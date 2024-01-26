A continuación, nuestras reflexiones, investigaciones ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Estratégico: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el liderazgo estratégico. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Mentalidad o Pensamiento Estratégico para una Vida con Sentido

En tiempos de crisis, muchos de nosotros nos planteamos cuestiones existenciales sobre la salud, la seguridad, el propósito, la carrera, la familia y el legado. Sin embargo, la mayoría de las veces, esa contemplación dura poco. Las exigencias de la vida cotidiana -el aquí y el ahora- pueden abrumarnos, dejándonos poco tiempo para pensar en el largo plazo y en aquello por lo que estamos trabajando. Como resultado, cuando nos enfrentamos a decisiones vitales tanto grandes como pequeñas, no nos queda más guía que la emoción o la intuición. El equivalente corporativo, por supuesto, es intentar dirigir un negocio sin una estrategia, lo que numerosas personas saben que es una propuesta perdedora. Pero nos preguntamos: ¿Podríamos adaptar el modelo de pensamiento estratégico que utilizamos con clientes institucionales para ayudar a los individuos a diseñar mejores futuros para sí mismos?

La respuesta es sí, y el resultado es un programa que llamamos Strategize Your Life. Lo hemos probado con más de 500 personas -entre estudiantes, jóvenes profesionales, empleados y directivos de mediana edad, ejecutivos de la C-suite, miembros de consejos de administración y jubilados- para ayudarles a desarrollar sus estrategias vitales individuales. Puede crear una estrategia vital en cualquier momento, pero puede resultar especialmente apropiada en determinados hitos - una graduación escolar, el comienzo de su primer trabajo, un ascenso, convertirse en nodriza, jubilarse - o tras un acontecimiento vital importante, como un susto de salud, un divorcio, la pérdida de un empleo, una crisis de mediana edad o la muerte de un ser querido.

Cuando disponga de una estrategia, estará más capacitado para navegar por todas esas transiciones y momentos difíciles, desarrollando la resiliencia y encontrando más alegría y plenitud a la vez que minimiza el estrés. Este artículo le ayudará a empezar.

“El Primer Acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Es posible que incluso me digas: «Miguel, lo que dices me duele». Pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos, porque no saben lo que hacen.” Miguel Ruíz (“Los Cuatro Acuerdos”)

Una simetría sorprendente

Cada proyecto de estrategia corporativa es diferente. Pero los cientos que hemos llevado a cabo para grandes organizaciones han tenido puntos en común, como el uso de ciertas metodologías y herramientas. Normalmente trabajamos a través de siete pasos, cada uno de ellos guiado por una pregunta:

¿Cómo define la organización el éxito? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo evaluamos nuestra cartera de negocios? ¿Qué podemos aprender de los puntos de referencia? ¿Qué elecciones de cartera podemos hacer? ¿Cómo podemos garantizar un cambio exitoso y sostenido? Estos pasos pueden adaptarse fácilmente a un individuo: ¿Cómo defino una gran vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi visión de la vida? ¿Cómo evalúo mi cartera de vida? ¿Qué puedo aprender de los puntos de referencia? ¿Qué elecciones de cartera puedo hacer? ¿Cómo puedo garantizar un cambio de vida exitoso y sostenido? Cuestión Aparte:

▷ De la estrategia corporativa a la estrategia vital. Hay varias preguntas que guían los proyectos de estrategia corporativa y cómo las preguntas pueden adaptarse para ayudar a los individuos a crear una estrategia para vivir una gran vida. Por ejemplo, la pregunta corporativa "¿Cómo define la organización el éxito?" puede adaptarse a la pregunta individual "¿Cómo defino yo una gran vida?". La pregunta "¿Cuál es nuestro propósito?" puede adaptarse a "¿Cuál es el propósito de mi vida?". Y la pregunta: "¿Cómo podemos garantizar un cambio exitoso y sostenido?" puede adaptarse a: "¿Cómo puedo garantizar un cambio de vida exitoso y sostenido?"

Conocer las preguntas adecuadas es mucho más difícil que tener las respuestas. Al igual que la estrategia corporativa es un conjunto integrado de elecciones que posiciona a una empresa para ganar, la estrategia vital es un conjunto integrado de elecciones que posiciona a una persona para vivir una gran vida. Es más, podemos aplicar herramientas de la estrategia organizativa clásica y de otros ámbitos para ayudarle a encontrar respuestas a las siete preguntas anteriores y tomar mejores decisiones. Los críticos podrían decir que no se pueden transferir conceptos de los negocios a la vida.

