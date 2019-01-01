A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo en Psicología: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. El liderazgo (véase también carisma) es la capacidad de tomar iniciativa en la planificación, organización y gestión de actividades y proyectos grupales. El concepto de liderazgo (véase también carisma) ha sido el centro de investigación y discusión de académicos en una variedad de disciplinas. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los autores y filósofos literarios proporcionaron las descripciones iniciales y la guía para entrañar las circunstancias de los líderes de su tiempo. Con la evolución de las ciencias sociales, los estudiosos de ciencias políticas, antropología, sociología, psicología y negocios han explorado la naturaleza de los líderes y el proceso de liderazgo. Si bien cada uno de estos diversos enfoques agregó una perspectiva diferente a lo largo de las décadas, parece que algunos perciben como apropiado una fusión de disciplinas para comprender el liderazgo (véase también carisma) a medida que nos acercamos al final del siglo XX. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, hay otros que aún sostienen que los líderes en diferentes entornos son fundamentalmente diferentes.

Liderazgo en Psicología

Tema: home-psicologia. En cualquier grupo de personas, hay quienes dan un paso adelante para organizar personas y eventos para lograr un resultado específico.Entre las Líneas En las actividades organizadas, los líderes pueden ser designados y, en contextos informales, como un partido, pueden surgir naturalmente. Lo que convierte a ciertas personas en líderes está abierto a debate. Luella Cole e Irma Nelson Hall han escrito que el liderazgo (véase también carisma) "parece consistir en un grupo De los rasgos, unos pocos innatos pero la mayoría adquiridos o, al menos, desarrollados por el contacto con el medio ambiente. "Los psicólogos también han definido el liderazgo (véase también carisma) como una mentalidad, en oposición a la aptitud, asumiendo que las mentalidades pueden adquirirse. Los líderes pueden ser" la idea generadores "o" facilitadores sociales ". Los líderes tienen su propio estilo de liderazgo, y ese estilo no se puede transferir de una situación a otra. Los psicólogos infantiles que estudian a las niñas, y en particular a los educadores y padres que defienden la educación de igualdad de oportunidades para las niñas, han señalado que las niñas con potencial de liderazgo (véase también carisma) a menudo tienen que luchar contra varios prejuicios, que también incluyen la idea de que el liderazgo (véase también carisma) es una característica "masculina".Entre las Líneas En un estudio de 304 estudiantes de cuarto, quinto y seis grados reclutados en 16 tropas de Girl Scouts, Cynthia A. Edwards encontró que en un grupo de mujeres, los líderes muestran constantemente cualidades características tales como habilidades organizativas y pensamiento independiente. Significativamente, la elección para puestos de liderazgo (véase también carisma) se basó en la percepción de las habilidades directivas, mientras que las cualidades "femeninas", como el comportamiento empático, generalmente no se tuvieron en cuenta. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, al examinar la investigación en grupos mixtos (hombres y mujeres), Edwards encontró estudios que demuestran "que la presencia de miembros masculinos del grupo, incluso en la minoría, suprime la expresión verbal y el comportamiento de liderazgo (véase también carisma) de los miembros femeninos del grupo". El hecho de que el comportamiento del liderazgo (véase también carisma) puede ser suprimido parece reforzar el argumento de que el liderazgo (véase también carisma) es, de hecho, un comportamiento aprendido. Un estudio realizado por T. Sharpe, M. Brown y K. Crider midió los efectos del refuerzo positivo constante, favoreciendo habilidades como liderazgo, deportividad y resolución de conflictos, en dos clases urbanas de educación física primaria. Los investigadores encontraron que el enfoque en las habilidades positivas causó un aumento significativo en el liderazgo (véase también carisma) y el comportamiento de resolución de conflictos. Estos resultados parecen apoyar la idea, discutida por Maynard, de que el comportamiento de liderazgo (véase también carisma) puede ser no competitivo (diferentes individuos que ejercen el liderazgo (véase también carisma) en diferentes áreas) y también propiciar la cohesión grupal. Autor: Williams

