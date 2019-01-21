A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

A continuación, nuestras reflexiones e investigaciones sobre esta materia.

Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Liderazgo Político: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre liderazgo y negociaciones, en esta revista de liderazgo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. El pensamiento social del siglo XX expresó la paradoja de que el liderazgo (véase también carisma) es una solución a los problemas de poder político excesivo e insuficiente. Se ofreció un sólido liderazgo (véase también carisma) del poder ejecutivo como solución a dos enfermedades generales y características de los sistemas políticos. Primero, los ideólogos de los movimientos y regímenes autoritarios propusieron un liderazgo (véase también carisma) fuerte como sustituto de las identificaciones tradicionales atrofiadas de grupos primarios: comunidad, iglesia, familia, etc. La ruptura de los grupos tradicionales que promueven las normas, argumentaron, deja a la sociedad abierta a conflictos que podrían ser vencidos o evitados por una fuerte identificación con los líderes políticos. Esta fue una explicación fundamental de los movimientos fascistas y comunistas en los sistemas industriales occidentales y de los movimientos nacionalistas en los países preindustriales y en desarrollo. Otra premisa ideológica era que solo un liderazgo (véase también carisma) efectivo puede proporcionar dirección y acción integradoras como una cura para el estancado pluralismo endémico de los sistemas democráticos occidentales. Los intereses en conflicto desgastan el consenso y paralizan la toma de decisiones nacionales. La patología del pluralismo político, según el argumento, es el inmovilismo. Bajo tales condiciones, solo un liderazgo (véase también carisma) político-ejecutivo fuerte puede proporcionar un propósito nacional decisivo. La ilustración reciente más sorprendente ha sido la justificación ideológica que rodeó a la presidencia de De Gaulle en Francia. Los ecos más débiles, pero no obstante insistentes, de esta ideología repercuten en las justificaciones para aumentar los poderes de otros jefes ejecutivos democráticos: el presidente estadounidense, el primer ministro británico y el canciller alemán.