En la década de 1960 existían preocupaciones similares sobre si las ideas de estrategia procedentes del ejército y la política podían aplicarse al mundo empresarial. El gurú de la gestión Peter Drucker incluso cambió el título de su libro de 1964 de Business Strategy a Managing for Results porque todas las personas a las que él y su editor preguntaron les dijeron que la estrategia pertenecía a esos ámbitos, no a los negocios. Sin embargo, también hemos visto principios del mundo empresarial empleados para mejorar la autogestión de las personas.

Por ejemplo, en su exitoso libro “Diseñe su vida”, sus autores, de la Universidad de Stanford, modificaron el pensamiento de diseño que utilizaban en el desarrollo de software para ayudar a las personas. Diseñe su vida estratégicamente es nuestro intento de hacer lo mismo con el pensamiento estratégico de forma concreta y paso a paso. Creemos que puede conducirle a nuevas perspectivas sobre cómo definir y encontrar su gran vida. Nuestro objetivo es dar a su emoción e intuición un socio analítico.

Al encuestar a los participantes de nuestros talleres y sesiones de coaching, descubrimos que, en el pasado, sólo el 21% había esbozado lo que significa para ellos una gran vida, el 9% había identificado su propósito, el 12% había establecido una visión para su vida, el 17% había creado objetivos e hitos concretos y un mísero 3% había desarrollado lo que podría llamarse una estrategia vital. Se trata de cuestiones de vital importancia a las que muy pocos de nosotros dedicamos el tiempo suficiente. A diferencia de la mayoría de los libros de autoayuda, no se presenta aquí un único camino dorado hacia la felicidad o la satisfacción vital. Como cada persona es única, le damos las herramientas para encontrar su propio camino en un proceso de estrategia vital de siete pasos.

En el paso 1 usted define lo que significa para usted una gran vida. En el paso 2 esboza su propósito; en el paso 3, su visión de la vida. El paso 4 es un análisis de la cartera de cómo emplea sus 168 horas semanales, mientras que el paso 5 implica establecer puntos de referencia de satisfacción vital. En el paso 6 incorpora los resultados de los cinco primeros pasos y determina sus opciones y posibles cambios en su vida, y en el paso 7 traza un plan para poner en práctica sus opciones.

Le recomendamos que tome notas durante todo el proceso para que, al final, pueda plasmar una versión inicial de su estrategia vital en una sola página. (Para ayudarle, hemos creado una hoja de trabajo sobre la estrategia vital, que deberá rellenar después de haber seguido todos los pasos). Este trabajo puede parecer desalentador, pero en la práctica sólo debería llevarle unas horas. Dicho esto, puede que no sea fácil. Algunas observaciones adicionales: Tendrá que desafiarse a sí mismo e ir más allá de lo obvio. Pero no debe rendirse, porque las respuestas que descubrirá merecen mucho la pena. Después de todo, ¿qué hay más importante que su vida? Comprométase a pensar estratégicamente sobre ello, espere con impaciencia los conocimientos que obtendrá y disfrute del viaje.

Los siete pasos

El proceso comienza con una pregunta sencilla pero profunda:

1. ¿Cómo defino una gran vida?

El punto de partida de cualquier proceso de estrategia corporativa es definir las métricas fundamentales para el éxito. Por ejemplo, ¿desea la organización que su estrategia se centre en impulsar las ventas, el valor para los accionistas o el impacto social positivo? ¿Cuáles son las métricas adecuadas en la vida de un individuo? Nuestras normas y jerarquías sociales podrían sugerir que nos midamos con el dinero, la fama y el poder. Pero los estudios han demostrado que el dinero conduce a una mayor felicidad sólo en la medida en que se satisfacen nuestras necesidades básicas, después de lo cual sus rendimientos disminuyen o incluso se estancan.

Otras investigaciones muestran que muchos de nosotros estamos en una "cinta hedónica": Después de que nos suban el sueldo, nos asciendan o compremos algo que nos provoque un subidón placentero, volvemos a nuestro nivel original de felicidad. Y luego está la comparación social: no importa lo que consiga, siempre habrá alguien más rico, más famoso o más poderoso que usted. Los antiguos griegos veían dos dimensiones principales de una gran vida: hedonia (un enfoque en el placer) y eudaimonia (un enfoque en las virtudes y en el significado). Más recientemente, los estudiosos han señalado la importancia de la conexión social.

Un estudio de más de 27.000 personas en Asia halló una fuerte correlación entre estar casado y estar satisfecho con la vida, mientras que un estudio que ha seguido a 268 hombres del Harvard College desde 1938 hasta la actualidad, y que se amplió para incluir a sus hijos y esposas, así como un estudio que ha seguido a 456 residentes del centro urbano de Boston desde la década de 1970, también ampliado para incluir a hijos y esposas, halló que las relaciones significativas eran el motor clave de la felicidad a largo plazo. Un marco que incluye todos estos factores -hedónicos, eudemónicos y relacionales- es el modelo PERMA, introducido por Martin Seligman, fundador de la psicología positiva y profesor de la Universidad de Pensilvania, en su libro de 2011, "Flouris"h.