El realismo clásico y la psicología cognitiva en el contexto del realismo político

La investigación psicológica ofrece razones para creer que el pensamiento racional, combinado con una orientación de política exterior egoísta, es una condición previa para la Realpolitik o realismo político, pero también que la Realpolitik será rara porque la racionalidad también lo es. La racionalidad procesal, lo que es más importante, el compromiso con la objetividad y la deliberación, se asociará con la racionalidad instrumental, suponiendo que los estadistas están interesados ​​principalmente en obtener ganancias para sus propios países, en lugar de para otros (lo que no siempre es cierto, como lo demuestra el caso empírico a continuación).). El pensamiento racional es necesario para al menos cuatro comportamientos racionalmente instrumentales familiares a los teóricos de las relaciones internacionales (más detalles sobre relaciones internacionales y las tensiones geopolítica en nuestra plataforma), Aunque esta lista no es exhaustiva. A continuación describo cada comportamiento, explico cómo presupone objetividad y deliberación y noto su asociación histórica con el pensamiento realista.

Maximización de la utilidad

Si los tomadores de decisiones están optimizando las restricciones dadas, deben considerar las ventajas y desventajas de los diferentes cursos de acción para asegurar sus metas. Los pensadores racionalistas deben exhibir lo que Philip Tetlock y sus colaboradores han llamado complejidad "cognitiva" e "integradora", teniendo en cuenta todas las consideraciones relevantes y comparándolas entre sí. (Peter Suedfeld y Philip Tetlock, "Complejidad integrativa de las comunicaciones en crisis internacionales", Journal of Conflict Resolution, vol. 21, No. 1 (marzo de 1977), pp. 169–184; y Philip E. Tetlock, "Estilo cognitivo e ideología política", Revista de Personalidad y Psicología Social, vol. 45, No. 1 (1983), pp. 118-126). La complejidad cognitiva mide el número de dimensiones a lo largo de las cuales consideramos una decisión (a veces también llamada "diferenciación"); la complejidad integradora mide nuestra capacidad para hacer compensaciones compensatorias entre ellos cuando entran en conflicto. Los tomadores de decisiones a menudo también se ven obligados a tomar decisiones entre los objetivos. Si bien una decisión en particular podría sacrificar un objetivo, podría ser la opción correcta en términos de beneficios generales. Jon Elster llama a esto "maximización global", que equivale al estrés realista en la obtención de intereses vitales y al compromiso en asuntos de importancia secundaria. Este tipo de comportamiento requiere objetividad y deliberación.

Los estadistas deben ser honestos consigo mismos, viendo las cosas como son, no como desean que sean. Uno no puede tenerlo todo.Entre las Líneas En lugar de un proceso cognitivamente complejo e integrador, a menudo utilizamos reglas de evaluación simples, por ejemplo, maximizando en una dimensión en lugar de hacer concesiones entre varias, o pensamiento deontológico en el que consideramos solo un factor independientemente de las consecuencias. Los tomadores de decisiones podrían incluso negar que están haciendo concesiones, involucrándose en lo que Jervis llama "exceso de creencias".Entre las Líneas En estos casos, él o ella juzga que su elección es la más rentable, la más probable y la más ética, la mejor en todas las dimensiones. Los tomadores de decisiones pueden tener preferencias idénticas.Si, Pero: Pero si tienen diferentes estilos cognitivos, podrían, sin embargo, tomar decisiones diferentes.

Juicios situacionales

El arte del instrumento racionalmente guiado por el pensamiento objetivo y deliberativo es situacional. Uno hace lo que es mejor dadas las circunstancias, que están cambiando constantemente. Un enfoque situacional surge naturalmente del pensamiento racional, que evita la simplificación de las heurísticas que proporcionan pautas generales, lo que reduce la deliberación.

