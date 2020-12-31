A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo de la Transformación Digital en la Empresa: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Cómo Liderar la Transformación Digital en una Empresa en 2021

La transformación digital influye en las operaciones comerciales internas y externas al cambiar las interacciones con los clientes, la toma de decisiones y la adición de valor mediante la optimización. Una estrategia de transformación digital¹ exitosa depende de la colaboración entre el director general, los ejecutivos y los miembros del personal. Lograr un cambio significativo comienza con la medición de las implicaciones de la transformación digital en los indicadores de rendimiento, incluyendo los ingresos, el compromiso del cliente y el modelo de negocio. La transformación digital requiere que se produzcan cambios tanto comerciales como técnicos y las empresas pierden el rastro de la transformación digital durante la fase de implementación.

El truco está en observar las métricas y obtener información de ellas. El fracaso de Yahoo es el resultado de una innovación digital deficiente y ofrece lecciones sobre la falta de experiencia para desplegar soluciones digitales. El ritmo acelerado de las interrupciones digitales significa que las empresas deben innovar y adoptar soluciones digitales para mantenerse a la vanguardia. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las empresas de la lista Fortune 500 se están extinguiendo cada año y con las interrupciones digitales² en todas partes, las empresas no tienen otra opción que adoptar la transformación digital. Los grandes actores de la industria están bajo presión en la actual economía digital, ya que la competencia se calienta a partir de los pequeños actores que utilizan la tecnología a su favor. La actual interrupción de la pandemia del Coronavirus es una llamada de atención para que las empresas elaboren estrategias sobre iniciativas digitales... y encuentren formas de aprovechar el valor de la tecnología. Zoom¹¹ está facilitando las operaciones comerciales con la mayoría de las empresas trabajando a distancia con equipos mientras la pandemia continúa.

Visión general

La transformación digital fomenta la eficiencia operacional de una organización y alienta la adopción de nuevos modelos comerciales, decisiones basadas en datos y la superación de los fracasos (se puede analizar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fidelity¹², la empresa de gestión de activos está adoptando la transformación digital, en la que la empresa aprovecha la tecnología para relacionarse directamente con los clientes sin pasar por asesores. La cultura y el liderazgo siguen siendo esenciales para una estrategia de transformación digital exitosa, ya que la mayoría de las organizaciones adoptan nuevas tecnologías sin tener en cuenta estas variables. Un enfoque holístico a la transformación digital vale la pena y requiere explorar la cultura de una organización para entender cómo encaja con la nueva tecnología. La historia de éxito de Knotel¹³ donde la empresa integró la cultura con la tecnología debería recordarnos la importancia de la cultura durante la transformación digital. La rápida evolución de la industria significa que las empresas deben aprovechar la tecnología para seguir sirviendo a los clientes y prever las tendencias futuras. Desafortunadamente, la mayoría de las empresas carecen de estrategias para implementar la transformación digital y con un liderazgo pobre, la situación se complica. Lograr la transformación digital a gran escala plantea desafíos a la mayoría de las empresas, según un informe de Gartner en el que el 60% de las empresas luchan por dar sentido a la tecnología en sus operaciones.

Aceleración de la transformación digital

El mayor desafío en la adopción de transformación digital es alinear las estrategias comerciales con la tecnología. Los ejecutivos de las organizaciones carecen de estrategias al adoptar una iniciativa de transformación digital que sirva a los intereses de las partes interesadas, incluidos los clientes, los proveedores y el gobierno. La alta dirección debe colaborar con los directores digitales, los directores de información y los empleados para que la #transformación digital influya positivamente en el negocio. Esta colaboración impulsa el crecimiento a medida que la transformación digital toma forma y permite a la empresa hacer un balance de las lagunas actuales que necesitan soluciones.

Principales Áreas

Exploremos las principales áreas que necesitan atención durante la transformación digital:

Toma de decisiones basada en datos

Los sistemas de datos en silos en la mayoría de las organizaciones son un obstáculo importante que les impide lograr la colaboración y los procesos interfuncionales durante la transformación digital. La adopción de un sistema centralizado de datos en la organización permite compartir información y comprender las tendencias de las operaciones. Una organización integrada valora el intercambio de datos y el desarrollo de una base de datos central, que los empleados y la administración pueden utilizar para la adopción de decisiones. La tecnología funciona mejor cuando todo el mundo puede acceder a la información y tomar decisiones en tiempo real. #Las inversiones en inteligencia artificial y en ciencia de la información apoyan una base de datos central de información, que permite la coordinación a todos los niveles de la organización.