Otros investigadores lo desarrollaron posteriormente en PERMA-V, que significa Emociones positivas (sentimientos frecuentes de placer y satisfacción), Implicación (estar en el flujo, perder la noción del tiempo), Relaciones (sentimientos mutuos de cuidado, apoyo y amor), Significado (contribuir a hacer del mundo un lugar mejor), Logro (esforzarse por el éxito o el dominio, alcanzar objetivos) y Vitalidad (estar sano y con energía). Para determinar qué hace que una vida sea estupenda para usted, empiece por cada elemento de PERMA-V, o incluso añada sus propias categorías, como autonomía o espiritualidad. A continuación, puntúe la importancia de cada uno para usted en una escala de 0 (nada importante) a 10 (muy importante). Intente recordar periodos de profunda satisfacción en su pasado y considere qué los desencadenó. En el primer paso de los proyectos de estrategia, realizamos un análisis exhaustivo del statu quo.

Por lo tanto, también debería calificar su satisfacción actual con cada dimensión en una escala de 0 (nada satisfecho) a 10 (muy satisfecho). Esta rápida evaluación le dará una idea aproximada de cómo define usted una gran vida e ideas iniciales sobre lo que necesita cambiar.

¿Cuál es el propósito de mi vida?

Para que una estrategia corporativa tenga éxito, debe estar anclada en el propósito de la organización, que se encuentra en la intersección de, ¿En qué somos buenos? y ¿Qué necesita el mundo? y tiene en cuenta, ¿Cuáles son nuestros valores? y ¿Qué nos entusiasma? Utilizando estas preguntas, hemos ayudado a empresas de todo el mundo a desarrollar declaraciones de propósitos. Una declaración de propósitos sirve de importante barandilla para su estrategia y es una estrella polar para su organización. Las mismas preguntas pueden utilizarse para encontrar el propósito de su vida. Pregúntese: ¿En qué soy bueno? Piense en situaciones en el trabajo o en otros ámbitos de la vida en los que haya demostrado puntos fuertes fundamentales como la creatividad, el trabajo en equipo o la comunicación.

A continuación, pregúntese: ¿Cuáles son mis valores fundamentales? Piense en las decisiones críticas que ha tomado y en los principios que aprecia y que le han servido de guía, como la honestidad, la equidad o la integridad. Existen docenas de listas y tests en línea que le ayudarán a considerar sus valores más importantes. La siguiente pregunta es: ¿qué actividades me iluminan? Quizá sus respuestas incluyan la tutoría, la resolución de problemas o la implicación con diferentes tipos de personas. Por último, pregúntese: ¿Qué necesidad puedo ayudar a abordar en el mundo? Podría ser uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como la salud, la educación, la igualdad de género o la acción por el clima, o podría ser algo mucho más general, como el amor, la amabilidad, la confianza o la seguridad. En la fase de definición del propósito de los proyectos estratégicos, realizamos auditorías de creencias para obtener la opinión de muchas partes interesadas.

Haga lo mismo. Pregunte a amigos o familiares cuáles son sus puntos fuertes, según qué valores vive, qué cosas le entusiasman y qué necesidad podría ayudar a cubrir. Aproveche sus propias respuestas y las de ellos para redactar una declaración de propósitos y, a continuación, pida opiniones al respecto. O puede atraer a ChatGPT en un baile interactivo, utilizando las respuestas a las cuatro preguntas como entrada para ayudarle a desarrollar su declaración de propósitos, como hizo Tom, un físico del clima, en uno de nuestros talleres recientes. Cuando, por ejemplo, un refugiado que vive actualmente en Europa, realizó este ejercicio, identificó sus puntos fuertes como la ambición, la pasión y el hambre de conocimiento.

Sus valores fundamentales eran la justicia, la paz, la familia y la caridad. Dijo que lo que más le entusiasmaba era la innovación, la neurocirugía y el espíritu emprendedor (en particular, sus experiencias vendiendo accesorios como vendedor ambulante en Estambul y fundando una plataforma multilingüe de apoyo a la integración impulsada por IA para ucranianos que habían huido de su país a Alemania). En cuanto a las necesidades mundiales que quería abordar, este refugiado citó la atención sanitaria, la libertad y la igualdad. Al final, redactó esta declaración de propósitos: "Mantener la pasión médica, la voluntad de aprender, el espíritu emprendedor y la fuerza de voluntad para impulsar la innovación médica y crear un acceso equitativo a la atención sanitaria para las personas".