Contexto

El carácter y la calidad del liderazgo (véase también carisma) político, tanto en el propio país como en el de los demás, tiene enormes implicaciones para todos nosotros. Es un tema que ha sido ampliamente estudiado. Ha habido un debate prolongado en la ciencia política sobre el diseño institucional más propicio para la gobernabilidad democrática. Argumentos fuertes se han avanzado que se alcanza y mejor también principal CONTENIDA - por un sistema parlamentario, pero la evidencia empírica sugiere que el presidencialismo es, en efecto, una mala idea para jóvenes democracias es contradictoria. El diseño institucional realmente adoptado por muchos países que emergen de largos períodos de gobierno autoritario se conoce como semipresidencialismo, y se sostiene que algunas variantes del semipresidencialismo están más en consonancia con la consolidación de la democracia que otras. No hay manera de obviar el hecho, sin embargo, que en gran na los estudios estadísticos les resulta difícil captar la importancia de la calidad y el estilo de los líderes políticos particulares, a diferencia de sacar conclusiones basadas en el análisis de sus poderes constitucionales y de facto. En una democracia hay, y debería haber, múltiples líderes. Que Estados Unidos tenga numerosos líderes es un hecho. Así, el Congreso tiene cuatro: específicamente, los principales oficiales del partido en la Cámara y el Senado. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, en el transcurso del siglo XX, el presidente adquirió un papel de liderazgo (véase también carisma) y establecimiento de la agenda más amplio de lo que los autores de la Constitución preveían. El liderazgo (véase también carisma) exitoso parece depender fundamentalmente de la capacidad del líder para adquirir y mantener la confianza del grupo al que pertenece se ajusta al enfoque de identidad social de los psicólogos Alexander Haslam y Stephen Reicher. Existe la preocupación de varios analistas de que los extremos de la desigualdad económica que prevalecen ahora en muchos países avanzados, y en los Estados Unidos más que la mayoría, generan una desigualdad política. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Grande como para socavar la democracia.Asunto: democracia. Si, como lo demuestran otros ensayos de esta colección, hay peligros enormes en una política en la que pocos, si los hay, los controles y los saldos restringen a un líder, existen peligros de un tipo diferente en un sistema donde el poder del dinero excede el poder de la mayoría de la gente y limita las acciones de los titulares de cargos políticos, de manera efectiva Veto al cambio social. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, en ausencia de un liderazgo (véase también carisma) que combine pasión y pragmatismo, la amenaza que representan las “profundas desigualdades socioeconómicas” apenas comenzará a superarse. Se puede argumentar que el presidente estadounidense, que tiene una legitimidad democrática más fuerte que cualquier otro actor en el sistema, ha sido elegido por todo el país (con aberraciones ocasionales causadas por el colegio electoral cuando, como en 2000, la ocupación de los blancos House acudió al candidato que recibió menos votos); debería estar algo menos limitado en la formulación de políticas internas que él. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, una multitud de restricciones a la presidencia no es un problema en algunos países. Una parte de los quince estados sucesores de la Unión Soviética, con los orígenes y el desarrollo del gobierno personalista en la región, han visto la aparición de monstruosos cultos de personalidad. Si la mayoría de los estados postsoviéticos se han movido de una forma de autoritarismo a otra, el mismo, por desgracia, parece ser cierto en varios países del Medio Oriente y África del Norte en los que se expresaron grandes esperanzas de democracia durante la Primavera Árabe. Peor aún, algunos se han sumido en la anarquía sangrienta y la guerra civil. La única excepción alentadora ha sido Túnez, con una impresionante, aunque aún frágil, transición democrática. Pone algún autor la experiencia tunecina en un contexto comparativo, señalando que en común con las transiciones que produjeron un liderazgo (véase también carisma) democrático efectivo en España, Chile e Indonesia, Túnez ha tenido una multiplicidad de líderes cooperantes, en lugar de un solo "líder fuerte". el argumenta, a menudo implica la formación de una coalición poderosa que reúne a los enemigos de una sola vez. Esto sucedió en Túnez, pero notablemente no ocurrió en Egipto, Siria y Libia. El anhelo de un líder individual fuerte se encuentra bajo un escrutinio crítico más sostenido en los últimos dos ensayos sobre este tema. Si bien un gobierno efectivo es un requisito de cualquier estado moderno, esto no implica necesariamente un presidente o primer ministro que domine a todo el ejecutivo y su partido político. Argumento que dentro de los regímenes autoritarios, un liderazgo (véase también carisma) más colectivo es un mal menor que la dictadura personal, y que en los países que intentan escapar del gobierno autoritario, un liderazgo (véase también carisma) colegial, inclusivo y colectivo es más propicio para una transición democrática exitosa que una gran concentración de poder En manos de un individuo en la parte superior de la jerarquía. También en las democracias establecidas, la calidad de la gobernabilidad se beneficia del poder disperso dentro del ejecutivo y de los miembros del equipo de liderazgo (véase también carisma) superior que no tienen reparos en contradecir al líder superior. También vale la pena prestar atención al interesante caso de Suiza, que, según sugiere, ha florecido económica y políticamente en los últimos tiempos, a pesar de sus diferencias lingüísticas y religiosas y la ausencia de un líder instantáneamente identificable. Evitar ese dominio personal ha contribuido, al parecer, al éxito de Suiza. Las ocasiones en la historia de un país en las que se necesita un poderoso líder individual son, afortunadamente, raras. Un líder "fuerte" que ejerza un gran poder en el vértice del sistema político puede hacer más mal que bien. De hecho, hay mucho que decir acerca de que la "cultura política y las instituciones de un país han incorporado en ellos una buena cantidad de "pruebas de líderes". Autor: Williams

Liderazgo Político-Ejecutivo

Esta función integradora de liderazgo (véase también carisma) se cumple mediante dos tipos de roles políticos. Uno es el héroe nacional: el jefe ejecutivo como personificación y representante de la "voluntad general" o "mayor interés" de la nación.

De Gaulle y los líderes de muchas naciones emergentes ejemplifican este tipo. Al igual que el legislador de Rousseau, estas figuras populistas están por encima de la política y los intereses particulares. El segundo es el ejecutivo como agente político o sintetizador ingenioso, ejemplificado por Franklin D (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Roosevelt, es decir, experto administrador de intereses y constructor de coaliciones. Estos dos roles son distintos pero no mutuamente excluyentes. Cada uno tiene su relevancia en diferentes sistemas políticos en momentos particulares. El portavoz de la "voluntad general" es llamado al poder cuando el consenso nacional se vuelve problemático; el "intermediario" llega al poder cuando existe un consenso viable, no amenazado por los conflictos de polarización e intransferibles, cuando la gestión de los conflictos de intereses es la necesidad imperiosa. Hasta cierto punto, cada director ejecutivo debe cumplir ambos roles.

Teoría del liderazgo (véase también carisma) y ejecutivos políticos

Las funciones principales de los jefes ejecutivos pueden variar, pero todas son respuestas a las demandas y expectativas de liderazgo (véase también carisma) de los dirigidos.

