A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones, ideas y estudios, acerca de esta temática.

El Liderazgo desde la Psicología Social: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Aspectos Psicológicos del Liderazgo

El concepto de liderazgo, como el de la inteligencia general, ha perdido en gran medida su valor para las ciencias sociales, aunque sigue siendo indispensable para el discurso general. Hay una gran variedad de formas en las que un individuo se destaca de los demás en situaciones sociales y, por lo tanto, se puede decir que uno "lidera" a los demás. Tan diversas son estas formas en que cualquier concepto que intente abarcarlos a todos, como lo hace el "liderazgo", pierde la especificidad y la precisión que son necesarias para el pensamiento científico. Llamar a alguien un artista destacado puede significar solo que, como escritor o pintor, goza de mayor reconocimiento público y, probablemente, mayores ventas que otros que se involucran de manera similar; pero también puede significar que otros están conscientes de él y que de maneras sutiles ejerce una influencia sobre ellos.

En general, es una característica esencial del concepto de liderar que la influencia es ejercida por un individuo sobre otro, o más comúnmente, que uno o unos pocos individuos influyen en un número mayor. La influencia, sin embargo, es en sí misma un término no específico. Uno puede ser influenciado por el comportamiento desaprobado de otro para actuar de manera antagónica hacia él o en una dirección bastante contraria a la que él representa o defiende.Entre las Líneas En tales circunstancias, es habitual decir que uno está obligado a actuar así, en lugar de ser dirigido. "Liderar" implica una dirección compartida, y esto, a su vez, a menudo implica que todas las partes en la relación de liderazgo (véase también carisma) tienen un objetivo común o al menos objetivos similares o compatibles; y como dicen Hollander y Julian (1964), “la influencia del líder sugiere una contribución positiva hacia el logro de estos objetivos”.

Por lo tanto, cualquier acto de liderazgo (véase también carisma) implica una relación interindividual, y liderar es una forma de influencia interindividual. La definición de la unidad de análisis más simple en liderazgo (véase también carisma) como "el acto de liderar" ha llevado a la identificación de cuatro elementos básicos en la relación:

el líder, con sus características de habilidad y personalidad y sus recursos relevantes para el logro de la meta;

los seguidores, que también tienen habilidades relevantes, características de la personalidad y recursos;

la situación dentro de la cual ocurre la relación; y

la tarea con la que se enfrentan los individuos que interactúan.

La naturaleza de la relación líder-influencia y la caracterización del acto de liderar deben entenderse en términos de interacción entre estos cuatro conjuntos de variables, cada una de las cuales requiere una amplificación modesta. Los actos de liderazgo (véase también carisma) de líder pueden ser muy breves y de importancia variable para la interacción a largo plazo, pero el concepto de líder implica una relación de rol de cierta duración, aunque esta duración no es tan grande o el rol es tan invariable como a menudo se piensa. Un líder, sin embargo, es uno que se percibe repetidamente que realiza actos de liderazgo.

Generalmente el mismo individuo ocupa la posición de líder durante un tiempo considerable. Si bien lo que se ha dicho hasta ahora es válido tanto para los animales como para la acción social humana, la mayor complejidad de la interacción humana y nuestro conocimiento más detallado de los procesos de comunicación involucrados nos permiten profundizar más en esta discusión si se presta especial atención a la interacción humana.

El grupo

Es apropiado aquí presentar el concepto de grupos y discutir el liderazgo (véase también carisma) como acción que ocurre en grupos. El término "grupo" se refiere a dos o más individuos que interactúan en la búsqueda de objetivos comunes o compatibles de tal manera que la existencia de muchos se utiliza para satisfacer las necesidades de cada uno (Cattell 1951; Gibb 1954).