Los racionalistas son "impulsados ​​por datos" en lugar de "impulsados ​​por la teoría". La adaptación a las situaciones estructurales es otro tema consistente en la literatura académica realista. El estadista, escribe Morgenthau, “tiene una serie de circunstancias... que hay que tener en cuenta. Las circunstancias son infinitas, se combinan infinitamente; son variables y transitorias; el que no los toma en consideración no es erróneo, sino completamente loco... Un estadista... debe guiarse por las circunstancias; y juzgando en contra de las exigencias del momento, puede arruinar su país para siempre ”. Los realistas juzgan cada problema por sus méritos y evitan la formulación de principios o soluciones universales.

Pensamiento a largo plazo

La racionalidad instrumental se "caracteriza por la capacidad de relacionarse con el futuro", como escribe Elster. Esto requiere motivación epistémica, un compromiso con la racionalidad procesal. Solo evaluando la situación con frialdad y desapasionadamente, viéndola como realmente es, uno puede elegir la mejor opción para uno mismo a largo plazo. El mismo término "consecuencialismo" implica que pensamos en las consecuencias de nuestras acciones, en lugar de actuar de manera impulsiva y automática, imaginando los resultados probables de caminos alternativos de comportamiento. El pensamiento a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) es un tema consistente en la literatura académica realista.Entre las Líneas En el realismo, Michael Smith escribe: "Lo que distingue a los responsables de los estadistas meramente bien intencionados es la capacidad del primero para prever, en la medida de lo posible, las consecuencias de sus acciones". Sin embargo, jugar el juego largo no es fácil. El pensamiento a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) a menudo requiere moderación y sacrificios a corto plazo (véase más detalles en esta plataforma general) para obtener ganancias a largo plazo.

Más Información

Las inversiones monetarias, por ejemplo, requieren que las personas dejen de lado el placer inmediato de gastar sus ganancias con el propósito mayor de hacer crecer sus ahorros para comprar más tarde. Stanovich distingue entre "deseos" y "queridos", siendo este último la búsqueda impulsiva e irreflexiva de aquello que nos da placer sin reflexionar o considerar las consecuencias futuras. Esto sugiere nuevamente que el comportamiento racionalmente instrumental requiere un estilo cognitivo particularmente racional.

Comprensión estratégica

La racionalidad instrumental en situaciones de interdependencia requiere juzgar y anticipar las acciones de los demás. Morgenthau formula como regla de buen gobierno que “la diplomacia debe mirar la escena política desde el punto de vista de otras naciones”.

Además de las complicadas deliberaciones que esto requiere, se requiere una comprensión objetiva de las motivaciones de los demás, lo que puede Ser difícil si no imposible.Entre las Líneas En las interacciones con los adversarios, los tomadores de decisiones a menudo se basan en el modelo de "mala fe inherente", en el que "saben" que el otro les hace daño. (Ole R. Holsti, “El sistema de creencias e imágenes nacionales: un estudio de caso”, Journal of Conflict Resolution, vol. 6, No. 3 (1962), pp. 244–252) La racionalidad requiere que los responsables de la política exterior piensen seriamente y honestamente sobre cómo los ven los demás, no cómo quieren que se los vea. Es necesario que reconozcan que la conducta de los demás puede ser un producto de una situación, no una disposición inherente, siendo esta última la conclusión cognitivamente más fácil y emocionalmente más reconfortante. Comprender la perspectiva de los demás es la esencia de la "sensibilidad del dilema de seguridad". Autor: Williams

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Liderazgo Político

Bibliografía

Max H. Bazerman, Ann E. Tenbrunsel y Kimberly Wade-Benzoni, “Negociando con usted mismo y perdiendo: Tomando decisiones con preferencias internas competentes”, Academy of Management Review, vol. 23, No. 2 (abril de 1998), pp. 225–241