Una directora de recursos humanos de una empresa industrial global quería dejar su puesto actual pero no estaba segura de si debía buscar un puesto similar en otra empresa o hacer algo completamente distinto. Siguió los siete pasos y llegó a una sencilla declaración de propósitos: "Ayudar y guiar a los demás para que aspiren", con la que se dio cuenta de que sí quería otro puesto directivo de RR.HH., sólo que en una empresa diferente. Existen otros métodos para definir el propósito de la propia vida, por supuesto.

Pero es importante encontrar el tiempo y la manera de hacerlo. Hemos visto a algunos participantes en talleres afinar sus ideas de propósito existentes, mientras que otros han tenido un verdadero momento "ajá", comprendiendo por fin lo que estaban destinados a hacer. El propósito guía su estrategia vital.

¿Cuál es mi visión de la vida?

El siguiente paso en la construcción de una estrategia corporativa es establecer una visión de futuro. Solemos preguntar a los equipos directivos dónde quieren que esté su organización -en términos de innovación, crecimiento, cartera de productos, presencia en el mercado, etc.- dentro de cinco a diez años. A menudo les hacemos plantearse preguntas como: ¿Qué titular de periódico sobre nuestra empresa nos gustaría leer dentro de una década? Las personas también deben esforzarse por imaginar en quién quieren convertirse en los próximos años. Como dijo el filósofo estoico Séneca: "Si no sabes a qué puerto navegas, ningún viento es favorable". Al mismo tiempo, hay que permanecer abierto a las sorpresas y a la serendipia. Séneca también comentó esto "La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad".

La estrategia de su vida es la preparación. Así pues, pregúntese: ¿Qué historia me gustaría que la gente contara de mí dentro de cinco o diez años? ¿Qué haría si el dinero no fuera un problema? ¿Qué es lo que el yo de 80 años no querrá haberse perdido en la vida? Su propósito y sus puntos fuertes también podrían desencadenar algunas ideas sobre su visión. Para este paso hemos utilizado un ejercicio de clasificación de fotos similar al que utilizan nuestros clientes corporativos en los proyectos de estrategia de marca e innovación. De entre 180 fotos, los participantes en el taller seleccionan de dos a cuatro las que mejor representan su visión personal y profesional - lo que una persona describió como un "mood board".

Tanto en los negocios como en la estrategia de vida individual, una visión puede darle enfoque. Jim, que pronto será médico, tenía una declaración de propósitos bastante general: "Reunir a la gente y compartir pasiones". Su visión era más concreta y específica: "Crear espacios para más encuentros sociales, como una consulta médica con una cafetería compartida, e implicarme en la medicina para personas sin hogar." Su visión debe ser igualmente descriptiva. Puede acabar con una breve lista de viñetas o un resumen de una sola frase de su visión. No importa cómo la plasme, una declaración de visión puede ser poderosa para guiar su vida. Un ejemplo que nos encanta proviene de nuestro colega Sebastián cuando tenía 14 años. Algunas observaciones adicionales: Tras un mal resultado en un examen de matemáticas, su profesor le dijo: "Enseñarte es una pérdida de tiempo" y le advirtió que nunca obtendría el título de bachillerato.

Durante los dos años siguientes, Sebastian se lo tomó a pecho, faltó a clase y empezó a trabajar como albañil. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Finalmente, sin embargo, decidió hacer un cambio, y empezó con esta declaración de visión: "Iré a la universidad y obtendré un doctorado y luego volveré a ser profesor de matemáticas, todo ello en los próximos 10 años". Así lo hizo, se graduó summa cum laude con un doctorado en economía, y en otros 10 años era director gerente y socio de BCG.

¿Cómo evalúo mi cartera de vida?

Las empresas suelen utilizar el análisis de carteras para evaluar sus unidades de negocio según parámetros clave como el crecimiento o la cuota de mercado y para decidir dónde invertir el capital. BCG es bien conocido por su matriz 2×2 de crecimiento-participación. Pero, ¿cuál es el equivalente de una unidad de negocio en la vida? Nos centramos en seis áreas estratégicas de la vida (SLA): relaciones; cuerpo, mente y espiritualidad; comunidad y sociedad; trabajo, aprendizaje y finanzas; intereses y entretenimiento; y cuidado personal. A continuación, subdividimos las seis SLA en 16 unidades estratégicas de vida (SLU). (Para ver la lista completa de las SLU, consulte la exposición "Las áreas clave de la vida"). Cuestión Aparte:

▷ Las áreas clave de la vida: Existen categorías grandes y pequeñas de cómo la gente emplea su tiempo, con el objetivo de ayudar a alguien a analizar mejor en qué emplea el tiempo. Hay seis grandes categorías de cómo la gente emplea el tiempo. Cada categoría se denomina área vital estratégica, o S L A, y cada una se subdivide en actividades más pequeñas, llamadas unidades vitales estratégicas. El S L A Relaciones, se divide en pareja, familia y amigos. La S L A Cuerpo, Mente y Espiritualidad, se divide en salud física y deportes, salud mental y mindfulness, y espiritualidad y fe. Comunidad y sociedad S L A, se divide en comunidad y ciudadanía, e implicación social. La S L A Trabajo, aprendizaje y finanzas, se divide en trabajo y carrera, educación y aprendizaje, y finanzas. La S L A Intereses y entretenimiento, se divide en aficiones e intereses, entretenimiento en línea, y entretenimiento fuera de línea. Y la S L A Cuidado personal, se divide en necesidades fisiológicas, y actividades de la vida diaria.

¿Y cuáles son los equivalentes de los gastos de capital en la vida? Tiempo, energía y dinero. Una semana tiene 168 horas. ¿Cómo las gasta? ¿Con su pareja, con la familia, en el trabajo, haciendo deporte, en la iglesia, descansando bien por la noche? Eche la vista atrás al año pasado, vacaciones incluidas, y evalúe cuánto tiempo dedicó a cada una de las 16 SLU en una semana media. Cuando una actividad cruce varias categorías, divida el tiempo entre ellas. Por ejemplo, si salió a correr con su pareja durante una hora a la semana, asigne media hora a la SLU pareja y media hora a la SLU salud física/deportes. A continuación, puntúe las 16 SLU en una escala de 0 a 10 en función de lo importantes que sean para usted. A continuación, puntúe la satisfacción que obtiene de cada una de ellas en la misma escala. (Esto va un nivel más allá que el ejercicio similar PERMA-V.) Ahora esboce su propio 2×2; nosotros lo llamamos la Cartera Vital Estratégica. Pero en lugar de trazar el crecimiento en función de la participación, pondrá la importancia de cada SLU en el eje y y la satisfacción que le aporta en el eje x.

Algunas observaciones adicionales: Trace cada SLU con una burbuja, haciendo que el tamaño de la burbuja sea aproximadamente proporcional al porcentaje de tiempo a la semana que le dedica. En el cuadrante superior izquierdo encontrará las SLU de alta importancia y baja satisfacción. Se trata de áreas de alta urgencia, porque estas actividades le importan mucho pero no se está centrando en ellas lo suficiente como para sacarles el máximo partido. Las SLU del cuadrante superior derecho también merecen cierta atención: Le conviene seguir dedicando un tiempo y una energía considerables a sus actividades más importantes y de mayor satisfacción, e invertir menos en las que son menos importantes (abajo a la izquierda y a la derecha). Por último, observe todo su 2×2 y pregúntese: ¿Mi cartera actual de SLU me sitúa en el camino correcto para apoyar mi propósito y alcanzar mi visión? ¿Me acerca a cómo defino una gran vida? ¿Dónde puedo ahorrar y reasignar mi tiempo? Al igual que en los proyectos de estrategia corporativa, le conviene establecer algunas prioridades de alto nivel -más que un plan detallado- para las inversiones de su tiempo, energía y dinero.

Por ejemplo, una persona vio cuatro áreas de mejora urgente en el cuadrante superior izquierdo: pareja (ya que no tenía), salud mental/mindfulness, implicación con la sociedad y educación/aprendizaje. Su SLU de trabajo/carrera se dividía entre dos cuadrantes, y pasaba demasiado tiempo en el entretenimiento en línea, que trazaba en el cuadrante inferior derecho. A Toni le quedó claro lo que tenía que cambiar.

Cuestión Aparte:

▷ Un ejemplo de cartera de vida estratégica: Alguien podría analizar cómo está empleando su tiempo semanalmente. Algunas observaciones adicionales: Traza las actividades vitales de alguien en una matriz de 2 por 2, con la satisfacción que proporciona la actividad en el eje x, y la importancia de la actividad en el eje y. Cuando se traza una actividad, el tamaño de su burbuja corresponde a la cantidad de tiempo que alguien le dedica en una semana determinada. En el ejemplo, la persona asigna la mayor importancia y satisfacción a actividades como la familia, la amistad, la salud física y el deporte, las necesidades fisiológicas y las finanzas. La matriz de 2 por 2 también muestra a qué actividades debería dedicar menos tiempo alguien, ya que tienen una mayor inversión de tiempo pero una importancia relativamente menor. Para esta persona, el entretenimiento en línea es una actividad a la que podría dedicar menos tiempo.

¿Qué puedo aprender de los puntos de referencia?