Por lo tanto, se puede decir que el liderar ocurre solo dentro de los grupos, y se puede ver que un líder ocupa una posición dentro de un grupo y cumple un rol grupal. La característica principal de este rol es que a sus ocupantes se les otorga una alta proporción de los recursos de tiempo y atención del grupo y se espera que realicen una alta proporción de actos iniciales, de toma de decisiones o de líderes; Hay una disposición para "seguirlos".

Dado el acuerdo con estos principios, todavía hay espacio para una variedad de enfoques para la identificación de líderes en grupos específicos. Afortunadamente, estos enfoques diferentes no conducen con frecuencia a la identificación de diferentes líderes en un grupo determinado en un momento dado, pero representan diferentes énfasis. Un enfoque ampliamente utilizado, que debe mucho al trabajo de Hemphill (por ejemplo, 1949), identifica a los líderes en términos de la frecuencia relativa con la que realizan los actos definidos de liderazgo. Este enfoque reconoce el hecho de que los grupos desarrollan jerarquías de liderazgo (véase también carisma) y que la diferenciación entre niveles sucesivos es principalmente en términos de frecuencia de liderazgo. Solo en raras ocasiones, y luego en organizaciones altamente estructuradas, este enfoque identifica al "líder". La mayoría de los grupos tienen muchos líderes, y la diferenciación entre líderes y seguidores es una cuestión de trazar una línea arbitraria en un continuo de frecuencia. Un segundo enfoque busca aquellos que ejercen influencia (en una dirección compartida) sobre otros individuos.

Se ha demostrado (Gibb 1950) que los líderes pueden ser identificados de manera confiable en términos del alcance de dicha influencia, y esta forma de definición se ha empleado con frecuencia.Entre las Líneas En un estudio no publicado, Seeman y Morris (1950) sugirieron una posible definición de liderazgo (véase también carisma) que enfatiza el aspecto de influencia: los actos de liderazgo (véase también carisma) influyen en otras personas en una dirección compartida. La posición de líder se define entonces en términos de grados relativos de influencia. Una de las primeras definiciones, aún ampliamente adoptada, es la de Pigors (1935), quien indicó que el liderazgo (véase también carisma) es un concepto aplicado a la relación personalidad-ambiente para describir la situación cuando una personalidad está tan ubicada en el entorno que su "voluntad, el sentimiento y la intuición dirigen y controlan a otros en la búsqueda de una causa común ".

Cattell (1951) ha propuesto una variante importante del criterio de influencia. Su sugerencia es que la medida de la influencia de un líder debe buscarse no tanto en su influencia en otros miembros del grupo, sino en su influencia en la locomoción total del grupo o en la “sinta- lidad” grupal (características, naturaleza o calidad, análoga a la personalidad individual), que se juzga a partir de la efectividad del rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) total del grupo como grupo. Si bien esta visión tiene implicaciones importantes, no necesariamente conduce a una identificación de líder diferente a la de los otros enfoques.

La fuente de poder

Cortar a través de estas consideraciones en la identificación de líderes en un grupo, y contribuir significativamente a la definición del concepto de liderazgo, es la cuestión esencial de la fuente del poder para influir. El punto en cuestión aquí se entenderá más fácilmente si se piensa en un grupo dentro de una organización más grande. El poder dentro de un grupo de este tipo reside con frecuencia, en todo o en parte, en una persona designada por la organización matriz para ejercer un poder delegado a él por esa organización.

Que una persona así ejerza influencia sobre otros miembros del grupo, no puede haber ninguna pregunta; pero las fuentes del poder, la naturaleza de las sanciones relevantes y efectivas y la naturaleza de la relación entre el agente de influencia y el receptor son en este caso cualitativamente muy diferentes de las que se observan en un grupo o asociación voluntaria. Parece que hay ventajas específicas para la claridad en el mantenimiento de esta distinción (Pigors 1935) y en el uso del término "liderazgo" para el primero, reservando el "liderazgo" solo para el segundo.

