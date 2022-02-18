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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Económico: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Liderazgo nacional y crecimiento económico en economía

En inglés: National Leadership and Economic Growth in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Liderazgo económico en economía.

Introducción a: Liderazgo nacional y crecimiento económico en este contexto

Los análisis empíricos recientes sugieren que los líderes nacionales individuales pueden tener un gran impacto en el crecimiento económico. Los líderes tienen los efectos más fuertes en las autocracias, donde parecen influir sustancialmente tanto en el crecimiento económico como en la evolución de las instituciones políticas. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Estas conclusiones exigen que se preste más atención a las políticas económicas nacionales y a los medios de selección de líderes, entre otras cuestiones. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Liderazgo económico. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

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