En casi todos los proyectos de estrategia, realizamos un análisis de las mejores prácticas y de los puntos de referencia para comprender qué podemos aprender de las empresas líderes. Podemos hacer lo mismo con los individuos fijándonos en los modelos a seguir y, lo que es más importante, en la investigación sobre la satisfacción vital. Pregúntese: ¿Quién lleva su vida personal y profesional de una forma que admiro? Quizá sea un compañero de trabajo que cuida de su padre postrado en cama, la madre de tres hijos del colegio de sus hijos que también gestiona las nóminas de una empresa de Fortune 500 o su líder religioso que vive su propósito.

Pregúntese qué les hace admirables y qué decisiones tomarían si estuvieran en su lugar. Ahora considere lo que nos dicen los estudios científicos sobre la satisfacción vital, no de forma anecdótica, sino a través de grandes poblaciones. Ya hemos mencionado los estudios de Harvard y Asia. Uno de los mayores estudios realizados en todo el mundo sobre la satisfacción vital es la encuesta del Panel Socioeconómico Alemán, que abarcó a casi 100.000 personas entre 1984 y 2019, reuniendo más de 700.000 respuestas completas. Descubrió que las personas significativas, los hijos, los amigos, los deportes, la espiritualidad, la participación en la comunidad, los salarios, los ahorros y la nutrición contribuyen a la satisfacción vital. No es sorprendente que los problemas de salud tengan un impacto muy negativo, y que se pueda encontrar una cantidad óptima de tiempo para dedicar al ocio y al sueño.

Cuestión Aparte:

▷ Evaluación comparativa de la satisfacción vital: Existen diferentes actividades a las que la gente dedica su tiempo y cómo se relacionan con la satisfacción vital general. Los gráficos se basan en datos del Panel Socioeconómico Alemán, que encuestó a casi 100.000 personas entre 1984 y 20 19. Los resultados muestran que las personas dicen sentir una mayor satisfacción vital, por ejemplo, cuando están casadas, cuando realizan actividad física con más frecuencia, cuando están más atraídas socialmente y cuando duermen entre siete y diez horas por noche.

Otros estudios han descubierto que entre los potenciadores de la vida de eficacia probada se incluyen practicar la amabilidad, la atención plena, la meditación y el agradecimiento; cultivar más el humor y la risa; dedicar tiempo al aprendizaje; y desarrollar una mentalidad de crecimiento (es decir, creer que sus capacidades y su vida pueden mejorar mediante el esfuerzo y la persistencia). Mientras realiza este trabajo, es importante que comprenda y aprenda de lo que ha funcionado para los demás, al tiempo que recuerda que no puede limitarse a copiar y pegar el enfoque de otra persona. Su estrategia vital debe ser única para usted.

¿Qué opciones de cartera puedo elegir?

La estrategia empresarial consiste en elegir entre distintas opciones: ¿Debemos mantener nuestra cartera actual, diversificar, centrarnos, adquirir una empresa o entrar en un nuevo mercado? En la vida, las preguntas equivalentes son: ¿Qué ocurre si sigo viviendo mi vida como hasta ahora? ¿Y si cambio mis prioridades? Equipado con su definición de una gran vida, su propósito, su visión, sus calificaciones SLU y sus puntos de referencia, está listo para averiguarlo. Vuelva al ejercicio de la gran vida del paso 1 y piense qué puede hacer por sus áreas de insatisfacción. Repase su propósito y visión de los pasos 2 y 3 y haga una lluvia de ideas sobre cómo podría hacerlos realidad. Piense en las UTS que el ejercicio de cartera del paso 4 identificó como necesitadas de más atención, y en cómo puede mejorar la satisfacción o reasignar tiempo allí.

A continuación, piense en cómo pueden ayudarle con todo lo anterior las percepciones extraídas de los puntos de referencia del paso 5. De esta larga lista de posibles cambios y acciones -pequeños y grandes- seleccione varios que le hagan avanzar mejor hacia una vida estupenda, y comprométase a llevarlos a cabo. Ahora tiene que ser específico sobre lo que quiere cambiar.

Entre los ejemplos de los asistentes a nuestro taller se incluyen volver a conectar con tres amigos del colegio, visitar al abuelo todas las semanas, atraer a una microaventura semanal con su pareja, cambiar de trabajo, comprometerse con un nuevo horario de sueño, probar una aplicación de meditación, empezar un diario de gratitud, pasar más tiempo con los hijos, hacer ejercicio todos los días, apoyar a los refugiados, crear una empresa social, volver a practicar la religión, dedicar 15 minutos al aprendizaje todos los días, cambiar de carrera universitaria, convertir una furgoneta en una autocaravana para viajar y mudarse al extranjero. Las posibilidades son infinitas.

