Liderazgo Remoto o a Distancia: Hechos Clave

El término "liderazgo a distancia" se utiliza para describir la gestión de equipos de trabajo fuera de las instalaciones y empleados individuales que se comunican a través de conexiones digitales, en lugar de interactuar cara a cara en un entorno de oficina tradicional.

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones cada vez más sofisticadas de principios del siglo XXI han facilitado más que nunca el trabajo y la comunicación en tiempo real con personas dispersas por todo el mundo. Puede tratarse de empleados que trabajan desde su casa, contratistas con sede en otros lugares o empleados que trabajan desde la oficina de una empresa en un mercado diferente.

Según el informe State of the American Workplace de Gallup, Inc., se estima que el 43 por ciento de la fuerza laboral estadounidense realizó alguna cantidad de trabajo remoto en 2016, en comparación con el 39 por ciento en 2012. En el pasado, los empleadores generalmente se veían obligados a elegir entre contratar a un grupo limitado de talentos locales o incurrir en los altos gastos de reclutamiento y compensación necesarios para incentivar a los candidatos a trabajos remotos a trasladarse.

Con el trabajo a distancia, muchas empresas ahora pueden contratar talentos de cualquier parte del mundo y permitir que los empleados trabajen desde sus puntos de origen individuales. Esta opción es particularmente útil cuando se contratan contratistas independientes, que pueden dudar en incurrir en los gastos o inconvenientes de trasladarse para una asignación temporal o a tiempo parcial.

APLICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN A DISTANCIA EFICAZ

Sin embargo, además de su inherente conveniencia y otras ventajas, el liderazgo (véase también carisma) remoto presenta su propio conjunto de desafíos. Los gerentes de empleados y equipos de trabajo remotos deben observar las siguientes pautas generales. Enfoque en la comunicación estructurada. La comunicación clara y efectiva es crítica para el éxito de cualquier empresa, pero es un componente particularmente importante para el éxito del liderazgo (véase también carisma) remoto. Debido a que los empleados remotos no siempre son tan visibles o inmediatamente accesibles como lo serían en un entorno de oficina tradicional, los líderes remotos deben mantener líneas de comunicación abiertas y estructuradas. Esto puede lograrse con video conferencias programadas regularmente, llamadas en conferencia o charlas grupales con agendas organizadas.

Los dirigentes deben exigir informes de situación y alentar firmemente las solicitudes de ayuda e información durante esas interacciones. Fomentar la proactividad y la colaboración.

Los gerentes deben alentar a sus empleados remotos a tomar la iniciativa de comunicar sus preocupaciones y recomendaciones, así como de pedir ayuda e información al gerente o a otros miembros del equipo. Las consultas y comunicaciones regulares deben ser recibidas con calidez.Entre las Líneas En los casos en que la consulta pueda ser mejor respondida por otra persona, el gerente debe facilitar esa interacción iniciando una nueva cadena de correo electrónico o de mensajes y mediando por lo menos el contacto inicial entre ambas personas. Ningún empleado a distancia debe ser llevado a la tarea de "molestar" al líder a distancia. Cultivar las habilidades de comunicación escrita y oral. Durante las interacciones de comunicación cara a cara, las señales no verbales transmitidas por la expresión facial, el tono de voz, el lenguaje corporal y otros canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) transmiten tanta o más información que las palabras habladas.

Sin embargo, los gerentes que interactúan con empleados remotos se ven privados del pleno uso de muchas de los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de comunicaciones no verbales, incluso durante las videoconferencias y las llamadas. Es esencial, pues, que los dirigentes a distancia perfeccionen sus aptitudes de comunicación escrita para que las interacciones realizadas por correo electrónico, texto u otras plataformas de mensajería escrita transmitan mensajes tanto explícitos como implícitos con la mayor claridad posible.

Transmitir el contexto

Aunque puede resultar tentador asignar simplemente diversas tareas a los empleados remotos individuales y permitir que trabajen de forma aislada, ese enfoque conduce casi invariablemente a la ineficacia y a resultados inadecuados. Cuando un miembro del equipo no comprende por qué es necesario realizar una determinada tarea, puede completarla de manera técnicamente correcta pero no proporciona los resultados deseados.

Si no se informa a un empleado de que otra persona está esperando la finalización de su tarea para iniciar la siguiente fase del proyecto, el empleado puede abordar el trabajo con menos urgencia o privarse de él en favor de otro trabajo. Todos los empleados remotos deben ser informados sobre el motivo por el que se les ha asignado una tarea concreta y sobre cómo el trabajo se ajusta a la misión tanto del equipo de trabajo como de la organización en su conjunto. Facilitar la interacción casual y cara a cara.

La misión puede ser el objetivo:

“Siempre estoy ‘trabajando’. A los demás les parece trabajo, pero para mí es pura diversión. Por eso sé que nadie puede competir conmigo en esto.” - Warren Buffett

Otro obstáculo para el líder remoto es la tendencia a limitar la interacción con los miembros del equipo remoto a discusiones de negocios y pequeñas charlas breves.

En los entornos de oficina tradicionales, la cooperación y el espíritu de equipo se ven fomentados en parte por las interacciones y conversaciones casuales cotidianas que permiten a los compañeros de trabajo familiarizarse unos con otros como individuos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, los equipos remotos tienden a ponerse manos a la obra rápidamente durante las conferencias y a cerrarlas poco después de que se haya cubierto la agenda de la reunión.

Los líderes remotos deben alentar la interacción interpersonal casual y las conversaciones fuera de tema durante las conferencias, a menos que esas discusiones se prolonguen inusualmente o interfieran claramente con la finalización de asuntos urgentes. Los líderes remotos deben aprovechar toda oportunidad de reunirse cara a cara con los miembros del equipo, incluso si es simplemente para un almuerzo o una cena casual. Las organizaciones con los recursos disponibles deberían considerar la posibilidad de pagar por reuniones anuales o bianuales cara a cara para los equipos de trabajo remotos en la sede de la empresa o en otro lugar central.

La conveniencia y la eficiencia en función de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociada con el liderazgo (véase también carisma) a distancia sugiere que es probable que esta práctica sea cada vez más común. Los gerentes deben recordar que para dirigir con éxito a los empleados a distancia se requiere un conjunto especial de habilidades y tácticas que difieren en muchos aspectos de las utilizadas para supervisar a los empleados internos. Revisión de hechos: Marck

