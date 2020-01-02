A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Mundial: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la práctica del liderazgo y la negociación, qué es, sus características y contexto.

Liderazgo Mundial de Estados Unidos

Si se trata de una cuestión de "hegemonía", los historiadores recuerdan que la dominación de Estados Unidos solía ir acompañada de la aceptación por parte de los dominados. Estados Unidos se puso voluntariamente en el papel de "líder benévolo y dispuesto". Es importante recordar la historia de un país que siempre se ha visto a sí mismo como un modelo para los demás, nacido de una experiencia única.Si, Pero: Pero la presidencia de Donald Trump parece estar trabajando para deconstruir lo que las políticas anteriores habían desarrollado. La primera parte traza la génesis de la hegemonía americana, mostrando el apogeo que representa 1945. La forma en que funciona el mundo está regulada por instituciones de inspiración estadounidense.Si, Pero: Pero los objetivos no siempre son compatibles: asegurar el poderío americano o ser el policía del mundo. La guerra de Vietnam marcó un punto de inflexión.

Entre las Líneas En la segunda parte se analizan los diferentes marcadores de hegemonía (ámbito militar, comercial, tecnológico, cultural, etc.). El "poder blando" es bien perceptible, especialmente en el papel de las fundaciones. Existe una tendencia a abordar las cuestiones políticas a través de la tecnología (de ahí la importancia de lo digital). La tercera parte examina el liderazgo (véase también carisma) mundial (o global) en relación con diferentes áreas geográficas: China, Rusia, Europa, Oriente Próximo, etc. Está dedicada y hace referencia a las políticas exteriores, en este ámbito, de los diferentes países de la región.

El tema del clima se incluye.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Influencia de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos América, Cooperación internacional, Guerras frías, Historia Latinoamericana, Política Exterior Americana, Seguridad económica, Seguridad política Estados Unidos en la OTAN Geopolítica, Gobernanza internacional, Relaciones de la OTAN con los Países Miembros, Historia Militar, OTAN, Poder Ejecutivo, Política Exterior Americana Intereses de Estados Unidos en Cuba Historia de los Estados Unidos, Popular Política Internacional de los Estados Unidos Equilibrio de Poder Política Exterior de los Estados Unidos Relaciones Internacionales de Estados Unidos con China Diplomacia Armada, Relaciones Exteriores Americanas