Por otro lado, sólo dispone de 168 horas a la semana, lo que significa que debe reducir, externalizar o agrupar las actividades existentes, o hacerlas más eficientes mediante estrategias y herramientas de productividad. Por ejemplo, cuando hace ejercicio con su novio o se ofrece voluntaria para una buena causa con sus amigas, está agrupando el deporte y la pareja o la implicación social y la amistad. La estrategia vital consiste en establecer prioridades; no se trata de llenar cada minuto que está despierta. Recuerde reservar también espacio en su calendario para el tiempo de inactividad. Investigadores de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y de la Anderson School of Management de la UCLA descubrieron que las personas son más felices cuando disponen de entre dos y cinco horas de tiempo libre al día. Cuando Judi, una asistente al taller, terminó de hacer su lista de acciones, comentó: "Si cambio todo esto, seré una persona diferente en unas semanas".

Su estrategia vital podría implicar grandes pasos como montar un negocio, viajar por el mundo (como hizo una de nosotras) o crear una ONG, o podría implicar un pequeño paso como quedar para tomar un café cada semana con las personas que le importan. Incluso un pequeño cambio puede tener un gran impacto de dos maneras clave. En primer lugar, si lo hace una y otra vez, aprovechará la tasa de crecimiento compuesto.

En segundo lugar, usted es un nodo en una red de personas, por lo que su cambio no sólo afecta a los que están cerca de usted, sino que también ondula hacia fuera. Al fin y al cabo, a veces los grandes cambios se desencadenan por acciones pequeñas y aparentemente insignificantes: el famoso efecto mariposa. Por ejemplo, las investigaciones han demostrado que realizar tan sólo 15 minutos de actividad física al día aumenta la esperanza de vida en tres años (a pesar de suponer sólo medio año de inversión de tiempo). El ejercicio también le da un subidón de dopamina, mejorando su estado de ánimo, lo que beneficia a los que le rodean y le hace más productivo en el trabajo, pudiendo dar lugar a nuevos resultados que repercutan enormemente en la vida de los demás.

Si sabe qué unidad estratégica de la vida necesita trabajo pero no sabe qué cambios hacer, profundice y desarrolle una subestrategia para esa unidad -una estrategia de trabajo/carrera, una estrategia familiar, una estrategia de salud mental/mindfulness, etc.- al igual que hace cada unidad de negocio con la estrategia corporativa global. Por ejemplo, para desarrollar una estrategia de trabajo/carrera, hágase las siguientes preguntas: ¿Cómo apoya mi trabajo actual mi propósito y mi visión? ¿Me proporciona mi trabajo actual una sensación de logro e implicación (dos de las seis grandes dimensiones de la vida)? ¿Cómo se alinea mi trabajo actual con los puntos fuertes que identifiqué en el paso del propósito?

Por último, busque datos de referencia, como el estudio Decoding Global Ways of Working de BCG, donde enumeramos los 10 criterios principales de los grandes empleos según más de 200.000 encuestados. De nuevo, valore cómo se ajusta su trabajo a estos criterios. Las respuestas a estas preguntas le darán una idea de cómo avanzar en su carrera.

¿Cómo puedo garantizar un cambio de vida exitoso y sostenido?

Cambiar no es fácil. ¿Necesita pruebas? Más del 40% de los estadounidenses se fijan propósitos de Año Nuevo cada enero, y los informes indican que más del 90% no los cumplen. Muchas empresas, como Google, garantizan el éxito de la aplicación de las estrategias que han trazado utilizando OKR (objetivos y resultados clave). Los OKR son centrados, ambiciosos, orientados a los resultados, flexibles, mensurables y transparentes. Le recomendamos que haga lo mismo con cada uno de los cambios a los que se comprometió en el paso 6.

Defina el objetivo general y la fecha en la que desea alcanzarlo. A continuación, desglose cada uno de esos objetivos en unos cuantos resultados clave o elementos de acción, de nuevo con fechas límite. Considere la posibilidad de añadirlos directamente a su calendario. Si no está seguro de poner en práctica un gran cambio en su vida, experimente. Por ejemplo, Toni identificó la salud mental/mindfulness como una gran prioridad, así que podría fijarse un objetivo de "Descargar una aplicación y probar técnicas de meditación durante 10-15 minutos al día (terminar a finales de noviembre)". A continuación, podría desglosarlo en dos resultados clave: (1) revisar las aplicaciones de meditación y empezar (primera semana de noviembre), y (2) probar una aplicación durante tres semanas, revisar la experiencia y convertirla en un hábito diario (últimas tres semanas de noviembre).