Por lo tanto, la comprensión del comportamiento ejecutivo depende en gran medida de la comprensión del fenómeno llamado liderazgo. Históricamente, el concepto de liderazgo (véase también carisma) se derivó del liderazgo (véase también carisma) en un entorno religioso sectario o en grupos de relaciones primarias. Los seguidores sectarios inspirados por figuras proféticas han estado en la génesis de muchos movimientos religiosos. Moisés, Mahoma, Jesús, Calvino y muchos otros son ilustrativos. La personalidad solitaria y dramática que movilizó e inspiró a las masas a nuevos objetivos y métodos de salvación religiosa se convirtió en un importante prototipo de liderazgo. Esta visión conceptual fue reforzada por la investigación en instituciones gubernamentales históricas y primitivas, por ejemplo, jefes tribales y líderes de pequeñas ciudades-estado, investidos con autoridad absoluta. Tales estudios también contribuyeron con la noción de estatus y jerarquía al concepto de liderazgo. El poder estaba investido en el estado, así como en la persona, de un gobernante. La personalización del liderazgo (véase también carisma) fue así reforzada. Para el siglo veinte, varias tendencias intelectuales ya habían efectuado un cambio en esta concepción del liderazgo. Primero, la revolución democrática de los siglos dieciocho y diecinueve despersonalizó el concepto de autoridad. El poder, prescrito y definido en las constituciones y la ley, se confirió a la oficina, no a la persona. El alcance y la jurisdicción de los funcionarios públicos tenían límites en la ley, de modo que se podía evitar el poder arbitrario. Se especificaron las reglas sobre la sucesión de líderes, para controlar la toma de poder por la violencia. La oficina estableció límites para la influencia personal y la institucionalización del ejecutivo se implantó firmemente. En segundo lugar, la influencia positivista de las ciencias sociales modificó drásticamente el concepto de liderazgo (véase también carisma) político. El tradicional "héroe" desapareció ante las nuevas visiones de la psicología. La psicología del instinto y rasgo prevaleciente cedió ante las críticas de Mead, Cooley, Dewey y otros y sus concepciones de una conducta humana variable moldeada por la interacción social. El liderazgo (véase también carisma) llegó a ser visto, no como un conjunto de rasgos y atributos fijos, biológicamente peculiar de algunos individuos, sino como un papel que satisface las expectativas mutuas de los líderes y seguidores. Sobre la base de este nuevo énfasis en la interacción, la investigación en ciencias sociales (fortalecida por el énfasis experimental) agregó una sofisticación cada vez mayor al concepto de liderazgo. Los componentes de situación y de grupo fueron enfatizados fuertemente Se encontró que el rol de liderazgo (véase también carisma) varía con las situaciones. Los líderes son siempre, encubiertos o abiertamente, "preseleccionados" por sus partidarios de acuerdo con las necesidades situacionales del grupo. El liderazgo (véase también carisma) es un nexo de cumplimiento de necesidades que une las demandas situacionales y la pertenencia a grupos.

Por lo tanto, durante situaciones de crisis, es probable que los grupos seleccionen líderes que diagnostican problemas rápidamente y actúan de manera decisiva. Durante períodos menos críticos, los líderes que pueden mantener la cohesión y la regularidad del desempeño del grupo pueden ser preferidos. Otro factor fue el énfasis: los objetivos del grupo. El liderazgo (véase también carisma) es un papel diferenciado que permite que se realicen los propósitos del grupo. Cuando un grupo está orientado a las tareas, el liderazgo (véase también carisma) integra a los miembros para que se puedan mejorar las necesidades individuales y el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) del grupo. Los grupos con otros fines eligen líderes de otro tipo. Mucho conocimiento sobre el liderazgo (véase también carisma) se deriva de la experimentación y observación de grupos pequeños. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, los problemas surgen cuando dicha investigación "micro" se eleva al nivel "macro" de muchas preocupaciones de la ciencia política. ¿Se pueden extrapolar ideas sobre el liderazgo (véase también carisma) que se derivan de situaciones de grupos pequeños a unidades o sistemas grandes en su conjunto? Ciertamente, las situaciones de grupos pequeños no son réplicas de los sistemas políticos de los estados nacionales. El peligro de tales extrapolaciones ha sido ampliamente reconocido, pero existe un acuerdo general de que el liderazgo (véase también carisma) de grupos pequeños puede proporcionar simulaciones y simplificaciones sugerentes para estudiar unidades más grandes. [Ver Grupos].