Si bien muchas características diferencian el liderazgo (véase también carisma) y el liderazgo (véase también carisma) (Gibb 1954), la mayoría de estas dos formas de influencia difieren con respecto a la fuente de la autoridad.Entre las Líneas En palabras de Sherif, "el estado de liderazgo (véase también carisma) en sí mismo está dentro de un grupo y no fuera de él" (1962). La autoridad del líder es otorgada espontáneamente por sus compañeros del grupo, los seguidores. La autoridad de la cabeza se deriva de algún poder extragrupo que tiene sobre los miembros, que no pueden llamarse de manera significativa sus seguidores. Aceptan su influencia sobre el dolor del castigo derivado de la organización más grande, en lugar de seguirlo con la promesa de satisfacción positiva derivada del logro de objetivos compatibles entre sí. No se sugiere, por supuesto, que la dirección y el liderazgo (véase también carisma) se excluyan mutuamente, pero tampoco coinciden, como lo sugiere tanto el pensamiento popular. Es una consideración muy significativa que, como Sherif (1962, p. 17) reconoce, "el líder no es inmune a las sanciones grupales si se desvía demasiado de los límites de la conducta aceptable que prevalece en el grupo", mientras que un jefe es independiente de sanciones aplicadas por el grupo, aunque a su vez, por supuesto, estará sujeto a las aplicadas por la organización más grande a sus miembros que ocupan este estado particular.

Por lo tanto, hay una sensibilidad a la interacción entre líder y seguidores que no está necesariamente presente en eso entre cabeza y subordinados. Los seguidores Probablemente, lo más importante que se debe decir sobre el concepto de seguidores es que ellos también cumplen roles activos. No deben considerarse como una agregación menos los líderes. Es parte de la intención del concepto de grupo implicar que todos los miembros interactúan activamente en el curso del movimiento en una dirección común. Los líderes y seguidores son colaboradores. Los conceptos de liderar y seguir se definen mutuamente. No puede haber liderazgo (véase también carisma) sin seguir, y por supuesto, no hay seguimiento sin liderar. No todos los miembros de un grupo dado, en un momento determinado y con un liderazgo (véase también carisma) particular, serán seguidores, pero todos los miembros en algún momento, bajo ciertas condiciones, serán seguidores o perderán su membresía. Tampoco los seguidores se limitan exclusivamente a este rol, como tampoco los líderes están exclusivamente y siempre comprometidos en actos de liderazgo. De hecho, los líderes y seguidores frecuentemente intercambian roles (Hollander 1961), y la observación ha demostrado que los seguidores más activos a menudo inician actos de liderazgo. Hollander y Julian (1964) sugieren que es un error hablar de un agente de influencia y un receptor de influencia como si fueran distintos entre sí, y esto está bien respaldado. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las expectativas del seguidor y la aceptación que otorga al líder pueden ser tan influyentes en la producción del acto de liderar como los recursos del líder mismo. Esta relación, aunque bastante más sutil y menos bien enseñada, puede ser tan importante como los roles sexuales recíprocos tan fácilmente observables en cualquier sociedad.

La situación

El término “situación” se usa aquí para significar “el conjunto de valores y actitudes con los que el individuo o el grupo tiene que lidiar en un proceso de actividad y con respecto a los cuales se planifica esta actividad y se aprecian sus resultados. Toda actividad concreta es la solución de una situación "(Thomas y Znaniecki [1918] 1947, p. 76). Los elementos de la situación son (1) la estructura de las relaciones interpersonales dentro de un grupo; (2) las características del grupo como grupo y tomadas como una unidad; (3) las características de la cultura más amplia en la que existe el grupo y de la que se han extraído los miembros del grupo; (4) las condiciones físicas dentro de las cuales el grupo se encuentra obligado a actuar; y (5) la representación perceptiva, dentro del grupo y entre sus miembros, de estos elementos y las actitudes y valores engendrados por ellos. La situación es especialmente susceptible de modificación a través de cambios en las relaciones interpersonales, el ingreso de nuevos miembros y desviaciones de otros, cambios en las condiciones físicas y similares, que alteran las posibilidades de acción y, en consecuencia, las probabilidades percibidas de logro de metas o evaluaciones de costos.. La investigación (Stogdill 1948; Gibb 1954) ha demostrado que una persona no se convierte en un líder únicamente en virtud de un patrón particular de rasgos de personalidad, sino más bien por la posesión de cualquier atributo que, en virtud de su relevancia para la situación y su evaluación determinada por la situación.