Hay muchas formas en que las empresas se atienen a los OKR. Aquí nos centramos en tres de ellas. Anclarse significa compartir su plan, como hace Google al hacer públicos sus OKR. ¿A quién le contará su plan o le pedirá que le acompañe en su viaje? Los proyectos de estrategia siempre implican a equipos pequeños, así que considere no sólo solicitar la opinión de los demás, sino también invitar a una o dos personas a trabajar en sus propias estrategias vitales y, a continuación, realizar un taller con los resultados de todos como grupo. Consecuencias significa establecer incentivos para los logros, como primas por el éxito o penalizaciones por el fracaso.

¿Cómo se recompensará cuando haya cambiado con éxito un aspecto de su vida y cuáles serán las consecuencias si no lo hace? Y hacer comprobaciones significa dar un paso atrás de forma rutinaria, perfeccionar y ajustar sus esfuerzos y celebrar sus logros, como hacen los equipos ágiles de desarrollo de proyectos. ¿Cuándo puede dedicar cada semana 15 minutos a revisar y actualizar su estrategia vital? Una persona, por ejemplo, podría decirle a un amigo que le obligue a cumplir sus cambios, prometerle que donará una cantidad importante de dinero a una causa benéfica si no se atiene a ellos y programar una revisión semanal consigo mismo todos los domingos antes de su sesión de estudio.

Su estrategia vital de una página

A menudo, la aparente enormidad de una tarea importante -como la elaboración de una estrategia vital- es lo que nos impide llevarla a cabo. Así que, para hacer posible lo que parece imposible, le recomendamos que anote toda su estrategia vital en una sola hoja de papel o en un único lugar. Si ha terminado los ejercicios de este artículo, podrá hacerlo fácilmente.

Para empezar, escriba lo que define para usted una gran vida. A continuación, anote sus puntos fuertes, sus valores, lo que le ilumina y lo que el mundo necesita, y después añada su declaración de propósitos que incorpore esas ideas. Algunas observaciones adicionales:

Tercero, resuma su visión de la vida. Cuarto, refiérase a ese 2×2 que esbozó y anote los SLU que son de alta prioridad para la acción o a los que dedica demasiado tiempo. A continuación, redacte los cambios que le gustaría hacer y con los que se comprometería. Por último, para cada uno de esos cambios, enumere un objetivo y dos o tres resultados clave con plazos, y luego anote los anclajes, las consecuencias y el plan de comprobación para hacer que el cambio se mantenga.

Esta página (véase su estructura en otro lado) es su primera estrategia vital mínima viable. Al igual que la estrategia corporativa, debe revisarse, ajustarse y actualizarse con regularidad. Datos propios de BCG sugieren que el 50% de las empresas revisan su estrategia una vez al año, y el 20% más de una vez al año - lo que llamamos desarrollo de la estrategia siempre activa. Del mismo modo, además de su revisión semanal de 15 minutos, le recomendamos que programe una sesión de revisión más larga, de una o dos horas, con usted mismo, o con el grupo de estrategia vital que haya creado con otras personas, cada seis o 12 meses.

Revise los siete pasos, tenga en cuenta los contratiempos o los cambios de circunstancias y realice los ajustes necesarios. La jefa de recursos humanos que mencionamos antes pone su agenda de un solo paso encima de todos los papeles de su escritorio. Lo mira todos los días para reforzar su creencia en lo que constituye una gran vida y para asegurarse de que ejecuta su estrategia para conseguirlo; cuando tiene una idea que perfeccionar, la anota. Usted también puede intentarlo. Una pareja con la que trabajamos, que quería desarrollar estrategias vitales en conjunto, llegó a documentar sus propósitos y metas vitales con fotos y notas en un marco de fotos. Lo colgaron en la pared de su casa, un recordatorio diario de hacia dónde quieren ir juntos y como individuos.

La vida está llena de aventuras y traumas, amor y tristeza, alegría y estrés. Puede ser estupenda o terrible. Habrá altibajos. Pero gran parte depende de usted y de las decisiones que tome. Una estrategia vital no sólo le servirá de guía, sino que también reforzará su capacidad de resistencia para que pueda recuperarse mejor de los tropiezos. Revisor de hechos: Weinstin

Liderazgo Estratégico

Tema: derecho-civil. Tema: derecho-de-familia. Tema: derecho-de-sucesiones.

Recursos

Asunto: informes-juridicos-y-sectoriales. Asunto: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También

Análisis Estratégico, Gestión Empresarial, Iniciativa Empresarial, Liderazgo Estratégico Propósito, Valores personales, Crecimiento personal, transformación personal, Estrategia, Estilo personal, Planificación de la carrera profesional, Conciliación de la vida laboral y familiar, Estrategia empresarial, Coaching profesional