíciles.

Globalización y políticas de poder

Durante los últimos 50 años, la economía mundial (o global) se ha vuelto inevitablemente más conectada e interdependiente, pero no está claro si estos cambios conducirán o no a una mayor paz. Muchos expertos consideran que la respuesta a esta pregunta clásica de la economía política es afirmativa. Cuantos más países intercambien entre sí, alojen las inversiones de los demás y mantengan las monedas de los demás, es menos probable que se involucren en conflictos políticos perturbadores. Este sentimiento prevaleció a principios del siglo XX, ya que la primera gran era de la globalización produjo una interacción económica sin precedentes entre las principales potencias europeas.Si, Pero: Pero la confianza en el vínculo entre la interdependencia económica y la paz se rompió por el estallido y la destrucción de la Primera Guerra Mundial. Estamos en medio de una segunda gran era de la globalización.

La economía actual se caracteriza por complejas redes de producción global a través de múltiples fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) y esquemas de integración regional que fueron virtualmente inconcebibles hace 50 años. La economía global también es más inclusiva, involucrando a casi todos los países, con la excepción de algunos atípicos, como Corea del Norte y Cuba. Algunas observaciones adicionales: Thomas Friedman y otros optimistas de la globalización apuntan a la teoría de la paz de los "Arcos Dorados", señalando que los estados que albergan restaurantes McDonald's rara vez o nunca se involucran en conflictos violentos graves. Los 60 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial han estado marcados por la ausencia de una guerra de gran poder. La interdependencia económica, que eleva los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la guerra, puede ser un factor que contribuye a esta tendencia, pero en el mejor de los casos es uno de varios. La posesión de armas nucleares por las principales potencias es probablemente una razón más fuerte por la que la guerra de grandes potencias es ahora impensable. La preponderancia de los Estados Unidos es también un factor inhibidor. Otras potencias importantes no pueden equilibrar a Estados Unidos, mucho menos derrocarlo de su posición dominante. La abrumadora capacidad de proyección de poder y superioridad militar también significa que los Estados Unidos pueden desempeñar un papel para ayudar a estabilizar y gestionar los conflictos potenciales entre otras potencias como China y Japón. La historia sugiere que la globalización no hace necesariamente obsoleta una guerra de gran poder; sin embargo, sí demuestra que la globalización cambia el juego de las políticas de gran poder de manera significativa. La interdependencia de las grandes potencias de hoy hace que sea difícil concebir una futura rivalidad bipolar que se asemeje al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética de la era de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto entre dos bloques de países con sistemas económicos diametralmente opuestos que estaban en gran parte aislados unos de otros. Hoy, China está ligada a la economía mundial (o global) liberal en un grado nunca contemplado por la Unión Soviética. Dada la profundidad de la interdependencia económica entre Estados Unidos y China, es difícil imaginar que los dos países rompan los lazos económicos y practiquen una guerra económica integral entre sí. Otros países en Asia y en otros lugares, que han establecido conexiones económicas íntimas tanto con China como con Estados Unidos, también se mostrarían reacios a "elegir un lado" y alinearse completamente detrás de uno u otro. La globalización puede no eliminar la competencia geopolítica (más detalles sobre relaciones internacionales y las tensiones geopolíticas en nuestra plataforma) entre Estados Unidos y China, pero es probable que excluya el escenario de dos bloques que caracterizó a la Guerra Fría. La integración económica global de China también sugiere que otras potencias importantes continuarán teniendo una influencia significativa sobre la naturaleza y las circunstancias de su ascenso. La Unión Soviética y la Alemania nazi eran muchos más desafiantes autosuficientes al orden existente. Movilizaron el poder extrayendo recursos de sus propias sociedades o dominando territorios en las proximidades de su masa de tierra central. El continuo crecimiento económico de China depende de las complejas redes de producción, los mercados abiertos y las reglas e instituciones establecidas de la economía global. Esto no quiere decir, como a veces esperan los políticos de los Estados Unidos, que la integración económica pacificará a los chinos mientras diseñan su política exterior. Es decir, sin embargo, Sin una nueva versión de la Guerra Fría en las cartas, las perspectivas para el futuro liderazgo (véase también carisma) conjunto mejoran considerablemente.Si, Pero: Pero los Estados Unidos y China todavía necesitarán manejar (gestionar) sus antagonismos políticos internos, los intereses regionales en conflicto y las diferentes perspectivas del rol apropiado de cada uno en la política mundial. El liderazgo (véase también carisma) económico global también requerirá que cada país acepte las vulnerabilidades de su economía política interna y el posible choque de las versiones de capitalismo de Estados Unidos y China. La vulnerabilidad de los Estados Unidos se deriva del hecho de que explota su posición privilegiada en la economía mundial. Los ciudadanos de EE. UU. Consumen en exceso y en condiciones de ahorrar, y el país tiene déficits fiscales y externos masivos que los estados más comunes nunca podrían soportar sin ajustes dolorosos en sus economías domésticas. Estados Unidos puede posponer el balance de su chequera porque sus socios económicos están dispuestos a prestarle dinero a cambio de acceder al mercado estadounidense.Si, Pero: Pero el ajuste no puede retrasarse para siempre. Si se lleva a cabo gradualmente y con la cooperación de otros actores importantes, como a fines de los años 80 y principios de los 90, entonces la economía de los Estados Unidos puede evitar una perturbación grave.Si, Pero: Pero si el ajuste es abrupto y coercitivo, como ocurrió durante los choques de Nixon y el fin del sistema de Bretton Woods en 1971, puede ser negativo. La situación de China es bastante diferente. Sus líderes intentan lograr lo que parece imposible: hacer la transición a una economía capitalista globalizada mientras intentan mantener un sistema político autocrático. El rápido crecimiento económico está produciendo dislocaciones sociales, disparidades regionales y demandas de libertades políticas e individuales que reflejan las de Occidente liberalizado. Los líderes chinos deben preguntarse por cuánto tiempo pueden seguir evitando las consecuencias perturbadoras del rápido crecimiento económico. Una alternativa obvia, una desaceleración controlada del crecimiento en interés de la estabilidad social, es apenas más atractiva. Un crecimiento más lento significa un desempleo aún mayor y una crisis de legitimidad para un régimen cuya pretensión de autoridad se basa más en el desempeño económico que en la inspiración ideológica. Incluso si manejan sus respectivos desafíos domésticos, los Estados Unidos y China enfrentan la tarea desalentadora de rectificar sus diferentes versiones del capitalismo. Para sus entusiastas de los Estados Unidos, uno de los efectos secundarios virtuosos de la globalización es la homogeneización económica. Varias economías convergerían en un modelo, el de Estados Unidos. Los funcionarios promocionaron este punto de vista durante la década de 1990, ya que el modelo capitalista de desarrollo de Japón y los tigres del este de Asia afectados por la crisis cayeron en mal estado. El gobierno de Bush se hizo eco del tema en su infame Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, afirmando que ahora existe un "modelo único sostenible para el éxito nacional": el modelo estadounidense de libre empresa y libertad individual. Pero esta celebración es prematura. Hay indicios en diferentes países, quizás incluso en los propios Estados Unidos, de una reacción violenta contra el modelo estadounidense del capitalismo darwiniano con su énfasis en los mercados abiertos, la privatización, la flexibilidad corporativa frente a la debilidad laboral y la mínima intervención gubernamental. La forma de capitalismo de China está auspiciada por el Estado de manera consciente, con el gobierno controlando los flujos de recursos a través del mercado interno y sirviendo como guardián entre las economías domésticas y mundiales. Su modelo es una combinación del desarrollo liderado por el estado de Japón y la variante de bienestar social de Europa, en lugar de una réplica del enfoque de laissez-faire de los Estados Unidos. China actualmente no disfruta del tipo de influencia sobre la economía global que Estados Unidos tiene. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, en el caso de un aumento en el poder chino,