por otros miembros del grupo, establece una relación de liderazgo-seguimiento. La tarea Si bien la tarea debe, en muchos aspectos, considerarse como un elemento adicional de la situación, su significado separado en la definición de los actos de liderazgo (véase también carisma) es probablemente suficiente para justificar la identificación separada. La investigación aún no ha logrado establecer una taxonomía de tareas, incluso para grupos pequeños, que permitiera explorar la relación entre las características de la tarea y otras variables de líder. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, Carter (1953) ha demostrado que, en lo que respecta a la diferenciación de líderes, las tareas no son discretas, sino que se pueden agrupar en "familias".Entre las Líneas En sus experimentos, el uso de los mismos grupos, liderando tareas intelectuales, se redujo a miembros bastante diferentes. que liderar en tareas que requieren la manipulación de objetos físicos. Más recientemente, Hemphill, durante una investigación de la motivación para liderar, observó: “Las tareas grupales establecen demandas o requisitos de liderazgo (véase también carisma) ampliamente diferentes. La naturaleza de la tarea se convierte así en una consideración importante en el complejo de factores motivacionales relacionados con el intento de liderar. Una tarea que presenta repetidamente ocasiones en las que se debe tomar una decisión produce muchos intentos de actos de liderazgo (véase también carisma) "(1961, pág. 212). Ciertamente, se ha observado repetidamente que a medida que un grupo se mueve de una tarea a otra, las demandas situacionales se alteran de tal manera que diferentes formas de participación asumen cualidades principales, y diferentes miembros pueden, dependiendo de la interacción compleja de todos los elementos. ahora en discusión, se convierten en agentes de influencia y líderes. Hasta cierto punto, la naturaleza de la interacción de estos elementos ya ha sido explícitamente discutida o claramente implícita, y poco más se necesita decir de ella hasta que se discutan formulaciones teóricas particulares a continuación.

También quedará claro que cualquier sugerencia de que el liderazgo (véase también carisma) puede reducirse a alguna habilidad específica o a un conjunto de atributos personales ha sido abandonada (Lang, 1964). La calidad del liderazgo (véase también carisma) es inherente, no en un individuo, sino en un papel que se desempeña dentro de un sistema social específico. Una declaración de resumen satisfactoria es la de Zaleznik y Moment: Identificar el liderazgo (véase también carisma) [o liderar] como un tipo particular de evento de interacción, en lugar de como un conjunto particular de características de una persona, se ajusta a los aspectos temporales, secuenciales y con patrón del desempeño del rol. El individuo que participa en eventos de liderazgo (véase también carisma) se convierte a veces en un líder.

Por lo tanto, el líder del grupo sería la persona o personas que participaron en más eventos de liderazgo (véase también carisma) que otros. Usaríamos el término influencia como sinónimo [sic] con liderazgo (véase también carisma) solo cuando el término pretendido lo precediera. El análisis del comportamiento describe las formas en que todos los miembros de un grupo que interactúa se influyen entre sí; identificamos como liderazgo (véase también carisma) solo aquellos eventos de interacción en los que se consuman las influencias previstas. (1964, p. 414)