Características del liderazgo (véase también carisma) ejecutivo

El análisis del liderazgo (véase también carisma) de los jefes ejecutivos o de los ejecutivos políticos nacionales plantea problemas especiales al analista de las ciencias sociales.Entre las Líneas En contraste con el liderazgo (véase también carisma) en situaciones de grupos pequeños, el liderazgo (véase también carisma) ejecutivo se distingue por lo menos por lo siguiente: (1) es liderazgo (véase también carisma) a distancia; (2) tiene un carácter multiusos; (3) tiene un carácter corporativo; (4) funciona en un marco institucional. Si el liderazgo (véase también carisma) es una relación interactiva, entonces la relación entre el jefe ejecutivo de un estado moderno y sus partidarios públicos tiene el carácter único de ser liderazgo (véase también carisma) a distancia, donde ni el líder ni el seguidor tienen un impacto directo sobre el otro. La relación está mediada por las comunicaciones masivas, los grupos organizados y los individuos. El líder está vinculado a sus partidarios por personas que desempeñan muchos roles en varios niveles del sistema político. La relación entre los seguidores y el líder es en cierto modo eliminada y, por lo tanto, indirecta. Cuando Harry Truman ordenó que se lanzara una bomba atómica sobre Hiroshima, no podía ver las consecuencias de su decisión sobre las víctimas ni podía recibir una respuesta inmediata. El comportamiento ejecutivo es una conducta de múltiples roles, que cumple con una variedad de expectativas que se derivan de varias clientelas, desde aquellas que se encuentran inmediatamente alrededor del ejecutivo, desde partidos políticos y asociaciones políticas, desde varias burocracias y sus redes políticas, y desde el público en general. Una de las tareas principales que enfrenta un director ejecutivo es mantener estos diferentes roles en equilibrio. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las expectativas de roles se satisfacen mediante diversas técnicas de reconciliación, por ejemplo, asignando prioridades a varios roles, minimizando algunos y acentuando otros; aislando unos de otros incompatibles; delegando unos y reservando otros. Lo que hemos llamado el "estilo" de liderazgo (véase también carisma) tiene sus referentes en los patrones de gestión de roles. El liderazgo (véase también carisma) ejecutivo moderno es un proceso organizativo. La presidencia estadounidense, la presidencia francesa y la oficina británica de primer ministro son entidades corporativas, que constan de un personal considerable.Entre las Líneas En tal contexto organizativo, el "liderazgo" puede atribuirse a un individuo, pero en realidad es un producto colectivo de la actividad organizativa. Es genéricamente diferente de las relaciones lideradas por líderes en situaciones de pequeña escala. En su contexto organizativo, el liderazgo (véase también carisma) ejecutivo presenta una cara compleja. El director ejecutivo de hoy se ha convertido en un individuo simbólico, cuyos muchos roles son ocupados colectivamente por varios hombres. Si se espera que el director ejecutivo haga declaraciones programáticas en algún área de políticas, entonces el cuerpo de expertos y redactores de discursos se agrupan para producir dicha declaración.

Antes de que el ejecutivo tome decisiones, varias personas, que desempeñan roles específicos y generales, definen la situación y sus alternativas para él. Sus múltiples deberes se llevan a cabo en gran parte en su nombre por otros. El liderazgo (véase también carisma) ejecutivo se ha institucionalizado. Este grupo de liderazgo (véase también carisma) interno o personal puede ser llamado la élite ejecutiva. Todos los ejecutivos dependen de tal formación colectiva para realizar sus tareas.Entre las Líneas En los Estados Unidos, por ejemplo, está compuesto por varios grupos, algunos formalmente organizados y otros informales. Entre ellos se incluyen el personal de la Casa Blanca, la Oficina de Presupuesto, el Consejo de Asesores Económicos, el Consejo de Seguridad Nacional y muchos especialistas y comités ad hoc. Varios presidentes han organizado y utilizado estos cuadros de diferentes maneras, según las interpretaciones de sus roles.Entre las Líneas En Gran Bretaña, Churchill instituyó la llamada Sección de Estadística, la confianza mental del primer ministro. Se han establecido numerosos comités de gabinete, así como agencias de personal para coordinar el trabajo del primer ministro y el gabinete. Finalmente, el liderazgo (véase también carisma) ejecutivo es un proceso que opera dentro de un marco institucional.Entre las Líneas En un momento dado, existen normas prescritas que limitan y definen el alcance de la autoridad y los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de su ejercicio. Estos límites son bastante elásticos. El director ejecutivo, por el estilo de su operación, extiende o contrae los límites de la posición.

Cuando se superan los límites, la exigencia de crisis debe justificar la práctica.Entre las Líneas En otras ocasiones, el engrandecimiento de la frontera ejecutiva es resistido y solo puede lograrse mediante una negociación política hábil por parte del jefe ejecutivo. Debido a su carácter corporativo e institucional, la oficina en sí misma no depende totalmente de su ocupante. Una herencia acumulativa de decisión y expectativa ha establecido precedentes que hacen que gran parte de la conducta de un ejecutivo sea predecible. Esta institucionalización acumulativa de la oficina proporciona continuidad a todos los puestos ejecutivos. Los casos de muerte súbita o discapacidad del director ejecutivo han demostrado que la oficina funciona en ausencia de su director. Tales situaciones ilustran dramáticamente el hecho de que, mientras que en tiempos normales la entidad corporativa llamada liderazgo (véase también carisma) ejecutivo es sensible a las demandas situacionales, también tiene un grado de “insensibilidad” y rutina capacitada que le da estabilidad y continuidad. Se han planteado algunas dudas sobre si esta institucionalización acumulativa podría poner en peligro la capacidad ejecutiva de la decisión.