En busca de la diplomacia hábil

Las relaciones económicas y de seguridad globales se acercan a un momento histórico crítico. A finales del siglo XIX se produjo una transición económica entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, y una transición de seguridad entre Gran Bretaña y Alemania. La transición de seguridad llevó a la guerra, la depresión y una segunda guerra antes de que la transición económica al liderazgo (véase también carisma) de los EE. UU. Y la prosperidad global finalmente se afianzaran. Aunque no es seguro que Estados Unidos y China estén entrando en una transición hegemónica, es probable que su relación sea de interdependencia económica y rivalidad de seguridad. La globalización atenuará, pero no eliminará, el potencial de conflicto político y de seguridad entre ellos. Las fuentes de conflicto potencial son tanto domésticas como regionales, materiales e ideológicas. Autor: Williams

Ver Ttambién

Carisma, teoría de la organización

Bibliografía

J. W. Carroll, As One with Authority (Louisville: Westminster, 1991) E. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fromm, Escape from Freedom (New York: Avon, 1965 [1941] R. A. Hutch, Religious Leadership (New York: Lang, 1991) E. C. Lehman, Jr., Gender and Work (Albany: SUNY Press, 1993) R. A. Wallace, They Call Her Pastor (Albany: SUNY Press, 1992) M. Weber, Economy and Society (Berkeley: University of California Press, 1978 [1922]) C. Wessinger, Women's Leadership in Marginal Religions (Urbana: University of Illinois Press, 1993) C. Wessinger (ed.), Religious Institutions and Women's Leadership (Columbia: University of South Carolina Press, 1996).

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Liderazgo en Psicología

Tema: home-psicologia. Liderazgo es una palabra clave en psicología. Se puede definir de la siguiente manera: Capacidad de guiar y dirigir la conducta de otras personas hacia un objetivo concreto, pudiendo gestionar la actuación de otras personas, estableciendo objetivos y motivando hacia su consecución.

(Véase algunos tecnicismos de psicología y trastornos en esta plataforma)

Fuente: Autor desconocido

Liderazgo