El factor de la cultura

La cultura de una organización debe trabajar estrechamente con la tecnología para que el proceso de transformación digital tenga éxito. Independientemente del estado de la tecnología adoptada por una empresa, nada importará sin inculcar una cultura en la transformación.

Los ejecutivos de la gerencia se equivocan en cuanto a la cultura al enfocarse sólo en soluciones tecnológicas y esto crea una brecha. Obtener beneficios de la tecnología significa utilizar la cultura como una herramienta para impulsar el cambio dentro de la empresa. Una organización puede iterar sobre las iniciativas digitales adoptadas, innovar nuevas soluciones y comprender la influencia de sus operaciones en el mercado. Una enfoque cultural en la transformación digital no sólo reorganiza la organización sino que también motiva a la dirección a experimentar con nuevas ideas a medida que la empresa experimenta cambios.

Experiencia de los empleados

El éxito de la transformación digital en una organización depende del apoyo de los empleados, ya que éstos utilizan más a menudo el nuevo enfoque de soluciones digitales. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las empresas deberían dedicar recursos para la capacitación de los empleados durante la transformación digital para dotarlos de las habilidades adecuadas. La mayoría de las empresas fracasan en este sentido y socavan la importancia de la formación de los empleados a medida que se produce la transformación digital. El desarrollo de compromisos con los empleados aumenta su conciencia sobre la transformación digital y esto acelera el proceso. La dirección por sí sola no puede manejar los cambios digitales en la organización y aquí es donde entran los empleados. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las empresas deben capacitar a los empleados ofreciéndoles formación y educándolos en sus funciones.

La experiencia del cliente

La experiencia del cliente es crítica para la transformación digital y las organizaciones deben explorar las tendencias y comportamientos de los clientes para entender sus necesidades. Impulsar la transformación digital sin tener en cuenta las necesidades del cliente conduce a malos resultados como se ha visto en el caso de WeWork¹⁴, donde la empresa no logró comprender la interacción entre los clientes y la tecnología. La dirección debe entender estas lagunas y encontrar el equilibrio con la tecnología para tener éxito en la transformación digital. La retroalimentación sobre la experiencia de los clientes permite a las organizaciones integrar las necesidades de los clientes en el proceso de transformación digital y encontrar formas de agregar valor. Las preferencias de los clientes están cambiando y con la #economía digital, las organizaciones deben realizar una investigación sobre las mejores formas de encajar a los clientes en la ecuación.

Gestión estratégica y transformación digital

La adopción de la transformación digital es un proceso continuo, pero la mayoría de las organizaciones carecen de integración entre la tecnología y los objetivos estratégicos, lo que conduce a costosos errores. Para la mayoría de las organizaciones, las iniciativas de transformación digital conllevan costos adicionales que la mayoría de las empresas evitan al abandonar las inversiones digitales en la página web. Los máximos dirigentes deben dirigir comunicando los objetivos a medida que se produce la transformación digital. Amazon es un ejemplo de ello, ya que la empresa se comunica con diferentes equipos sobre las nuevas tecnologías adoptadas para mejorar las operaciones de venta al por menor. Asunto: minorista. Los empleados de Amazon se desempeñan mejor a medida que comprenden cómo utilizar la tecnología y construir culturas en el proceso.

Auditorías

La puesta en práctica de la transformación digital requiere evaluaciones para trazar los progresos y ayudar a la administración a tomar decisiones para avanzar. Una empresa de reparto de comestibles alcanzó la productividad al realizar auditorías de las tecnologías adoptadas en la empresa. Según la dirección de esta, la realización de estas auditorías abrió nuevas ideas sobre cómo abordar limitaciones como las barreras culturales, y esto hizo que la transformación digital funcionara para ellos. En segundo lugar, las auditorías organizativas sobre la transformación digital permitirán a su organización alinear los objetivos con la tecnología. Spotify¹⁶, el servicio de transmisión de música de Suecia tuvo problemas para trazar el mapa de los proyectos digitales cuando la empresa comenzó y al realizar las auditorías, esto ayudó a acelerar la transformación.

