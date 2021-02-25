A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Democrático: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Liderazgo Democrático, Autoritario y en General

Liderazgo en General

El liderazgo denota la ocupación de un estatus (véase sobre este término) y el desempeño activo de un papel que moviliza un esfuerzo colectivo y voluntario más o menos organizado hacia la consecución de metas y objetivos compartidos. Esto queda bien resumido en la formulación bastante general de C. I. Barnard de que el liderazgo se refiere a la cualidad del comportamiento de los individuos por la que guían a las personas o sus actividades en un esfuerzo organizado.

Por otro lado, el liderazgo se convierte en dominación y autoridad formal. Cualquier situación concreta de liderazgo implicará, por supuesto, elementos de influencia informal, dominio emocional y autoridad. En los últimos tiempos se ha abandonado casi por completo la idea de que el liderazgo pueda reducirse a alguna competencia específica o a una lista de atributos personales. La calidad del liderazgo no es inherente a un individuo, sino a un papel que se desempeña dentro de un sistema social específico. Un resumen de los estudios que intentan definir los rasgos personales del liderazgo concluye que éste es una relación que existe entre las personas en una situación social y que las personas que son líderes en una situación pueden no ser necesariamente líderes en otras situaciones. El concepto de liderazgo así definido conlleva cuatro elementos, sobre los que una literatura de larga data hace hincapié en mayor o menor medida; a saber: (a) el desempeño del papel, (b) cuya influencia es (c) central con respecto a (d) la acción colectiva. Así:

El liderazgo es siempre una acción eficaz, no un mero prestigio, un logro o una competencia. Así, el liderazgo hace referencia tanto al poder formal como al efectivo. Cuando este último está presente pero se ejerce poco poder efectivo, hablamos de autoridad formalista y no de liderazgo.

El liderazgo, además, implica una interacción social (véase más sobre esta expresión). La manifestación del comportamiento de liderazgo sólo puede observarse en relación con otras personas que actúan en respuesta al líder y que se denominan colectivamente como seguidores. Pero, en la medida en que el liderazgo suele suscitar también oposición, este seguimiento no es coextensivo con algún grupo organizado y, por tanto, el liderazgo no siempre es integrador. Algunos autores, desde los años 50, enfatizan este punto al considerar al "líder como cualquier individuo cuya conducta estimula el patrón de conducta en algún grupo" que constituye su seguimiento pero no necesariamente el grupo tal como está constituido previamente.

El tercer elemento en el uso es el requisito de que el líder ocupe una posición de "centralidad" en el sentido de que es el punto focal para la actividad de su grupo. El líder suele iniciar la acción del grupo sin esperar las sugerencias de sus seguidores. Un ejemplo es que un seguidor puede originar la acción para el líder en un evento de pareja (que tiene lugar entre dos personas) pero no origina la acción para el líder y otros seguidores al mismo tiempo, es decir, no inicia la acción en un evento conjunto (para otros dos o más) que incluye al líder.

Por último, la influencia central del liderazgo debe estar relacionada con la acción colectiva. Este último requisito se ejemplifica en la propuesta de varios autores de que las bases se identifican con el líder y adoptan sus perspectivas.

El liderazgo y otras formas de influencia

Es importante diferenciar claramente entre el liderazgo y otras formas de influencia. Los esfuerzos por definir el concepto de liderazgo en términos de sintalidad de grupo (refiriéndose a factores derivados de la medición del rendimiento del grupo) o de influencia personal (designando el "liderazgo de opinión") reducen el liderazgo a la influencia, como ilustra la afirmación de algunos autores de que todo miembro del grupo es, en cierto grado, un líder. También se ha intentado distinguir entre el líder y una persona central en la que se centran principalmente las relaciones emocionales. Si la posición del individuo dominante "se basa únicamente en su capacidad para atraer a los miembros del grupo estimulando sus emociones y ofreciendo sugerencias a sus instintos, debe ser clasificado como un agitador o un demagogo (en el sentido despectivo de este término), que actúa sobre una multitud en la que los individuos prácticamente dejan de ser agentes independientes.

Liderazgo autoritario

Forma de LIDERAZGO en la que el líder o cuerpo de líderes determina los objetivos y las normas de comportamiento de un grupo. El líder goza de una autoridad absoluta y no está obligado a consultar a los miembros del grupo ni a tener en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones. La composición y las funciones de la jerarquía de liderazgo (si el grupo es lo suficientemente grande como para tener una jerarquía bien desarrollada) se determinan de arriba abajo. La principal exigencia de los miembros en general es la obediencia a los líderes, y se espera que los miembros de la jerarquía de liderazgo obedezcan a su vez a sus superiores. El liderazgo autoritario puede encontrarse, por ejemplo, en los ejércitos, las dictaduras, las organizaciones industriales y comerciales, las familias patriarcales y algunas bandas juveniles.

Liderazgo democrático

Forma de liderazgo en la que el líder o cuerpo de líderes cree y actúa de acuerdo con un papel social que apoya ciertas actitudes, creencias y valores democráticos. El líder o los líderes democráticos aceptan y valoran el derecho de todos los miembros del grupo a participar en la toma de decisiones que les afectan. El liderazgo democrático se basa en la aceptación de la creencia de que todos los miembros del grupo tienen una dignidad esencial, y en la aceptación de los valores de cooperación, discusión y consenso. Esta forma de liderazgo confía y se compromete a obtener una mayor eficacia y practicidad del proceso democrático frente a la eficacia y practicidad del liderazgo autoritario. Es muy posible que surja un liderazgo democrático en subgrupos dispersos de una jerarquía autoritaria, así como es posible que surjan líderes autoritarios en organizaciones más democráticas, aunque es más normativo que cada tipo de liderazgo predomine en su propio tipo de entorno. Como en todo ROL social, los titulares del rol pueden creer en los ideales del mismo en mayor o menor medida. Así, en un entorno social democrático, una persona que ocupe un puesto de liderazgo tendrá, como mínimo, que exponer los ideales democráticos y seguir ciertos procedimientos democráticos, independientemente de que acepte realmente la ideología democrática o no. La medida en que surgen y se toleran líderes autoritarios en la estructura de las organizaciones democráticas es probablemente un buen índice de la debilidad y superficialidad de la ideología democrática dentro de la organización social más amplia. Lo contrario de esta proposición también es probablemente válido. Ciertos grupos dentro de una sociedad son, sin duda, más propensos a exigir un liderazgo democrático que otros; así, la familia urbana moderna es más probable que esté bajo un liderazgo democrático (masculino) que un grupo de trabajo industrial o una pequeña unidad militar. Datos verificados por: Thomas Tema: administracion-publica.

Recursos

Asunto: informes-juridicos-y-sectoriales. Asunto: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También

Administración Pública, Cooperación internacional, Diplomacia Armada, Geopolítica, Gobernanza internacional, Guerras frías, Relaciones Exteriores Americanas, Historia de los Estados Unidos, Liderazgo político, Historia Latinoamericana, Historia Militar, OTAN, Política Exterior Americana, Relaciones de la OTAN con los Países Miembros, Seguridad económica, Seguridad política, Autoridad, Influencia de la Autoridad, Liderazgo carismático,