El crecimiento de los agentes personales y los grupos ad hoc demuestra el vigor con el que los ejecutivos se esfuerzan por evitar la sobrecarga por la burocratización.

Legitimaciones del comportamiento ejecutivo

La estructura del liderazgo (véase también carisma) ejecutivo es compleja debido a su contexto multiusos, organizativo e institucional. Esta compleja estructura se basa en diversas legitimaciones para el apoyo. [Ver Legitimidad].Entre las Líneas En general, el jefe ejecutivo democrático está legitimado por su identificación con los valores centrales de su sistema social, tanto político como no político; por la manera en que es reclutado; por la representación simbólica y efectiva que otorga; y por su desempeño en la toma de decisiones.

Valores sociales y políticos

Los ejecutivos principales están legitimados por su identificación con los objetivos más generalizados de la sociedad, es decir, su personificación de un consenso nacional. Así, Adenauer personificó el renacimiento de la república alemana, de acuerdo con un pasado republicano y pre-nazi. De Gaulle fue en parte legitimado por su absorción (véase su concepto jurídico) con una restauración romántica de la gloria y el poder franceses. Los valores sagrados del sistema, aquellos más allá de la disputa, deben ser expresados ​​y personificados por el jefe ejecutivo. Los objetivos políticos del ejecutivo deben ajustarse al sistema de valores políticos tradicional. Incluso los presidentes y primeros ministros más innovadores y devastadores de los precedentes afirman su adhesión a los valores políticos sustantivos tradicionales del sistema.Entre las Líneas En las democracias occidentales, los jefes ejecutivos también deben afirmar su adhesión a los valores procesales: consentimiento popular, representación parlamentaria, gobierno de la mayoría y libertades civiles. Deben profesar respeto y actuar de acuerdo con las continuidades tradicionales del sistema.

Reclutamiento

La manera en que los ejecutivos son reclutados y elegidos proporciona una base importante de su legitimación.

Entre las Líneas En tiempos normales, su nominación y elección reflejan su aceptación por parte de las élites del partido y del público en general. Los métodos de reclutamiento trazan trayectorias profesionales y proporcionan una prueba de las habilidades consideradas como requisitos. La mayoría de los presidentes estadounidenses han sido profesionales de clase media, generalmente elegidos entre los escalones de gobernadores de los principales estados. El camino hacia el puesto de primer ministro británico ha estado abierto a los de un determinado estatus social, formación académica y carrera parlamentaria y de gabinete. El camino de la movilidad política reafirma los valores centrales del sistema. [Ver reclutamiento político y carreras]. En los Estados Unidos, como expresión de las creencias igualitarias de Estados Unidos, se esperaba que un presidente surgiera de orígenes humildes.

Por lo tanto, encarnaría el ideal estadounidense de éxito por logro y competencia, más que por el estatus familiar. La misma ética influye en los nombramientos presidenciales para el personal y el gabinete. Durante los períodos de crisis o estancamiento, los patrones de reclutamiento se interrumpen. Entonces, los jefes ejecutivos pueden ser cooptados fuera de los surcos convencionales y sin la experiencia política habitual, como fue el caso de De Gaulle en Francia. Tales desviaciones de los patrones establecidos están legitimadas por necesidades de crisis y se han convertido en una "tradición".

Representación simbólica y efectiva

El director ejecutivo debe representar o parecer representar al público en general y sus diversos segmentos componentes. Lo hace de varias maneras. Un método común es el nombramiento de portavoces de varios grupos en su gabinete y en las oficinas principales. Otro método da la representación del grupo a través de un personal ejecutivo accesible a varios intereses. Otra faceta de la representación por un jefe ejecutivo puede llamarse representación "aparente". Esto se expresa en las muchas formas sutiles de reconocimiento simbólico otorgado por el jefe ejecutivo a varios grupos de la población.

Cuando el primer ministro de Inglaterra envía mensajes a las convenciones y cuando el presidente de los Estados Unidos saluda a delegaciones de grupos de muchos tipos, le confieren estatus y reconocimiento simbólico. Tanto la representación aparente como la efectiva del ejecutivo son importantes, porque existen expectativas generales de acceso y estatus. La audiencia y la clientela del director ejecutivo deben ser (al menos de manera simbólica) todos los grupos consensuales en el sistema. [Ver Representación.]