El liderazgo (véase también carisma) como función de grupo

Ahora es común que los psicólogos y sociólogos sociales, sin ninguna contradicción real o implícita del análisis anterior de los actos de liderazgo, vean el liderazgo (véase también carisma) como una característica de un grupo en lugar de los individuos o actos individuales. "El liderazgo (véase también carisma) probablemente se conciba mejor como un conjunto de funciones que debe llevar a cabo el grupo" (Gibb, 1954). Como lo sugieren Cartwright y Zander, la visión temporal del liderazgo, que “... Destaca las características del grupo y la situación en la que se encuentra,... busca descubrir qué acciones requieren los grupos en diversas condiciones si desean alcanzar sus metas o sus estados valiosos, y cómo los diferentes miembros del grupo participan en estas acciones grupales. El liderazgo (véase también carisma) es visto como el desempeño de aquellos actos que ayudan al grupo a lograr sus resultados preferidos ”(1953, p. 492). Como Secord y Backman (1964) reconocen entonces, tal orientación al liderazgo (véase también carisma) tiene las claras implicaciones (1) de que los actos de liderazgo (véase también carisma) serán casi inevitablemente muy variados, según la situación, la tarea, las evaluaciones interpersonales y las percepciones e interacciones de todos estos; y (2) que los actos de liderazgo (véase también carisma) pueden ser realizados por cualquiera o todos los miembros de un grupo y que no existe una fuerza en la naturaleza de la relación de liderazgo (véase también carisma) en sí, haciendo que el liderazgo (véase también carisma) esté "enfocado" en lugar de "distribuido".

Además, dado que los grupos tienen dos "necesidades" primarias: para el logro de la meta o el logro de los "estados valorados" y para el mantenimiento del grupo, es de esperar que existan dos categorías principales de actos de liderazgo (véase también carisma) y que, a su vez, Aparecen dos modos principales de liderazgo. Bales (1953) ofreció evidencia empírica de esto, que encontró en pequeños grupos de discusión orientados a objetivos líderes "instrumentales" y líderes "socioemocionales". Existe un fuerte apoyo teórico y empírico para esta visión. Desde este punto de vista, la provisión de liderazgo (véase también carisma) en un grupo es un aspecto complejo pero limitado del proceso más general de diferenciación de roles, mediante el cual un grupo desarrolla "especialistas" en el desempeño de funciones recurrentes. El complejo de roles funcionales que caracteriza al liderazgo (véase también carisma) ha sido más estudiado que otros complejos probablemente comparables, por ejemplo, el de una figura política o un embajador, pero tal vez sea cuestionable si una comprensión más completa del rol no reemplazará la preocupación particular con liderazgo.

Teorias psicologicas actuales

Dos intentos recientes (Berelson y Steiner 1964; Collins y Guetzkow 1964) para establecer sistemáticamente lo que se conoce de liderazgo (véase también carisma) han indicado la limitación de este conocimiento, y esto es especialmente cierto con respecto a la comprensión del proceso mediante el cual los roles se diferencian y Estado o cargo establecido. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gibb (1949) observó que en los grupos recién formados surgió cierto grado de liderazgo (véase también carisma) en los primeros minutos de interacción.

El enigma de este fenómeno aún no ha sido aclarado. Si bien se puede afirmar con confianza (Collins & Guetzkow 1964) que "mientras mayor sea la atracción personal de otros miembros del grupo hacia un solo individuo, mayor será el poder de esa persona", queda poca comprensión de las fuentes y la naturaleza de la atracción personal diferencial..

