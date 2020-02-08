A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Europeo: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto. Emmanuel Macron, puesto en la picota en casa y en el extranjero, es la mejor esperanza de Europa. Mientras las naciones del mundo caen ante los líderes populistas, el presidente de Francia está ocupado buscando un mandato solitario. En las pocas semanas transcurridas desde el comienzo del año, Macron también ha presidido una cumbre con cinco países africanos -Níger, Malí, Burkina Faso, Chad y Mauritania- y ha forjado una nueva "coalición para el Sahel" para luchar contra el terror yihadista; ha reprendido a Turquía por inmiscuirse en Libia y ha enviado buques de guerra al Mediterráneo oriental; y ha pasado dos días en Varsovia, tratando de convencer a los líderes euroescépticos de Polonia de los beneficios de una cooperación europea más estrecha. Y eso sin contar el tiempo que pasó lidiando con huelgas y protestas en casa. La incursión de la semana pasada a la capital polaca mostró las típicas bravuconadas. Sugirió que la confianza de Macron en sus habilidades permanece intacta, a mitad de su mandato, incluso si ese sentimiento no es compartido por sus conciudadanos - sus índices de aprobación actualmente languidecen en los bajos 30. En parte la visita fue para reparar los puentes que quemó en las disputas sobre los intentos del gobierno polaco de controlar el poder judicial y los medios de comunicación.

Entre las Líneas En parte fue un movimiento calculado para tomar el lugar dejado vacante por Gran Bretaña como el mejor amigo de Polonia en la UE. Pero sobre todo se trataba de persuadir a los polacos de que las ideas polémicas de Macron sobre el desarrollo de capacidades autónomas de defensa y seguridad europeas, el restablecimiento de las relaciones con Rusia y la construcción de una Europa más integrada no socavarán la OTAN y amenazarán la alianza con los Estados Unidos, lo cual, de hecho, es casi seguro que harán. Los vehículos clave para este cambio, largamente buscado bajo diversas formas por los líderes franceses, son la "iniciativa de intervención europea" lanzada por Macron en 2017 y su propuesta de "consejo de seguridad europeo". Hay un punto más amplio en toda esta actividad, que va más allá de las cuestiones específicas. Un tema común vincula las actividades de Macron en la escena internacional: la urgente necesidad, según él, de promover a Europa como una fuerza poderosa e independiente en un mundo cada vez más dominado por los Estados Unidos, China y los regímenes nacionalistas populistas autoritarios y depredadores. El fundamento de esta ambición es el feroz apego de Macron a los valores humanistas, los principios democráticos y los programas progresistas posteriores a la Ilustración, que están siendo atacados en todas partes. Los líderes europeos y mundiales en una cumbre en Alemania el mes pasado. Mientras muchos países occidentales se inclinan hacia el populismo, Macron está trazando un curso para defender los principios liberales de Europa. Los líderes europeos y mundiales en una cumbre en Alemania el mes pasado. Mientras muchos países occidentales se inclinan hacia el populismo, Macron está trazando un curso para defender los principios liberales de Europa (examine más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fotografía: Sean Gallup/Getty Images La defensa de la causa europea por parte de Macron - tipificada por su toque de clarín el año pasado para un "renacimiento europeo" - es admirable y ciertamente bienvenida. El problema, y esto se aplica tanto dentro de Francia como fuera, es que Macron está casi solo entre los líderes de las grandes potencias. Ningún otro político de alto rango en la Europa actual, o dentro de la comisión de la UE, parece ser tan capaz o dispuesto a tomar las riendas. ¿Quién más está listo para liderar la lucha? No Merkel. Sus días de lucha están casi terminados. No los cismáticos y belicosos españoles e italianos, ni los polacos descentrados. Ciertamente no el escurridizo Johnson. Dentro de Francia, la Marina Le Pen y su renombrado Frente Nacional (ahora el Rally Nacional) acechan con intenciones malignas, esperando desbancar a Macron en 2022. Su argumento, como siempre, será sobre la identidad y la inmigración, aunque ahora pretende lo contrario. El presidente es puesto en la picota como símbolo de una élite global neoliberal fuera de onda. Las elecciones municipales del próximo mes pueden irle mal. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, Macron, en muchos aspectos un centrista tradicional, es también un reformador radical, como muestra su sacudida del sector público.Entre las Líneas En esto, es un verdadero heredero de Tony Blair - incluyendo la posibilidad de que todo salga mal. La batalla por Francia es una batalla por Europa también. No solo Macron está solo; él y los principios y valores que propugna están perdiendo terreno internacionalmente, también - o eso parece ahora mismo. Sólo hay que ver la fuerza de las fuerzas reaccionarias que se oponen a su modelo de política progresista.Entre las Líneas En los EE.UU., el terrible Trump triunfa, impulsado por su "exoneración" de la impugnación, el desorden (trastorno) entre sus oponentes y, lo más importante, una economía en auge. Cada vez hay menos razones para creer que se le negará un segundo mandato, con todo lo horrible que eso conlleva. En Rusia, Vladimir Putin, archienemigo de la democracia occidental, está manipulando descaradamente las reglas para asegurar una forma de Putinismo perpetuo.Entre las Líneas En China, el culto a Xi Jinping, presidente vitalicio y líder de la quintaesencia del hombre fuerte, parece inexpugnable, a pesar del coronavirus. Desde la India, el Brasil y Filipinas hasta Turquía, Israel, Hungría y Arabia Saudita, los matones de la derecha, los patanes y los fanfarrones ocupan el centro del escenario.Entre las Líneas En Nueva York, el tipo de enfoques multilateralistas y de colaboración favorecidos por Macron mueren lentamente en un consejo de seguridad de las Naciones Unidas esterilizado. Girando a través de este oscuro y prohibitivo paisaje, guiado por estrellas ideológicas de otra época, Macron - una vez comparado con Júpiter, el Dios romano de los dioses - sigue una órbita solitaria, atacado en casa y a menudo patrocinado o ridiculizado en el extranjero. En un mundo moderno cínico que da prioridad al interés nacional, no respeta los derechos individuales y no aborda la creciente desigualdad, las dictaduras digitales y la degradación del medio ambiente, las probabilidades están en su contra. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, con sus pintorescas y casi anticuadas ideas de solidaridad y mejora humana, Macron puede ser la última y mejor esperanza de Europa. Revisor: Lawrence