Toma de decisiones

Finalmente, el director ejecutivo está legitimado por su desempeño en la toma de decisiones. A pesar de la autoridad “sagrada” general, la influencia efectiva del jefe ejecutivo se ve probada por su capacidad para llevar a cabo ciertas políticas. El fracaso o el éxito de su liderazgo (véase también carisma) depende de su efectividad para unir la influencia política de modo que responda a las demandas funcionales del sistema. Es en este aspecto de la toma de decisiones del liderazgo (véase también carisma) ejecutivo que la mayor atención analítica se ha prestado en los últimos años. [Ver Toma de decisiones, artículo sobre aspectos políticos.]

Dilemas de legitimación

Cuanto más se espera que desempeñen los jefes ejecutivos, mayores serán las presiones contradictorias con que se enfrentan. Las crisis de legitimación surgen cuando se desarrollan tensiones agudas entre varios niveles de legitimación.

Una posición política que está legitimada por valores sagrados por lo que "es" se encuentra con dilemas cuando se le pide que "haga". A pesar de la secularización de la separación entre la política y la religión, la excesiva moralización de la política hace que las tareas políticas sean delicadas. Los titulares de cargos públicos soportan la carga de expectativas excesivas de rectitud y conducta ejemplar, aunque también se espera que se comporten de manera conveniente para responder a las demandas públicas. Otro dilema que enfrenta el presidente ejecutivo surge de la brecha entre la élite ejecutiva y el público. Deben salvar la distancia social y política entre su conocimiento especial y la necesidad de respuesta por parte del público. Los ejecutivos deben usar diferentes caras en diferentes etapas del proceso de formulación de políticas: cuando formulan políticas; cuando se conforman con los que son aceptables; y cuando se implementen los aceptados. Otro dilema surge del conflicto entre las expectativas del estado o posición y las capacidades políticas para cumplir tales expectativas. A menudo el público simplifica y exagera las expectativas de acción ejecutiva. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, el ejecutivo moderno en las sociedades democráticas está limitado por la ley, la organización administrativa, las resistencias grupales y el clima de opinión por el cumplimiento de tales expectativas. El estado y la influencia no son equivalentes, y muchos jefes ejecutivos fracasan porque su poder no es acorde con su estado. Los esfuerzos para resolver estos dilemas de legitimación generan nuevos roles para los miembros de la élite ejecutiva. Los ejecutivos necesitan "buffers" y "catalizadores", negociadores expertos cuya conducta despreocupada, no oficial, está protegida del escrutinio habitual. La apariencia de la rectitud se puede mantener siempre que los agentes ejecutivos realicen el "trabajo sucio" ocupacional. Los dilemas también se resuelven con los esfuerzos del ejecutivo por controlar las expectativas del público. El director ejecutivo moderno se ha convertido en un comunicador directo con el público para administrar y controlar las actitudes del público de manera efectiva. El uso hábil de la prensa, la radio y la televisión por parte de los jefes ejecutivos invita a la identificación, que luego puede usarse como un arma política contra las burocracias parroquiales y resistentes, los grupos de legisladores o los intereses de los grupos.

Investigación sobre el comportamiento ejecutivo

Hace unos veinte años se produjo una conmoción de comprensión entre los estudiantes de comportamiento ejecutivo con el descubrimiento de que el comportamiento ejecutivo se desvió de sus prescripciones y descripciones institucionales. Se comprobó que la rígida compartimentación de la acción gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) implicada en la separación de poderes no existía de hecho. Este principio, considerado por Montesquieu y Locke como un control cardinal del poder absoluto, no describió de manera realista lo que ocurrió. Acción ejecutiva y legislativa estrechamente interpenetrada.