Sociometría

Una gran parte de la investigación en liderazgo (véase también carisma) ha hecho uso del método sociométrico. Esta técnica se ha desarrollado enormemente desde la primera guía valiosa dada por Moreno (1934) y el primer estudio sociométrico de liderazgo (véase también carisma) por Jennings (1943). Proporciona un medio fácilmente accesible y relativamente objetivo para evaluar las actitudes interpersonales dentro de un grupo y, a través de dichos vínculos, ofrece un medio para mapear la estructura interpersonal de un grupo [consulte SOCIOMETRÍA]. El simple pero importante reconocimiento de que se podrían incorporar diferentes criterios de elección en la pregunta sociométrica ha conducido a ideas muy importantes sobre el liderazgo (véase también carisma) de los grupos. El valor de la variación de los criterios de Jennings de las elecciones entre las tareas del grupo a las elecciones de amistad bastante informales (1947) no se puede sobreestimar. Los criterios de rol en el estudio del liderazgo (véase también carisma) ahora son numerosos, y el uso de diferentes criterios ha demostrado que los miembros de un grupo a menudo distinguen entre los que les gustan como amigos y los que desearían tener como líderes (Hollander 1961, p. 34). El método sociométrico también ha demostrado que la designación interpersonal de los líderes varía en cada grupo de vez en cuando a medida que cambian las metas, las tareas y la estructura interna. En un intento por explicar la importancia de la técnica sociométrica para el estudio del liderazgo, Hol-lander (1961) dijo que la interacción social conduce a una evaluación interpersonal implícita, que el perceptor alcanza al comparar elementos y comportamientos relacionados con la tarea con algunos. norma social Parsons (1952) fue responsable de un avance muy significativo cuando indicó que las personas que interactúan son objetos entre sí en un proceso de evaluación, cuyos elementos son cognitivos (lo que es el objeto) y catécticos (lo que el objeto significa en un sentido emocional).). El liderazgo (véase también carisma) es una relación de evaluación; el componente cognitivo es la percepción de la instrumentalidad de otro individuo en la satisfacción de la necesidad, y un tono emocional deriva de los procesos aún no comprendidos de la atracción interpersonal. Las principales teorías del liderazgo (véase también carisma) se basan, en cierto sentido, en el método sociométrico. De estos, cabe mencionar la teoría de la interacción, el trabajo de Hollander sobre el "crédito de idiosincrasia" y la "teoría de la contingencia" de Fiedler.

Teoría de la interacción general

Los aspectos importantes de la teoría de la interacción se han expresado de la siguiente manera (Gibb, 1958). Primero, los grupos son mecanismos para lograr satisfacciones individuales y, a la inversa, las personas interactúan con otras personas para lograr satisfacciones grupales. Segundo, la diferenciación de roles, incluido ese complejo llamado liderazgo, es parte integral de la locomoción de un grupo hacia sus objetivos y, por lo tanto, hacia la satisfacción de las necesidades de los miembros individuales.Entre las Líneas En tercer lugar, el liderazgo (véase también carisma) es un concepto aplicado a la interacción de dos o más personas cuando la evaluación de una o algunas de las partes en la interacción es tal que él o ellas controlan y dirigen las acciones de las otras en la búsqueda de acciones comunes. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fines compatibles. Cualquier grupo es un sistema de interacciones. Dentro de este sistema, surge una estructura como resultado del desarrollo de conjuntos relativamente estables de expectativas para el comportamiento de cada miembro, y estas expectativas son una expresión de la interacción del miembro con todos los demás miembros.

Por lo tanto, el rol particular que un miembro individual logra dentro del grupo está determinado por las necesidades funcionales o de rol del grupo en una situación y por los atributos particulares de personalidad, habilidad y habilidad del miembro, que lo diferencian perceptualmente de otros miembros del grupo.

“El 99% de las personas en el mundo están convencidas de que son incapaces de lograr grandes cosas, así que apuntan a objetivos mediocres. El nivel de competencia es, por tanto, más feroz para esos objetivos ‘realistas’ que comparte todo el mundo, lo que paradójicamente los hace más competitivos y por tanto más difíciles de alcanzar.” - Tim Ferriss

El liderazgo es básicamente una función de la personalidad y el sistema social en la interacción dinámica. Cuarto, la evaluación de una parte para interactuar con otra es en sí misma una integración de las relaciones perceptivas y emocionales; es un producto de la percepción de la instrumentalidad en la satisfacción de necesidades y del apego emocional. Esta forma de conceptualización conduce a un reconocimiento de un complejo de relaciones emocionales, que a su vez definen una variedad de relaciones de liderazgo.