Existe la noción entre la mayoría de las empresas de que han logrado el éxito en la transformación digital y esto no siempre es así. La pandemia de COVID-19 nos está enseñando que el futuro del trabajo es remoto y distribuido, lo que significa que la transformación digital se acelerará en 2020. Antes de la pandemia de 2020, la adopción de la transformación digital por parte de las empresas continuó aumentando, pero con la nueva normalidad, las empresas están cambiando a tecnologías de trabajo a distancia para apoyar las operaciones. Un informe de la empresa consultora McKinsey afirma que las inversiones digitales se han disparado con el Coronavirus. Estas inversiones arrojan luz sobre la actual transformación digital que se está produciendo en todas las industrias. Según el informe de BCG, las empresas están pasando a la transformación digital en respuesta al cambio creado por la pandemia del coronavirus. El sector de la educación es una de las mayores industrias afectadas por la pandemia, según una encuesta, en la que las escuelas pasan a la tecnología en consonancia con las normas de distanciamiento social. Alguna organización está apoyando el #remoto-aprendizaje para los estudiantes y utilizando herramientas digitales para que los estudiantes se comprometan con los instructores. Después de COVID-19, la transformación digital encabezará la lista de prioridades de la mayoría de las empresas al responder a los cambios creados por la pandemia. El sector de la salud es otra industria que está experimentando una transformación digital, con hospitales como el St. John Hopkins adoptando tecnologías digitales para manejar las necesidades de los pacientes. La supervisión de la atención de los pacientes es fundamental durante la pandemia de COVID-19 y los hospitales están adoptando rápidamente la transformación digital.

¿Quién es el responsable de la transformación digital en la Organización?

Muchos se hacen esta pregunta mientras las empresas luchan por dar sentido a la transformación digital en sus operaciones. Dependiendo del enfoque de gestión de una empresa, la transformación digital tiene lugar de forma diferente y todo se reduce a la creación de sinergia. Algunas empresas tienen a su CEO manejando directamente la transformación digital, mientras que otras tienen al CIO o al COO. El papel del Director General Digital está surgiendo a medida que las empresas delegan las tareas digitales al CIO que trabaja directamente con la dirección.

El Director General Digital entiende las áreas clave de la transformación digital en una organización y las convierte en el adecuado para este papel. A diferencia del Director de Operaciones o del Director de Información, el CDO no tiene otras funciones e invierte tiempo y recursos en el despliegue de soluciones digitales en la estructura de la organización. El Director de Tecnología también puede encargarse del papel de la transformación digital en la organización.

El CTO puede implementar la transformación digital informando al CEO y apoyando en la integración cultural de la organización.

Las grandes empresas de tecnología como Facebook y Google utilizan a los CTO para manejar las soluciones digitales y la transformación a través de las operaciones.

Liderazgo para el éxito de la transformación digital

El ritmo de la aceleración digital está aumentando con la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas y la adopción de la ciencia de los datos. Más que nunca, las empresas se están dando cuenta de los beneficios de la transformación digital y ha llegado el momento de adoptar iniciativas digitales. El éxito de las grandes empresas de tecnología, incluyendo Facebook y Apple, radica en la innovación digital y esto debería ofrecer lecciones a otras organizaciones. La dirección debería liderar el camino de la transformación digital coordinando los esfuerzos a través de todos los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de la empresa. El dominio de Apple en el mercado de los dispositivos móviles proviene de la cultura de la innovación apoyada por el liderazgo de la empresa. El CEO y los miembros del consejo de administración (o junta directiva) deben unirse al CTO, CDO o CIO mientras implementan la transformación digital. Este apoyo influye en los empleados para que entiendan las soluciones tecnológicas adoptadas y las alineen con la misión de la empresa. ¿Su empresa está adoptando la transformación digital? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus experiencias o retos en cuanto a la transformación digital? Comparta sus comentarios a continuación para contribuir al debate.