Además, el Estado-nación (Estado en el que la población tiene una identidad nacional compartida, basada normalmente en la misma lengua, religión, tradiciones, e historia) moderno exigía cada vez más una mayor integración de estas funciones, en lugar de su separación. Se encontró que categorías dicotómicas como "política" y "administración" eran inexactas e insuficientes para la explicación de la toma de decisiones. Se encontró que el comportamiento "administrativo" no es un tipo de comportamiento discreto, distinto de la actividad "política", sino parte de un flujo continuo de acción en un entorno organizativo a gran escala. [Ver Administración]. Mientras que las categorizaciones más antiguas estaban así desacreditadas, se estaban desarrollando nuevos conceptos y modelos, de poder explicativo más profundo y más empírico. La toma de decisiones y la teoría de sistemas fueron dos de estos modelos. Herbert Simon, Richard Snyder y otros elaboraron modelos de toma de decisiones que diseccionaron los componentes individuales, organizacionales y situacionales de la toma de decisiones y los unieron en proposiciones causales. El enfoque del análisis se desvió de las políticas hacia las complejidades de los procesos de formulación de políticas. El "cómo" de las decisiones dio pistas más significativas sobre la organización de la influencia en las estructuras gubernamentales modernas que el "qué" metafísico. No todos los esfuerzos se centraron en la construcción de modelos. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gran parte del análisis del comportamiento ejecutivo tomó la forma de estudios de caso. Muchos de estos fueron narrativos y descriptivos, diseñados para ilustrar y representar los diversos caminos de la formación de políticas. Algunos sostuvieron que muchos de estos estudios de casos se basaban en la recopilación, los rumores y otras pruebas cuestionables y, por lo tanto, no podían considerarse más que ilustrativos. También fueron criticados por su énfasis excesivo en lo idiosincrásico y lo único, una base frágil para la construcción de la teoría. A pesar de tales limitaciones, en las etapas de construcción de un análisis más sistemático, los estudios de casos comunicaron un sentido de entorno ejecutivo que contribuyó a las hipótesis sugerentes. [Ver Administración pública.] Otro enfoque para analizar el comportamiento ejecutivo procedió de marcos institucionales y demostró cómo el comportamiento ejecutivo se apartó de tales presunciones institucionales. El trabajo de Richard Neustadt y Don Price, entre otros, ejemplificaron esta categoría. Este tipo de análisis fue rico en información sobre la interacción entre los factores menos formales y más formales que condicionan e influyen en la autoridad ejecutiva. Análisis situacional Otra forma de analizar el comportamiento ejecutivo hizo hincapié en los factores situacionales. Se derivó del carácter multiusos de la conducta ejecutiva en su contexto organizativo al enfrentar situaciones problemáticas características. Ilustrativas de esto son las siguientes tipologías situacionales, derivadas de la experiencia del gobierno estadounidense. Las decisiones ejecutivas pueden dividirse en tres tipos de situaciones:

situaciones de crisis;

situaciones programáticas;

situaciones anticipatorias.

En cada situación, los grupos de interés, el ejecutivo y la elite presidencial desempeñan diferentes funciones. Situaciones de crisis.Entre las Líneas En condiciones de crisis, la opinión pública es más consciente de la situación, pero la participación legislativa y de los grupos de interés es menor que en las situaciones programáticas o anticipadas; y en estas situaciones de estrés, la discreción del ejecutivo es mayor. Las situaciones de crisis, que se han vuelto bastante frecuentes en el mundo posterior a 1945, se pueden clasificar de la siguiente manera: crisis de negociación (por ejemplo, disputas industriales); crisis de legitimidad (por ejemplo, el despido de MacArthur); crisis de normas (por ejemplo, escándalos de varios tipos, como el caso Profumo); y, con mucho, las crisis de defensa nacional más frecuentes y serias (situaciones que amenazan los recursos que se consideran esenciales para la seguridad nacional, por ejemplo, el enfrentamiento de misiles cubanos y el puente aéreo de Berlín). En situaciones de crisis, cada sistema, en diversos grados, pierde algunas de sus salvaguardias pluralistas a medida que el ejecutivo asume una amplia discreción.

El ejecutivo adquiere el control exclusivo para definir la situación y para dirigir las medidas apropiadas. El funcionamiento institucional normal de la toma de decisiones se reduce a una dirección ejecutiva formada por un puñado de personas. El público está ansiosamente alerta pero poco informado, mientras que los cuerpos legislativos y los grupos de interés asumen roles pasivos.Entre las Líneas En resumen, las situaciones de crisis traen cambios estructurales en el sistema que otorgan la más amplia autoridad al ejecutivo. [Ver Crisis; gobierno de crisis.] Situaciones programáticas. Las situaciones programáticas exigen políticas de largo alcance y de amplio alcance (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Requieren determinaciones estratégicas de fines y medios. Cuando se enfrentan los problemas programáticos, se limita el grado moderado de los resultados legislativos y burocráticos y la discreción del ejecutivo. El Plan Marshall de los Estados Unidos y las decisiones de la Comunidad Europea de Defensa de los gobiernos europeos son ejemplos. Situaciones anticipatorias. Las situaciones de anticipación se refieren a eventualidades, no a situaciones inmediatas. La probabilidad de que ocurra puede no ser grande, pero si ocurriera la situación, se habrá decidido un curso de acción.

De todas las situaciones, evocan el mayor debate legislativo, la menor conciencia pública y la mayor preocupación de los grupos de interés. La discreción del ejecutivo está severamente limitada en estas condiciones, porque los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la inacción son difíciles de predecir y las consecuencias no están al alcance de la mano. Las situaciones de anticipación son el resultado de crisis anteriores. Por ejemplo, la depresión de la década de 1930 dio origen tanto a la legislación como a las políticas administrativas que anticipaban una recurrencia y, por lo tanto, estaban diseñadas para entrar en juego cuando aparecían señales de peligro económico. Se crearon programas como el seguro federal de depósitos en cajas de ahorro y las agendas de obras públicas que se utilizarán cuando el desempleo alcance ciertos niveles.