Entre estos se puede identificar (1) el liderazgo (véase también carisma) patriarcal, en el cual la persona de quien los miembros se perciben a sí mismos como dependientes es amada y temida; (2) liderazgo (véase también carisma) tiránico, donde la relación emocional está dominada por el miedo; y (3) liderazgo (véase también carisma) "ideal" o carismático, en el que la relación interpersonal se caracteriza por el amor o el afecto.

En la medida en que solo se presta atención a la capacidad momentánea de un grupo para movilizar sus recursos para una tarea particular, la calidad emocional de las relaciones con un líder puede ser irrelevante.Si, Pero: Pero si se admite la dimensión temporal, entonces la catexis de las partes de la interacción entre sí parece inevitable. Es parte de esta teoría, entonces, que incluso si se da consideración solo a aquellos grupos en los cuales las fuentes de toda influencia y control están dentro del grupo. (es decir, si se ignoran las situaciones de liderazgo), el concepto de liderazgo (véase también carisma) aún abarca una amplia variedad de relaciones de interacción, todas las cuales deben tener efectos bastante diferentes en términos de comportamiento grupal. Esta visión de la interacción social da lugar a una serie de hipótesis sobre el liderazgo (véase también carisma) para las cuales ya existe alguna evidencia en observaciones sociológicas y en los resultados de la experimentación psicológica. Entre ellas se encuentra la observación de que, en diferentes condiciones, un líder puede tener diversos grados de influencia en la "locomoción" de su grupo.

Teoría de la contingencia de Fiedler

Algunos aspectos de la teoría de la interacción han sido elaborados e investigados sistemáticamente por Fiedler y sus asociados (Fiedler 1964). El punto de partida de estas investigaciones fue el hecho ampliamente reconocido de que, si bien una forma de liderazgo (véase también carisma) estaba asociada con el desempeño efectivo del grupo en un conjunto de circunstancias, existían circunstancias en las que una forma bastante contraria parecía más efectiva. Por ejemplo, varios estudios demostraron que el comportamiento de los líderes democráticos, considerados o orientados a las relaciones humanas promovía un comportamiento moral elevado y productivo en una amplia variedad de grupos de trabajo.

Sin embargo, otros estudios han demostrado que el liderazgo (véase también carisma) orientado a tareas, instrumental o autoritario está asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con la eficiencia productiva en grupos experimentales. Un examen más profundo de esta investigación reveló que la predicción del desempeño grupal sobre la base de los atributos de este líder depende del contexto específico y situacional en el que opera el líder.

Fiedler eligió medir, como predictores de la efectividad del liderazgo, "similitud asumida entre opuestos" (ASo, por sus siglas en inglés) y "estima por el compañero de trabajo menos preferido". Estas medidas bastante esotéricas adquieren un significado general y significado en virtud del hecho de que cada uno puede ser se muestra que guarda cierta relación con las variables bastante más ampliamente aceptadas de "orientación a la tarea" y "consideración". Las personas que se diferencian bruscamente entre sus compañeros de trabajo más preferidos (ASo bajo) tienden a estar más orientados hacia la tarea y más punitivo. Una persona que ve incluso a un compañero de trabajo pobre de una manera relativamente favorable (ASo alta) es probable que se comporte de una manera que muestre consideración por los demás y promueva la satisfacción de los miembros; También es probable que sea menos directivo. En un estudio inicial, Fiedler (1955) pudo demostrar que los puntajes ASo de los líderes y el desempeño de las tripulaciones del ejército y la fuerza aérea se asociaron negativamente para las tripulaciones en las que el líder respaldó sociométricamente a su "hombre clave" (por ejemplo, el artillero en una tarea de artillería de tanques) y se asociaron positivamente para las tripulaciones en las que el líder rechazó sociométricamente su hombre clave.

