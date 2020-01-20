A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo en las Firmas Profesionales: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. En inglés: Leadership in professional firms.

Reformulación del Liderazgo

Las organizaciones profesionales (de todo tipo) se enfrentan a los retos del liderazgo (véase también carisma) contemporáneo. Esta entrada sobre el cambio organizacional en las organizaciones profesionales que tiene lugar mediante iniciativas de liderazgo (véase también carisma) comienza con un recorrido histórico de la teoría y la investigación sobre el liderazgo, examinando las vertientes cuantitativas y cualitativas que han corrido en paralelo. Esto lleva a una exploración de la idea de liderazgo... lo que es, lo que no es, y lo que puede y no puede lograr. La entrada sobre el cambio organizacional en las organizaciones discute las diferencias entre el liderazgo (véase también carisma) y el poder y entre el liderazgo (véase también carisma) y la gestión, y examina la intersección del liderazgo (véase también carisma) con el género y la cultura. Luego explora cómo cada uno de los cuatro marcos (estructural, político, de recursos humanos y simbólico) genera su propia imagen de liderazgo. Cada uno de los marcos ofrece una imagen distintiva de liderazgo. Según el líder y las circunstancias, cada giro del caleidoscopio puede revelar oportunidades de liderazgo (véase también carisma) convincentes y constructivas, aunque ninguna imagen sea la adecuada para todos los tiempos y temporadas.Entre las Líneas En cada uno de ellos, el tema del liderazgo (véase también carisma) en el cambio organizativo en las organizaciones profestionales examina más a fondo las aptitudes y los procesos y propone reglas generales para una práctica de liderazgo (véase también carisma) satisfactoria.Entre las Líneas En el clima profesional actual, las tendencias de liderazgo (véase también carisma) van y vienen; lo transitiorio es la estrategia obsoleta de mañana, pero un marco de liderazgo (véase también carisma) construido sobre una base sólida servirá bien a la mayoría de las organizaciones profesionales, independientemente de lo que nos depare el futuro. Sin líderes sabios y directores artísticos que ayuden a cerrar la brecha, seguiremos viendo recursos mal dirigidos, una enorme ineficacia y un innecesario dolor y sufrimiento humano. Todas estas aflicciones ya están presentes y no hay garantía de que no empeoren, a menos que podamos ampliar nuestra paleta de opciones. Vemos prodigiosos desafíos por delante para las organizaciones y los que las guían, pero seguimos siendo optimistas. Queremos que este volumen revisado siente las bases de una nueva generación de gestores y dirigentes que reconozcan la importancia de la poesía y la filosofía, así como del análisis y la técnica. Necesitamos pioneros que acepten los valores fundamentales de la vida y el espíritu humanos. Tales líderes y gerentes serán teóricos juguetones que pueden ver las organizaciones a través de un prisma complejo. Serán negociadores capaces de diseñar estrategias resistentes que simultáneamente den forma a los acontecimientos y se adapten a las circunstancias cambiantes. Comprenderán la importancia de conocer y cuidar de sí mismos y de las personas con las que trabajan. Serán arquitectos, catalizadores, defensores y profetas que dirigen con alma. Revisor: Lawrence

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También