Problemas de comportamiento ejecutivo

Dentro de las tres configuraciones situacionales descritas anteriormente, hay problemas de comportamiento ejecutivo que fluyen de ciertas características estructurales del propio sistema. Se ha otorgado un reconocimiento insuficiente a los subgrupos dentro del ejecutivo. Es tradicional pensar en la burocracia ejecutiva y gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) en términos jerárquicos.Entre las Líneas En este punto de vista, el presidente o el primer ministro se encuentra en el pináculo del ejecutivo, y debajo de él están los administradores, con un orden de subordinación descendente. La ampliación del ámbito ejecutivo dio lugar a tendencias centrífugas que difuminaron la influencia ejecutiva. Las burocracias, que aparentemente amplían la jurisdicción ejecutiva, de hecho diluyen y dispersan la influencia ejecutiva. Estos grupos burocráticos tienen sus propios prejuicios y, a menudo, actúan de manera autónoma y en desacuerdo con las políticas ejecutivas. Como resultado, un problema que enfrentan los ejecutivos es la “negociación horizontal” dentro del ejecutivo. No es raro que el ejecutivo tenga que negociar con sus agencias nominalmente subordinadas. La burocracia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) es pluralista, de modo que cada burocracia tiene sus propios subvalores. Debido a la interdependencia acumulada durante largo tiempo entre las burocracias y los intereses legislativos y económicos, los burócratas han ganado una considerable independencia de la autoridad ejecutiva, y se produce una creciente división política entre las burocracias ejecutivas y gubernamentales normalmente bajo su jurisdicción.

La política interna del ejecutivo en la toma de decisiones se ha vuelto quizás más significativa que las relaciones ejecutivo-legislativas. [Ver Burocracia y servicio civil.] Al comienzo de este artículo, se destacaron las funciones integradoras e innovadoras del liderazgo (véase también carisma) ejecutivo en todos los sistemas políticos. Estas funciones están estrechamente relacionadas con las expectativas de los programas ejecutivos, es decir, la definición de objetivos políticos generales y las medidas legislativas y administrativas específicas necesarias para su cumplimiento. Se espera del director ejecutivo programas nacionales amplios y consistentes para la estabilidad económica y el crecimiento, la estrategia de política exterior, las posturas de defensa y los objetivos de bienestar. Es a través de estos que el ejecutivo define la situación para todos los actores políticos. La aceptación de estos programas exige acomodarse a varios subgrupos políticos, cuya atención se centra menos en los efectos sociales generales de las propuestas legislativas y administrativas que en los efectos especiales que estos tienen sobre sus intereses particulares. Este alojamiento para públicos e intereses especializados es un grave problema ejecutivo. La "política" del comportamiento ejecutivo es en gran parte una cuestión de encontrar alguna síntesis, es decir, la identidad de interés o la complementariedad de roles, entre el punto de vista general del ejecutivo y la perspectiva particular de varios grupos. En resumen, a pesar de las continuidades institucionalizadas, la toma de decisiones ejecutivas no conforma un solo patrón, sino varios patrones de situación, en los cuales los roles de las burocracias, grupos de interés, partidos y legisladores varían. El aumento de crisis seculares y agudas ha diferenciado más claramente estos modos de toma de decisiones ejecutivas. El estudio de la toma de decisiones ejecutivas revela las diversas configuraciones de los sistemas políticos que responden a las demandas situacionales.Entre las Líneas En una era tan propensa a la crisis como la actual, las consecuencias de largo alcance de la toma de decisiones de crisis merecen una atención más completa de la que han recibido. Como hemos visto, la toma de decisiones de crisis no es simplemente un ligero cambio, sino un cambio en la configuración del sistema en sí. Se necesitan estudios, tanto de estos cambios estructurales como de ciertos efectos secundarios, como los cambios en el reclutamiento de la elite, las respuestas de las distintas burocracias y las capacidades del ejecutivo para la toma de decisiones rápida. El tema del liderazgo (véase también carisma) y el comportamiento ejecutivo en general debe atraer la atención creciente de los científicos sociales. La brecha entre la importancia del comportamiento ejecutivo y los métodos explicativos actuales exige una mayor atención de la investigación.

El amplio uso de datos agregados sobre el comportamiento ejecutivo y de los estudios empíricos directos de ejecutivos en varios sistemas no ha comenzado seriamente. Si la tendencia es la centralización ejecutiva, debe analizarse cuidadosamente para que sus procesos y consecuencias se comprendan mejor. Autor: Williams

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de liderazgo que pueden interesar, en el marco de la cultura interpersonal, el liderazgo y la negociación, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Ejecutivo político Gobierno Comportamiento político Proceso político Gobierno presidencial Política pública.