Secuencia

Posteriormente, Fiedler demostró que "la relación entre los puntajes ASo y la efectividad de la tripulación... parecía depender del patrón de elección sociométrico dentro de la tripulación" (1964, p. 156). Fiedler también ha sugerido que las situaciones grupales se pueden describir en términos de tres dimensiones: (1) relaciones afectivas líder-grupo; (2) estructura de tareas; y (3) posicionar el poder. Hay razones para creer que la estructura de la tarea y el poder de la posición no son independientes (1964, p. 162), y es seguro que seguirán elaborando este modelo. La primera de estas dimensiones refleja la medida en que el líder se siente aceptado por los miembros de su grupo. La estructura de la tarea se define en términos de cuatro escalas, desarrolladas por ME Shaw, que se refieren al grado en que se puede demostrar la exactitud de una decisión, la claridad a los miembros de los requisitos de la tarea, la restricción de los procedimientos mediante los cuales la tarea puede lograrse, y la singularidad de la solución "correcta". Por "poder de posición" se entiende la medida en que el líder puede dispensar recompensas, castigos y sanciones, generalmente en virtud de la autoridad que le otorga la organización dentro de la cual opera el grupo, la tradición o cualquier otra institución reconocida formalmente.

Resumen de las teorías actuales

La principal insistencia de las teorías de interacción en cualquiera de estas formas es que las principales variables en términos de las cuales se podría entender el liderazgo (véase también carisma) son (1) la personalidad del líder; (2) las necesidades, actitudes y problemas de los seguidores; (3) el propio grupo, en términos tanto de estructura interpersonal como de sintonía; y (4) la situación en términos tanto de las circunstancias físicas como de la tarea de grupo.

Además, se entiende claramente que el investigador debe lidiar con la percepción de cada una de estas variables por parte del líder y otros miembros del grupo.

Personalidad y liderazgo

En el contexto de las teorías de interacción, hay espacio para una exploración exhaustiva de la medida en que los atributos del líder están relacionados con el proceso de liderazgo (véase también carisma) y con el desempeño del grupo. Probablemente, la primera "explicación" de los fenómenos de liderazgo (véase también carisma) se dio en términos de cualidades personales que, aunque parcialmente modificables y aprendibles, caracterizaron al individuo y establecieron su dominio e influencia en cualquier situación.

Durante un período a fines de la década de 1940, la reacción en contra de este punto de vista fue tan marcada que para algunos la psicología estaba en peligro de ofrecer una visión completamente "situacional" de los fenómenos de liderazgo. Las principales influencias en esta reacción fueron el informe de Gibb sobre el cambio situacional del liderazgo (véase también carisma) en grupos pequeños (1947) y el estudio de Stogdill de la literatura sobre rasgos de personalidad (1948), que reveló que esos rasgos de personalidad que eran rasgos de liderazgo (véase también carisma) dependían de la situación y la situación.

Requisitos del grupo

Cada uno de estos documentos, sin embargo, fue interactivo en lugar de situacional en la orientación teórica. Y el enfoque interactivo ha abierto el camino para entender la relación entre personalidad y liderazgo, mientras que al mismo tiempo termina la búsqueda de "rasgos de liderazgo" generalizados. Carter y Nixon (1949) comprobaron de manera más efectiva la tendencia temprana a inclinarse fuertemente hacia el lado de la determinación situacional en este proceso, lo que demostró que cuando se estudió el surgimiento del liderazgo (véase también carisma) de una manera cuidadosamente controlada, a través de tareas que se dividieron en tres “Familias”, el liderazgo (véase también carisma) varió considerablemente de una familia a otra, pero dentro de las familias era relativamente estable y parecía estar determinado por otros factores, probablemente de personalidad.

En los años posteriores a 1950, muchos estudios han proporcionado evidencia de que los factores de personalidad contribuyen a la aparición y el mantenimiento del estado de liderazgo. Esto ha sido especialmente cierto en aquellos estudios en los que la variación de la situación no ha sido relativamente grande. Autor: Williams